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Законопроект Зеленского о выделении средств для поддержки бизнеса из COVID-фонда зарегистрирован в Раде

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект Зеленского о выделении средств для поддержки бизнеса из COVID-фонда зарегистрирован в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в статью 28 Государственного бюджета на 2020 год, предусматривающий направление средств из Фонда борьбы с COVID-19 на поддержку предпринимателям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

"Целью разработки законопроекта является обеспечение предоставления социальной поддержки застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия усиленных ограничительных мер, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в объяснительной записке.

В частности, предлагается предусмотреть возможность направления средств из Фонда борьбы с COVID-19 на мероприятия по оказанию: одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер; одноразовой материальной помощи субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест наемных работников; одноразовой компенсации субъектам хозяйствования расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за наемных лиц.

Законопроект определен как неотложный.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
ИЗ КАКОЙ ИЗ ДЫР В БЮДЖЕТЕ ОНИ ДОСТАНУТ ЭТИ БАБКИ?
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27.11.2020 10:39
+3
Законопроект Зеленского о выделении средств для поддержки бизнеса из COVID-фонда зарегистрирован в Раде - Цензор.НЕТ 3528
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27.11.2020 10:43
+2
Законопроєкт Зеленського про виділення коштів для підтримки бізнесу з COVID-фонду зареєстровано в Раді - Цензор.НЕТ 7930
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27.11.2020 10:50
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ИЗ КАКОЙ ИЗ ДЫР В БЮДЖЕТЕ ОНИ ДОСТАНУТ ЭТИ БАБКИ?
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27.11.2020 10:39 Ответить
Законопроект Зеленского о выделении средств для поддержки бизнеса из COVID-фонда зарегистрирован в Раде - Цензор.НЕТ 3528
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27.11.2020 10:43 Ответить
Законопроект Зеленского о выделении средств для поддержки бизнеса из COVID-фонда зарегистрирован в Раде - Цензор.НЕТ 5636
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27.11.2020 10:42 Ответить
Законопроєкт Зеленського про виділення коштів для підтримки бізнесу з COVID-фонду зареєстровано в Раді - Цензор.НЕТ 4750
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27.11.2020 10:58 Ответить
А можно ведь просто малый и средний бизнес оставить в покое, не вводить кассовые аппараты кучу документации и штрафов + склад. Да и не понятно где они деньги брать будут.
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27.11.2020 10:43 Ответить
надо, надо, зебилы должны страдать!!! Законопроект Зеленского о выделении средств для поддержки бизнеса из COVID-фонда зарегистрирован в Раде - Цензор.НЕТ 9598 Итак сидят на едином ЕСВ, халявщики блин. Должны платить в казну налог по полной программе
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27.11.2020 10:44 Ответить
Низзя - из того они хоть шось себе в дыру бюджетную накапают , этим законом отвлекут, как всегда ничего не выполнят (раньше просто слова были теперь уже неевыполняемые законы пошли) .
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27.11.2020 10:49 Ответить
Никакого стратегического мышления.
Денег у них сейчас нет, поэтому начнут штрафовать, чтобы привлечь дополнительные средства, а потом из этих средств будут выделять помощь.
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27.11.2020 11:06 Ответить
Осталось только найти средства.
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27.11.2020 10:43 Ответить
ой маладец...наверное свои раздавать будет (ибо в казне ноль целых шиш десятых)
щас ситуацией проникнуться чинуши и начнут от зарплат в 300 000 отказываться ?! ))))))
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27.11.2020 10:49 Ответить
Законопроєкт Зеленського про виділення коштів для підтримки бізнесу з COVID-фонду зареєстровано в Раді - Цензор.НЕТ 7930
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27.11.2020 10:50 Ответить
В COVID-фонде денег нет. Доходы бюджета предусмотренные бюджетом 2020 для формирования этого фонда как и вся доходная часть бюджета выполнены на 70-80%. Из планируемых 62.894 млрд. гривен на момент 01.11.2020 г. получено 46.788 млрд. гривен. Из них 12,711 млрд. потрачено на здравоохранение (и МВД) а 33.511 млрд на "дорожное строительство", остальное разошлось по мелочи.timeze2019.blogspot.com
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27.11.2020 10:52 Ответить
Докерувалась мерзота...
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27.11.2020 15:16 Ответить
 
 