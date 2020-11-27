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На карантин в Киеве закрыты шесть школ и восемь детсадов. COVID-19 болеют 1 358 школьников и более 960 педагогов, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

На карантин в Киеве закрыты шесть школ и восемь детсадов. COVID-19 болеют 1 358 школьников и более 960 педагогов, - Кличко

На карантин в столице закрыты 6 школ и 8 детсадов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"На сегодня в столице закрыты на карантин 6 школ. На дистанционное обучение переведены 1082 класса в 277 школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 1358. Также болеют более 960 педагогов", - сообщил мэр.

Также Кличко отметил, что в детских садах из-за выявленных случаев вируса, временно закрыты 205 групп в 154-х садах. 8 садов полностью закрыты на карантин. Наполненность детей в садах сегодня - более 51%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве выявили рекордные 1 520 случаев коронавируса, умерли 26 человек, выздоровели - 375, - Кличко
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