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Россия должна назвать новую дату открытия КПВВ на Донбассе, - постпред Украины при ОБСЕ Цымбалюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Россия должна назвать новую дату открытия КПВВ на Донбассе, - постпред Украины при ОБСЕ Цымбалюк

Если Россия не смогла подготовиться к открытию КПВВ "Золотое" и "Счастье" в Луганской области 10 ноября, как об этом договаривались, то она должна об этом заявить и назвать новую дату.

Об этом Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк сказал во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 26 ноября, в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На последних встречах мы наблюдали все больше и больше попыток российской стороны оправдать свое нежелание открывать свою часть КПВВ вблизи Золотого и Счастье. Ни одна из них не была убедительной. Все очень просто: дата 10 ноября была хорошо известна всем с июля этого года. Подготовка к открытию продолжалась с обеих сторон линии соприкосновения, о чем было видно из ежедневных отчетов СММ. Украина выполнила свою работу, и Россия должна сделать свою. Если она не уложилась в срок, то об этом должно быть четко сказано и объявлена новая дата, когда российская сторона завершит свою подготовку", - заявил он.

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Глава миссии Украины при ОБСЕ призвал российскую сторону поспешить и открыть не только новые КПВВ в Золотом и Счастье на Луганщине, но и имеющиеся контрольные пункты въезда и выезда в Донецкой области.

"Мы повторяем наш призыв к российской стороне прекратить блокирование пересечения линии соприкосновения и позволить гражданам Украины встречаться со своими родственниками, получать пенсии и надлежащее лечение, а также не ограничивать их проезд собственной страной", - заявил Цымбалюк.

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Отдельно украинский посол напомнил российской стороне о её обязательствах обеспечить полный и безусловный доступ международных организаций, включая МККК, ко всем удерживаемым лицам на временно оккупированной территории Востока Украины. Он указал на то, что это было одной из договоренностей нормандского саммита в Париже, и Россия до сих пор не объяснила, почему она её не выполнила.
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Топ комментарии
+6
Пора уже не открывать, а закрывать этот клоповник. Нет там уже ничего, ни Украины, ни Украинцев.
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27.11.2020 10:02
+6
Рассея должна назвать новую дату!
Какую дату ?
Убирайтесь вон из Украины и дайте украинцам спокойно жить на своей земле !
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27.11.2020 10:08
+5
Да никто им не мешает. Лучшей автономии чем у них сейчас и представить невозможно.Живите и радуйтесь.Россия всегда придет к вам на выручку, вы только ее соберите побольше. Но почему то ни одна млять, которая так борется за права Донбасса не поехала туда жить, все в Киев нарезали. Даже старый хрыч Тихонов, отец сепаратизма предпочел умереть в Крыму, а не родном Луганске.Как мне сказал мой друг, проживающий в Луганске, нас все устраивает, мы не хотим ни России, ни Украины , но пенсию, я говорит получаю и там и там.. Не жизнь , а сказка, чего ж им еще надо. Другое дело , что сказка всегда заканчивается.
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27.11.2020 10:41
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Пора уже не открывать, а закрывать этот клоповник. Нет там уже ничего, ни Украины, ни Украинцев.
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27.11.2020 10:02 Ответить
ще є
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27.11.2020 10:52 Ответить
Рассея должна назвать новую дату!
Какую дату ?
Убирайтесь вон из Украины и дайте украинцам спокойно жить на своей земле !
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27.11.2020 10:08 Ответить
Да никто им не мешает. Лучшей автономии чем у них сейчас и представить невозможно.Живите и радуйтесь.Россия всегда придет к вам на выручку, вы только ее соберите побольше. Но почему то ни одна млять, которая так борется за права Донбасса не поехала туда жить, все в Киев нарезали. Даже старый хрыч Тихонов, отец сепаратизма предпочел умереть в Крыму, а не родном Луганске.Как мне сказал мой друг, проживающий в Луганске, нас все устраивает, мы не хотим ни России, ни Украины , но пенсию, я говорит получаю и там и там.. Не жизнь , а сказка, чего ж им еще надо. Другое дело , что сказка всегда заканчивается.
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27.11.2020 10:41 Ответить
Так вона ж і по всьому світу. Для свободолюбивого народу Бамбаса головне, щоб не було нахлібників з Евросоюзу і негрів з НАТО. Це основна перешкода дончанам для спокійого життя. Але це вже не загрожує. Навіть ніяких обстрілів не буває, українська Армія відходить назад зі своїх позицій і військовим взагалі заборонено стріляти. По них можна, якщо дончанам закортить.
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27.11.2020 11:40 Ответить
А как там на расиюшке, скрепы работают?
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27.11.2020 12:05 Ответить
пора ужо усвоить, все что рабсея обещает ,или подписывает -на,,,палово ,или кидалово называется
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27.11.2020 10:17 Ответить
Нахєр- це туди. Росія має назвати нову дату відкриття КПВВ на Донбасі, - постпред України при ОБСЄ Цимбалюк - Цензор.НЕТ 1582. Уразумєл,кацап Росія має назвати нову дату відкриття КПВВ на Донбасі, - постпред України при ОБСЄ Цимбалюк - Цензор.НЕТ 2002
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27.11.2020 10:43 Ответить
Что рабсея предлагала в Хельсинки и в Будапеште и почему,как правоприемНица и правонаступница совкового союза нарушила даже те совковые указы,за нарушение которых (воскресни Коба .который с усами) расстрелял бы все нонешних рашистских нарушителей?
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27.11.2020 11:25 Ответить
Вводите визовый режим с Россией.
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27.11.2020 11:07 Ответить
густенько колючим дротом і ніхер шастать.
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27.11.2020 14:12 Ответить
 
 