Закрытие метро на выходных более эффективно, чем карантин выходного дня, - глава медкомиссии Киева Гелевей
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
В борьбе с COVID-19 в Киеве было бы более эффективным на выходные остановить метро.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета Олег Гелевей.
По словам Гелевея, основным источником инфицирования является транспорт, на втором месте - очереди, а на третьем учреждения здравоохранения.
"Надо делать больший акцент на движении транспорта в Киеве, эффективнее было бы на субботу-воскресенье остановить метро. Карантин выходного дня не эффективен, если бы власть хотела действительно прервать цепь - то эффективнее было бы сделать полный локдаун на неделю. Он был бы более эффективным, чем карантин выходного дня", - подчеркнул председатель медицинской комиссии Киева.
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вентиляция хорошая.увеличьте количество вагонов, дебилы !
Одна из целей, как мне кажется, расшатать и уничтожить систему госуправления.
на втором месте - очереди - а очереди в будни мы создаём эффективным карантином выходного дня
на третем месте - учреждения здравоохранения - вот пусть сначала к участковому сходят с температурой 39, а потом уже та на КТ направит
у людей просто на голову не налазит что это делается специально - считают правителей просто дураками.
Гниды выслуживаются перед соплями урода - кто первым предложит что запретить.
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чого не скажеш про маршрутоси, автобуси і троейбуси. от їх можна було б і стопорнути.
лучше пусть увеличат ежедневную частоту движения и количество вагонов в троллейбусных, трамвайных и автобусных маршрутах, а не собирали километровые очереди на остановках.
Про маршрутки молчу еслиб не они то общественный транспорт можно часами ждать на остановках в толпах людей.
Похоже, что этот "деятель" является инвалидом детства коммунистического труда. Там даже биография характерная.