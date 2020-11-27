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Закрытие метро на выходных более эффективно, чем карантин выходного дня, - глава медкомиссии Киева Гелевей

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Закрытие метро на выходных более эффективно, чем карантин выходного дня, - глава медкомиссии Киева Гелевей

В борьбе с COVID-19 в Киеве было бы более эффективным на выходные остановить метро.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета Олег Гелевей.

По словам Гелевея, основным источником инфицирования является транспорт, на втором месте - очереди, а на третьем учреждения здравоохранения.

"Надо делать больший акцент на движении транспорта в Киеве, эффективнее было бы на субботу-воскресенье остановить метро. Карантин выходного дня не эффективен, если бы власть хотела действительно прервать цепь - то эффективнее было бы сделать полный локдаун на неделю. Он был бы более эффективным, чем карантин выходного дня", - подчеркнул председатель медицинской комиссии Киева.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
А давайте ещё вот так попробуем! Не получилось? А вот эдак! Опять не то? А вот отакое замутим! Чо, корова сдохла? А было ещё столько позитивных идей Закрытие метро на выходных более эффективно, чем карантин выходного дня, - глава медкомиссии Киева Гелевей - Цензор.НЕТ 3768
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27.11.2020 13:47
+9
Он в метро хоть спускался? Там в будни сейчас свободно а выходные и подавно. Не.. Надо всех выпереть в забитые душные маршрутки.
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27.11.2020 13:45
+8
Дебил, его запускать потом очень дорого. И конечно не надо думать ничего с диким рынком маршруток
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27.11.2020 13:40
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Дебил, его запускать потом очень дорого. И конечно не надо думать ничего с диким рынком маршруток
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27.11.2020 13:40 Ответить
метро в выходные полупустое.
вентиляция хорошая.увеличьте количество вагонов, дебилы !
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27.11.2020 13:50 Ответить
А какой дебил на выходные выходит на улицу не то что ездит кудато?
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27.11.2020 14:25 Ответить
Дебил, мля!
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27.11.2020 13:42 Ответить
В яких електричках ганяють феофаніївські і куча їм подібних?
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27.11.2020 13:42 Ответить
Он в метро хоть спускался? Там в будни сейчас свободно а выходные и подавно. Не.. Надо всех выпереть в забитые душные маршрутки.
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27.11.2020 13:45 Ответить
Еще один гений
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27.11.2020 13:46 Ответить
самое эффективное решение подобных проблем описано в "декамероне". но в наше время такое решение уже не возможно.
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27.11.2020 13:46 Ответить
А давайте ещё вот так попробуем! Не получилось? А вот эдак! Опять не то? А вот отакое замутим! Чо, корова сдохла? А было ещё столько позитивных идей Закрытие метро на выходных более эффективно, чем карантин выходного дня, - глава медкомиссии Киева Гелевей - Цензор.НЕТ 3768
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27.11.2020 13:47 Ответить
Закрытие метро на выходных более эффективно, чем карантин выходного дня, - глава медкомиссии Киева Гелевей - Цензор.НЕТ 4212
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27.11.2020 13:50 Ответить
....но все куры передохли Закрытие метро на выходных более эффективно, чем карантин выходного дня, - глава медкомиссии Киева Гелевей - Цензор.НЕТ 792
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27.11.2020 13:52 Ответить
Иногда у меня складывается впечатление, что это шарахание из стороны в сторону затеяно умышленно.
Одна из целей, как мне кажется, расшатать и уничтожить систему госуправления.
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27.11.2020 18:39 Ответить
На выходных запихнем всех в маршрутки, щоб ніякого скупчення...
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27.11.2020 13:48 Ответить
Ну так, у саме вихідні ж дні метро забите вщерть. Усі прямо друг у друга на головах висять.
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27.11.2020 13:49 Ответить
саме у вихідні
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27.11.2020 13:51 Ответить
Закрытие метро на выходных более эффективно, чем карантин выходного дня, - глава медкомиссии Киева Гелевей - Цензор.НЕТ 539
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27.11.2020 13:49 Ответить
Где эти полудурки идеи берут?! Фрейд бы плакал!
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27.11.2020 13:49 Ответить
то что Вы называете "полудурками" - на самом деле лучшие представители мудрого нарида уполномоченные им вершить руководство...
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27.11.2020 13:53 Ответить
на первом месте - транспорт - а давайте метро прикроем, пусть в маршрутках давяцца

на втором месте - очереди - а очереди в будни мы создаём эффективным карантином выходного дня

на третем месте - учреждения здравоохранения - вот пусть сначала к участковому сходят с температурой 39, а потом уже та на КТ направит
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27.11.2020 13:50 Ответить
ещё упустил обеспечение притока коронавирусных туристов из молодых республик Лугандона...

у людей просто на голову не налазит что это делается специально - считают правителей просто дураками.
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27.11.2020 13:55 Ответить
.
Гниды выслуживаются перед соплями урода - кто первым предложит что запретить.
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27.11.2020 13:50 Ответить
конечно! лучше в субботу/воскресенье проехаться в набитой маршрутке и подышать там спертым воздухом минут 30-40, чем доехать на метро за 10 минут в полупустом вагоне! гелевей бы раз спустился в метро и проехался в маршрутке, а не из своего элитного авто рассуждал про общественный транспорт, которого он в глаза не видел.
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27.11.2020 13:55 Ответить
Идиоты, ***! На выходных в киевском метро почти никто не ездит, весь народ в ашанах и сильпо
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27.11.2020 13:57 Ответить
у вихідні метро і так напівпорожнє. та з гарною вентиляцією.
чого не скажеш про маршрутоси, автобуси і троейбуси. от їх можна було б і стопорнути.
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27.11.2020 14:02 Ответить
Всеобщее избирательное право позволяет дебилам избирать себе подобных.
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27.11.2020 14:07 Ответить
это чтобы до майдана тяжелее было добраться на протест....
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27.11.2020 14:09 Ответить
закройте продуктовые магазины. через какое-то время город опустеет
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27.11.2020 14:24 Ответить
и воду отключите, стояки з@срутся в течении дня, и проблема Ковида отойдет на второй план Закриття метро на вихідні є ефективнішим, ніж карантин вихідного дня, - глава медкомісії Києва Гелевей - Цензор.НЕТ 5777
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27.11.2020 14:31 Ответить
Правильно. Холодную воду отключите, оставьте только горячую...
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27.11.2020 14:32 Ответить
Дебил,
лучше пусть увеличат ежедневную частоту движения и количество вагонов в троллейбусных, трамвайных и автобусных маршрутах, а не собирали километровые очереди на остановках.
Про маршрутки молчу еслиб не они то общественный транспорт можно часами ждать на остановках в толпах людей.
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27.11.2020 14:28 Ответить
Это надо новые единицы общественного транспорта приобретать. А откуда денег взять?
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27.11.2020 15:40 Ответить
По моему они наоборот хотят что бы больше заражалось, метро намного безопаснее маршруток где впритык мордами стоят...
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27.11.2020 14:32 Ответить
Смысла нет в выходные и так полупусто с учетом того что они увеличивают интервал между поездами до 5 мин вместо минуты,двух в будни
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27.11.2020 14:45 Ответить
Давайте еще лифты на выходные отключим, там еще более тесно, чем в транспорте.
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27.11.2020 14:53 Ответить
молодые могут и пешком ходить если не высоко, сам так делаю
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27.11.2020 15:47 Ответить
Аналогічно. З початку березня ще жодного разу не їздив ліфтом. До того навіть на третій поверх ліфтом їздив.
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27.11.2020 17:22 Ответить
А еще эффективней - киздить дубинками умников в транспорте с открытыми носами или масками на подбородке. О маршрутках разговор отдельный, там марсианские законы.
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27.11.2020 14:54 Ответить
Ще один геракл спортивного мислення!
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27.11.2020 15:01 Ответить
По этому поводу вспоминается вопрос армянского радио насчет разницы между учеными и коммунистами. Ответом будет то, что ученые сначала пробуют на животных, а потом применяют на человеке. А коммунисты сразу испытывают свои бредовые идеи на живых людях.
Похоже, что этот "деятель" является инвалидом детства коммунистического труда. Там даже биография характерная.
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27.11.2020 16:18 Ответить
Да, давайте закроем у нас в Одессе метро и этим ограничимся!
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27.11.2020 17:23 Ответить
 
 