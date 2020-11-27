Генерал Кривонос: "Арестович лжет в глаза миллионам украинцев. Кто будет от власти присутствовать на похоронах солдата Минкина?"
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Для Украины наиболее подходящим для подражания является пример армяно-азейбарджансой войны.
Об этом заявил замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны, генерал Сергей Кривонос, передает Цензор.НЕТ.
"27 ноября похороны погибшего от пули российского снайпера воина 72-й механизированной бригады старшего солдата Вячеслава Минкина. Соболезнования родным и побратимам.
Президент Украины выразил соболезнования родным и близким погибшего героя ... Интересно, кто будет от Офиса Президента, Командования ВСУ и Сухопутными войсками присутствовать на похоронах??? Вряд ли......
Для большинства война, что-то такое далекое и чужое для их сознания.
Война была далеко, не видели и не понимали того, что происходило с 14 года.
Но война продолжается, и если бы мы не хотели мира - мир можно установить, только с позиции сильного !!!
Мировая история показывает, что ни разу сильные страны не шли на встречу слабым. Но знают ли мировую историю те, кто защищают честь и достоинство на дипломатическом фронте российско-украинской войны ?? Во всех - не уверен.
Не уверен, ибо господин Кравчук учил историю еще по сталинским учебникам, а его помощник господин Арестович - врет в глаза миллионам украинцев, испытывая свои знания в информационном воздействии, ложью на украинских граждан.
Пока оставим этих "Остапов Бендеров украинской дипломатии" в покое. Время 100% расставит точки над "і". Больше, чем сказал Геннадий Геннадьевич Москаль, даже нечего добавить - четко, кратко, верно.
Вернемся к реалиям сегодняшнего дня ...
Выводы из собственной войны с российскими агрессорами мало кто делает. Нет желания вспоминать реалии и ошибки у военного руководства. Возможно, хотя бы проанализируют пример, который является наиболее приемлемым для подражания Украиной - Армяно-азейбарджанская война:
- четко расставлены прииоритеты применения оружия;
- волевое руководство Президента Азербайджана;
- сильная армия;
- всенародная поддержка армии и ее Верховного Главнокомандующего;
- Государственный оборонный заказ они точно не проваливали, потому что являются профессионалами государственного управления.
Берите, изучайте и повторяйте.
Это все касается не только военного руководства, но и политического.
"Чужого не цурайтесь і свого не забувайте"
Хотя для них наша война с Россией, что-то такое далекое... Они не хоронили своих погибших, в глаза матерям и вдовам погибших не смотрели. Для них война, к сожалению, на уровне компьютерных игр "Call of duty".
Наш агрессивный сосед, это не хороший медвежонок. Для меня, это кровожадный хищник.
Только имея сильную позицию, уверенность, четкое консолидированное эффективное политико-военное управление всеми процессами ради единой цели - крепкой мощной Украины, возвращения наших территорий и достижения мира на условиях Украины.
Это именно то, чего нам не хватает.
Это то, чему нужно поучиться на примере Азербайджана.
Si vis pacem, para bellum (лат. "Если вы хотите мира, готовьтесь к войне") - это не теорема, это аксиома", - заявил Кривонос.
Напомним от пули российского снайпера 24 ноября под Авдеевкой погиб воин 72-й ОМБ Вячеслав Минкин.
Пожалуйста, подождите...
Арестович єзуїт, Кравчук комуняка -нафіг їм потрібна незалежна Україна?
Це риторичне питання.
6 лет война, а виноват гад Арестович.
В России виноват всегда очередной американский президент.
В Израиле всегда виноват арабский мир.
В Сибири всегда виноват холод, а в Африке жара.
У нас Арестович, что б ему пусто было...
Военные не умеют быть дипломатами и экономистами, а ведь большая часть борьбы с врагом идёт именно на дипломатическом и экономическом уровне. Это аксиома. Мы не видим на самом деле такие усилия и нам кажется что там только воры, хапуги и дилетанты. А вот военные придут и быстро навелут порядок. Ага...
Просто - более справедливое распределение .
Кстати , никакой особой хунты в Чили не было . Все жестокости были только в первые дни . Пиночет был лишь формально главой страны , но экономикой управляли грамонтные экономисты что-то на подобии Антонио Салазара в Португалии , где тоже генерал был президентом ...
Кстати Луис Карвалол даже когда сидел в тюряге получал сенаторскую зарплату и питался с ресторанов . Поэтому , когда его софкоиды обменяли на Буковского , то категорически отказался жить в Совдепии и оселился в Париже и получал от государства сенаторские ...
Вот в соседней Боливии - там была настоящая хунта и всё как положенно -- коммендансткий час , тюрьмы для интеллигенции . А классическая ***** была Аргентине в то же время . Вот Хосе Видела в Аргентине -- вот это диктататура генералов . Тогда театральных режисёров с вертолёта выбрасывали . Хватали прямо на репитиции по кляузе и в море с вертолёта .
Такое же было в Греции в эпоху чёрных полковников . В Сирии папашка Асад был генералом , Али в Алжире , Садам ******* , полковник Каддафи .
Просто Википедия
Начатые в 1973-75 гг. экономические реформы дали первый толчок бурному экономическому росту. За шесть лет с 1975 г. по 1981 г. душевой ВВП вырос на 38,8% (среднегодовые темпы прироста - 5,6%).
""Что должны делать в такой ситуации мы? Так, Минский формат недееспособен, но можем ли мы отказываться от дальнейших переговоров с Россией? Нет. Потому с их помощью мы демонстрируем всему миру недоговороспособность Кремля и его нежелание достичь мира. И есть основания требовать введения против России новых санкций. А на фоне пандемии они имееют значительно больший эффект. А, следовательно, не рослабляемося, продолжаем вести переговоры и чистим пулемет",
По первой есть мнение.Де юре рф не участвует в войне и как она себя поведёт при попытке силового отжима,либо открыто объявит войну,либо будет продолжать поставлять "ихтамнетов" и амуницию.Многое зависит от запада и сша в частности.
Предпосылками для отжима может быть только сильная экономика.
НИКАКАЯ масковская власть Крым не вернёт, это нужно признать.
Процеси вже пішли.
Если генерал сказал "А" - надо говорить и "Б".
Ложь о 33 боевых выходах за линию фронта ? Или о чём ?
Главный мыльный пузырь Кривоноса это байки об азербайджанской армии. Турция ввалила и оружие и войска в Азербайджан а Кривонос нам в уши дует какая там сильная армия и поддержка народа президентом.
Гарно попрацював,, молодець.
большая сила! с интернетом, бутербродами и засраными клавиатурами.
Клоун
За спиной Кривоноса как минимум)))))))))
Путин с огромным наслаждением вломил бы азербайджанцам
и стал бы героем в Армении.
Так что как-то маловато логики в твоих суждениях. Кацапы заинтересованы остаться на Кавказе главной силой. А кто у них будет на подтанцовке - армяне, или азербайджанцы, кацапам абсолютно всё равно. Кинут, что одних, что вторых.
Айзербаджан после поражения в конце восьмедисятых, причем полного поражения, сокрушительного, 27!!!!! Лет готовил армию нового типа, 21 века! И у него были друзья и братья, реальные братья, которые стали их союзниками и которые были мотивированы даже не против Армении, а против Кассапии. У которых есть идея ,проект создания Союза Тюркских народов! У которых вторая после США современная и многочисленная армия в НАТО, с новыми отработанными технологиями и новейшей техникой, которые находятся под ядерной крышей, и могут решать региогальные проблемы! Государство, которое может ставить раком Фоанцию и Германию, и всю Западную Европу одним движением- открыть границы Дивии, Сирии- и поток беженцев просто снесет Старушку Европу за один год и превоатит в Уганду или Сомали! Вы нехрена не знаете, и главное, в ваших головах отсутствуют мозги, но зато имеете мнение, по всем вопросам, и весь этот тупой понос выеосите на общее обсуждение. Одного желания мало- надо знать и понимать как и иметь каплификацию на это! Проявить волю большинству, заткнуть свои емоции далеко подальше в задницу и кропотливо работать над этом каждый день, час минуту! Как это сделал Айзербаджан!
А уж потом объяснить в чём же заключается ложь Арестовича.
Самое прикольное, что Безязыкий Ильич и Луначарский придумали эту реформу, добив окончательно Руський язык, теперь вы со своей Волей постоянно Бодаетесь- вот что означает слово С ВоБода.
Это будут уже не люди, со своей Свабодой и правом выбора. Это геноцид, и это не Воля Творца. Я считаю , что все новое- это хорошо забытое старое! Все это уже было и закончилось обнулением и новым витком. Какая у нас по счету цивилизация- 5 или 6???
военные у власти - самый худший сценарий какой можно только придумать.
я выражаю только своё мнение, но это мировая практика
вон КГБшник у власти в России, всем весело вокруг
И впридачу - кормить-поить-обогревать ?
Пусть кремль тратит на это свои ресурсы.
Тепер на нього майже щодня хтось в ЗМІ буде виливати бруд. Навіть свої АТО-вці.
Ласкаво просимо до Укр. Політики!
У Кремлі зрозуміли що у 2014 зачудили з нападом на Україну, що сконсолідувало суспільство України,, більше результатів би дало фінансування п ятої колони, а не сепарів на Донбасі,тепер їм треба якось до цього рухатись і Арестович у цьому гарно допомогає
В підворотні теж дають несхвальний статус.
Підсовувати "силове вирішеня" в Донбасі може хіба що той, хто хоче її поразки.
Перемогти Україна може тільки цивілізаційно: через інтеграцію у світові структури,
опанування нових технологій (включно з військовими), та через рішучу відмову від економічного укладу, на якому перебуває Московія.
Путин у власти дольше, чем Брежнев - какая милота для туристов !
А в Америке люди открыто стебутся с Президента, открыто жертвуют миллионы долларов
на БЛМ - и за это им ничего. В Америке вчерашний студент без папы прокурора может основать стартап и продать его за десятки миллионов. и никто их не отберёт, как в России. Будущий центр мира никуда не двинется со своего места.
Им была, есть и будет Америка, куда едут и китайцы, и русские, и все, у кого есть возможность.
Это государство не готово к свободе граждан.
Там позволяют себе прерывать трансляции пресконференции Президента США, но зато банят человека за ролик с самокатом, в котором он сказал " надо руки оторвать" по поводу предыдущего хозяина, у которого он купил этот самокат, и который присабачил медную трубу на выхлоп газов! В результате чего, она тупа оплавилась. И это уже реалии Америки.
Вы слышали о такой дамочке по фамилии Кортез?
Зато она в своем посте презывает начинать расследования всех американских граждан, которые голосовали и поддерживали Трампа, а затем влиять на них- увольнять с работы, хейтить, и даже некоторых садить. Мы все для них- рассисты ксенофобы женоненавимтники и т.д., только потому что считаем что полов, напиимер, существует 2- мужской и женский, а не 170!!!!!, и если ты мчитаешь по другому, то это твои проблемы, иди к психиатору! И сколько бы один мужик другого не пелил в задницу- ребенка все равно не будет, кем бы себя ты при этом не считал! И это Факт!
Что согласно американской Конституции- любые жизни важны, и не только черных или латинас.
И что к 2035 году они заменят все личные автомобили на арендованные електромобили, и вообще, частная собственность- это зло, люди не должны иметь собственности, они должны быть свободными( заметь я написал это именно через " о"). Будут получать денег столько сколько нужно, примерео равное количество на всех- и тех кто работает, и тех кто не работает, ну как же , оаботать он не хочет, потому что это противоречит его внутреннему содержанию, он будет сидеть на деване, пить пиво и смотреть шоу. Свобода наркотикам, проституции и массовая вакцинация. Ну это же для твоего блага! Мы сделали чип, и этот чип будет тебе внедрен в голову, и если ты не ходил, мы запустим программу и ты будешь ходить, мы будем следить за твоим эмоциональном состоянии , за твоими мыслями и желаниями, и будем стимулировать твое ощущения счастья. Там же будет и твоя индификация и туда же будет подключены и твои социальные статусы, карты и т.д. Все это, во имя блага человека и общества! А вот если ты все таки усилием воли начнешь все таки думать своей головой, то тогда - мы тебя отключим от всего. И я не шучу и оассказываю тебе фентези фильмы, они реально работают в этом направлении. Посмотри разработки того же Маска в области тсскуственного интелекта. Полное порабощение человека и превращение его в биоробота, полный контроль над его сознанием. Конечно, такое кодичество людей не нужно, а особенно тех, кто привык решать все сам. Их надо уничтожить, на всех планах. Тех ,кто создан по Образу и Подобию Творца! А как их уничтожить! Прежде всего уровнять с люмпен массой- лешить их собственности и их прав! Ты знаешь, они даже переплюнули Совок, те хотя бы оставляли Личную собственность, а здесь - ничего личного у тебя не будет, все будет в рент! Только они не говорят, а кто же будет владеть этими рентными благами- домами, транспортом, техникой, средствами производства и т.д.
И это планы команды Бидона и Ко. На ближайшие 15 лет! Это не мои фантазии- это записано в его программе! Вот така х..йня малята!
в прямом эфире и прояснить в каких моментах кто из них лжёт.
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Люстрацию проиепбпали - надо было делать как Вацлав Гавел.