Пакет поддержки бизнеса должен быть проголосован Радой как можно скорее, - замглавы ОП Ковалив

Верховная Рада должна как можно скорее принять инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским пакет законопроектов по поддержке предпринимателей в случае усиления карантинных мероприятий, чтобы правительство могло до конца года предоставить средства бизнесу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявила заместитель руководителя ОП Юлия Ковалив.

"Президент внес в парламент пакет законопроектов, который касается поддержки бизнеса в случае, если будет введен локдаун. Объем этой поддержки до конца года, который планируется предоставить и физлицам-предпринимателям, и работникам ФЛП, и непосредственно самим предприятиям, составляет от 12 до 15 миллиардов гривен", - отметила Ковалив.

По словам замглавы ОП, это уже третий пакет помощи для предпринимателей с начала года. Весной она направлялась на поддержку малого и среднего бизнеса, в частности через программу доступных кредитов "5-7-9%", займов по которой уже выдано на сумму 13,5 млрд грн.

"Буду обращаться к депутатам, чтобы вместе обсудить, чтобы проголосовать этот законопроект, и из ковидного фонда успеть до конца года выдать этот пакет поддержки тому бизнесу, который пострадает в случае введения локдауна", - подчеркнула Ковалив.

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