Законопроект Зеленского о выделении средств для поддержки бизнеса из COVID-фонда зарегистрирован в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в статью 28 Государственного бюджета на 2020 год, предусматривающий направление средств из Фонда борьбы с COVID-19 на поддержку предпринимателям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

"Целью разработки законопроекта является обеспечение предоставления социальной поддержки застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия усиленных ограничительных мер, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в объяснительной записке.

В частности, предлагается предусмотреть возможность направления средств из Фонда борьбы с COVID-19 на мероприятия по оказанию: одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер; одноразовой материальной помощи субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест наемных работников; одноразовой компенсации субъектам хозяйствования расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за наемных лиц.

Законопроект определен как неотложный.

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