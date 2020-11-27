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Более 10% малых и средних предприятий в Украине оказались на грани банкротства и скоро уйдут из бизнеса из-за COVID-19, - ПРООН

Новости Цензор.НЕТ Общество

Более 10% малых и средних предприятий в Украине оказались на грани банкротства и скоро уйдут из бизнеса из-за COVID-19, - ПРООН

Постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Дафина Герчева считает, что украинское правительство должно продолжать оказание поддержки малым и средним предприятиям, поскольку более 10% из них уже на грани банкротства и скоро уйдут из бизнеса.

Об этом Герчева сообщила в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ

"Необходимо продолжать оказание поддержки малым и средним предприятиям. Если мы посмотрим на частный сектор, в частности малый и средний бизнес, то более 10% этих предприятий уже на грани банкротства и скоро уйдут из бизнеса. Они нуждаются в финансовых стимулах и других гарантиях поддержки, чтобы они имели возможность продолжать работать", - сказала Герчева.

По ее словам, в период кризиса, вроде нынешнего, должны быть направления политики, способствующие росту и созданию рабочих мест. "Для нас важно идти по этому пути и не отклоняться от него", - добавила постпред ПРООН.

По ее словам, из оценки социально-экономического воздействия коронавирусной инфекции Covid-19, проведенной ПРООН, следует, что до конца этого года более 9 млн человек окажутся в финансовом затруднении. "Уровень безработицы растет. С мая более 4 миллионов человек были зарегистрированы как безработные. Однако мы считаем, что на самом деле эта цифра выше, поскольку доля теневой экономики в Украине является большой", - отметила Герчева.

Среди ключевых результатов социально-экономической оценки воздействия COVID-19 - резкое снижение потребления, падение ВВП. "Многие люди были вынуждены уволиться по собственному желанию, многие стали безработными и не имеют такой прибыли, как раньше", - рассказала Герчева.

Постоянный представитель ПРООН в Украине указала, что существует очень тонкая грань между тем, чтобы соблюдать протокол реагирования на коронавирус (карантин, ограничительные меры), при этом обеспечивая нормальное функционирование экономики.

"Ведь полный карантин больше повредит экономике и стране в целом, чем защитит население. Надо найти баланс, и такой баланс должен базироваться на детальном анализе и оценке ситуации. Я знаю, что малые и средние предприниматели очень недовольны ситуацией. Но если мы посмотрим на эпидемиологическую ситуацию в стране и быстрый рост количества людей с короновирусным заболеванием, нам нужно быть очень осторожными в наших действиях" - пояснила она.

Герчева добавила, что также необходимо обеспечить, чтобы все меры по предотвращению заболевания действительно выполнялись, включая ношение масок, соблюдение правил личной гигиены, соблюдение социальной дистанции и другие мероприятия. "Да, это непростое решение и компромиссный вариант, но даже если предприятия не будут закрыты, им все равно трудно работать в таких условиях", - подчеркнула она.

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Топ комментарии
+6
сейчас выживают те кто торгует медикаментами (аптеки) и продуктами. остальные просто в жопе
падение обьема продаж на в четыре-пять раз
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27.11.2020 13:05
+5
Более 10% малых и средних предприятий в Украине оказались на грани банкротства и скоро уйдут из бизнеса из-за COVID-19, - ПРООН - Цензор.НЕТ 6946
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27.11.2020 13:06
+3
Это же не мешает росту экономики на 40%, правда?... Более 10% малых и средних предприятий в Украине оказались на грани банкротства и скоро уйдут из бизнеса из-за COVID-19, - ПРООН - Цензор.НЕТ 1820
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27.11.2020 13:10
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Правила форума Совет форумчан
10% ,це занадто оптимістично !!))
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27.11.2020 13:02 Ответить
Головна проблема відсутність грошей у споживачів, потрібно давати фінансову допомогу простим громадянам.
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27.11.2020 13:20 Ответить
размечтался
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27.11.2020 14:43 Ответить
Так робили США та Китай, роздавали чеки споживачам на 1200 доларів, або на купівлю техніки і меблів! Думаю що США та Китай розбираються в економіці, тому в них немає колапсу через карантини та коронавірус.
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27.11.2020 15:08 Ответить
гораздо больше
примерно половина точно
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27.11.2020 13:04 Ответить
Не меньше 50%, это точно.
У нас в Мельбурне закончился дурантин, а последствия его будут "аукаться" еще очень долго.
Сегодня проезжала мимо станции Риверсдейл, 70% парковочных мест для машин свободно. А раньше уже в 7 утра свободным мест не было, пересаживались с машин на электрички (гибрид между электричкой и метро).
На торговом участке Хай Стрит роуд, в районе Эшбёртон, насчитала 7 закрытых магазинов. Часть закрылась до дурантина, но вот что-то не открываются больше.
Фотографии Сити в СМИ замечательные, забитые двери магазинов и граффити на них, как в Бронксе или Детройте.
И Вы знаете, мне лохторат нашего коммуняки-премьера совершенно не жалко, раз выбрали - пусть теперь жрут до отрыжки.
Но вот почему нормальные люди должны страдать из-за того, что вши с избирательным правом выбрали во власть предателей свой страны?
Вот в чем вопрос.
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27.11.2020 14:30 Ответить
сейчас выживают те кто торгует медикаментами (аптеки) и продуктами. остальные просто в жопе
падение обьема продаж на в четыре-пять раз
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27.11.2020 13:05 Ответить
Смотрела в youtube репортаж портного из Лимы, Перу. Сказал, что магазин, где он закупал ткани "килограммами" закрылся, не пережил дурантина.
И так везде.
И нас швейные/крафтовые магазины бесплатную доставку стали предлагать, если покупаешь на больше чем 120 баксов. И это сейчас, в самое время распродаж по случаю Дня Благодарения.
А, может, тех. кто убил экономику, таки судить?
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27.11.2020 14:32 Ответить
Более 10% малых и средних предприятий в Украине оказались на грани банкротства и скоро уйдут из бизнеса из-за COVID-19, - ПРООН - Цензор.НЕТ 6946
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27.11.2020 13:06 Ответить
Это же не мешает росту экономики на 40%, правда?... Более 10% малых и средних предприятий в Украине оказались на грани банкротства и скоро уйдут из бизнеса из-за COVID-19, - ПРООН - Цензор.НЕТ 1820
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27.11.2020 13:10 Ответить
Не из-за ковида, а из-за беспощадной борьбы с ним!
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27.11.2020 13:17 Ответить
не из-за ковида, а шариковых при власти, которые довели Украину до ручки..
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27.11.2020 13:18 Ответить
зато, есть классная отмазка- ковид
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27.11.2020 13:21 Ответить
Не 10% , а больше половины на грани выживания и даже ниже ! И они не просто закроются , а свалят отсюда как можно дальше , и делают уже этот!
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27.11.2020 13:26 Ответить
Зебилятина, свинарчуки оказывается ангелы после зеленого осла-наркрмана.
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27.11.2020 13:31 Ответить
Хотят сказать, только 1 из 10 пострадали?
Остальные процветают?
Почему тогда дыра в Бюджете 30%.
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27.11.2020 13:36 Ответить
"Хуже не буде", "Подивимося, якщо що, то зметемо", "маладоц, свай бізнес створий, то зробить і Україну", " не краде, самий чесний".... Його ж привели до влади малий і середній бізнес і бенінканал 1+1
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27.11.2020 14:32 Ответить
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох", - ведь верно, а, зебилы?
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27.11.2020 14:33 Ответить
 
 