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Ситуация с коронавирусом в ОРДЛО очень тяжелая. Смертность там значительно превышает среднюю мировую статистику, - Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Ситуация с коронавирусом в ОРДЛО очень тяжелая. Смертность там значительно превышает среднюю мировую статистику, - Гармаш

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей нет возможности обеспечить помощь населению в рамках борьбы с пандемией коронавируса из-за нехватки медикаментов, кадров и тяжелой экономической ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии изданию Guildhall сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) от Украины Сергей Гармаш.

Он также рассказал, что смертность от пандемии на неподконтрольных украинскому правительству территориях значительно превышает среднюю мировую статистику.

"По моей информации, ситуация очень тяжелая. Даже по той статистике, которую дают в "ДНР" и "ЛНР", и которой, безусловно, нельзя верить, ситуация у них хуже, чем средняя в мире. Смертность больше девяти, при том, что средняя в мире 5,6, то есть реальные масштабы мы можем себе только представить", – отметил Гармаш.

Он отметил, что на неподконтрольных правительству территориях сохраняется серьезная проблема с медикаментами, "поскольку даже те, у кого есть деньги, не могут купить себе лекарства, которые могли бы купить, к примеру, в Украине – элементарные антибиотики".

"При этом они (наемники РФ. – Ред.) еще и закрыли КПВВ, чтобы люди не могли выехать и купить себе лекарства, хотя мы (украинская сторона. – Ред.) открыли КПВВ именно для этого. Такое впечатление, что россияне специально усугубляют ситуацию, пытаясь уменьшить количество людей, которых необходимо субсидировать на оккупированных территориях пенсиями и другими выплатами", – считает представитель отдельных районов Донецкой области.

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Гармаш также отметил серьезный дефицит кадров в регионе: "Поскольку в России зарплата намного выше у медиков и поскольку Россия сама нуждается в кадрах в связи с пандемией, то с оккупированных территорий кадры вымываются – медики выезжают в Россию. Это большая проблема, о которой многие не говорят и серьезно ее недооценивают. Медицинская система на оккупированных территориях не может адекватно отреагировать на пандемию. Даже локдаун в "ДНР" и "ЛНР" себе позволить не могут, так как они не являются государством и никакой международной помощи им не предоставят, а если будет локдаун, то там вообще все остановится. Экономическая ситуация также способствует тому, что людям на нормальном уровне помочь не могут. Нужно требовать открытия КПВВ, чтобы люди могли получить помощь".
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Топ комментарии
+30
Ситуация с коронавирусом в ОРДЛО очень тяжелая. Смертность там значительно превышает среднюю мировую статистику, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2444
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27.11.2020 10:47
+28
Эх в такой-то новости позволю себе запустить морячка. Пусть порадуется за ватников лугандона
Ситуация с коронавирусом в ОРДЛО очень тяжелая. Смертность там значительно превышает среднюю мировую статистику, - Гармаш - Цензор.НЕТ 817
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27.11.2020 10:56
+20
не знаю как кому, а мне ПОХЕРУ что творится в этих клоаках. хоть поздыхают там
вчера кацапы гумконвой прислали. так вот, до сих пор эти конвои встречают пенсионеры с флагами приполярной нигерии. не по разнарядке. самостоятельно!
Ситуація з коронавірусом в ОРДЛО дуже важка. Смертність там значно перевищує середню світову статистику, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2338
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27.11.2020 11:05
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Эх в такой-то новости позволю себе запустить морячка. Пусть порадуется за ватников лугандона
Ситуация с коронавирусом в ОРДЛО очень тяжелая. Смертность там значительно превышает среднюю мировую статистику, - Гармаш - Цензор.НЕТ 817
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27.11.2020 10:56 Ответить
Ситуація з коронавірусом в ОРДЛО дуже важка. Смертність там значно перевищує середню світову статистику, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8823
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27.11.2020 11:11 Ответить
Ліворуч не "поселок", а ДЯРЄВНЯ.
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27.11.2020 12:30 Ответить
нужно еще раз перечитать Гитлера
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27.11.2020 12:13 Ответить
всё новое - хорошо забытое старое.. Ситуація з коронавірусом в ОРДЛО дуже важка. Смертність там значно перевищує середню світову статистику, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7700
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27.11.2020 12:34 Ответить
Ситуация с коронавирусом в ОРДЛО очень тяжелая. Смертность там значительно превышает среднюю мировую статистику, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2444
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27.11.2020 10:47 Ответить
це відповідальність окупанта
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27.11.2020 10:48 Ответить
Зачем нам беспокоится о врагах. Положимся на Дарвина, на его естественный отбор.
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27.11.2020 10:50 Ответить
В Україні смертність теж перевищує середньосвіьову статистику. Але окремі індивідуума, в більшості зебіли пропонують рятувати аю ворогів і колаборантів, нехтуючи лояльним громадянами.
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27.11.2020 11:00 Ответить
Терміново відкрити КПВВ, і ще більше завезти зарази , а то мало українців вмирають..
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27.11.2020 10:52 Ответить
А наши рынки и магазины закрыть на выходные, чтобы вспышки заболеваемости не было. И ничего, если они после этого все раззорятся и заболеют.
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27.11.2020 11:07 Ответить
Вот поэтому запечатать все пропускные пункты и больше никаких перемещений туда-сюда.

Сделать из Донбабве лепрозорий до тех пор пока там не вымрет все.
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27.11.2020 10:53 Ответить
Да насрать!
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27.11.2020 10:54 Ответить
Меньше тамошних бомжей возьмут оружие и начнут воевать против Украины,а кпвв закрыть нахрен
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27.11.2020 10:55 Ответить
Действительно !!!! Хрен с ними !!!!
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27.11.2020 10:55 Ответить
Пох. Пусть сивоха затарится лекарствами и едет лечить своих братьев по разуму.
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27.11.2020 10:55 Ответить
А для баранів вакцини ще не розробляли, що він туда повезе?
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27.11.2020 11:05 Ответить
Хай насцить в баночки та везе.
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27.11.2020 11:15 Ответить
Есть вакцина. Спутник V. Вчера им гумконвой с рф завез.
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27.11.2020 11:19 Ответить
А ничего, что после неиспытанной вакцины могут рога, копыта и хвост появиться?
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27.11.2020 14:55 Ответить
А у себя полный локдаун запускаем. Пусть все сидят дома без зарплат и еды
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27.11.2020 11:21 Ответить
У себя - это где? В орде, похоже, провокатор?
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27.11.2020 14:57 Ответить
А ми тут до чого ? Ворогам треба принести ліки? Вони ж там нас всих ненавидять...і все українське, крім ковбас, сирів, продуктів тощо.....
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27.11.2020 10:56 Ответить
Ну так самое время все КПВВ пооткрывать, чтобы восстановить однородную статистику!
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27.11.2020 10:56 Ответить
Они этого и добиваются - иначе тяжело будет списывать на коронавирус наступающий экономический пипец...
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27.11.2020 10:59 Ответить
Лугандоны должны вместе с руской нечестью выздыхать ка вид, как род всего человечества
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27.11.2020 10:58 Ответить
Требуйте открытия пропускных пунктов чтобы народ Донбасса из молодых республик как можно больше встречался с гражданами Украины.
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27.11.2020 10:58 Ответить
Потрібно наглухо закривати всі КПП на межі з ордло та Кримом до весни.
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27.11.2020 10:59 Ответить
Открыли все КПП на границе с резервацией , у которой медицинская система отсутствует, как таковая...
Красавчики.
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27.11.2020 11:05 Ответить
не знаю как кому, а мне ПОХЕРУ что творится в этих клоаках. хоть поздыхают там
вчера кацапы гумконвой прислали. так вот, до сих пор эти конвои встречают пенсионеры с флагами приполярной нигерии. не по разнарядке. самостоятельно!
Ситуація з коронавірусом в ОРДЛО дуже важка. Смертність там значно перевищує середню світову статистику, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2338
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27.11.2020 11:05 Ответить
Ситуація з коронавірусом в ОРДЛО дуже важка. Смертність там значно перевищує середню світову статистику, - Гармаш - Цензор.НЕТ 116
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27.11.2020 11:06 Ответить
Чокнутая.
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27.11.2020 11:17 Ответить
Ситуація з коронавірусом в ОРДЛО дуже важка. Смертність там значно перевищує середню світову статистику, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4317
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27.11.2020 11:48 Ответить
если ордлбилы не будут потеть перед смертью, вызовет ли это лёгкую озабоченность мировой общественности? если нет, то они на правильном ленинском пути )
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27.11.2020 11:06 Ответить
"При цьому вони (найманці РФ. - Ред.) ще й закрили КПВВ, щоб люди не могли виїхати і купити собі ліки, хоча ми (українська сторона. - Ред.) відкрили КПВВ саме для цього.Джерело: https://censor.net/ua/n3233591 Просто молодці. Лохам локдаун і тарифи, сєпарам пільги і лікування.
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27.11.2020 11:06 Ответить
Треба було б і з власного боку закрити. Щоб ватні пенсіонери повиздихали.
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27.11.2020 12:18 Ответить
Зате немає біндєр та правасєкав! Ну і є можливість свабодна гаваріть парускі.
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27.11.2020 11:08 Ответить
І хрен з ними.
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27.11.2020 11:08 Ответить
Та насртати на них
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27.11.2020 11:16 Ответить
Как то попал на опрос на "Прямом" во время прямого эфира. На вопрос "Что делать с ОРДЛО?" ответил "огородить бетонным забором высотой 6 метров и закрыть все пропускные пункты кроме двух, по одному на луганду и домбабве". Ответ зачитали в студии. Двух уродов (один от опзж а вторая курица мажоритарка из луганской области) порвало нахрен. думал у бабы удар случится. покраснела начала орать "там же наши люди! как вы смеете".
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27.11.2020 11:20 Ответить
вот эта депутатка
Ситуація з коронавірусом в ОРДЛО дуже важка. Смертність там значно перевищує середню світову статистику, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4239
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27.11.2020 11:23 Ответить
На Вітренко схожа...
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27.11.2020 11:51 Ответить
Треба було відповісти їй - "ну то й що? невже ви вважаєте, що наші жіночки не зможуть народити достатньо нових людей, щоб компенсувати демографічні втрати?" 😁
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27.11.2020 12:26 Ответить
***** памахі! Допоміг.
Ситуація з коронавірусом в ОРДЛО дуже важка. Смертність там значно перевищує середню світову статистику, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2760
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27.11.2020 11:21 Ответить
Закриті КПВВ це проукраїнський вчинок.
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27.11.2020 11:24 Ответить
И хер на них.Чем больше тем лучше.
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27.11.2020 11:33 Ответить
Кому це взагалі цікаво?
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27.11.2020 11:46 Ответить
Та це брехня. Вони там мають по дві пенсії, гуманітарна допомога у них регулярна і від Ахметова, і з міжнародного фонду, і зі сходу. Зрештою, якщо їх не випускають до України, то вони мають і російські паспорти, можуть купувати собі там, що хочуть. А хіба мільйонери і мільярдери із опзж їм не допомагають, вони ж їхні опікуни.
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27.11.2020 11:56 Ответить
Хитрый Порошенко реализует свой план по Донбассу без пенсионеров.
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27.11.2020 12:01 Ответить
Хитрий Порошенко і досі б торгував із окупованими територіями , якби не добровольці , яких він розігнав .
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27.11.2020 12:18 Ответить
Ситуація з коронавірусом в ОРДЛО дуже важка. Смертність там значно перевищує середню світову статистику, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7307
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27.11.2020 12:45 Ответить
Опять эти из переговоников в Минске за ордло болеют всей душой, когда же на этих переговорах среди переговорщиков от Украины появится хоть один отстаивающий интересы Украины? Наверно такое вряд-ли возможно, ведь капитуляция как ее не называй и есть капитуляцией, и только капитулянты и пособники оккупантов могут в ней участвовать.
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27.11.2020 12:14 Ответить
Місяць тому сестра дружини там ледь не померла.Ліків,навіть елементарних немає,на росії теж негусто,і дуже дорого.В нас цього добра навалом,і недорого,а там жах просто...
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27.11.2020 12:14 Ответить
Шкода що в твоєї дружини така дурна сестра що досі знаходиться там. Відносно таких людей незрозуміло що краще: щоб вони померли або щоб жили.
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27.11.2020 12:16 Ответить
Не треба так,вона інвалід 2 групи,чоловік пенсіонер,здоров,я теж не дуже.Куди вони можуть виїхати?За які гроші?Бомжувати по чужих квартирах,перебиваючись з хліба на воду?А батьків куди подіти?А так хоч і важко,але в себе дома,пенсію отримали,і живуть потихеньку.Вони не бидловата,звичайнісінькі прості люди.Таких там зараз 70%.Багато хто б виїхав,але куди й за що?
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27.11.2020 12:43 Ответить
"Куди вони можуть виїхати?" - Ну, я з Вашого посту припустив що в неї в Україні як мінімум сестра є. Вибачте якщо це не так. А куди подіти спільнокоштом двох сестер, їх батьків та сімей мож достатньо швидко вирішити. В карпатах сіл з вартістю будинку від 1 до 5 тисяч навалом. Є й порожні будинки сільрад які сільради можуть видавати для проживання за мізерну платню. При цьому поряд гори, ліс, ягоди, гриби...
Всі мої знайомі з тих хто дійсно забажав виїхати - виїхали. І жиють краще ніж на окупованих територіях жили б. Зітхання на тему "Куди вони можуть виїхати? За які гроші?" - це відмовки людини яка не бажає виїзжати, а отже не має внутрішнього зв'язку з Україною. А ті хто мають такий зв'язок спочатку приймають рішення щодо виїзду, а потім шукають відповідь на питання:
1. Куди мож виїхати? = ознайомитися з конкретними місцинами за допомогою інтернету та особисто.
2. За які гроші? = назбирати мінімальний запас. Решту позичити у родичів або у банку.
Армяни, наприклад, не ниють, а просто мовчки виїзжають після спалення власного дому щоб ворогу не дістався. Саме тому їх є за що поважати.
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27.11.2020 12:57 Ответить
Справа в тому що це війна. А у війні навіть інваліди 2 групи та пенсіонери - клітини суспільства які багато що можуть. І єдине реальне виправдання для залишення людини в цьому регіоні - це розвідувально-диверсійна діяльність. Не залежно від віку.
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27.11.2020 13:00 Ответить
Я б якби опинився на Донбасі, не лише б виїхав, але б подбав щоб через годин 6-12 після мого виїзду будинок в якому я мешкав впав.
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27.11.2020 12:58 Ответить
Не будьте таким категоричним,шановний Василю.В дійсності не все так просто.Якби держава по справжньому дбала про таких,то виїхало б іще 2 мільйони.Але 846 гривень допомоги ВПО це ніщо.І це для непрацездатних.А іншим 450.Якби так хоча б 1500 на особу,то ще куди не йшло,можна орендувати житло в іншому місті і жити.Так що не будьте таким завзятим,а то Господь може послати й вам подібне,і Ви зрозумієте що будете палити свій будинок,а чекатимете на звільнення,боротиметесь,але тягтиме в рідні стіни...
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28.11.2020 00:00 Ответить
Я себе не відокремлюю від держави. Тому в моєму розумінні ви висловлюєте мені претензію за те що я (як платник податків) не виконую побажання людопаразитів отримувати з мого (як платника податків) карману доплату за переїзд з окупованої території на вільну а також не бажають погіршувати свої матеріальні умови існування (наприклад, переїхати не центральне місто, а в село).
Щодо іншого. Ну пошле мені Господь подібне, і? Я ж не людопаразит. Так, я спалю будинок і виїду для того щоб повернутися назад зі зброєю у руках (в мене вже є домовленості щодо того куди конкретно я буду їхати у випадку окупації мого регіону). Або якщо залишуся, то лише з метою диверсійно-розвідувальної діяльності.
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30.11.2020 22:49 Ответить
Пане Василю,Ви в якій бригаді,чи батальйоні воювали?
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01.12.2020 12:34 Ответить
Кожна людина у скрутний час має бути там де вона більше потрібна. Я можу більше користі принести у тилу, і тому я залишаюся у тилу. Однак, в мене достатньо друзів та родичів на війні. І якщо мій регіон окупують, замість того щоб працювати на окупанта заради грошей я піду до друзів та родичів які мене радо приймуть.
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01.12.2020 13:29 Ответить
Я не мав можливості в той час їх прийняти,сам перебивався як міг.А інфа звідти, поступала куди треба,нормально.Так що будьте трохи толерантнішими,життя не чорно біле
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01.12.2020 18:12 Ответить
Но ведь они же хотели умереть под российским флагом!
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27.11.2020 12:15 Ответить
Ну... Перший тост - за ватохолокост! 🍻
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27.11.2020 12:20 Ответить
пусть орут .путин введи войска ))
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27.11.2020 12:20 Ответить
Фы фсё фрёте! Ситуация с коронофирусом, самая лучшая ф мире! Смерность от фируса не префышает смертность на подфалах! Там рюзьгэ мир, самый лучший мир фо фселеной!!!
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27.11.2020 12:34 Ответить
ДА НАС-РАТЬ !!!!! ПУСТЬ ПЕРЕДОХНУТ !!!!
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27.11.2020 12:56 Ответить
яка трагедія, я зараз заплачу. а може їм на путлера помолитись?
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27.11.2020 14:07 Ответить
Пох
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27.11.2020 14:08 Ответить
Я щось не пам'ятаю чи висловлював свої глибокі занепокоєння з цього приводу?
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27.11.2020 15:11 Ответить
От дебилы! Всех кто не смог уехать с Донбасса объявили врагами. На западной Украине дохренища местных мечтают когда Венгрия их присоединит к себе или заберет жить. Украинскую власть презирают и называют "их украинская власть". Поголовно трындят на венгерском и куча вывесок на венгерском с названиями улиц, магазинами, конторами. Венгерская культура им как родная. У многих венгерские паспорта. А их можно получить только зная венгерский, имея предков оттель и зная культуру венгров, при полной лояльности. И нормалек, их никто не хочет гнобить. А старики на Донбассе типа прям враги народа, да?! Вы че, дауны, мозги короновирусом расплавило?!
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27.11.2020 17:23 Ответить
 
 