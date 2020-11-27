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Рубан Олег (124) COVID-19 (18600)

Нужно вводить локдаун по всей стране. Карантин выходного дня не показал эффективности, - Рубан

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Нужно вводить локдаун по всей стране. Карантин выходного дня не показал эффективности, - Рубан

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что карантин выходного дня не дал эффективного результата в борьбе с распространением COVID-19. Он считает необходимым в ближайшее время ввести локдаун.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Рубан заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, сейчас рассматривать ситуацию в отдельных регионах не целесообразно.

"Это должно быть единое решение по всей стране. Необходимо ввести локдаун по всей стране в ближайшее время. Карантин выходного дня не показал результата в отношении эффективности", - сказал Рубан.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что эффективность карантина выходного дня смогут оценить на следующей неделе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госпродпотребслужба о закрытии метро в Киеве на карантин: Решение должно приниматься на уровне Кабмина, но вводить локдаун нужно одновременно по всей стране

Как сообщалось ранее, в Офисе президента рассмотрят возможность введения локдауна через неделю. К тому времени будет понятно, был ли эффективным карантин выходного дня.

Отметим, вчера министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за немедленное введение в Украине радикального локдауна как минимум на три недели.

При этом Степанов заявил, что оснований для введения жесткого карантина пока нет.
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Топ комментарии
+20
Дебільні створіння в урідя та Офісі Президента! Карантин вихідного дня показав що від карантинів нічого не змінюється. Тому лишить країну в спокої і забудьте про карантини! Шляхи розповсюдження вірусу вже не залежать від карантинів! Потрібно сконцентруватись на медицині, на нових шпиталях, розширення палат та встановленні надувних наметів навколо опорних лікарень, на покращення лікування в лікарнях, на збільшення кількості медичного персоналу в лікарнях, на контроль за діями лікарів та медсестер в лікарнях, щоб хворі швидше одужували і звільняли ліжко-місця для інших!
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27.11.2020 11:59
+12
Да неужели, не может быть! Зешобла жеж не может ошибацца!
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27.11.2020 11:58
+11
Рубан, тише тише...
В понедельник выступал президент Зеленский и всей стране сообщил, что карантин выходного дня дает хорошие результаты!
https://censor.net/ru/news/3232665/*****************************************************************************************
Или вы живете в разных странах, или курите разную травку.
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27.11.2020 12:07
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Правила форума Совет форумчан
Да неужели, не может быть! Зешобла жеж не может ошибацца!
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27.11.2020 11:58 Ответить
Я би почав будувати додаткові морги та крематорії, можна навіть приватні.
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27.11.2020 12:00 Ответить
для начала открыть существующие . умерших от Ковида кремируют только в Киеве . а например Харьков не желает
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27.11.2020 12:17 Ответить
Так нельзя же, рыгаловки разорятся (нопонятно как)
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27.11.2020 11:59 Ответить
Дебільні створіння в урідя та Офісі Президента! Карантин вихідного дня показав що від карантинів нічого не змінюється. Тому лишить країну в спокої і забудьте про карантини! Шляхи розповсюдження вірусу вже не залежать від карантинів! Потрібно сконцентруватись на медицині, на нових шпиталях, розширення палат та встановленні надувних наметів навколо опорних лікарень, на покращення лікування в лікарнях, на збільшення кількості медичного персоналу в лікарнях, на контроль за діями лікарів та медсестер в лікарнях, щоб хворі швидше одужували і звільняли ліжко-місця для інших!
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27.11.2020 11:59 Ответить
Нужно вводить локдаун по всей стране. Карантин выходного дня не показал эффективности, - Рубан - Цензор.НЕТ 5523
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27.11.2020 12:01 Ответить
ты шо тоже зебилоид???
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28.11.2020 10:20 Ответить
порошенковское быдло видно за версту.. заткнись чмо ограниченное
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28.11.2020 10:46 Ответить
ПНХ
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28.11.2020 11:07 Ответить
кыш, лахтабот! Нужно вводить локдаун по всей стране. Карантин выходного дня не показал эффективности, - Рубан - Цензор.НЕТ 1103
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27.11.2020 12:01 Ответить
А в нас два роки тому закрили дві лкарні одну другу міську, бо вона стала нічія безхозна, а іншу спеціалізовану інфекційну, бо в ній не було потреби, як людям пояснили і коштів на їх утримання теж не має. Тож реформуємо..... Коли я навчався в школі то з 34 учнів в класі вчилися 6 гарно 8 добре, а інші самі знаєте як., потім технікум там з 24 навчалося гарно 4, ще 5 добре, а решта знаєте як, коли вчився в університеті то з потоку 97 чоловік навчалося гарно 3, добре 5, а решта самі знаєте як. Вирахувати відсоток розумних людей і дебілкуватих придурків, я думаю для тих хто вчився буде не складно. І так в усіх сферах. І тому маємо країну де дурень їде і дурнем поганяє. А зараз недоюмки вже і школи "реформують", бо коштів не має і дітей...
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27.11.2020 14:10 Ответить
Грошей дійсно не було на медицину, бо мафія та олігархи привласнювали всі державні кошти, а зараз будемо витрачати мільярди на подолання епідемії. Добре хоч зараз на ковід-19 якісь гроші виділяють, а то вмирали б як в Китаї йдучі по дорозі до лікарні.
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27.11.2020 14:15 Ответить
зате у нас вишів трохи менше ніж в рашці.. А якщо подивитись на рейтинги Вишів, то там чомусь присутні навіть поляки з чехами та угорцями в яких цих самих вишів в рази менше, а віддача більша...

А у нас в кожному обласному центрі по 5-6 ВНЗ для чого?? Для кого? В біса така наука? Он мені тут один кандидат якихось наук писав типу такого: "що ти б в мене іспит не склав". То от навіщо нам ця купа кандидатів наук, тупих та безмізків?
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27.11.2020 18:42 Ответить
Направьте лучше свою кипучую энергию вот сюда и распространяйте правду о лоховирусе:
Потрібно запроваджувати локдаун по всій країні. Карантин вихідного дня не показав ефективності, - Рубан - Цензор.НЕТ 505

источник:Интересная новость: апелляционный суд Португалии признал ПЦР-тестирование не надежным, а карантин незаконным
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27.11.2020 17:30 Ответить
А теперь изучите эту статью и...самое главное,комменты под этой статьёй,узнаете много нового:
ПЦР-Тесты На COVID Бессмысленны С Научной Точки Зрения
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27.11.2020 17:36 Ответить
Твари, чтобы они здохли!
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27.11.2020 11:59 Ответить
А якщо локдаун не покаже ефективності? Які прогнози фахівців?
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27.11.2020 12:00 Ответить
В Чехии помогло, но слехка.
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27.11.2020 12:03 Ответить
В Чехії же продукти дешевше. Там на одних пстругах можна локдаун пересидіти, а в нас - тільки оближеш хвоста за такі ж гроші.
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27.11.2020 19:35 Ответить
"Фахівці" є лише певного профілю... Нужно вводить локдаун по всей стране. Карантин выходного дня не показал эффективности, - Рубан - Цензор.НЕТ 4791
Нужно вводить локдаун по всей стране. Карантин выходного дня не показал эффективности, - Рубан - Цензор.НЕТ 7559
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27.11.2020 12:03 Ответить
и армию с нацгвардией и тербатами выпустить патрулировать, чтобы строго все Нужно вводить локдаун по всей стране. Карантин выходного дня не показал эффективности, - Рубан - Цензор.НЕТ 5682
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27.11.2020 12:00 Ответить
имеешь ввиду после 21:00 отстреливать недисциплинированных?..
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27.11.2020 12:04 Ответить
окопы копать на границе с бульбастаном Нужно вводить локдаун по всей стране. Карантин выходного дня не показал эффективности, - Рубан - Цензор.НЕТ 5245
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27.11.2020 12:05 Ответить
Вообще достатрчно только для учащихся, если бы в сентябре еще так сделали.... Но не для того это все чтоб спасаться а вовсе наоборот!))
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27.11.2020 12:01 Ответить
так от якраз школи, дитсадки працюють на всю!! Їх ніхто не закрив.
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27.11.2020 18:44 Ответить
Хоч би показання співставляли з так званим міністом охорони здоров'я... Нужно вводить локдаун по всей стране. Карантин выходного дня не показал эффективности, - Рубан - Цензор.НЕТ 7752
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27.11.2020 12:03 Ответить
Є інший варіант. Розвивати медичну систему (а не розвалювати). Платити лікарям нормальну зарплатню (а не таку, щоб втікали закордон). Мати потужності, достатні для відповіді на наслідки будь-якої епідемії, а тим більше такої, як ковідна (пам'ятаємо, що при усіх жахах в ЗМІ в цьому році померло менше людей, ніж за той же період минулого).

За півроку можна було б зробити дуже багато, навіть кошти були (що для України дивина). Зміцнитися, підготуватися. Але ні...
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27.11.2020 12:06 Ответить
Можно еще, чисто для прикола, начать исполнять градостроительные нормы и при возведении многоквартирных жилых домов - возводить больницы, школы...
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27.11.2020 12:08 Ответить
це не з нашого життя
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27.11.2020 18:45 Ответить
Рубан, тише тише...
В понедельник выступал президент Зеленский и всей стране сообщил, что карантин выходного дня дает хорошие результаты!
https://censor.net/ru/news/3232665/*****************************************************************************************
Или вы живете в разных странах, или курите разную травку.
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27.11.2020 12:07 Ответить
Степанов не даст соврать... Потрібно запроваджувати локдаун по всій країні. Карантин вихідного дня не показав ефективності, - Рубан - Цензор.НЕТ 8549
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27.11.2020 12:10 Ответить
А можно самому Рубану что-нибудь ввести? Ну чисто в экспериментальных целях.
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27.11.2020 12:09 Ответить
Я ещё весной предупреждал, что безсимптомная малышня разнесет вирус на раз осенью.
Но законы природы таковы, что дебилы обучаются исключительно на своих собственных ошибках.
Локдаун если делать, то только на праздники между 25 декабря и 14 января.
Все равно в это время народ больше бухает, чем работает)
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27.11.2020 12:09 Ответить
Нужно всех власть придержащих и олигархов пересажать, вместе с зеленским и аваковым. Будет сразу им там и локдаун и спокойствие. и народу облегчение
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27.11.2020 12:10 Ответить
пізно всрались. это уже очевидно. теперь на массовость заболеваемости это не сильно повлияет. то минимальное уменьшение прироста, которое вряд ли и будет возможно реально ещё и из-за "строгого" соблюдения наридом и особенно эпицентрами и велюрами Любых введённых вчера, сегодня и завтра ограничений ничего по сути не даст. ситуация развивается по обычному пути естественного отбора, разведённого возможностью "элиты" к хоть какому то элитному лечению внутри страны, но в основном за бугром. простым смертным остаётся быть сегодня только простыми наблюдателями и надеятся, что присутствие такого огромного колличества наблюдателей изменит течение эксперемента в положительную сторону. иначе - одни умрут от ковида, другие от последствий обрушения экономики и всех тех варварских вещей которые она вызовет. печалько ((.
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27.11.2020 12:14 Ответить
Еще от онкологии умрут , от сердечно-сосудистых, кто-то умрет в ДТП, кто-то сгорит на пожаре, ну а кто-то утонет в реке.
Кстати вопрос знатокам:
на планете 8 млрд человек. В одном миллиарде - 1000 миллионов. За год в мире ковид убил чуть больше миллиона человек. Внимание вопрос. За сколько тысяч лет коронавирус убьет человечество? Потрібно запроваджувати локдаун по всій країні. Карантин вихідного дня не показав ефективності, - Рубан - Цензор.НЕТ 5192
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27.11.2020 15:00 Ответить
а тут обычная математика не работает. мы то знаем, шо в таких весчах можно только оценить вероятность наступления событий. плюс присутствие наблюдателя, плюс элемент случайности. шрёдингер был спец по этому делу. всегда есть вероятность, что уже может даже завтра начать всё резко сокращаться и сойдёт на нет. точно как и такая же, шо процесс необратим и завтра все умрут )).
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27.11.2020 15:07 Ответить
С учетом того, что 80 % людей переносят в принципе без последствий, то вероятность гибели человечества как цивилизации крайне мала, даже можно сказать ничтожна. И тут можно процитировать только одно:

" Смерть человека - трагедия, смерть миллионов - статистика, смерть кацапов - просто праздник какой-та"

Ведь когда беда где-то далеко тебе все ровно, пока она не коснется лично тебя... Все остальное не важно Потрібно запроваджувати локдаун по всій країні. Карантин вихідного дня не показав ефективності, - Рубан - Цензор.НЕТ 6877
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27.11.2020 15:14 Ответить
с этим вирусом, мне лично не всё так однозначно. по всем симптомам и следствиям, я переболел им в средней форме ещё летом прошлого года. вкус и запах так до сегодня и не вернулись.
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27.11.2020 15:24 Ответить
межпрочим, мы то тоже знаем, шо "бегство в болезнь" это один из способов выхода из трудных ситуаций или кучи не решаемых проблем. последние примеры - "феофанские затворники". взяли паузу в надежде, шо может после неё шо то измениться. в природе, примером является этрусская землеройка, которая чем только и занимается всю свою жизть шо ищет чё сожрать )) не найдёт - бегство в сон )) пару часов поспит, экономя энергию в надежде шо ситуация с хавкой по просыпанию сложится и будет жить дальше ). так может оказаться и с ковидом. человечество накопило кучу нерешаемых на текущий момент проблем и убежало в ковид. только на горизонте появится непредсказуемое решение тех накопившихся проблем, ковид исчезнет как бы сам по себе. глубинная психология сегодня во многом, если не во всём играет решающую роль. мир софта рулит )
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27.11.2020 15:21 Ответить
Скоро вместо прибавляться число больных станет умножаться. И тогда быстро, за несколько месяцев всем кабздец. Носите маски, мойте руки.
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27.11.2020 18:03 Ответить
Вопрс к вам,если он мутирует и смертность увеличится до 50%,сможете-ли вы тогда оправдать свои глупые вопросы.
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27.11.2020 19:22 Ответить
Эффект от локдауна выходного дня можно определить только после 2 недель, Рубан, шо ты лепечишь? к разуму не пробовал обращаться?
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27.11.2020 12:15 Ответить
Это г много сделало для преодоления вируса?
Я так понимаю, увеличено число подвижного состава на линиях, прекратились бесконечные ремонты на подъездах к мостам, уменьшилась плата за проезд не во время пик, вагоны метро оборудованы ИК- излучателями, установлены автоматы по продаже масок, проводятся регулярные рейсы для контроля масляного режима.
Ну, значит, принятые меры не дают результатов.
А, если, ты и Кличко, кроме воровства, нихрена не делаете, идите за решетку и там кукарекайте!
Если бы в стране был президент, надо было бы ввести в Киеве прямое президентское правление.
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27.11.2020 12:21 Ответить
Плату за проезд наоборот надо поднимать и убирать льготы что бы просто так не катались
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27.11.2020 12:28 Ответить
Діти на вулиці гуляють, навіть локдаун не спасе, поки не зрозуміють батьки, що ціна їхньої безвідповідальності життя. Вже все не контрольоване, зупинити розповсюдження можна лише в двох випадках, усім перехворіти, або повний локдаун на 2 тиждні включаючи і дороги.
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27.11.2020 12:25 Ответить
да никто из детей почти не гуляет, сейчас зима - все дома в смартфонах и компах залипли
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27.11.2020 12:30 Ответить
Це може у Вас, а де я живу мамаши гуляють з дітьми на дитячому майданчику... а потім маємо погані новини.
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27.11.2020 12:34 Ответить
на свежем воздухе надо всем находиться - там шансы подцепить что-то минимальные...
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27.11.2020 14:35 Ответить
Все просто: все начинают носить маски и мыть руки. И прекращают саботировать карантин. Просто как все гениальное, но большинству похер
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27.11.2020 18:07 Ответить
у кого лохдаун, а у кого Мальдивы
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27.11.2020 12:34 Ответить
Народу лох-даун, власть имущим - отдых на Мальдивах! Это они устраивают себе рождественские каникулы
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27.11.2020 12:47 Ответить
ну зато хоть асфальт кому-то где-то настелили... и авакову дважды выписывали на копчиков...
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27.11.2020 12:38 Ответить
Вчора дивилася програму,журналістське розслідування,в якій розказували про лікування Ковід-переливанням плазми крові перехворівших на Ковід.Розказували про експеримент,в якому брали участь двісті людей:одній половині була прокапана плазма,іншій-вітамінний розчин.В першій групі важка форма ковідної пневмонії розвинулася у 16 чоловік.В другій-у 34.Потім там були різноманітні приклади лікарень,які практикують ці трансфузіі,як один з головних видів лікування.І в цих лікарнях-найнижчий показник смертності.І на питання,чому тільки деякі клініки,на свій страх і ризик,практикують таку форму лікування-виявляється,з економічної точки зору цей тип лікування є недорогим,що звичайно,не дуже вигідно фармакологічним концернам.І-це практика,яку взяли у Китаю,який виліз із своєї катастрофічної ситуації,власне,за рахунок такого виду лікування:трансфузіі плазми перехворівших на Ковід.А що кажуть українські лікарі на цей вид лікування?
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27.11.2020 12:45 Ответить
На самом деле локдаун в Украине случился 21 апреля 2019 года, и называется он ЛОХДАУН 😢
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27.11.2020 12:53 Ответить
100%! 👍
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28.11.2020 06:24 Ответить
Просто поясніть...Адже локдаун не знищить вірус...НЕ ЗНИЩИТЬ! Отже,буде третя хвиля,п"ята,шоста...Постійно ж тримати локдаун ми не зможемо,це аксіома...Тоді для чого його вводити,коли ковід все одно вернеться?..Адже закривати двері від нього,коли він вже проліз в хату - абсурд...Отже,треба боротись з ним по іншому...
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27.11.2020 13:07 Ответить
Пояснюю. 1. Так, і далі багато хворітимe, алe в лікарнях вистачатимe місць. 2. Є різні причини, з яких eпідeмія нe будe вічно. Зростання кількості захворівших і помeрлих вжe нe такe швидкe, як навeсні із-за наявності імунітeту у значноі кількості насeлeння. Тоді подвоєння відбувалося за кілька днів, зараз за місяць.
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27.11.2020 13:33 Ответить
Доживи до вакцины, заставь себя еще месяца 4 носить маски и мыть руки. Знаю, это тяжело, друзья ржут, гложут сомнения а надо ли это. Ноо... надо, Федя, надо! И не ходи в кахфэ, ну постарайся если сможешь. Я в тебя верю!
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27.11.2020 18:13 Ответить
"Спасібо за довєріє!" - сказав дев"яностолітній єврей-бухгалтер,якому на суді дали п"ятнадцять років...
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28.11.2020 10:03 Ответить
А я вважаю що локдаун треба виключно для закладів освіти. Але торгівля і виробництво не повинні бути в нокауті від Зеленського. Тому торгівля нехай працює
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27.11.2020 13:13 Ответить
Коли ж тебе вже зі школи виженуть?
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27.11.2020 13:18 Ответить
Ще хотіла дописати:виявляється,що донорами не можуть бути всі підряд,хто перехворів.Донором не може бути:реципієнт,якому була прокапана плазма вже перехворівшого.Така людина може бути донором тільки через шість місяців після останньої трансфузіі.Донором не може бути жінка,яка по протязі останніх десяти років була вагітна.І донором не може бути людина,яка перенесла Ковід у важкому стані.Всі решта,хто перехворів можуть здати свою кров.Вся справа у тому,що сидіти,скласти руки,чекаючи на манну небесну,заганяючи людей на карантин-це не вихід.
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27.11.2020 13:20 Ответить
Главное - креативность, амне результат. Уже после прочтения заголовка всплыл в памяти старый анекдот, про умирающих десятками кур и шамана, у которого "еще столько идей было!".
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27.11.2020 13:24 Ответить
Потрібно запроваджувати локдаун по всій країні. Карантин вихідного дня не показав ефективності, - Рубан - Цензор.НЕТ 4301
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27.11.2020 14:41 Ответить
Это все Порох виноватый!
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27.11.2020 15:19 Ответить
К бабке не ходи.
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28.11.2020 06:20 Ответить
А хтось хвантазував що, карантин вихідного дня дасть результати? Ви б ще про комендантську годину похвантазували. В туалеті з Плейбоєм. Інтелект підлітків.
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27.11.2020 16:01 Ответить
Нагадаю, що чужоземне слово "локдаун" має точний переклад - карантин.
Чужоземне слово "вихідний" (хто куди виходе, тим паче - в карантин?) має точний переклад - вільний день.
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27.11.2020 17:03 Ответить
До речі каранти́н, походить від французького quarantaine, що перекладається як сорок днів.
Тому карантин вихідного (одного) дня в перекладі нонсенс. А на практиці теж.
Потрібно запроваджувати локдаун по всій країні. Карантин вихідного дня не показав ефективності, - Рубан - Цензор.НЕТ 5348
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27.11.2020 19:00 Ответить
quarante - це сорок; quarantaine - замкнутість на сорок (це ближче до спеціальної дії з метою контролю ситуації, зовсім не обов'язково стосовно закриття бунтівників)

СИНОНІМИ: ізолювання; відокремлення, відгородження, відособлення

мабуть найправильніше буде відособлення (якщо суто українською), але карантин - це вже усталений термін (як і ізолювання)
lockdown - замкнути внизу (закривали в трюмах, по камерах в тюрмах, по хатах) -- це далеко не найкращий відповідник то відособлення.
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28.11.2020 01:49 Ответить
Лікувати треба і робити профілактику.
Чому не запроваджуєте лазерну терапію? 2-4 дні - і хворий здоровий.
Скільки можна здійснювати саботаж???
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27.11.2020 17:05 Ответить
Ну , то що "потрібно" , то ми і так всі знаємо . Питання тільки "кому?". Хто кінцевий бенефенціар ?
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27.11.2020 20:20 Ответить
Остановить заражения можно улучшенными средствами защиты. Если был мозг у людей, то они бы понимали, что помогает в лабораториям в которых работают с вирусами и опасными химикатами не заражаться??? Это защитная одежда и шлемы защищенные!!! Нужно внедрить продажу защитных шлемов и чтобы их продавали в каждом магазине и каждой торговой точке и с доставкой в магазинах, как розетка. И нужно больше разных производств переориентировать на производства защитных шлемов. И должны на всех шоу начать говорить, что это единственный способ спастись от вируса. Мы живем в условиях чрезвычайного положения и народ нужно консолидировать, чтобы все были защищены. Это единственный лучший из всех возможных способов повлиять на ситуацию в положительном направлении.
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27.11.2020 20:54 Ответить
В продуктових черги по пів км, який же це карантин вихідного дня
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27.11.2020 22:02 Ответить
так сказано ж: вихідний день, от всі і виходять
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28.11.2020 01:30 Ответить
Это типа "они учатся, они молодые"?
Сколько нас в живых останется после таких экспериментов?!
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28.11.2020 06:18 Ответить
Какие нахрен локдауны - им мало двухмесячных весенних? В стране нет денег, так под маркой локдауна решили её добить? Просто лечите больных и дайте нормально жить и работать здоровым. Дебилы...
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28.11.2020 06:47 Ответить
 
 