СНБО готовит новое решение по ситуации в Донецкой и Луганской областях, - Данилов
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Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал новое решение ведомства по ситуации на востоке Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью изданию "Фокус", комментируя истечение 9 декабря срока действия плана "А", предусматривающего разрешение конфликта политико-дипломатическим путем.
"Это решение президента. 7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях", - сказал Данилов.
При этом он отметил, что не знает, в каком формате пройдет заседание, открытом или же закрытом.
Отметим, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак не рассматривает чисто силовой вариант возвращения Донбасса.
По его словам, военное решение невозможно сразу по трем причинам. Во-первых, Украина нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов. Во-вторых, серьезные жертвы среди военнослужащих. И, в-третьих, Россия возьмет количеством.
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А ведь это была его самая заветная мечта - встречаться с Путиным.
А вы говорите реформы и рост благосостояния украинцев...