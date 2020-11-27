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Новости Общество
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Тарифы на электроэнергию (1906) электроэнергия (763)

Повышение тарифа на передачу электроэнергии негативно повлияет на курс доллара, инфляцию и рабочие места, – Каленков

Новости Цензор.НЕТ Общество

Повышение тарифа на передачу электроэнергии негативно повлияет на курс доллара, инфляцию и рабочие места, – Каленков

Повышение тарифа на передачу электроэнергии ударит по промышленности, которая вынуждена будет сокращать работников, приведет к росту цен и курсу доллара.

 Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, повышение тарифа на передачу тока станет серьезным ударом для промышленности, которая и без того находится в кризисе. Увеличение себестоимости продукции из-за роста затрат на электроэнергию сделает ее неконкурентоспособной, и предприятия для выживания будут искать возможности сократить затраты, в частности путем увольнения работников. "Фактически мы сейчас находимся в кризисе не с марта этого года, а с лета прошлого года. Я имею в виду металлургию. Поэтому все возможности для уменьшения себестоимости, для поиска возможности конкуренции на рынке уже исчерпаны. И были исчерпаны давно. Поэтому увеличение себестоимости будет иметь прямой эффект на то, что мы продадим меньше продукции, выпустим меньше продукции. Под вопросом будут рабочие места", - рассказал Каленков.

Он подчеркнул: за повышение тарифов на передачу электроэнергии для бизнеса заплатят все украинцы, которые будут покупать их продукцию или услуги. Кроме того, рост цен на продукцию спровоцирует рост инфляции, а падение экспортной выручки из-за потери украинскими предприятиями конкурентоспособности на мировых рынках негативно скажется на курсе гривны. "Заплатят за это все, это ошибочно предполагать, что это коснется только промышленности. В итоге все равно это перейдет на стоимость товаров для конечных потребителей и за это заплатят все граждане страны. Но наша продукция станет менее конкурентоспособной, мы меньше сможем продать на мировых рынках металлопродукции, одной из статей нашего экспорта. Это повлияет и на курс, и на инфляцию", - объяснил Каленков.

Напомним, НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 года на 30% - с 240,23 грн /МВт-час до 312,76 грн /МВт-час. Ранее экономический эксперт Андрей Новак подчеркнул: повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию роста цен на все товары и услуги. А львовский ресторатор Андрей Худо сообщил, что учреждения после повышения тарифа на передачу электричества будут временно приостанавливать либо и вовсе замораживать работу.
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Топ комментарии
+1
Та невже? Кто бы мог подумать
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27.11.2020 12:43
+1
а разве они что то в этом соображают? Главное Ренат рансферов новыхт купит.
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27.11.2020 12:47
+1
Странно, Украина кучу лет жила с копеечным тарифом, и как-то это не помогло сделаться индустриальной державой. То может дело не в тарифах а в чем-то другом?
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27.11.2020 13:13
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Та невже? Кто бы мог подумать
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27.11.2020 12:43 Ответить
Значит всю еврейскую школоту, которая повышает тарифы надо сажать на нары.
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27.11.2020 12:45 Ответить
а разве они что то в этом соображают? Главное Ренат рансферов новыхт купит.
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27.11.2020 12:47 Ответить
Будь-які податки ,таріфи ,ліцензіі та т. ін. сплачує народ !!!))
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27.11.2020 12:47 Ответить
Зелень керує.
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27.11.2020 12:49 Ответить
конечно. Підвищення тарифу на передачу електроенергії негативно вплине на курс долара, інфляцію та робочі місця, - Каленков - Цензор.НЕТ 1710
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27.11.2020 12:50 Ответить
У будь-якої країни є лише одне джерело прибутків , це власний народ,громадяни країни !!!)))
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27.11.2020 12:57 Ответить
А народу можна, це ж не вплине на його купівельну спроможність? Лише додасть градус у діях
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27.11.2020 13:12 Ответить
Странно, Украина кучу лет жила с копеечным тарифом, и как-то это не помогло сделаться индустриальной державой. То может дело не в тарифах а в чем-то другом?
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27.11.2020 13:13 Ответить
в дефиците бюджета может быть? к слову такого еще не было ни при одной власти, так же "слуги" обещали разобраться с коррупцией)
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27.11.2020 16:45 Ответить
До основания всё разрушим ...
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27.11.2020 13:38 Ответить
хуже не будет! Зато хоть с зебилов поржем!
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27.11.2020 13:42 Ответить
Во время пандемии когда у людей и ФОПов реально звиздец, поднять тарифы это конечно разумно
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27.11.2020 14:05 Ответить
если бы у властей было дело до промышленности, если бы их волновала экономическая стабильность государства они бы все просчитывали, они бы упрощали налоги для бизнеса в условиях пандемии, но нет они выдавливают последние соки
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27.11.2020 16:44 Ответить
 
 