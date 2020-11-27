Ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент, и это зависит только от Кремля, - Данилов
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Ситуация в любую секунду может стать хуже, причем зависит это только от правительства России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в интервью изданию "Фокус"
Отвечая на вопрос журналиста о возможном обострении на фронте Данилов сказал: "Ситуация может ухудшиться в любой момент. И это зависит не от тех людей, которые находятся в оккупированных Донецке или Луганске, а только от Кремля".
Вместе с тем он добавил, что "ВСУ готовы ответить на любые вызовы".
Отметим, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак не рассматривает чисто силовой вариант возвращения Донбасса.
По его словам, военное решение невозможно сразу по трем причинам. Во-первых, Украина нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов. Во-вторых, серьезные жертвы среди военнослужащих. И, в-третьих, Россия возьмет количеством.
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На первом мог бы и остановиться. Израилю как то напр. до фени это было бы, да и есть)
Надеемся, что этот бродячий Цирк в 2021 году закончится и страной будут таки руководить, а не " водить по пустыне" , обещая оазисы и манну небесную!