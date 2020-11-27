РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5291 посетитель онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
335 3
карантин (16730) МВД (9224) правоохранительные органы (2944) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

За сутки коронавирус обнаружили у 361 сотрудника МВД, большинство в Киеве, Запорожской и Черновицкой областях

Новости Цензор.НЕТ Общество

За сутки коронавирус обнаружили у 361 сотрудника МВД, большинство в Киеве, Запорожской и Черновицкой областях

Сегодня, 27 ноября, зафиксирован 361 случай коронавирусной болезни у работников МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество больных - в Запорожской (19), Черновицкой (18) областях и в Киеве (53).

С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 21 669 правоохранителей МВД, выздоровели - 20 702 человека, умерли - 65.

Также читайте: Полицейские получили на 54% больше заявлений о домашнем насилии, чем в прошлом году, - МВД

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За сутки коронавирус обнаружили у 361 сотрудника МВД, большинство в Киеве, Запорожской и Черновицкой областях - Цензор.НЕТ 8161 Мусора - разносчики заболеваниий.
показать весь комментарий
27.11.2020 10:28 Ответить
А Аваков говорил, что мусора не люди, а они вон тоже болеют... значит все таки люди За добу коронавірус виявили у 361 співробітника МВС, більшість у Києві, Запорізькій і Чернівецькій областях - Цензор.НЕТ 6609
показать весь комментарий
27.11.2020 10:29 Ответить
а свині хворіють?
показать весь комментарий
27.11.2020 14:02 Ответить
 
 