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Новости Политика Украины
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Евросоюз об открытии КПВВ на Донбассе: Россия должна выполнить договоренности Нормандского саммита

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Евросоюз об открытии КПВВ на Донбассе: Россия должна выполнить договоренности Нормандского саммита

Европейский Союз призывает Россию выполнить договоренности в Минском и Нормандском формате по открытию двух новых контрольных пунктов въезда и выезда в Золотом и Счастье, как и открыть остальные КПВВ.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза в отношении агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенной на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 26 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несмотря на договоренность в ТКГ об открытии контрольных пунктов въезда и выезда в Счастье и Золотом 10 ноября, эти пункты остаются закрытыми из неподконтрольного Правительства стороны. Поэтому мы призываем Российскую Федерацию выполнить эту договоренность и выводы Нормандского саммита с декабря прошлого года, использовав свой большой влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования, чтобы обеспечить открытие этих новых пунктов пропуска, а также всех других ", - отмечается в заявлении.

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В ЕС похвалили Украину за строительство еще одного сервисного центра в КПВВ в Новотроицком, который призван "еще больше облегчить жизнь населения, проживающего рядом на неподконтрольных правительству территориях".
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Мають бути виконані "мінські домовленості".
Чітко, в повному обсязі і без всяких там "бла-бла-бла"!
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27.11.2020 09:42 Ответить
Починайте.
Пункт №1.
Повне припинення вогню з 2015 року.
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27.11.2020 10:31 Ответить
пипец что обсуждают, открытие перехода за колбасой, которые парашка и закрыла же. а потом это будут считать как уступка, и потребуют взамен за открытие
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27.11.2020 09:43 Ответить
та нет,ребята,закрыли - так закрыли,и пусть так и остаётся..
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27.11.2020 09:44 Ответить
Германия намерена участвовать в установлении мира в Нагорном Карабахе, у немцев большой семилетний опыт по установлению мира в Украине Евросоюз об открытии КПВВ на Донбассе: Россия должна выполнить договоренности Нормандского саммита - Цензор.НЕТ 3116
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27.11.2020 09:48 Ответить
Должна,но как обычно не выполнит.
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27.11.2020 09:49 Ответить
Боюсь, что ближайшие 20 лет эти КПВВ, ни той, ни другой стороне не понадобятся.
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27.11.2020 09:52 Ответить
Сурков, йди срати на свою кацапію.
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27.11.2020 20:51 Ответить
 
 