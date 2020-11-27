Мужчина открыл стрельбу из-за просьбы надеть маску в одной из столичных аптек, пострадавших нет, - Нацполиция
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Нетрезвый мужчина агрессивно отреагировал на замечание работника аптеки за отсутствие защитной маски. Когда охрана вывела мужчину из помещения, он достал пистолет и выстрелил в асфальт. За содеянное ему грозит административная и уголовная ответственность.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.
В столичную полицию поступило сообщение о том, что на улице Бассейной неизвестный совершает хулиганские действия. На вызов сразу выехали патрульные и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.
Полицейские выяснили, что нетрезвый мужчина зашел в аптеку, где работники и посетители сделали ему замечание за отсутствие защитной маски. Однако мужчина отказался надевать средство индивидуальной защиты, отказался покидать помещение и начал нецензурно выражаться.
В результате заведующая аптеки вызвала наряд частной охраны, который по прибытию вывел правонарушителя на улицу. Однако мужчина достал из кармана пистолет и выстрелил в асфальт. В результате происшествия никто не пострадал.
Работники полиции, прибывшие на вызов, на месте задержали 44-летнего мужчину. Правоохранители изъяли у него предмет, похожий на стартовый пистолет, и патроны к нему для направления на экспертизу.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, за нарушение правил карантина на правонарушителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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Правильно я написал любители оружия?
Есть поговорка про огнестрел - "лучше пусть судят трое, чем несут четверо"
большинство «стрелков» пользоваться оружием не умеют. Зато, прикупив пистолет, сунув за голенище нож и за пазуху газовый баллончик, вид имеют бравый, заносчивый и мимо драки - нередко - пройти не в состоянии... Я даю гарантию, что человек, ранее не державший в руках оружия, в 99 случаях из ста промахнется, стараясь попасть в человека с одного метра.
Впрочем, многие считают, что таки «пусть лучше трое судят, чем четверо несут», вот только среди них слишком мало VIP-ов, да и вдобавок попадание в российскую/украинскую/да любую постсоветскую зону лет на семь-десять является настоящим ******** для небыдла, по статистике шансы выжить чисто физически у бывшего офисного планктона на строгорежимной зоне в окружении ,,реальных пацанов,, при сроке от 5 лет практически равны нулю, а для его/ее семьи по последствиям равно социальной смерти, так как услуги ушлых адвокатов по ,,убойным,, делам от 15-20 тыс. баксов
Последнее. Пургу про выживание на зоне гнать не надо.
П.С. с вашей логикой не стрельбе учить надо, а в монастырь валить
В Южной Корее мужчина заболевший коронавирусом, по его мнению, в публичном доме, решил отомстить всем проституткам и начал ходить по другим публичным домам с целью заразить работниц секс-индустрии, но сам заразился триппером от одной из них - сообщают южнокорейские СМИ.
16 февраля стало известно, что мужчина специально ходил в публичные дома Сеула с целью заразить проституток коронавирусом ради мести. Так как почувствовал недомогание после очередного похода в одно из таких мест. Ему удалось обойти 4 учреждения и переспать с 24 проститутками за 9 дней.
Но планам не суждено было сбыться, так как выяснилось позже, у него не было коронавируса, а была обычная простуда и грипп. При этом он заразился триппером, сообщили в больнице после анализов крови. Теперь он проведет две недели в больнице, а его супруга собирается подать на развод.
Иначе по вашей логике можно сказать что из-за ограничений которые есть в ПДД, у кого то отказывает психика и он садится пьяным за руль. Устал просто человек...
Перечитали? Продолжаю разжевывать. Я говорил лишь о том, что нам нужно быть готовым к последствиям усиления ограничений, когда у людей будет отказывать психика.
Думаю, в следующий раз вам следует считать до 20, прежде чем садиться писать ответ на комментарии кого-либо.
Не, ну а как еще объяснить такую тупость - на ровном месте так обосрался? Там тех аптек как шлака, мона было пойти в другую. Хотя могли и унизить в аптеке настолько шо аж надо было ждать охрану, а потом ранить асфальт а потом еще и полицию ждать....
Многих также интересуют правовые основы покупки сигнального оружия. Ведь по своему внешнему виду его сложно отличить от обычного боевого. В ст. 15 (ч. 3) указано, что приобрести сигнальное оружие без получения специального разрешения могут все граждане Украины, достигшие 18-летнего возраста. Но при этом нужно помнить, что законом запрещено использование даже стартового оружия в местах, не предназначенных для этого. К таковым относятся парки, детские площадки, любые общественные заведения, места скопления людей и пр. За нарушение правил использования и хранения предусматриваются меры административной ответственности. В целом же такой пистолет можно свободно носить с собой, а сотрудники правоохранительных органов не имеют прав на его изъятие.
(если кто знает что это)
(а что это?)
у нас были со спусковым крючком, как положено ...
зачем интересуешься - на дело идёшь?..
скоро на дверях появятся таблички: животным и людям без масок вход воспрещен..
а потом начнутся концлагеря и геноцид безмасочников..
истинно вам говорю, это всё Бил Гейтс и рептилоиды придумали..
Отменить комендантский час только если в течение года не будет подозрительных заболеваний.
Только так мы победим злобный коронавирус.
За всю Галактєго нєхєр розписуватись.
Так виходить
отсутствие масок - не преступление..