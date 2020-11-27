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Кабмин выделил средства на закупку дорогостоящих препаратов для пациентов с тяжелым течением COVID-19, - замглавы Минздрава Садовьяк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Кабмин выделил средства на закупку дорогостоящих препаратов для пациентов с тяжелым течением COVID-19, - замглавы Минздрава Садовьяк

Кабинет Министров Украины выделил средства на закупку препаратов для пациентов с тяжелым течением COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Кабмин принял постановление о выделении средств на закупку препаратов для лечения больных с тяжелым течением болезни. Это препараты "тоцилизумаб" и "иммуноглобулин человека нормальный". Средства будут выделены, мы сможем закупить их и направить в регионы", - сказала она.

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Топ комментарии
+6
Кажется, речь идет о Феофании. И исключительно для слуг народа, потому как остальные граждане, которые случайно могут там оказаться, будут лечиться ЗА СВОЙ СЧЕТ. И эти препараты им будут явно не по карману.
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27.11.2020 11:01
+2
А как там с другими тяжелыми болезнями? Для лечения людей тоже закупаются дорогостоящие медикаменты, которые потом дают БЕСПЛАТНО?
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27.11.2020 10:34
+2
Это я к тому, что во-первых нихрена они не купят, а во-вторых если и купят, то продадут умирающему в два раза дороже. Так беня учил)
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27.11.2020 10:36
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А как там с другими тяжелыми болезнями? Для лечения людей тоже закупаются дорогостоящие медикаменты, которые потом дают БЕСПЛАТНО?
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27.11.2020 10:34 Ответить
Это я к тому, что во-первых нихрена они не купят, а во-вторых если и купят, то продадут умирающему в два раза дороже. Так беня учил)
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27.11.2020 10:36 Ответить
К простым смертным этот препарат не попадет.
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27.11.2020 11:43 Ответить
А никак..
Ты сам должен о себе позаботиться...
Мой родственник стал худеть.. Терапевт.. Все нормально.. То глисты то то.. Здоровый мужчина и худеет.. Тощий.. Говорю ищи врача.. Где хошь. Денег выкинул на обследования.. В общем полгода хождения.. Звонит ему кардиолог.. Здрасте.. Вы мой Пациент.. Счас принимает лечение... Вот так вот..
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27.11.2020 10:43 Ответить
Это что же за дорогостоящие препараты?
Дексаметазон, который ВООЗ утверждает?
Он ***** прям дорогой????
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27.11.2020 10:50 Ответить
Кажется, речь идет о Феофании. И исключительно для слуг народа, потому как остальные граждане, которые случайно могут там оказаться, будут лечиться ЗА СВОЙ СЧЕТ. И эти препараты им будут явно не по карману.
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27.11.2020 11:01 Ответить
Это для "бубачек"
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27.11.2020 11:02 Ответить
Когда закупить?
Через год?
Когда уже Китай и Индия будут делать вакцину по 50 грн?
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27.11.2020 11:03 Ответить
Брешуть,люди лікуються за свої кошти.
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27.11.2020 11:06 Ответить
Знаю одно: самым нищим будут давать бесплатно!

Ну а кто у нас самый нищий? Те кому 40000 и выше гривен, на жизнь не хватает...
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27.11.2020 11:07 Ответить
Интересно, из чего делают препараты в 10-100раз дороже золота?
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27.11.2020 12:03 Ответить
Для себя любимых..
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27.11.2020 12:33 Ответить
Поки кабмін пердне та виділить гроші на дорогокоштовні препарати то , в середньому , 100 тис на одного тяжкого ковідного йде грошей на медикаменти. Купляють люди.
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27.11.2020 12:37 Ответить
 
 