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Новости Политика Украины
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коррупция (8390) Уманский (139) Ермак Андрей (1187) Офис Президента (1695)

Уманский имел абсолютную свободу и все возможности для преодоления коррупции в Украине, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Уманский имел абсолютную свободу и все возможности для преодоления коррупции в Украине, - Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что для экс-министра финансов Игоря Уманского были созданы все возможности, чтобы донести любую необходимую информацию о коррупции до руководства государства, Правительства и правоохранительной системы.

Об этом Ермак сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня у меня была встреча со своим бывшим советником Игорем Уманским. Сказал ему следующее. У нас нулевая толерантность к коррупции - это неоднократно повторял президент Владимир Зеленский, и это базовая ценность внутренней культуры нашей команды. Также я повторил то, что сказал ему по телефону ранее - считаю неправильным принимать заявление об отставке не от него лично, а прочесть об этом в интернете", - сообщил глава Офиса президента.

"Я уважаю работу и профессиональный путь Игоря Уманского. Если бы я не возлагал на его опыт и аналитические способности большие надежды в контексте преодоления коррупции в Украине, то не пригласил бы присоединиться к команде Офиса в качестве моего советника. За последние месяцы в Офисе Президента Украины было достаточно совещаний с участием представителей всех силовых и контролирующих органов, на которых Игорь Уманский мог задать любые вопросы и передать любые аналитические материалы. Он имел абсолютную свободу и все возможности для этого", - отметил Ермак.

Также читайте: Скрутка НДС возобновилась в полном объеме, - Уманский

"Считаю, что для него были созданы все возможности, чтобы донести любую необходимую информацию до руководства государства, Правительства и правоохранительной системы. И если этого не удалось сделать, то точно не через нас. Желаю Игорю удачи с его новыми проектами, надеюсь что он возьмет вектор на созидание, и мы все вместе будем работать над тем, чтобы преодолеть коррупцию в Украине!" - резюмировал Ермак.

Напомним, 12 ноября Уманский заявил об уходе по собственному желанию с позиции советника главы Офиса Президента. 18 ноября он объяснил это решение невозможностью уничтожить "схемы" на таможне и в налоговой.

Читайте на Цензор.НЕТ: Уманский об уходе из ОП: в налоговой и на таможне проводятся схемы, которые еще год назад побоялись бы делать

Также Игорь Уманский обвинил власть в растрате денег из "коронавирусного фонда". По его информации, с начала "Большого строительства" изменили требования к тендерной документации так, чтобы по "стечению обстоятельств" им отвечали только 6 компаний. Они, по словам Уманского, часто отдают работы по строительству субподрядчикам "с дисконтом 30-40%".

Уманский имел абсолютную свободу и все возможности для преодоления коррупции в Украине, - Ермак 01

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+29
Уманский имел абсолютную свободу и все возможности для преодоления коррупции в Украине, - Ермак - Цензор.НЕТ 3294
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27.11.2020 11:35
+29
Лживая мразь.
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27.11.2020 11:37
+15
Судя по тому, что вы его уволили за 28 дней после назначения, он хотел действовать
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27.11.2020 11:42
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Уманский имел абсолютную свободу и все возможности для преодоления коррупции в Украине, - Ермак - Цензор.НЕТ 3294
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27.11.2020 11:35 Ответить
Єрмак чомусь думає що присутність на нарадах і можливість щось там озвучувати це прямо абсолютна влада! Ну озвучів ти корупціонерам та хабарникам що вони бандити, ну був присутній з ними на нараді і що далі? А далі тебе вбили в темному провулку. Боротьба з мафією це не присутність на нарадах і не озвучування чогось вголос - це кропітка системна робота по виявленню та припиненню злочинних дій влади, депутатів, олігархів, бандиітв! А що озвучувати людині яка зустрічаєтсья з головним бандитом - коломойським і веде з ним таємні переговори? Говорити Зеленському в обличчя що він корупціонер?
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27.11.2020 11:43 Ответить
Має працювати антикорупційна вертикаль - НАБУ, Антикорупційний суд, тюрма. А злочинна влада намагаєтсья цю антикорупційну вертикаль розвалити, щоб уникнути відповідальності. НАБУ по заявам Уманського мало відкривати кримінальні провадження і Зеленський та Єрмак мали контролювати що ці провадження ефективно та швидко розслідуються і винні сідають в тюрму! Але першим арештованим НАБУ буде Аваков, і що з цим робити? А другим арештованим буде Єрмак і як з цим жити?
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27.11.2020 11:46 Ответить
Лживая мразь.
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27.11.2020 11:37 Ответить
Уманский сколько проработал, месяц , два????? и как он посмел не победить коррупцию, вот бубочка почти за два года столько сделал! Например возглавил эту коррупцию! гы-гы. А Уманский посмел не победить всемирное зло аж за два месяца!
Капец, какие они , эти зеленожопые, конченные твари!
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27.11.2020 12:17 Ответить
ВІДНОШЕНЯ ДО КРУПЦІОНЕРІВ 0,.
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27.11.2020 12:23 Ответить
Белое это чёрное ,чёрное белое ! Захват Украины гебней рашистской и иуд коллаборантов
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27.11.2020 13:22 Ответить
Для того щоб перемогти корупцію, зелене чмо вирішило очолити її
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27.11.2020 14:04 Ответить
"Уманский имел абсолютную свободу и все возможности для преодоления коррупции в Украине, - Ермак"

Что это так Президент Ермак так зашевелился, что виноватых стал искать?
Неужто поняли, что бежать нечего, и ишут козла отпущения?
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27.11.2020 11:37 Ответить
Выскочил як Пылып з конопель! откуда из твоей ОПы с коррупцией бороться?
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27.11.2020 11:37 Ответить
Твой раб мажорный из слуг назвал Уманского алкашом - нахера подобрал алкаша на свою ...ОПУ?
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27.11.2020 11:39 Ответить
Імітація боротьби з корупцією триває !!! Корупціонери нищать корупцію нанівець !!))
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27.11.2020 11:37 Ответить
Ищут ответ на вопрос: кто виноват в том что денег у нас нет и не предвидится, потому что не даст никто (соседи дадут, но потом повесят, когда танки войдут)?
Кто же виноват?
на кого "всех собак повесить", кого сдать?

А я так скажу: в сортах вашего г*вна не разбираюсь, все вы одинаковые, Слуги Народные!
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27.11.2020 11:39 Ответить
а им на такое насРАТЬ
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27.11.2020 12:04 Ответить
б этом Ермак сообщил на странице в сети Facebook" - для такого колоритного персонажа слепить двойника, эт не хухры-мухры.
Источник:
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27.11.2020 11:39 Ответить
Знову невiстка?
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27.11.2020 11:39 Ответить
"нулевая терпимость к коррупции" - посмеялся от души
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27.11.2020 11:39 Ответить
"Я уважаю работу и профессиональный путь Игоря Уманского. Если бы я не возлагал на его опыт и аналитические способности большие надежды в контексте преодоления коррупции в Украине, то не пригласил бы присоединиться к команде Офиса в качестве моего советника."

а как же алкоголизм?
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27.11.2020 11:40 Ответить
Судя по тому, что вы его уволили за 28 дней после назначения, он хотел действовать
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27.11.2020 11:42 Ответить
Саакашвілі також "міг поставити будь-які питання та передати будь-які аналітичні матеріали? Також мав абсолютну свободу і всі можливості для цього? Також для нього були створені усі можливості аби донести будь-яку необхідну інформацію до керівництва держави, до Уряду та правоохоронної системи"? А чого він позавчора і вчора виступав в прямому ефірі - про корупцію, але в інших структурах?

А Єгор Черняєв? - он, стаття-в'ю на Цензорі...

А чого чи не кожен тиждень один-два представники від влади виступають з подібними викриттями?
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27.11.2020 11:44 Ответить
Эта свобода длилась ровно 28 дней Потом, когда дело дошло до дела, свобода закончилась. Но дело продолжается. Взялись за госрезерв и великое будивництво. Затем возьмутся за бубочкины бубочки. Но это уже другая история.
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27.11.2020 11:45 Ответить
Так это Уманский должен был победить коррупцию?... Уманський мав абсолютну свободу і всі можливості для подолання корупції в Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1497
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27.11.2020 11:46 Ответить
Уманський мав абсолютну свободу і всі можливості для подолання корупції в Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2347
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27.11.2020 11:47 Ответить
НУ ДА А ХТО УМАНСЬККИЙ ШЕРЛОК ,АЛЕ ПОДАВ У ВІДСТАВКУ, А ЗЕ І Є НА КОРУПЦІЮ 0 ПОЛОЖИЛИ.
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27.11.2020 12:29 Ответить


tZE inform

"Уманский имел абсолютную свободу и все возможности для преодоления коррупции в Украине, - Ермак"

Судя по тому, что вы его уволили за 28 дней после назначения, он хотел действовать
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27.11.2020 11:47 Ответить
Головний корупціонер держави пропісочує зебіла-чиновника, який не поборов корупцію в країні - Оруелл перевертається в гробу.
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27.11.2020 11:49 Ответить
Расстрелять паразита!
На лицо умышленный вред, и взяточничество.
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27.11.2020 11:50 Ответить
Вот оно чё, Михалыч!
Это все Уманский(не путать с Оманским)!
Вот кто виноват в том, что не "преодолел коррупцию"!
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27.11.2020 11:51 Ответить
и по этому его и сняли, дали "полную свободу" и возможности
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27.11.2020 11:51 Ответить
для экс-министр финансов Игоря Уманского были созданы все возможности, чтобы донести любую необходимую информацию о коррупции до руководства государстваИсточник: https://censor.net/ru/n3233604
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Так Уманский, будучи министром финансов, встретился с президентом Зеленским
и сообщил ему факты о коррупции в налоговой и таможенных службах!
На следующий день Уманский был уволен!!!
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27.11.2020 11:55 Ответить
МАБУТЬ НЕ ЗЕЛЕНУ ІНФОРМАЦІЮ ЗАНІС ЗЕ.
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27.11.2020 12:31 Ответить
А не надо ничего доносить до правоохранительных органов! Их у нас просто НЕТ!! Есть алчные существа с развитыми хватательными рефлексами, сидящие непонятно почему на должностях в МВД, ГПУ, НАБУ, САП, ВАКС, НАПК, СБУ, судьи-следователи-прокуроры.... , которые давно всё прекрасно знают практически про каждого и используют эти факты исключительно для личного обогащения, а не для посадки проворовавшихся ублюдков в камеры. Пока мы не поломаем систему радикально, ничего не поменяется в государстве. И да, с коррупцией по прежнему никто не борется, поэтому зеле пора уходить, как не выполнившему своих главных обещаний.
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27.11.2020 11:55 Ответить
і невже це все наші Люди.... - аж не віриться
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27.11.2020 12:02 Ответить
"У нас нулевая толерантность к коррупции....." - перевожу, кради, мути, бреши как получается и как можешь пока у КОРЫТА...- все равно реальной ответственности никакой...- идем в ЕС...
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27.11.2020 12:01 Ответить
Все заявы дерьмаков-зеленских ориентированы на безмозгий люмпен. Ведь любой здравомыслящий человек подтвердит, что министр экономики, согласно законодательства, не имеет полномочий бороться с коррупцией
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27.11.2020 12:01 Ответить
Уманський мав абсолютну свободу і всі можливості для подолання корупції в Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3748
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27.11.2020 12:05 Ответить
молодець Єрмак,правильно сказано,не пиндякати потрібно і красти,а мовчки і наполегливо працювати,що і робить команда президента Зеленського!!!
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27.11.2020 12:06 Ответить
це стьоб?
Ні, блііін...

Народ форумний, оце перед вами Валерій Андрійович - типовий 73/43%зебіл...
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27.11.2020 12:26 Ответить
Хай цей вгодованый хряк ответит только на два вопроса:с каких это пор бороьба с коррупцией возложена на советников? Какие полномочия в рамках законодательства они имеют в отличии от преЗЕдента, и антикоррупционных органов?
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27.11.2020 12:06 Ответить
І зелі пора уходить і агенту єрмаку. Геть, сволота! Зрадники і шарлатани, мародери на крові.
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27.11.2020 12:08 Ответить
"Считаю, что для него были созданы все возможности, чтобы донести любую необходимую информацию до руководства государства, Правительства и правоохранительной системы. И если этого не удалось сделать, то точно не через нас.- Лерос улыбнулся
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27.11.2020 12:08 Ответить
А ЧТО ТВОЙ БРАТ АТКРЫВАЛ ЛЕВОЙ НОГОЙ ДВЕРЬ ОФФИСА ПРЕЗИДЕНТА С ЛЕВЫМИ ЦЕЛЯМИ А ? МОРДА ЛЖИВАЯ И ЖИРНАЯ ВМЕСТЕ СОПЛЕЖУЮЩИМ ДИЛЕТАНТОМ ?
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27.11.2020 12:08 Ответить
Ну кто захочет связываться с зебилами, если они того же Уманского обозвали алкашом, как только он что-то вякнул про "Велике крадівництво"
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27.11.2020 12:12 Ответить
Чекаємо Уманського на ефірі у Шустера з нетерпінням !!!
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27.11.2020 12:15 Ответить
Это как получается-коррупционер и коррупционеры из "слуг ковида" будут "бороться сами против себя?! Всё намного проще-"коррупционеры" от сей банды имеют неуёмные аппетиты-обворовали "своё население" и хотят еще.Правда МВФ показал им "большой КУКИШ",поэтому и зашевелились с оправданиями..
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27.11.2020 12:19 Ответить
хахахахахахахахахахахах
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27.11.2020 12:42 Ответить
так боролись чтобы сделать вид, что забыли про экономику
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27.11.2020 12:46 Ответить
Понятно, что Ермак - это лживая тварь. Но предъява конструктивная. Очень хотелось бы услышать такой же конструктивный ответ Уманского. Не просто "я пытался". А где, когда, кому именно и что докладывал и какая была реакция.
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27.11.2020 12:50 Ответить
Хитровыкрученный пропагандон ЗЕлупленый ты. Уманський мав абсолютну свободу і всі можливості для подолання корупції в Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 8381 Государство имеет многочисленный силовой аппарат, который обходится бюджету (гражданам) в охеренную сумму, а потому, что толку от всего его никакого, виноват, оказывается, Уманский.
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27.11.2020 13:06 Ответить
Затрудняюсь подобрать к тебе обращение. Ну, давай называть тебя "чмо", как наиболее подходящее определение к людям, которые оскорбляют незнакомого человека. Скажи, чмо, в статье идет речь о каком-либо "силовом аппарате"? К чему эта дешевая попытка съехать с темы и перевести стрелки?
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27.11.2020 13:15 Ответить
Есть такое радио- Новое время. Вот вчера было там достаточно подробное интервью. передача называлась "Запитання тут ставимо ми". Поищите, послушайте
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27.11.2020 17:32 Ответить
Уманский, что - Zorro?
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27.11.2020 12:52 Ответить
Який же він всесильний цей Уманський! Уманський мав абсолютну свободу і всі можливості для подолання корупції в Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5787 Вся мусорня, включно з ДБР, НАБУ, прокурватура, СБУ, судова гілка влади нічого з корупцією вдіяти не може, а от Уманьський зі слів д*Єрмака запросто.
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27.11.2020 13:03 Ответить
Особливо кумедно виглядає брехун, коли всі вже добре знають правду.
Хтось скажіть Єрмаку, що йому для переконливості не вистачає капелюха з бубенцями.
Зєлю і Єрмака в одну камеру. Дострокові.
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27.11.2020 13:03 Ответить
«Уманський мав абсолютну свободу і всі можливості для подолання корупції в Україні, - Єрмак». Уманський то да, справжній козак, мав таку можливість, не то що ці, не знаю як їх назвати, Єрмаки-Зеленські.
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27.11.2020 13:04 Ответить
Вот особенно от Ермака про борьбу с коррупцией хорошо получается.

Ермак - и есть коррупция. И тех, кто хотя бы пробует с ним бороться, быстренько вышвыривают.
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27.11.2020 15:42 Ответить
Лжец, которых ещё поискать надо.

На кол бы посадить за враньё и за то что намыливает глаза президенту.....

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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27.11.2020 15:50 Ответить
Що там казав Станіславський про таких акторів?
Можна подумати що, хтось комусь давав право щемити любих-друзів годувальників.
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27.11.2020 16:03 Ответить
Уманський мав абсолютну свободу і всі можливості для подолання корупції в Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6949
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28.11.2020 00:19 Ответить
 
 