СНБО готовит новое решение по ситуации в Донецкой и Луганской областях, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал новое решение ведомства по ситуации на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью изданию "Фокус", комментируя истечение 9 декабря срока действия плана "А", предусматривающего разрешение конфликта политико-дипломатическим путем.

"Это решение президента. 7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях", - сказал Данилов.

При этом он отметил, что не знает, в каком формате пройдет заседание, открытом или же закрытом.

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Отметим, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак не рассматривает чисто силовой вариант возвращения Донбасса.

По его словам, военное решение невозможно сразу по трем причинам. Во-первых, Украина нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов. Во-вторых, серьезные жертвы среди военнослужащих. И, в-третьих, Россия возьмет количеством.