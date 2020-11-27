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Антикоррупционный суд закрыл дело за ложь в декларации экс-нардепа от "Радикальной партии" Скуратовского

Новости Цензор.НЕТ Общество

Антикоррупционный суд закрыл дело за ложь в декларации экс-нардепа от

Высший антикоррупционный суд 27 ноября закрыл уголовное производство по обвинению народного депутата 8 созыва от "Радикальной партии" Сергея Скуратовского в декларировании недостоверной информации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на решение ВАКС от 27 ноября и сообщение Центра противодействия коррупции в Telegram.

В ВАКС отметили, что уголовное производство закрыто из-за решения Конституционного Суда о признании неконституционной статьи 366-1 УК (декларирование недостоверной информации).

По данным ЦПК, речь идет об экс-депутате от "Радикальной партии" Сергее Скуратовском, который не задекларировал корпоративные права членов семьи на три компании, люксовый автомобиль "Мерседес" и нежилое помещение на 1,5 млн грн.

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Как сообщалось, 6 сентября 2019 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему депутату Верховной Рады Сергею Скуратовскому.

Бывший депутат подозревается в сокрытии корпоративных прав жены на три юридических лица общей стоимостью более 24 млн грн, а также пользование автомобилем Mercedes-Benz S450 и нежилым помещением, стоимостью 1,5 млн грн.

В САП отметили, что в связи с тем, что местонахождение Скуратовского в настоящее время не установлено, о подозрении сообщено заочно.

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Зебіли зробили це разом.
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27.11.2020 11:45 Ответить
а может кто-то другой? ты уверен, что зебилы?
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27.11.2020 12:27 Ответить
Ну так дела надо возбуждать в отношении т.н. "судей" КС в первую очередь! Которые нагло и цинично прикрывают свои задницы и огромного числа чиновников-мародеров госбюджета от уголовной ответственности. Если возникнут трудности, то на помощь приходит суд Линча, который, подозреваю не за горами. Вал народной ненависти, терпения и обнищания имеет границы и украшение пейзажа в виде предновогодних тушек, развешанных красивыми гроздьями на фонарях, однозначно поможет паскудам в мантиях принять правильные решения
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27.11.2020 11:48 Ответить
Они так и сказали что все с рать на народ хотели.
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27.11.2020 11:58 Ответить
Все барыг прикрыли. Антикорупційний суд закрив справу за брехню в декларації екснардепа від "Радикальної партії" Скуратовського - Цензор.НЕТ 2269
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27.11.2020 12:29 Ответить
Зробив це РАЗОМ!
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27.11.2020 12:55 Ответить
Антикоррупционныйе судьи просто падают от переутомления. Антикорупційний суд закрив справу за брехню в декларації екснардепа від "Радикальної партії" Скуратовського - Цензор.НЕТ 7720 Нет, ну где вы еще найдете в мире такую ***-утую страну, в которой за три года, за кучу немеряную из бюджета создали целую мегамашину, единственным выхлопом которой является закрытие дел против явных коррупционеров. Антикорупційний суд закрив справу за брехню в декларації екснардепа від "Радикальної партії" Скуратовського - Цензор.НЕТ 6034
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27.11.2020 12:43 Ответить
 
 