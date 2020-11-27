Кабмин выделил средства на закупку дорогостоящих препаратов для пациентов с тяжелым течением COVID-19, - замглавы Минздрава Садовьяк

Кабинет Министров Украины выделил средства на закупку препаратов для пациентов с тяжелым течением COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Кабмин принял постановление о выделении средств на закупку препаратов для лечения больных с тяжелым течением болезни. Это препараты "тоцилизумаб" и "иммуноглобулин человека нормальный". Средства будут выделены, мы сможем закупить их и направить в регионы", - сказала она.

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