Оккупанты с начала суток трижды нарушали режим прекращения огня, потерь нет, - Минобороны
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Российско-оккупационные войска с начала текущих суток трижды открывали огонь, боевых потерь нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Ночью, в районе населенного пункта Авдеевка наемники РФ открыли огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Утром, вблизи Опытного, противник провоцировал украинских воинов выстрелами из стрелкового оружия и подствольного гранатомета.
На Луганском направлении, ближе к полудню, оккупационные войска осуществили выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону позиций наших защитников вблизи Шумов.
Боевых потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.
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Чайка Київ
показать весь комментарий27.11.2020 13:16 Ответить Мне нравится 1
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