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Данилов (1057) СНБО (4377) Донбасс (26945) Хомчак (250)

СНБО готовит новое решение по ситуации в Донецкой и Луганской областях, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

СНБО готовит новое решение по ситуации в Донецкой и Луганской областях, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал новое решение ведомства по ситуации на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью изданию "Фокус", комментируя истечение 9 декабря срока действия плана "А", предусматривающего разрешение конфликта политико-дипломатическим путем.

"Это решение президента. 7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях", - сказал Данилов.

При этом он отметил, что не знает, в каком формате пройдет заседание, открытом или же закрытом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине нужно создать Национальный координационный центр устойчивости, - Данилов

Отметим, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак не рассматривает чисто силовой вариант возвращения Донбасса. 

По его словам, военное решение невозможно сразу по трем причинам. Во-первых, Украина нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов. Во-вторых, серьезные жертвы среди военнослужащих. И, в-третьих, Россия возьмет количеством.
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Топ комментарии
+7
Начувайтесь українці, зелена пліснява готує чергове рішення по Даунбасу !!!)))
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27.11.2020 13:01
+5
Звучит угрожающе... Только не для лугандонов, а для украинцев. Наверняка очередная сдача интересов Украины.
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27.11.2020 13:18
+4
Во блин договорились оказывается сопротивляца оккупации нельзя это противоречит международному праву? Где они такое право находят?
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27.11.2020 13:19
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Начувайтесь українці, зелена пліснява готує чергове рішення по Даунбасу !!!)))
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27.11.2020 13:01 Ответить
Чем тебя Данилов не устраивает?Или просто абы шо кавкнуть?
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27.11.2020 13:06 Ответить
никакого секрета! старо как мир - укро-банкоматы в "ордло"! и ПОБЕДА!
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27.11.2020 13:11 Ответить
Закидать их деньгами правильное решение
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27.11.2020 23:04 Ответить
Дебилы, мля! Все "волшебную палочку" ищите? А Израилем стать не, никак? Работать надо? Не ваше это?
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27.11.2020 13:04 Ответить
что, опять?
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27.11.2020 13:04 Ответить
Перейдет с правой на левую руку при маструбации.
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27.11.2020 13:08 Ответить
Звучит угрожающе... Только не для лугандонов, а для украинцев. Наверняка очередная сдача интересов Украины.
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27.11.2020 13:18 Ответить
Во блин договорились оказывается сопротивляца оккупации нельзя это противоречит международному праву? Где они такое право находят?
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27.11.2020 13:19 Ответить
Аж интересно стало. Что ж там опять такое. Столько идей и планов. Еще одно кпп открыть? Это моцно... Надеюсь дядя Вова не обидеться.. не наша сопля конечно, а тот.. другой... САМ который.
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27.11.2020 13:24 Ответить
Нашли "золотую пилюлю" от *****?
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27.11.2020 13:42 Ответить
а що змінилось на сході україни? кацапи покинули наші землі? терористи склали зброю? чи може в обласних радах більшість від "свободи", а на вежі український прапор?
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27.11.2020 13:56 Ответить
Итак, наш найвелычниший бубочка с начала своей каденции добился встречи с ****** всего один раз - это было 9 декабря прошлого года.
А ведь это была его самая заветная мечта - встречаться с Путиным.
А вы говорите реформы и рост благосостояния украинцев...
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27.11.2020 14:06 Ответить
это не ситуация, шан. панове, а пиковая ситуяйция
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27.11.2020 14:12 Ответить
Рішення має бути одне, поки даунбасята не вивісять прапор України - перекрити КПВВ, перекрити постачання води, електроенергії та іншого, припинити виплату пенчій і пособій. Скільки можна годувати ворогів? Крпаще це віддайте матерям, які відправили своїх синів і дочок захищати Українців і цих немочних і тупих "квартальців".
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27.11.2020 14:37 Ответить
 
 