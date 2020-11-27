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Ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент, и это зависит только от Кремля, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент, и это зависит только от Кремля, - Данилов

Ситуация в любую секунду может стать хуже, причем зависит это только от правительства России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в интервью изданию "Фокус"

Отвечая на вопрос журналиста о возможном обострении на фронте Данилов сказал: "Ситуация может ухудшиться в любой момент. И это зависит не от тех людей, которые находятся в оккупированных Донецке или Луганске, а только от Кремля".

Вместе с тем он добавил, что "ВСУ готовы ответить на любые вызовы".

Отметим, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак не рассматривает чисто силовой вариант возвращения Донбасса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СНБО готовит новое решение по ситуации в Донецкой и Луганской областях, - Данилов

По его словам, военное решение невозможно сразу по трем причинам. Во-первых, Украина нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов. Во-вторых, серьезные жертвы среди военнослужащих. И, в-третьих, Россия возьмет количеством.
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Топ комментарии
+4
стопэ! полтора года назад феофан шестой из трусов выскакивал рассказывая про то как порох наживается на войне и гневно вопрошал оттопырив губки "кагда кончится вайна на бамбасе?" что случилось? вперед - все вопросы к величайшему. что ему мешает закончить войну? кстати - 9 декабря годовой дедлайн - что он там обещал? уйти? или план "Б" применить?
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27.11.2020 13:22
+4
Будь-який план від Бубочки А,Б,С - завжди пов"язаний з памперсами.))
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27.11.2020 13:38
+3
Странно, раньше зависело от желания Пороха, по словам преЗЕдента, а теперь от Кремля... Ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент, и это зависит только от Кремля, - Данилов - Цензор.НЕТ 3583
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27.11.2020 13:21
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естественно. от нас уже ничего не зависит. руководят все, кому не лень...колония
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27.11.2020 13:13 Ответить
Потрібно що від України теж щось залежало і тому потрібно йти у наступ, поки в США змінюються адміністрації!
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27.11.2020 13:18 Ответить
уже поздно. продано все. и незалежнисть, и майно, и права, и все остальное. руководят давно сторонние гос-ва.
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27.11.2020 13:21 Ответить
Если бы руководили,то сосала бы рашка болт,а не Крым оккупировала с Донбассом.
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27.11.2020 13:24 Ответить
а что, власть может принять какое-нибудь решение без одобрения США, ЕС и прочего вашингтонского обкома? Посмотрите, кто у нас возглавляет нагядовые рады и стратегические предприятия! Много ума нужно,чтоб все понять?
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27.11.2020 13:28 Ответить
Вашингтонский обком... Совсем не палишься,кацап.))
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27.11.2020 13:32 Ответить
Одесса - пока еще в Украине))) пока Ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент, и это зависит только от Кремля, - Данилов - Цензор.НЕТ 5891
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27.11.2020 13:33 Ответить
И ты хочешь на шашлык пойти?
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27.11.2020 13:34 Ответить
таки вчера вечером уже. такой вкусный был, мммм...
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27.11.2020 13:35 Ответить
Да то ягель был.
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27.11.2020 13:38 Ответить
Ясна річ ,що сценаристи та режисери цього дійства знаходяться в кремлі !!!)))
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27.11.2020 13:16 Ответить
Ой куме... дивись яка смішна "фамілія" ДаніЛОХв... Ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент, и это зависит только от Кремля, - Данилов - Цензор.НЕТ 7468
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27.11.2020 13:19 Ответить
Випилили Данылюка - запилили Данилова, - конечно шо он будет стращать, а как иначе?
Еще продвинет закупки вазелина и брошюрок - Как правильно извиняться перед Калдыровым)
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27.11.2020 13:20 Ответить
Странно, раньше зависело от желания Пороха, по словам преЗЕдента, а теперь от Кремля... Ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент, и это зависит только от Кремля, - Данилов - Цензор.НЕТ 3583
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27.11.2020 13:21 Ответить
от его желания зависела начинка в конфетах
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27.11.2020 13:23 Ответить
Твое желание ты еще долго отхаркивать будешь, мудрая клавиша!
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27.11.2020 13:39 Ответить
Движуха від РНБО розпочалась не даремно
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27.11.2020 13:21 Ответить
По его словам, военное решение невозможно сразу по трем причинам. Во-первых, Украина нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов. Во-вторых, серьезные жертвы среди военнослужащих. И, в-третьих, Россия возьмет количеством. Источник: https://censor.net/ru/n3233629\\\\\\\

На первом мог бы и остановиться. Израилю как то напр. до фени это было бы, да и есть)
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27.11.2020 13:22 Ответить
стопэ! полтора года назад феофан шестой из трусов выскакивал рассказывая про то как порох наживается на войне и гневно вопрошал оттопырив губки "кагда кончится вайна на бамбасе?" что случилось? вперед - все вопросы к величайшему. что ему мешает закончить войну? кстати - 9 декабря годовой дедлайн - что он там обещал? уйти? или план "Б" применить?
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27.11.2020 13:22 Ответить
Будь-який план від Бубочки А,Б,С - завжди пов"язаний з памперсами.))
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27.11.2020 13:38 Ответить
Шо, 😳 это уже не зависит от Украины? А как же формула "отвести войска и просТА перестать стрелять"???
Надеемся, что этот бродячий Цирк в 2021 году закончится и страной будут таки руководить, а не " водить по пустыне" , обещая оазисы и манну небесную!
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27.11.2020 13:45 Ответить
Запускайте отих з луганского універу з лекціями о мірє.
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27.11.2020 14:36 Ответить
 
 