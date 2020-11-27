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патрульная полиция (1791) Жуков Евгений (36)

Патрульные за пять лет поймали пьяными за рулем пару сотен судей, - глава патрульных Жуков

Новости Цензор.НЕТ Общество

Патрульные за пять лет поймали пьяными за рулем пару сотен судей, - глава патрульных Жуков

Патрульная полиция за пять лет своей работы поймали пьяными за рулем пару сотен судей.

Об этом рассказал НВ глава Патрульной полиции Евгений Жуков, передает Цензор.НЕТ.

"По пьяным судьям - приблизительно пару сотен за пять лет", -заявил он.

Жуков добавил, что у патрульных, которые задержали пьяным за рулем чиновника или судью, потом могут начаться проблемы.

"Где‑то субвенцию не выделяют, где‑то прокуратура возбуждает уголовные дела. У нас были такие случаи, когда "задули" (поймали пьяным) сотрудника СБУ или прокуратуры, - и те потом находят какие‑то дела столетней давности, якобы по превышению полномочий. Патрульный находится в пищевой цепочке в самом низу, и он не защищен", - рассказал глава Патрульной полиции.

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Топ комментарии
+11
А скількі покарали ???))))
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27.11.2020 13:22
+8
А у загнивающих империалистов .....При выборах СУДЬИ открылось ,что кандидат был оштрафован за неправильную парковку (11лет тому), пришлось отказаться от выборов.
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27.11.2020 13:27
+5
Могут ли люди преступившие закон (преступники) следить за соблюдением Законов в стране?
Судье-преступнику место на нарах, в общей камере.
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27.11.2020 13:32
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А скількі покарали ???))))
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27.11.2020 13:22 Ответить
Обидные для себя подробности Паниковский и Балаганов, не сговариваясь, опускали, приводя взамен их большое количество деталей, рисующих в выгодном свете их молодечество и расторопность.(с)
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27.11.2020 13:34 Ответить
Потрібно терміново рішення КСУ щоб заборонити зупиняти суддів за кермом і заборонити перевіряти їх на алкоголь! В Україні немає влади, олігархи що хочуть те і роблять рішенням продажних судів!
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27.11.2020 14:18 Ответить
Та шо же они, сами себя судить и осуждать будут? Патрульные за пять лет поймали пьяными за рулем пару сотен судей, - глава патрульных Жуков - Цензор.НЕТ 8485
И если даже их другие судьи судить будут, то наверняка оправдают. "Корпоративная этика", однако. Патрульные за пять лет поймали пьяными за рулем пару сотен судей, - глава патрульных Жуков - Цензор.НЕТ 7015
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27.11.2020 14:00 Ответить
Впіймали, поцілували та й відпустили як мериканці рибу.
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27.11.2020 23:03 Ответить
Суддям у нас можно все. Недоторкані...
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27.11.2020 13:22 Ответить
...... недотуркані
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27.11.2020 14:34 Ответить
жуков, банальный вопрос - ну поймали и шо? это ты так просто ляпнул? так просто позвалится? наверное много зарабатываешь? маеток есть?
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27.11.2020 13:27 Ответить
А у загнивающих империалистов .....При выборах СУДЬИ открылось ,что кандидат был оштрафован за неправильную парковку (11лет тому), пришлось отказаться от выборов.
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27.11.2020 13:27 Ответить
Жуков признал, что он "ЖУК",
Только бляха - последний.
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27.11.2020 13:28 Ответить
Хорошо сказал и точно "Патрульный находится в пищевой цепочке в самом низу". Поэтому другие хищники его и кушают. Которыми он признал вышестоящее начальство, прокурорских и судей.
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27.11.2020 13:29 Ответить
И сколько лишилось прав и кресел? Или только статистика, как у Степанова.
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27.11.2020 13:30 Ответить
Могут ли люди преступившие закон (преступники) следить за соблюдением Законов в стране?
Судье-преступнику место на нарах, в общей камере.
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27.11.2020 13:32 Ответить
Мабуть всі вони вже працюють двірниками? Патрульные за пять лет поймали пьяными за рулем пару сотен судей, - глава патрульных Жуков - Цензор.НЕТ 5349
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27.11.2020 13:34 Ответить
...а сколько отпустили нет статистики за 5 лет Патрульные за пять лет поймали пьяными за рулем пару сотен судей, - глава патрульных Жуков - Цензор.НЕТ 7684
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27.11.2020 13:36 Ответить
всех+200 непойманных))
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27.11.2020 17:37 Ответить
Жуков официально признал, что полицаи в "пищевой цепочке", то есть они "кормятся" с простых граждан. А когда они останавливают "кормящегося" более высокого ранга, тогда у них случаются проблемы.
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27.11.2020 13:37 Ответить
патрульных уволили ? Патрульные за пять лет поймали пьяными за рулем пару сотен судей, - глава патрульных Жуков - Цензор.НЕТ 7630
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27.11.2020 14:01 Ответить
Патрульный находится в пищевой цепочке в самом низу, и он не защищен", - рассказал глава Патрульной полиции.Источник: https://censor.net/ru/n3233632 Може не треба було чіпати міліцію?
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27.11.2020 14:34 Ответить
Если патрульные в конце "пищевой цепочки". То получается что простые граждане это просто пища для этой цепочки. Эти откровения наших правохранителей показывают что пьяные судьи за рулём не самые большие проблемы нашей правохранителей системы.
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27.11.2020 14:54 Ответить
Я думаю бреше. Декілька сотень на 24 області, це у нас було би десь 5-6 таких випадків, а я знаю тільки один.
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27.11.2020 15:38 Ответить
Патрульные за пять лет поймали пьяными за рулем пару сотен судей

В результаті покарано декілька сот патрульних
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27.11.2020 16:16 Ответить
ну нормально!!- вся цепочка отлично ПИЩЕВАЯ!!))= сам главноначальник признал-признался..)))- так шо ж мы от них всегда хочем..???, пищево-кормительная))) (зряплата, думаю-уверен, тут не враховывается,,))))
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27.11.2020 17:36 Ответить
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- МАЙЖЕ ЩОДНЯ КІЛЬКА СМЕРТЕЙ !!!!!!!! А СКІЛЬКИ ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЯКЩО НЕ НАЙВАГОМІША ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
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27.11.2020 20:47 Ответить
 
 