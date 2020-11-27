Оккупанты с начала суток трижды нарушали режим прекращения огня, потерь нет, - Минобороны

Российско-оккупационные войска с начала текущих суток трижды открывали огонь, боевых потерь нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Ночью, в районе населенного пункта Авдеевка наемники РФ открыли огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Утром, вблизи Опытного, противник провоцировал украинских воинов выстрелами из стрелкового оружия и подствольного гранатомета.

На Луганском направлении, ближе к полудню, оккупационные войска осуществили выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону позиций наших защитников вблизи Шумов.

Боевых потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.

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