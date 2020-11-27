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Мужчина открыл стрельбу из-за просьбы надеть маску в одной из столичных аптек, пострадавших нет, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина открыл стрельбу из-за просьбы надеть маску в одной из столичных аптек, пострадавших нет, - Нацполиция

Нетрезвый мужчина агрессивно отреагировал на замечание работника аптеки за отсутствие защитной маски. Когда охрана вывела мужчину из помещения, он достал пистолет и выстрелил в асфальт. За содеянное ему грозит административная и уголовная ответственность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

В столичную полицию поступило сообщение о том, что на улице Бассейной неизвестный совершает хулиганские действия. На вызов сразу выехали патрульные и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Полицейские выяснили, что нетрезвый мужчина зашел в аптеку, где работники и посетители сделали ему замечание за отсутствие защитной маски. Однако мужчина отказался надевать средство индивидуальной защиты, отказался покидать помещение и начал нецензурно выражаться.

В результате заведующая аптеки вызвала наряд частной охраны, который по прибытию вывел правонарушителя на улицу. Однако мужчина достал из кармана пистолет и выстрелил в асфальт. В результате происшествия никто не пострадал.

Работники полиции, прибывшие на вызов, на месте задержали 44-летнего мужчину. Правоохранители изъяли у него предмет, похожий на стартовый пистолет, и патроны к нему для направления на экспертизу.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, за нарушение правил карантина на правонарушителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Читайте: 30-летний мужчина в ответ на замечание устроил стрельбу на столичной Оболони, - полиция. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
Короче, як бачиш ****** без маски, знай, перед тобою неадекват.
Так виходить
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27.11.2020 12:38
+9
Это тоже следствия ограничений - у людей отказывает психика. Иррациональные реакции будут усугубляться и дальше. Обыватели находятся на грани нервного срыва, самые неустойчивые будут вот так реагировать. Предсказуемо.
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27.11.2020 12:30
+5
В Корее мужчина хотел заразить проституток коронавирусом, но заразился триппером

В Южной Корее мужчина заболевший коронавирусом, по его мнению, в публичном доме, решил отомстить всем проституткам и начал ходить по другим публичным домам с целью заразить работниц секс-индустрии, но сам заразился триппером от одной из них - сообщают южнокорейские СМИ.

16 февраля стало известно, что мужчина специально ходил в публичные дома Сеула с целью заразить проституток коронавирусом ради мести. Так как почувствовал недомогание после очередного похода в одно из таких мест. Ему удалось обойти 4 учреждения и переспать с 24 проститутками за 9 дней.

Но планам не суждено было сбыться, так как выяснилось позже, у него не было коронавируса, а была обычная простуда и грипп. При этом он заразился триппером, сообщили в больнице после анализов крови. Теперь он проведет две недели в больнице, а его супруга собирается подать на развод.

Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7307
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27.11.2020 13:16
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Наркоман какой-то
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27.11.2020 12:29 Ответить
Кривбааассс!!!
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27.11.2020 12:30 Ответить
- Мне кажется даже, что атмосферный столб давит на меня значительно сильнее, чем на других граждан. И, кроме того, я не член профсоюза. (с)
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27.11.2020 13:39 Ответить
Дайошь всем короткоствол !!! Ура!


Правильно я написал любители оружия?
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27.11.2020 12:39 Ответить
Правильно.
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27.11.2020 12:44 Ответить
Изменим ситуацию. Не в асфальт среди бела дня, а ночью в подворотне. Штопорнет тебя такое дерьмо, а с ним еще парочку отморозков. Краткоствол лишним будет?
Есть поговорка про огнестрел - "лучше пусть судят трое, чем несут четверо"
Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3876
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27.11.2020 12:50 Ответить
- мнение сторонника легализации явлющегося тренером по стрельбе

большинство «стрелков» пользоваться оружием не умеют. Зато, прикупив пистолет, сунув за голенище нож и за пазуху газовый баллончик, вид имеют бравый, заносчивый и мимо драки - нередко - пройти не в состоянии... Я даю гарантию, что человек, ранее не державший в руках оружия, в 99 случаях из ста промахнется, стараясь попасть в человека с одного метра.
Впрочем, многие считают, что таки «пусть лучше трое судят, чем четверо несут», вот только среди них слишком мало VIP-ов, да и вдобавок попадание в российскую/украинскую/да любую постсоветскую зону лет на семь-десять является настоящим ******** для небыдла, по статистике шансы выжить чисто физически у бывшего офисного планктона на строгорежимной зоне в окружении ,,реальных пацанов,, при сроке от 5 лет практически равны нулю, а для его/ее семьи по последствиям равно социальной смерти, так как услуги ушлых адвокатов по ,,убойным,, делам от 15-20 тыс. баксов
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27.11.2020 13:09 Ответить
Текста много. смысла мало. Тренер по стрельбе, всего лишь тренер, а не социолог и не аналитический центр МВД Далее. Мы все разные и мне лично роль офисного планктона не подходит, хотя и в драку просто так не полезу. И про "прикупив пистолет, сунув за голенище нож и за пазуху газовый баллончик, вид имеют бравый" скажу просто, банда "бравых" бомжей тебя ночью простыми кирпичами забьет и не моргнет
Последнее. Пургу про выживание на зоне гнать не надо.
П.С. с вашей логикой не стрельбе учить надо, а в монастырь валить
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27.11.2020 15:43 Ответить
+++
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27.11.2020 13:22 Ответить
Совершенно правильно, глядишь аптекарша пристрелила бы ******
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27.11.2020 13:55 Ответить
И присела на 15 годков?
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27.11.2020 16:56 Ответить
При условии урегулировании УК Украины, в части статей самообороны и применении огнестрела- премию получит.
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01.12.2020 09:14 Ответить
можна тільки з жахом уявити,а що буде творитись на вулицях ,коли дадуть дозвіл на носіння вогнепалу. Нашій краЇні не потрібно буде ні війни ,ні епідемій - населення швидкими темпами буде скорочуватись. Це не для нас -ми дикуни!!!
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27.11.2020 15:18 Ответить
Ты считаешь себя тупее раисянина или америкоса? Или молдпаванина? Тогда не надо трындеть за всех
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27.11.2020 15:46 Ответить
то нарітний вірусолог самоучка
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27.11.2020 12:46 Ответить
Дальше будет только хуже...
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27.11.2020 12:30 Ответить
В Корее мужчина хотел заразить проституток коронавирусом, но заразился триппером

В Южной Корее мужчина заболевший коронавирусом, по его мнению, в публичном доме, решил отомстить всем проституткам и начал ходить по другим публичным домам с целью заразить работниц секс-индустрии, но сам заразился триппером от одной из них - сообщают южнокорейские СМИ.

16 февраля стало известно, что мужчина специально ходил в публичные дома Сеула с целью заразить проституток коронавирусом ради мести. Так как почувствовал недомогание после очередного похода в одно из таких мест. Ему удалось обойти 4 учреждения и переспать с 24 проститутками за 9 дней.

Но планам не суждено было сбыться, так как выяснилось позже, у него не было коронавируса, а была обычная простуда и грипп. При этом он заразился триппером, сообщили в больнице после анализов крови. Теперь он проведет две недели в больнице, а его супруга собирается подать на развод.

Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7307
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27.11.2020 13:16 Ответить
Прямо таки иллюстрация к "Страшной мести" по корейски. Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5058
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27.11.2020 14:22 Ответить
Это тоже следствия ограничений - у людей отказывает психика. Иррациональные реакции будут усугубляться и дальше. Обыватели находятся на грани нервного срыва, самые неустойчивые будут вот так реагировать. Предсказуемо.
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27.11.2020 12:30 Ответить
Категорически с вами не согласен. Вся наша жизнь состоит из ограничений. Была бы вседозволенность то был хаос и ужас. За свою жизнь мы сталкиваемся с сотнями тысяч различных ограничений. И если добавилось ещё одно, в определенных местах носить маску, я не вижу в этом проблемы, тем более это мера временная. Любой адекватный человек ее адекватно воспримет.
Иначе по вашей логике можно сказать что из-за ограничений которые есть в ПДД, у кого то отказывает психика и он садится пьяным за руль. Устал просто человек...
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27.11.2020 17:40 Ответить
На самом деле ваше "категорическое несогласие" проистекает из вашего категорического непонимания сути моего комментария. Вы выдумали себе тезисы, которые опровергаете. Я ни в одной букве не сказал, что возражаю против ограничений, масочного режима, карантина и даже локдауна (в нужное время и на нужный срок). Перечитайте мой комментарий, затем вернитесь к этому моему ответу.

Перечитали? Продолжаю разжевывать. Я говорил лишь о том, что нам нужно быть готовым к последствиям усиления ограничений, когда у людей будет отказывать психика.

Думаю, в следующий раз вам следует считать до 20, прежде чем садиться писать ответ на комментарии кого-либо.
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27.11.2020 19:04 Ответить
Хотел он купить зеленку и налить на асфальт, так как заметил яму, а ведь наложен был недавно, но получил отказ, а списали шо маску не хотел наморднуть, вот и подумал - так не доставайся ж ты никому - и асфальт был убит(из выступления адвоката мущинки вна суде)

Не, ну а как еще объяснить такую тупость - на ровном месте так обосрался? Там тех аптек как шлака, мона было пойти в другую. Хотя могли и унизить в аптеке настолько шо аж надо было ждать охрану, а потом ранить асфальт а потом еще и полицию ждать....
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27.11.2020 12:32 Ответить
А из стартовых пистолетов запрещено стрелять?..
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27.11.2020 12:33 Ответить
нашёл:
Многих также интересуют правовые основы покупки сигнального оружия. Ведь по своему внешнему виду его сложно отличить от обычного боевого. В ст. 15 (ч. 3) указано, что приобрести сигнальное оружие без получения специального разрешения могут все граждане Украины, достигшие 18-летнего возраста. Но при этом нужно помнить, что законом запрещено использование даже стартового оружия в местах, не предназначенных для этого. К таковым относятся парки, детские площадки, любые общественные заведения, места скопления людей и пр. За нарушение правил использования и хранения предусматриваются меры административной ответственности. В целом же такой пистолет можно свободно носить с собой, а сотрудники правоохранительных органов не имеют прав на его изъятие.
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27.11.2020 12:36 Ответить
А такое мона? Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9708
Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9442 (если кто знает что это)
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27.11.2020 13:30 Ответить
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ?!!

(а что это?)
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27.11.2020 13:48 Ответить
Резинострел. Детство у вас компьютерное было , сразу втдно
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27.11.2020 13:56 Ответить
хм...
у нас были со спусковым крючком, как положено ...
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27.11.2020 13:58 Ответить
ниже))
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27.11.2020 14:10 Ответить
хм... стрельба велась алюминиевыми брачками, только вместо прищепки был зажим со спусковым крючком на резинке... всё по уму...
Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2618

зачем интересуешься - на дело идёшь?..
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27.11.2020 14:20 Ответить
ниже см.
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27.11.2020 14:08 Ответить
Этот ствол сделал Диллинджер и успешно свалил из-под строжайшей охраны)
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27.11.2020 14:07 Ответить
это просто какая-то дискриминация безмасочников!..
скоро на дверях появятся таблички: животным и людям без масок вход воспрещен..
а потом начнутся концлагеря и геноцид безмасочников..
истинно вам говорю, это всё Бил Гейтс и рептилоиды придумали..
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27.11.2020 12:34 Ответить
Срочно, срочно ввести локдаун и отлавливать каждого покинувшего квартиру.
Отменить комендантский час только если в течение года не будет подозрительных заболеваний.

Только так мы победим злобный коронавирус.
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27.11.2020 12:39 Ответить
а с рептилоидами что будем делать?!
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27.11.2020 12:41 Ответить
Будем с них по три шкуры лупить! Они ж кожу меняют? - Молнию приделал и готовый костюм из змеиной или крокодиловой кожи" Но когда у рептилоидов брачный период, мужикам такой костюм носить не стоит. Не дай бог молнию заест, при приближении самца-рептилоида... Хотя, среди мужиков есть мужики, которые уже не совсем и мужики... Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7279
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27.11.2020 12:52 Ответить
это отличная идея!.. у нас появился шанс выжить! Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8360
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27.11.2020 13:03 Ответить
подождите, еще вакцина впереди- представляю себе кто будет добровольно колоться, неизвестной ширкой неизвестно от чего...
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27.11.2020 13:02 Ответить
может, он давал старт забегу, или заплыву, улица то Бассейная
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27.11.2020 12:36 Ответить
никто из обычных граждан не будет соблюдать никакие законы и предписания, наблюдая вокруг себя тотальное беззаконие, воровство и хаос творящиеся во властных структурах и рядах их приспешников. все просто поступают так же как и "хозяева народа". Carpe Diem основной закон нынешних времён уже не только для слуг всех мастей но и остального населения.
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27.11.2020 12:37 Ответить
Ти, конкретно, маску одягай, е.
За всю Галактєго нєхєр розписуватись.
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27.11.2020 12:40 Ответить
не боись, алкаш. я одягаю ))
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27.11.2020 12:52 Ответить
Хто особисто тобі надав повноваження розповідати іншим, що їм робити? А особливо, що стосується медичного втручання?
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27.11.2020 13:02 Ответить
Аптекарі часто самі працюють без масок.
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27.11.2020 12:38 Ответить
та не гони... разве что за стеклом...
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27.11.2020 12:41 Ответить
Короче, як бачиш ****** без маски, знай, перед тобою неадекват.
Так виходить
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27.11.2020 12:38 Ответить
Не вівця з отари виходить.
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27.11.2020 13:32 Ответить
А як купити маску, якщо її не має? Те шо нетверезий йому мінус, маски усі одноразові, але люди носять їх місяцями... Ситуація патова.
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27.11.2020 12:42 Ответить
То у тебе на Лахтє -2 немає.
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27.11.2020 12:45 Ответить
А в тебе ще з березня ходить, на лахтє 1, чи де ти там.
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27.11.2020 12:52 Ответить
Не, ну а вы бы как отреагировали на отказ в продаже вам бояры на опохмел?! Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 174
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27.11.2020 12:47 Ответить
Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1571
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27.11.2020 13:15 Ответить
краще так: чоловік побачив працівників поліції без масок і відкрив по них вогонь із предмету, що схожий на стартовий пістолет, після прибуття оперативної групи на працівників поліціїї також було складено протокол за відсутність масок
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27.11.2020 12:48 Ответить
)))) народ рулит, всё как всегда)
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27.11.2020 12:49 Ответить
Из стартового пистолета ,чтобы пугнуть надо стрелять ни в асфальт а в воздух ... Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8821
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27.11.2020 12:52 Ответить
Гарна казочка. А заголовок який маніпулятивний.
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27.11.2020 13:01 Ответить
при чем здесь маски? у него оружие, а акцент мусорне надо поставить на масках..
отсутствие масок - не преступление..
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27.11.2020 13:21 Ответить
рекашет. это слово легко подведет под статью о опасности жизни и здоровья окружаюи. впаять казлу лет 5 реальной тюрьмы и месяц крутить по всех каналах. может у других дебилов пропадет желание так делать
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27.11.2020 13:36 Ответить
Насильницькі дії "охорони" не можна виправдати відсутністю маски. Законом передбачено штраф. Його складають поліцаї. А щодо свавілля зграї в одностроях там є інша стаття та право на самозахист.
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27.11.2020 13:43 Ответить
Забули Мазурка?
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27.11.2020 13:48 Ответить
лучше бы застрелился
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27.11.2020 15:19 Ответить
мусор какой то
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27.11.2020 17:42 Ответить
 
 