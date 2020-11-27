Антикоррупционный суд закрыл дело за ложь в декларации экс-нардепа от "Радикальной партии" Скуратовского

Высший антикоррупционный суд 27 ноября закрыл уголовное производство по обвинению народного депутата 8 созыва от "Радикальной партии" Сергея Скуратовского в декларировании недостоверной информации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на решение ВАКС от 27 ноября и сообщение Центра противодействия коррупции в Telegram.

В ВАКС отметили, что уголовное производство закрыто из-за решения Конституционного Суда о признании неконституционной статьи 366-1 УК (декларирование недостоверной информации).

По данным ЦПК, речь идет об экс-депутате от "Радикальной партии" Сергее Скуратовском, который не задекларировал корпоративные права членов семьи на три компании, люксовый автомобиль "Мерседес" и нежилое помещение на 1,5 млн грн.

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Как сообщалось, 6 сентября 2019 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему депутату Верховной Рады Сергею Скуратовскому.

Бывший депутат подозревается в сокрытии корпоративных прав жены на три юридических лица общей стоимостью более 24 млн грн, а также пользование автомобилем Mercedes-Benz S450 и нежилым помещением, стоимостью 1,5 млн грн.

В САП отметили, что в связи с тем, что местонахождение Скуратовского в настоящее время не установлено, о подозрении сообщено заочно.

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