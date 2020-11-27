Ситуация с коронавирусом в ОРДЛО очень тяжелая. Смертность там значительно превышает среднюю мировую статистику, - Гармаш

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей нет возможности обеспечить помощь населению в рамках борьбы с пандемией коронавируса из-за нехватки медикаментов, кадров и тяжелой экономической ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии изданию Guildhall сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) от Украины Сергей Гармаш.

Он также рассказал, что смертность от пандемии на неподконтрольных украинскому правительству территориях значительно превышает среднюю мировую статистику.

"По моей информации, ситуация очень тяжелая. Даже по той статистике, которую дают в "ДНР" и "ЛНР", и которой, безусловно, нельзя верить, ситуация у них хуже, чем средняя в мире. Смертность больше девяти, при том, что средняя в мире 5,6, то есть реальные масштабы мы можем себе только представить", – отметил Гармаш.

Он отметил, что на неподконтрольных правительству территориях сохраняется серьезная проблема с медикаментами, "поскольку даже те, у кого есть деньги, не могут купить себе лекарства, которые могли бы купить, к примеру, в Украине – элементарные антибиотики".

"При этом они (наемники РФ. – Ред.) еще и закрыли КПВВ, чтобы люди не могли выехать и купить себе лекарства, хотя мы (украинская сторона. – Ред.) открыли КПВВ именно для этого. Такое впечатление, что россияне специально усугубляют ситуацию, пытаясь уменьшить количество людей, которых необходимо субсидировать на оккупированных территориях пенсиями и другими выплатами", – считает представитель отдельных районов Донецкой области.

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Гармаш также отметил серьезный дефицит кадров в регионе: "Поскольку в России зарплата намного выше у медиков и поскольку Россия сама нуждается в кадрах в связи с пандемией, то с оккупированных территорий кадры вымываются – медики выезжают в Россию. Это большая проблема, о которой многие не говорят и серьезно ее недооценивают. Медицинская система на оккупированных территориях не может адекватно отреагировать на пандемию. Даже локдаун в "ДНР" и "ЛНР" себе позволить не могут, так как они не являются государством и никакой международной помощи им не предоставят, а если будет локдаун, то там вообще все остановится. Экономическая ситуация также способствует тому, что людям на нормальном уровне помочь не могут. Нужно требовать открытия КПВВ, чтобы люди могли получить помощь".