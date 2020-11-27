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похороны (1500) военнослужащие (5643) Кривонос Сергей (95) 72 отдельная механизированная бригада (197) Арестович Алексей (327)

Генерал Кривонос: "Арестович лжет в глаза миллионам украинцев. Кто будет от власти присутствовать на похоронах солдата Минкина?"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Генерал Кривонос:

Для Украины наиболее подходящим для подражания является пример армяно-азейбарджансой войны.

Об этом заявил замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны, генерал Сергей Кривонос, передает Цензор.НЕТ.

"27 ноября похороны погибшего от пули российского снайпера воина 72-й механизированной бригады старшего солдата Вячеслава Минкина. Соболезнования родным и побратимам.

Президент Украины выразил соболезнования родным и близким погибшего героя ... Интересно, кто будет от Офиса Президента, Командования ВСУ и Сухопутными войсками присутствовать на похоронах??? Вряд ли......

Для большинства война, что-то такое далекое и чужое для их сознания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С погибшим от пули российского снайпера воином 72-й ОМБр Вячеславом Минкиным простятся завтра в Фастове. ФОТО

Война была далеко, не видели и не понимали того, что происходило с 14 года.

Но война продолжается, и если бы мы не хотели мира - мир можно установить, только с позиции сильного !!!

Мировая история показывает, что ни разу сильные страны не шли на встречу слабым. Но знают ли мировую историю те, кто защищают честь и достоинство на дипломатическом фронте российско-украинской войны ?? Во всех - не уверен.

Не уверен, ибо господин Кравчук учил историю еще по сталинским учебникам, а его помощник господин Арестович - врет в глаза миллионам украинцев, испытывая свои знания в информационном воздействии, ложью на украинских граждан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ключевая идея "плана Б" по Донбассу - введение миротворцев, - Арестович

Пока оставим этих "Остапов Бендеров украинской дипломатии" в покое. Время 100% расставит точки над "і". Больше, чем сказал Геннадий Геннадьевич Москаль, даже нечего добавить - четко, кратко, верно.

Вернемся к реалиям сегодняшнего дня ...

Выводы из собственной войны с российскими агрессорами мало кто делает. Нет желания вспоминать реалии и ошибки у военного руководства. Возможно, хотя бы проанализируют пример, который является наиболее приемлемым для подражания Украиной - Армяно-азейбарджанская война:

- четко расставлены прииоритеты применения оружия;

- волевое руководство Президента Азербайджана;

- сильная армия;

- всенародная поддержка армии и ее Верховного Главнокомандующего;

- Государственный оборонный заказ они точно не проваливали, потому что являются профессионалами государственного управления.

Берите, изучайте и повторяйте.

Это все касается не только военного руководства, но и политического.

"Чужого не цурайтесь і свого не забувайте"

Хотя для них наша война с Россией, что-то такое далекое... Они не хоронили своих погибших, в глаза матерям и вдовам погибших не смотрели. Для них война, к сожалению, на уровне компьютерных игр "Call of duty".

Наш агрессивный сосед, это не хороший медвежонок. Для меня, это кровожадный хищник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы вышли на финишную прямую в разработке законопроекта о теробороне, - Кривонос

Только имея сильную позицию, уверенность, четкое консолидированное эффективное политико-военное управление всеми процессами ради единой цели - крепкой мощной Украины, возвращения наших территорий и достижения мира на условиях Украины.

Это именно то, чего нам не хватает.

Это то, чему нужно поучиться на примере Азербайджана.

Si vis pacem, para bellum (лат. "Если вы хотите мира, готовьтесь к войне") - это не теорема, это аксиома", - заявил Кривонос.

Напомним от пули российского снайпера 24 ноября под Авдеевкой погиб воин 72-й ОМБ Вячеслав Минкин.

Генерал Кривонос: Арестович лжет в глаза миллионам украинцев. Кто будет от власти присутствовать на похоронах солдата Минкина? 01
Генерал Кривонос: Арестович лжет в глаза миллионам украинцев. Кто будет от власти присутствовать на похоронах солдата Минкина? 02
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Топ комментарии
+65
Раньше я думал, что Шарий - это ДНО, но неожиданно снизу постучал гнида Арестович...
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27.11.2020 11:27
+58
Командир группы спецназа, командир 8-го Хмельницкого полка спецназначения, - дважды выводил полк в лучшие части ВСУ по итогам года; на руководящих должностях в командовании сухопутных и аэромобильных войск. Принимал участие во многих международных учениях.
В 2014 году лично командовал обороной Краматорского аэродрома.
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27.11.2020 11:18
+54
"Арестович - врет в глаза миллионам украинцев, испытывая свои знания в информационном воздействии, ложью на украинских граждан" .В стране с правлением Лохдауна почему бы и не выплыть аферистам ?
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27.11.2020 11:15
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Страница 3 из 3
Азербайджан не виграв, а стратегічно програв війну з Вірменами. Виграв з цього "дійства" лише ***** - тепер кацапи офіційно окупували не тільки всю Вірменію а й частину Азербайджану. Доки на території Нагірного Карабаху знаходяться кацапські окупанти під виглядом "миротворців" війна просто "заморожене". На скільки років? А біс його знає що там трьом диктаторам завтра в голову прийде...
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27.11.2020 15:59 Ответить
Порявняно з 90 ми роками адзербаджанці виграли, окрім кацапських вояків в Адзербаджані офіційно будуть і турецькі військові і спостерегачі, так що Московія там весільний генерал, а не вигравша сторона.
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27.11.2020 16:51 Ответить
Азербайджанцы не очень то и хотят получить армянский кусок Карабаха, так что направление они выбрали верное. Что толку от земель, населенных враждебным и сепаратистки настроенным населением? Которое тронь - и вонь будет вселенских масштабов. Я так понимаю, Азербайджан стратегически хочет получить коридор в Нахичевань (и, соответственно, в Турцию), и будет стараться принудить Армению к размену территориями. А для этой цели наличие кацапских войск в Карабахе - даже плюс. И да, в Карабахе уже погиб "миротворец" - от армянской пули. Дальше будет ещё веселее, когда рядовой состав поймет, в какую дыру они попали и что их ждет дальше. Они будут шарахаться от армян, как от прокаженных, и рано или поздно будет конфликт между "миротворцами" и недовольным результатами "мира" местными. Кто из этого получит выгоду? *****? Да ему пофиг, он в бункере в геополитику играет.
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27.11.2020 23:47 Ответить
Погиб не миротворец, а военный с кацапской базы в Гюмри.
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28.11.2020 02:30 Ответить
Ничего там не заморожено. У армян остается голый Степанакерт. А рядом с кацапскими миротворцами сейчас там стоят турецкие. Странно, что никто об этом даже не упоминает. Так что никакой оккупации там не будет.
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28.11.2020 02:33 Ответить
Не уверен, ибо господин Кравчук учил историю еще по сталинским учебникам, а его помощник господин Арестович - врет в глаза миллионам украинцев, испытывая свои знания в информационном воздействии, ложью на украинских граждан. Источник: https://censor.net/ru/n3233596

Арестович єзуїт, Кравчук комуняка -нафіг їм потрібна незалежна Україна?

Це риторичне питання.
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27.11.2020 16:45 Ответить
Я так и знал, что во всем виноват Арестович и Кучма.
6 лет война, а виноват гад Арестович.
В России виноват всегда очередной американский президент.
В Израиле всегда виноват арабский мир.
В Сибири всегда виноват холод, а в Африке жара.
У нас Арестович, что б ему пусто было...
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27.11.2020 20:13 Ответить
читатть научись, удмурт - Кравчук! Хотя такому мокше похер... И еще - росспитдерация - пишется с маленькой буквы! скоро пойдешь китайцам что то мыть. разонят вас...
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28.11.2020 03:42 Ответить
Украине нужен такой президент как Сергей Кривонос.
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27.11.2020 17:17 Ответить
Очень большое заблуждение. Власть военных это всегда! горы трупов, цензура, военное положение, военная экономика, изъятие у населения для военных нужд всего что нужно военным без разговоров и компенсаций.
Военные не умеют быть дипломатами и экономистами, а ведь большая часть борьбы с врагом идёт именно на дипломатическом и экономическом уровне. Это аксиома. Мы не видим на самом деле такие усилия и нам кажется что там только воры, хапуги и дилетанты. А вот военные придут и быстро навелут порядок. Ага...
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27.11.2020 20:04 Ответить
А Пиночет? Самый высокий уровень жизни среди стран Латинской Америки был в Чили при нем.
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27.11.2020 20:31 Ответить
Полная херня , эт как раз сейчас , после Пиночета , когда социалисты пришли к власти в Чили и началась свободная жизнь . Это сейчас чилийцы по "уровню счастья" , по уровню медицины в первой мировой двадцатке . Причём не при очень высоком ВВП на душу населения .
Просто - более справедливое распределение .

Кстати , никакой особой хунты в Чили не было . Все жестокости были только в первые дни . Пиночет был лишь формально главой страны , но экономикой управляли грамонтные экономисты что-то на подобии Антонио Салазара в Португалии , где тоже генерал был президентом ...
Кстати Луис Карвалол даже когда сидел в тюряге получал сенаторскую зарплату и питался с ресторанов . Поэтому , когда его софкоиды обменяли на Буковского , то категорически отказался жить в Совдепии и оселился в Париже и получал от государства сенаторские ...

Вот в соседней Боливии - там была настоящая хунта и всё как положенно -- коммендансткий час , тюрьмы для интеллигенции . А классическая ***** была Аргентине в то же время . Вот Хосе Видела в Аргентине -- вот это диктататура генералов . Тогда театральных режисёров с вертолёта выбрасывали . Хватали прямо на репитиции по кляузе и в море с вертолёта .
Такое же было в Греции в эпоху чёрных полковников . В Сирии папашка Асад был генералом , Али в Алжире , Садам ******* , полковник Каддафи .
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27.11.2020 21:05 Ответить
Председатель Правительственной хунты Чили (1973-1981), президент и диктатор Чили в 1974-1990 годах. Главнокомандующий Вооружёнными силами Чили (1973-1998). Период президентства Пиночета запомнился также воссозданием в Чили рыночной экономики, интегрированной в мировую экономику, и сильным присутствием частного сектора.

Просто Википедия
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28.11.2020 06:37 Ответить
«Жесткая» социалистическая политика правительства Народного единства под руководством марксиста С.Альенде в 1970-73 гг. привела страну к экономической катастрофе. Наряду с внешнеэкономическим шоком 1974-75 гг. - падением мировых цен на медь и ростом цен на нефть - она обеспечила падение душевого показателя чилийского ВВП в 1975 г. ниже среднего латиноамериканского уровня.
Начатые в 1973-75 гг. экономические реформы дали первый толчок бурному экономическому росту. За шесть лет с 1975 г. по 1981 г. душевой ВВП вырос на 38,8% (среднегодовые темпы прироста - 5,6%).
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28.11.2020 08:31 Ответить
Ви за владу блазнів в союзі з пройдисвітами типу Арестовича?
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27.11.2020 21:53 Ответить
Нет времени на 100 процентов "понятия", есть Конституция, где нападение, захват - это ВОЙНА, а предыдущей и сегодняшней "властям" - это мародерство нашей Родины!!! Я за УНИЧТОЖЕНИЕ БЕСПРЕДЕЛА НА ВСЕХ УРОВНЯХ!!!
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27.11.2020 17:46 Ответить
Нет времени на 100 процентов "понятия", есть Конституция, где нападение, захват - это ВОЙНА, а предыдущей и сегодняшней "властям" - это мародерство нашей Родины!!! Я за УНИЧТОЖЕНИЕ БЕСПРЕДЕЛА НА ВСЕХ УРОВНЯХ!!!
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27.11.2020 17:47 Ответить
Нет времени на 100 процентов "понятия", есть Конституция, где нападение, захват - это ВОЙНА, а предыдущей и сегодняшней "властям" - это мародерство нашей Родины!!! Я за УНИЧТОЖЕНИЕ БЕСПРЕДЕЛА НА ВСЕХ УРОВНЯХ!!!
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27.11.2020 17:48 Ответить
Нет времени на 100 процентов "понятия", есть Конституция, где нападение, захват - это ВОЙНА, а предыдущей и сегодняшней "властям" - это мародерство нашей Родины!!! Я за УНИЧТОЖЕНИЕ БЕСПРЕДЕЛА НА ВСЕХ УРОВНЯХ!!!
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27.11.2020 17:49 Ответить
""Надо признать мирным путем вернуть Донбасс мы не сможем никогда. Не было еще в истории случая, чтобы Россия добровольно вернула кому хоть клочок захваченной земли. А еще в Кремле прекрасно понимают, что вернув себе Донбасс, Украина и ее союзники сразу перейдут к теме Крыма. Поэтому они будут придумывать все новые и новые причины, чтобы не выполнять никаких договоренностей, и ждать новый шанс уничтожить Украину полностью"

""Что должны делать в такой ситуации мы? Так, Минский формат недееспособен, но можем ли мы отказываться от дальнейших переговоров с Россией? Нет. Потому с их помощью мы демонстрируем всему миру недоговороспособность Кремля и его нежелание достичь мира. И есть основания требовать введения против России новых санкций. А на фоне пандемии они имееют значительно больший эффект. А, следовательно, не рослабляемося, продолжаем вести переговоры и чистим пулемет",
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27.11.2020 17:56 Ответить
Со второй частью полностью согласен.
По первой есть мнение.Де юре рф не участвует в войне и как она себя поведёт при попытке силового отжима,либо открыто объявит войну,либо будет продолжать поставлять "ихтамнетов" и амуницию.Многое зависит от запада и сша в частности.
Предпосылками для отжима может быть только сильная экономика.
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27.11.2020 20:29 Ответить
Предпосылкой может быть только распад Расии.
НИКАКАЯ масковская власть Крым не вернёт, это нужно признать.
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28.11.2020 10:06 Ответить
Аляска, Польша, Финляндия тоже были в составе Российской империи. И Польшу и Финляндию пытались вернуть силой в 1939м. Аляску отвоевать побоялись. Вывод- Россия может укусить только слабого
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28.11.2020 10:17 Ответить
Речь пока о лугандоне,
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28.11.2020 14:51 Ответить
рф тоталитарная империя, а тоталитарным странам типа кндр и рф санкции нужны как воздух .Без санкций у них пропадет стимул , их режимы расслабятся и вскоре падут .Да и санкции оказались НЕ те что мы все ожидали .Полки украинских супермаркетов за 6 лет так и не избавились от подделок и ширпотреба из парашии, а друзья-партнеры из ЕС их научились прекрасно обходить .Так что не нужно заливать про значительный эффект и требовать что то мы можем ТОЛЬКО от себя и своего руководства , а партнеров мы можем только ПРОСИТЬ ! но постоянные просьбы быстро надоедают , особенно если они финансово напрягают партнера
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27.11.2020 23:28 Ответить
еРеФія не тоталітарна країна, а кончена країна яка рухне незалежно від того є санкції чи їх немає.
Процеси вже пішли.
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28.11.2020 01:29 Ответить
Кольцо врагов Расия найдёт и с санкциями, и без санкций. А насчёт "требовать" да, таки требовать! Раз Запад "за демократию" - вот и кричать и прижимать его к стенке типа "Как вы можете такое допускать, это же нарушение признаваемых вами норм!"
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28.11.2020 10:16 Ответить
Если генерал Кривонос считает, что Арестович врёт, надо уточнить в чём, или о чём именно.
Если генерал сказал "А" - надо говорить и "Б".
Ложь о 33 боевых выходах за линию фронта ? Или о чём ?
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27.11.2020 18:47 Ответить
рано
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28.11.2020 03:44 Ответить
Кривонос манипулирует общественным гением и сам говорит много с минимальном содержанием сути в своих словах. Мало конкретики, много мыльных пузырей.

Главный мыльный пузырь Кривоноса это байки об азербайджанской армии. Турция ввалила и оружие и войска в Азербайджан а Кривонос нам в уши дует какая там сильная армия и поддержка народа президентом.
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27.11.2020 19:59 Ответить
Ну вот не участвовали в войне турецкие войска, совсем не участвовали. Хватит тут постить армянские нарративы. А да, в Азербайджане действительно достаточно высокая поддержка президента. У меня есть в Баку знакомые, которые больше прозападно настроены и скептики насчет Алиева, но даже они вынуждены признать, что он опирается на поддержку 60-70% населения минимум и ведет взвешенную и целенаправленную политику. Хоть и видосики тоже любит записывать, да. Но он профессионал, а не клоун, так что даже видосики - в тему.
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27.11.2020 23:58 Ответить
Друже та ми вже всі зрозуміли що твій Арестович ох*єний пацан і остання надія на мир в Україні.
Гарно попрацював,, молодець.
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28.11.2020 01:21 Ответить
как много диванных экспертов, я думаю если вы все вместе разом встанете с дивана россия просто упадет лицом в низ.
большая сила! с интернетом, бутербродами и засраными клавиатурами.
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28.11.2020 10:27 Ответить
Та такий диваний експєрд як ти задаве авторитетом навіть Чака Норіса Генерал Кривонос: "Арестович бреше в очі мільйонам українців. Хто від влади буде присутнім на похоронах солдата Мінкіна?" - Цензор.НЕТ 8010
Клоун
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28.11.2020 16:52 Ответить
а себя ты где видишь в этой цепочке?
За спиной Кривоноса как минимум)))))))))
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28.11.2020 17:18 Ответить
Как бы Азербайджан ни старался, без Турции это был бы пшик.
Путин с огромным наслаждением вломил бы азербайджанцам
и стал бы героем в Армении.
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27.11.2020 20:17 Ответить
Путин вовсю вооружал Азербайджан тяжелым вооружением, он что хотел получить по голове собственным оружием? Половина роликов из Карабаха, как армяне получают по голове высокоточным снарядом, корректируемым и наводящимся по лазерному лучу. Хоть почему-то все уверены, что это ракеты с Байрактаров. А Байрактары только станцию разведки и наведения на внешней подвеске таскали.
Так что как-то маловато логики в твоих суждениях. Кацапы заинтересованы остаться на Кавказе главной силой. А кто у них будет на подтанцовке - армяне, или азербайджанцы, кацапам абсолютно всё равно. Кинут, что одних, что вторых.
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28.11.2020 00:05 Ответить
Турков уже не кинут.
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28.11.2020 01:00 Ответить
Прочел коментарии, какие же вы идиоты на 95 процентов! Не одного реального и нормального коментария по сути, не имея знаний, аналитического мышления , но зато имеем мнение!
Айзербаджан после поражения в конце восьмедисятых, причем полного поражения, сокрушительного, 27!!!!! Лет готовил армию нового типа, 21 века! И у него были друзья и братья, реальные братья, которые стали их союзниками и которые были мотивированы даже не против Армении, а против Кассапии. У которых есть идея ,проект создания Союза Тюркских народов! У которых вторая после США современная и многочисленная армия в НАТО, с новыми отработанными технологиями и новейшей техникой, которые находятся под ядерной крышей, и могут решать региогальные проблемы! Государство, которое может ставить раком Фоанцию и Германию, и всю Западную Европу одним движением- открыть границы Дивии, Сирии- и поток беженцев просто снесет Старушку Европу за один год и превоатит в Уганду или Сомали! Вы нехрена не знаете, и главное, в ваших головах отсутствуют мозги, но зато имеете мнение, по всем вопросам, и весь этот тупой понос выеосите на общее обсуждение. Одного желания мало- надо знать и понимать как и иметь каплификацию на это! Проявить волю большинству, заткнуть свои емоции далеко подальше в задницу и кропотливо работать над этом каждый день, час минуту! Как это сделал Айзербаджан!
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27.11.2020 21:57 Ответить
Для начала стоит научиться правильно писать слово "Азербайджан".
А уж потом объяснить в чём же заключается ложь Арестовича.
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27.11.2020 23:56 Ответить
А говоришь ты как? Или может быть слово " Свобода" ты говоришь через " о". Мы " Мы Пскоовские". А знаешь почему? Потому что кому то очень захотелось когда то изменить древний корень " Сва"- что во многих языках означает " Небесный" , даже в санскрите есть Руна СВА на СВО иприучить тебя к этому. Знаешь для чего? А чтобы в твоих мозгах не было аасоциации слова " СваБоДа- как Небесных Богов Дар, и ты бы ее променял на набедренную повязку, намордник и ошейник Раба, и главное, перестал думать.
Самое прикольное, что Безязыкий Ильич и Луначарский придумали эту реформу, добив окончательно Руський язык, теперь вы со своей Волей постоянно Бодаетесь- вот что означает слово С ВоБода.
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28.11.2020 00:40 Ответить
Так в чём всё таки ложь Арестовича ? Незнайкам крайне любопытно.
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28.11.2020 00:54 Ответить
Это не ложь, а его идеологическое забоуждение! Он прогрессист, он считает, что пятый технологический уклад спасет человечество, кроме того, он иезуит, а это многое обьясняет. А я агностик, я считаю, что при данном раскладе, людей уже не будет! Будут биороботы ,управляемые и контролируемые чипами в мозгах.
Это будут уже не люди, со своей Свабодой и правом выбора. Это геноцид, и это не Воля Творца. Я считаю , что все новое- это хорошо забытое старое! Все это уже было и закончилось обнулением и новым витком. Какая у нас по счету цивилизация- 5 или 6???
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28.11.2020 06:41 Ответить
КРИВОНОСА В ПРЕЗИДЕНТЫ!
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27.11.2020 22:13 Ответить
Генерал Кривонос: "Арестович бреше в очі мільйонам українців. Хто від влади буде присутнім на похоронах солдата Мінкіна?" - Цензор.НЕТ 4391
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28.11.2020 01:34 Ответить
засыпим трупами землю! вояку в президенты! уже комик играющий хером на рояле есть, бандюк с 2-мя судимостями тоже был, партийный функционер был, тоже, пчеловод, еще военного нам что бы в каждый дом похоронка, поедет с Макроном разговаривать, с Меркель, и Байдену пинков надаёт!
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28.11.2020 10:30 Ответить
Этот человек очень адекватный и такого не будет.
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28.11.2020 11:39 Ответить
адекватный человек и руководитель страны не одно и то же
военные у власти - самый худший сценарий какой можно только придумать.

я выражаю только своё мнение, но это мировая практика
вон КГБшник у власти в России, всем весело вокруг
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28.11.2020 12:19 Ответить
А какой именно человек должен быть у власти???
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28.11.2020 18:48 Ответить
Знаю что этот человек большего интеллекта, с ним по этому показателю может только конкурировать Петька.
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28.11.2020 18:51 Ответить
А по военным Азербайджана стреляли с территории РФ, как по нашим летом 14-го, когда они даже ответить не могли, чтоб не дать повод для полномасштабной агрессии? Я бы хотел посмотреть в этой ситуации на азеров! Одно дело воевать со слабой армией Армении, которая ездит на металлоломе и укомплектована добровольцами и другое - с орками при условии полномасштабного вторжения. Там байрактары не помогут. Саакашвилли тоже думал в августе 8-го с наскока взять - сильно получилось? Не могу сейчас найти пруф, но украинские геералы прогнозировали потери для взятия под контроль Донбасса в 12 тысяч наших солдат. И это при условии, что не будет полномасштабного вторжения! Мы готовы на такие жертвы ради територий, в которые бабла надо вкладывать немерянно? И что дальше? Как удержать под контролем территорию, где (давайте будем реалистами) подавляющее большинство нелояльно Киеву и которая напичкана оружием? Там уже не получится силами ВСУ, это придется делать силами МВД. А готово ли МВД к этому?
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28.11.2020 00:07 Ответить
А зачем срочно возвращать Донбасс ? Чтобы силком держать под контролем ?
И впридачу - кормить-поить-обогревать ?
Пусть кремль тратит на это свои ресурсы.
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28.11.2020 00:58 Ответить
Можна привітати Арестовича з набуттям статусу "публічна особа".
Тепер на нього майже щодня хтось в ЗМІ буде виливати бруд. Навіть свої АТО-вці.
Ласкаво просимо до Укр. Політики!
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28.11.2020 01:08 Ответить
У Арестовича статус публічна повія,, розвідниця Люся охороняє кордон з Мухтаром Генерал Кривонос: "Арестович бреше в очі мільйонам українців. Хто від влади буде присутнім на похоронах солдата Мінкіна?" - Цензор.НЕТ 1273
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28.11.2020 01:36 Ответить
Згодом може з'ясуватися, що у Арестовича статус ідеолога рівня Суркова.
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28.11.2020 01:50 Ответить
Повія Арестович сам казав що йому незалежність України не потрібна, його цікавлять великі об єднання як еРеФія чи бувший срср, така в нього мета.
У Кремлі зрозуміли що у 2014 зачудили з нападом на Україну, що сконсолідувало суспільство України,, більше результатів би дало фінансування п ятої колони, а не сепарів на Донбасі,тепер їм треба якось до цього рухатись і Арестович у цьому гарно допомогає
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28.11.2020 02:02 Ответить
Наклеп!
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29.11.2020 04:59 Ответить
Що розумного сказали чи зробили ці "статусо-давачі"?
В підворотні теж дають несхвальний статус.
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29.11.2020 04:58 Ответить
Не всі, хто був в АТО, є патріотами України.
Підсовувати "силове вирішеня" в Донбасі може хіба що той, хто хоче її поразки.
Перемогти Україна може тільки цивілізаційно: через інтеграцію у світові структури,
опанування нових технологій (включно з військовими), та через рішучу відмову від економічного укладу, на якому перебуває Московія.
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28.11.2020 01:38 Ответить
Вау! У вас просветление? Только вот одна проблема с этим выходит, будущий центр мира- это Китай, который войдет в Союз с ЕС и Северной Америкой( Канада США и возможно Меесика), только там отработаны системы контроля над людьми. Как вы считаете, что в этой связи лучше- Россия, с ее недостатками, или Оруеловское маркситское общество? Ты хоть программы планов Байдена и Ко читал? Ты хоть знаешь что эти твари задумали с тобой и со меой сделать???? Открой глаза- того Мира который был больше нет! И здесь принципиальный вопрос- будешь ли ты свабодным человеком ср своей волей , правами и обязанностями или тебя будут контролировать во всем, даже когда ты идешь в туалет посрать!
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28.11.2020 06:04 Ответить
В России сажают за коммент - это всего лишь "её недостатки" ?
Путин у власти дольше, чем Брежнев - какая милота для туристов !
А в Америке люди открыто стебутся с Президента, открыто жертвуют миллионы долларов
на БЛМ - и за это им ничего. В Америке вчерашний студент без папы прокурора может основать стартап и продать его за десятки миллионов. и никто их не отберёт, как в России. Будущий центр мира никуда не двинется со своего места.
Им была, есть и будет Америка, куда едут и китайцы, и русские, и все, у кого есть возможность.
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28.11.2020 08:02 Ответить
А почему тогда такую поддержку получило БЛМ, которое, как раз и ставит целью противодействие произволу государства? Ведь наивно думать, что все это случилось из-за одного Флойда? Кстати, уж если на то пошло, то не пародируют президента разве что в каких-нибудь африкано-исламских странах, где это чревато. По поводу ответственности за коммент - во Франции депутата посадили за коммент, где он радовался смерти жандарма. В РФ та же группа "Порнофильмы" поливает со сцены говном и власть, и ФСБ, не говоря уж о Психее с ее песней "Убей мента". Так что, все относительно и за неправильный коммент можно присесть в большинстве стран. ИМХО, человечество не готово к отсутствию ограничений со стороны государства.
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28.11.2020 08:21 Ответить
До 2012-13 года можно было комментировать, меняя ники по ходу разговора, и свободная дискуссия от этого никак не страдала.
Это государство не готово к свободе граждан.
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28.11.2020 09:40 Ответить
Да в России просто на сегодня свобода слова, по сравнению с цензурой ,которая введена в Фейсбуке, Твитере , ютюбе этими чекерами в США! Там просто ломают экаунты и банят, пока банят, за какие то посты или ролики.
Там позволяют себе прерывать трансляции пресконференции Президента США, но зато банят человека за ролик с самокатом, в котором он сказал " надо руки оторвать" по поводу предыдущего хозяина, у которого он купил этот самокат, и который присабачил медную трубу на выхлоп газов! В результате чего, она тупа оплавилась. И это уже реалии Америки.
Вы слышали о такой дамочке по фамилии Кортез?
Зато она в своем посте презывает начинать расследования всех американских граждан, которые голосовали и поддерживали Трампа, а затем влиять на них- увольнять с работы, хейтить, и даже некоторых садить. Мы все для них- рассисты ксенофобы женоненавимтники и т.д., только потому что считаем что полов, напиимер, существует 2- мужской и женский, а не 170!!!!!, и если ты мчитаешь по другому, то это твои проблемы, иди к психиатору! И сколько бы один мужик другого не пелил в задницу- ребенка все равно не будет, кем бы себя ты при этом не считал! И это Факт!
Что согласно американской Конституции- любые жизни важны, и не только черных или латинас.
И что к 2035 году они заменят все личные автомобили на арендованные електромобили, и вообще, частная собственность- это зло, люди не должны иметь собственности, они должны быть свободными( заметь я написал это именно через " о"). Будут получать денег столько сколько нужно, примерео равное количество на всех- и тех кто работает, и тех кто не работает, ну как же , оаботать он не хочет, потому что это противоречит его внутреннему содержанию, он будет сидеть на деване, пить пиво и смотреть шоу. Свобода наркотикам, проституции и массовая вакцинация. Ну это же для твоего блага! Мы сделали чип, и этот чип будет тебе внедрен в голову, и если ты не ходил, мы запустим программу и ты будешь ходить, мы будем следить за твоим эмоциональном состоянии , за твоими мыслями и желаниями, и будем стимулировать твое ощущения счастья. Там же будет и твоя индификация и туда же будет подключены и твои социальные статусы, карты и т.д. Все это, во имя блага человека и общества! А вот если ты все таки усилием воли начнешь все таки думать своей головой, то тогда - мы тебя отключим от всего. И я не шучу и оассказываю тебе фентези фильмы, они реально работают в этом направлении. Посмотри разработки того же Маска в области тсскуственного интелекта. Полное порабощение человека и превращение его в биоробота, полный контроль над его сознанием. Конечно, такое кодичество людей не нужно, а особенно тех, кто привык решать все сам. Их надо уничтожить, на всех планах. Тех ,кто создан по Образу и Подобию Творца! А как их уничтожить! Прежде всего уровнять с люмпен массой- лешить их собственности и их прав! Ты знаешь, они даже переплюнули Совок, те хотя бы оставляли Личную собственность, а здесь - ничего личного у тебя не будет, все будет в рент! Только они не говорят, а кто же будет владеть этими рентными благами- домами, транспортом, техникой, средствами производства и т.д.
И это планы команды Бидона и Ко. На ближайшие 15 лет! Это не мои фантазии- это записано в его программе! Вот така х..йня малята!
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28.11.2020 12:44 Ответить
Если генерал Кривонос отвечает за свои слова, то не мешало бы стретиться с Арестовичем
в прямом эфире и прояснить в каких моментах кто из них лжёт.
.
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28.11.2020 09:43 Ответить
28.11.2020 10:29
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28.11.2020 10:30 Ответить
Ви так думаєте? Та Арестович сам, власною персоною ще в 2017 році наплював в душу українцям, заявивши що не є патріотом України, його "не турбує розвиток української культури" і "не колишуть" національні питання, і йому "плювати" на питання відновлення історичної пам'яті, справедливості, становлення нації і мови. Джерело: https://censor.net/ua/n3227890 Перелік перлів цього антиукраїнського хамелеона можна продовжувати, але навіщо? Забагато честі. Нехай краще вчиться грати на піаніно в нетрадиційний спосіб. Для нього там, серед хуцпистів, вже знайшлося місце. Кривоніс на 100% правий.
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28.11.2020 10:29 Ответить
ДИВАННЫЕ ВОСКА КРЕПЧАЮТ ДЕНЬ ОТО ДНЯ!!!!!
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28.11.2020 10:31 Ответить
Пока не будет визового режима с россией, все эти балаболки будут рвать тельняшки за нарид.
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28.11.2020 10:56 Ответить
Визовый режим с Московией возможен после роспуска СБУ и создания новой структуры.
Люстрацию проиепбпали - надо было делать как Вацлав Гавел.
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28.11.2020 11:13 Ответить
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