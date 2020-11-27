За сутки коронавирус обнаружили у 361 сотрудника МВД, большинство в Киеве, Запорожской и Черновицкой областях

Сегодня, 27 ноября, зафиксирован 361 случай коронавирусной болезни у работников МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество больных - в Запорожской (19), Черновицкой (18) областях и в Киеве (53).

С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 21 669 правоохранителей МВД, выздоровели - 20 702 человека, умерли - 65.

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