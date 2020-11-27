За сутки в больницы Киева госпитализировали более 120 больных COVID-19 - это наибольшее число с начала пандемии, - Кличко
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В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали наибольшее количество киевлян от начала пандемии - 121 пациента. Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2088 больных COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.
"В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 121 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей. Отмечу, что 121 человек - это наибольшее количество госпитализированных за сутки от начала пандемии. Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2088 больных коронавирус. Из них 31 ребенок ", - сказал Кличко.
Он также сообщил, что в тяжелом состоянии находятся 858 пациентов. Кислородную поддержку получают 1233 человека. На аппаратах ИВЛ находятся 30 больных.
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