Ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент, и это зависит только от Кремля, - Данилов

Ситуация в любую секунду может стать хуже, причем зависит это только от правительства России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в интервью изданию "Фокус"

Отвечая на вопрос журналиста о возможном обострении на фронте Данилов сказал: "Ситуация может ухудшиться в любой момент. И это зависит не от тех людей, которые находятся в оккупированных Донецке или Луганске, а только от Кремля".

Вместе с тем он добавил, что "ВСУ готовы ответить на любые вызовы".

Отметим, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак не рассматривает чисто силовой вариант возвращения Донбасса.

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По его словам, военное решение невозможно сразу по трем причинам. Во-первых, Украина нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов. Во-вторых, серьезные жертвы среди военнослужащих. И, в-третьих, Россия возьмет количеством.