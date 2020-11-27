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Новости Политика Украины
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Пакет поддержки бизнеса должен быть проголосован Радой как можно скорее, - замглавы ОП Ковалив

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пакет поддержки бизнеса должен быть проголосован Радой как можно скорее, - замглавы ОП Ковалив

Верховная Рада должна как можно скорее принять инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским пакет законопроектов по поддержке предпринимателей в случае усиления карантинных мероприятий, чтобы правительство могло до конца года предоставить средства бизнесу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявила заместитель руководителя ОП Юлия Ковалив.

"Президент внес в парламент пакет законопроектов, который касается поддержки бизнеса в случае, если будет введен локдаун. Объем этой поддержки до конца года, который планируется предоставить и физлицам-предпринимателям, и работникам ФЛП, и непосредственно самим предприятиям, составляет от 12 до 15 миллиардов гривен", - отметила Ковалив.

По словам замглавы ОП, это уже третий пакет помощи для предпринимателей с начала года. Весной она направлялась на поддержку малого и среднего бизнеса, в частности через программу доступных кредитов "5-7-9%", займов по которой уже выдано на сумму 13,5 млрд грн.

"Буду обращаться к депутатам, чтобы вместе обсудить, чтобы проголосовать этот законопроект, и из ковидного фонда успеть до конца года выдать этот пакет поддержки тому бизнесу, который пострадает в случае введения локдауна", - подчеркнула Ковалив.

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Автор: Богдан Гуньковський
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так вопрос введения лохдауна уже решен?
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27.11.2020 13:30 Ответить
Пакет поддержки бизнеса должен быть проголосован Радой как можно скорее, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 5503
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27.11.2020 13:33 Ответить
а деньги в казне на пакет есть? или шоб получить допомогу мелкий бизнес должен будет заносить свои пакеты для допомоги чиновникам отвечающим за выделение этой самой им допомогы?
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27.11.2020 13:42 Ответить
Бизнес - это ичная инициатива нкоторых товарищей, которые не хотят работать в госсистеме, а хотят сами себе бабло заколачивать. Так какого государство должно их поддерживать? Государство должно поддерживать только тех, кто напрямую на государство работает. А то как бабло грести - мы частный бизнес, нас не тронь. А как бабло с государства - так они первые в очереди.
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27.11.2020 13:42 Ответить
Kpnemo Kp по вашему комментарию вы явно гос чиновник , у меня к вам вопрос, чего вы не откроете бизнес. и не начнете лопатой бабло грести?Что слабо, налоги заплатить государству, а не сидеть на шее и прожирать налоги и сборы которые платит бизнес?Или вы думаете что зарплата ваша с неба падает, а не берется с бюджета который наполняется, налогами и сборами которые платит бизнес?Вы ребята чиновники жирно живете, вас нужно первых сокращать, притом повально, гляди и бюджет наполниться, а то раздули госаппарат, и платят всяким халявщикам, которые тут пишут всякую чушь про то что бизнес не имеет никого отношение к государству, вот вы и такие как вы не имеют, вы паразиты на теле государства.
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27.11.2020 14:09 Ответить
Глупый, все деньги уйдут на выплату налогов этому государству.
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27.11.2020 17:29 Ответить
Пакет підтримки бізнесу має бути проголосований Радою якнайшвидше, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 9482
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27.11.2020 14:08 Ответить
 
 