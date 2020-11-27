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Я точно не печатал бы деньги, это повлечет катастрофические последствия в перспективе, - "слуга народа" Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Я точно не печатал бы деньги, это повлечет катастрофические последствия в перспективе, -

Нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что недовыполнение бюджета по расходной части сейчас достаточно большое.

Об этом Гетманцев заявил в интервью "LB.ua", информирует Цензор.НЕТ.

"Смотрите, что происходит сейчас по бюджету. Бюджет в части доходов перевыполняется за счет грамотной работы налоговой. Налоговая по состоянию на 24.11 перевыполнила индикативные показатели бюджета на 4,6 млрд. грн. (всего 462,9 млрд. грн.). Это успех. При том, что возмещение НДС производится своевременно. С таможней ситуация хуже, но в целом перевыполнение по доходам есть. С другой стороны, Минфин недовыполнил план по заимствованиям. Вследствие этого, у нас действительно недовыполнение бюджета по расходной части сейчас достаточно большое. Это проблема. Она существует. К сожалению, на ближайшие полтора месяца до конца года она будет усугубляться", - рассказал нардеп.

По словам парламентария, в ситуации, которая сложилась, он на месте министра финансов, сокращал бы расходы.

"Здесь, к сожалению, кроме секвестра, другого решения нет. Точно также, как было в первый раз. Я точно не печатал бы деньги. Ведь это будет решение, которое повлечет катастрофические последствия в перспективе. Поэтому мы должны сократить капитальные расходы и профинансировать защищенные статьи. Если говорить о следующем годе, то я считаю, что доходная часть даже занижена. Почему? Я объясню. Потому что, скажем так, доходы от таможни учтены не в полном объеме, как и доходы от акцизов. То есть есть целый ряд статей доходов, которые можно было бы ещё больше увеличить. Хотя, хочу отметить, что прогноз по увеличению от поступлению внутреннего НДС на 30% – это хороший знак и хорошая работа службы финансового мониторинга совместно с Государственной налоговой службой в этом году. Считаю, что это одна из наших побед. А именно, существенное уменьшение мошенничества с НДС, скруток", - объяснил Гетманцев.

Кроме того, по словам "слуги народа", в проекте Госбюджета-2021 нужно уменьшать заложенный дефицит.

"Это нужно делать однозначно. Также уверен, что необходимо пересмотреть источники дефицита. Это нужно сделать в любом случае. Также должен быть учтён ограниченный объем гарантий, которые привлекаются. И мы обязаны сделать все возможное, чтобы сократить тот объем заимствований, который Минфин планирует привлечь в следующем году", - добавил Гетманцев.

Также читайте: Доработанный Госбюджет-2021 поступил в Раду

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Можно подумать вы сделаете что-то по другому? Все , к чему вы прикасаетесь имеет в конечном итоге катострофические последствия.
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27.11.2020 11:21
+6
Воно щось знає.
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27.11.2020 11:24
+5
Я точно не печатал бы деньги, это повлечет катастрофические последствия в перспективе, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 934
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27.11.2020 11:19
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Я точно не печатал бы деньги, это повлечет катастрофические последствия в перспективе, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 934
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27.11.2020 11:19 Ответить
Можно подумать вы сделаете что-то по другому? Все , к чему вы прикасаетесь имеет в конечном итоге катострофические последствия.
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27.11.2020 11:21 Ответить
А придется
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27.11.2020 11:23 Ответить
Воно щось знає.
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27.11.2020 11:24 Ответить
А как же, конечно знает.
Знает, что нечем платить ни пенсий, ни зарплат бюджетникам, и, что самое главное - нет денег на ВСУ.

"Нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что недовыполнение бюджета по расходной части сейчас достаточно большое."
Источник: https://censor.net/ru/n3233599

Вот такой вот красивый афоримз "недовыполнение бюджета по расходной части" называется технический дефолт, то есть каогда в Казначействе денег нет на бюджетные выплаты.
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27.11.2020 11:35 Ответить
кыш, лахтабот! Я точно не друкував би гроші, це спричинить катастрофічні наслідки в перспективі, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9080
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27.11.2020 11:58 Ответить
Ни газа, ни нефти, ни земли и леса........
Я точно не друкував би гроші, це спричинить катастрофічні наслідки в перспективі, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6272
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27.11.2020 11:27 Ответить
Значит Воландом будешь работать не ты - там море аферистов в ОПе найдется.
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27.11.2020 11:28 Ответить
после Арестовича набор продолжается.
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27.11.2020 11:28 Ответить
Не, всё равно не дадуд Я точно не друкував би гроші, це спричинить катастрофічні наслідки в перспективі, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5956
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27.11.2020 11:29 Ответить
Значит станок в три смены сношают
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27.11.2020 11:31 Ответить
Интересно мнение Витренко о 17 млрд. гривен убытков в Нафтогазе, в Фейсбуке.

Даша Воронцевич

Такой вопрос: 17 млрд убытков - это результат неэффективного управления "Нафтогазом" или эти деньги целенаправленно перенаправили из "Нафтогаза" нужным людям - Коломойскому и Фирташу?

Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

Даша Воронцевич а почему или?
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27.11.2020 11:32 Ответить
"Кроме того, по словам "слуги народа", в проекте Госбюджета-2021 нужно уменьшать заложенный дефицитИсточник: https://censor.net/ru/n3233599"

Нужно.
Уменьшайте.
"Киздеть - не работать", - так в народе гворят.
Киздеть вы умеете, как будете обеспечивать ВСУ, сволочи?
Какие же вы сволочи, Слуги Народные.
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27.11.2020 11:33 Ответить
У народа-идиота и слуги сволочные. Все логично.
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27.11.2020 11:47 Ответить
"Бюджет в части доходов перевыполняется за счет грамотной работы налоговой. Налоговая по состоянию на 24.11 перевыполнила индикативные показатели бюджета на 4,6 млрд. грн. (всего 462,9 млрд. грн.). Это успех. При том, что возмещение НДС производится своевременно" - вже можна сміятися?
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27.11.2020 11:46 Ответить
Оцените красоту игры, программу МВФ провалили, но спихнули все на Минфин)
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27.11.2020 11:48 Ответить
Совещание у Ермака.
Ермак- у нас катастрофа, деньги печатать будем?
Марченко-без вариантов.
Вова- ураы! ( мечтательно) денег будет...... сериалы "патриотические" наснимаем, типа Сватов в шароварах.....
Ермак- Володя, снимешь ролик о вреде печататья денег. Шевченку-Кирилл, готовьте станки. Решение принято!
Гетманцев- ( задумчиво) Вообще то печатать деньги придется ( тихо ругается), но сказали же, что снимем ролик.....
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27.11.2020 12:02 Ответить
Ото зелесрань дохазяйнувалась!
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27.11.2020 12:17 Ответить
дурачек .такое понимает даже бабушка пенсионерка с села
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27.11.2020 12:26 Ответить
Не верю ни одному слову этого укиаирофоба, из ближайшего окружения украинофоба, комуняки шоумена.
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27.11.2020 12:31 Ответить
план по заимствованиям... а как же пошли в опу, и мы сами могем
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27.11.2020 12:48 Ответить
 
 