Кабмин выделил средства на закупку дорогостоящих препаратов для пациентов с тяжелым течением COVID-19, - замглавы Минздрава Садовьяк
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Кабинет Министров Украины выделил средства на закупку препаратов для пациентов с тяжелым течением COVID-19
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.
"Кабмин принял постановление о выделении средств на закупку препаратов для лечения больных с тяжелым течением болезни. Это препараты "тоцилизумаб" и "иммуноглобулин человека нормальный". Средства будут выделены, мы сможем закупить их и направить в регионы", - сказала она.
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+6 Наталья Киенко
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+2 Підлога Маккартні
показать весь комментарий27.11.2020 10:36
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Ты сам должен о себе позаботиться...
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