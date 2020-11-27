Нужно вводить локдаун по всей стране. Карантин выходного дня не показал эффективности, - Рубан
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Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что карантин выходного дня не дал эффективного результата в борьбе с распространением COVID-19. Он считает необходимым в ближайшее время ввести локдаун.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Рубан заявил в эфире "Украина 24".
По его словам, сейчас рассматривать ситуацию в отдельных регионах не целесообразно.
"Это должно быть единое решение по всей стране. Необходимо ввести локдаун по всей стране в ближайшее время. Карантин выходного дня не показал результата в отношении эффективности", - сказал Рубан.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что эффективность карантина выходного дня смогут оценить на следующей неделе.
Как сообщалось ранее, в Офисе президента рассмотрят возможность введения локдауна через неделю. К тому времени будет понятно, был ли эффективным карантин выходного дня.
Отметим, вчера министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за немедленное введение в Украине радикального локдауна как минимум на три недели.
При этом Степанов заявил, что оснований для введения жесткого карантина пока нет.
Пожалуйста, подождите...
А у нас в кожному обласному центрі по 5-6 ВНЗ для чого?? Для кого? В біса така наука? Он мені тут один кандидат якихось наук писав типу такого: "що ти б в мене іспит не склав". То от навіщо нам ця купа кандидатів наук, тупих та безмізків?
источник:Интересная новость: апелляционный суд Португалии признал ПЦР-тестирование не надежным, а карантин незаконным
ПЦР-Тесты На COVID Бессмысленны С Научной Точки Зрения
За півроку можна було б зробити дуже багато, навіть кошти були (що для України дивина). Зміцнитися, підготуватися. Але ні...
В понедельник выступал президент Зеленский и всей стране сообщил, что карантин выходного дня дает хорошие результаты!
https://censor.net/ru/news/3232665/*****************************************************************************************
Или вы живете в разных странах, или курите разную травку.
Но законы природы таковы, что дебилы обучаются исключительно на своих собственных ошибках.
Локдаун если делать, то только на праздники между 25 декабря и 14 января.
Все равно в это время народ больше бухает, чем работает)
Кстати вопрос знатокам:
на планете 8 млрд человек. В одном миллиарде - 1000 миллионов. За год в мире ковид убил чуть больше миллиона человек. Внимание вопрос. За сколько тысяч лет коронавирус убьет человечество?
" Смерть человека - трагедия, смерть миллионов - статистика, смерть кацапов - просто праздник какой-та"
Ведь когда беда где-то далеко тебе все ровно, пока она не коснется лично тебя... Все остальное не важно
Я так понимаю, увеличено число подвижного состава на линиях, прекратились бесконечные ремонты на подъездах к мостам, уменьшилась плата за проезд не во время пик, вагоны метро оборудованы ИК- излучателями, установлены автоматы по продаже масок, проводятся регулярные рейсы для контроля масляного режима.
Ну, значит, принятые меры не дают результатов.
А, если, ты и Кличко, кроме воровства, нихрена не делаете, идите за решетку и там кукарекайте!
Если бы в стране был президент, надо было бы ввести в Киеве прямое президентское правление.
Чужоземне слово "вихідний" (хто куди виходе, тим паче - в карантин?) має точний переклад - вільний день.
Тому карантин вихідного (одного) дня в перекладі нонсенс. А на практиці теж.
СИНОНІМИ: ізолювання; відокремлення, відгородження, відособлення
мабуть найправильніше буде відособлення (якщо суто українською), але карантин - це вже усталений термін (як і ізолювання)
lockdown - замкнути внизу (закривали в трюмах, по камерах в тюрмах, по хатах) -- це далеко не найкращий відповідник то відособлення.
Чому не запроваджуєте лазерну терапію? 2-4 дні - і хворий здоровий.
Скільки можна здійснювати саботаж???
Сколько нас в живых останется после таких экспериментов?!