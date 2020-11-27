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Новости Политика Украины
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Музей Майдана готов открыть Мемориал Героев Небесной Сотни в течение полугода

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Музей Майдана готов открыть Мемориал Героев Небесной Сотни в течение полугода

Выделенные государством средства на Мемориал Героев Небесной Сотни потрачены своевременно и по назначению - их перечислили на закупку строительных материалов для подготовки к старту строительства.

Об этом сообщают в Национальном музее Революции Достоинства, передает Цензор.НЕТ.

В ответ на проведенный Службой безопасности Украины обыск и обвинения в растрате средств Музей созвал пресс-конференцию, на которой публично показал состояние дел в отношении стоимости строительства Мемориала, выбора генподрядчика работ, сроков и оснований перечисления ему средств. На сайте Музея появилась страница, которая содержит описание этапов строительства Мемориала, ссылки на новости по этой теме, а также переписку с ГБР, ГПУ, Национальной полицией, Министерством культуры, КГГА и другими органами власти по ситуации на аллее Героев Небесной Сотни, где должен появиться Мемориал.

По словам музейщиков, только исчезнет судебный запрет осуществлять строительство на аллее, генподрядчик готов начать работы и закончить их в шестимесячный срок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Директора музея Революции Достоинства Пошивайло вызвали на допрос

Работники музея отметили, что с самого начала в работе над Мемориалом придерживаются открытости - освещают свои действия на сайте, где создан специальный раздел на время строительства, а в отношении угрозы его коллапса неоднократно апеллировали в соответствующие органы власти.

По словам гендиректора Музея Игоря Пошивайло, относительно Революции Достоинства и Музея как ее выразителя осуществлена целенаправленная кампания по компрометации.

"Не прикрываемся этим, но только слепой не видит действительности. Именно накануне годовщины Евромайдана осуществлена спецоперация по дискредитации Музея Майдана и Революции Достоинства. Ведь это произошло параллельно с другими важными вещами: снятием заочного ареста с главного обвиняемого по делам Майдана Януковича, с вызовом лидеров Майдана в ГБР по делу "госпереворота", а также тем, как эти вопросы мгновенно и единогласно подхватили известные пропагандистские каналы Кремля, на которых работают Соловьев, Корнилов, Скабеева, Попов, а вслед за ними и наши пророссийские каналы. Это информатаки, поэтому призываем общественность и журналистов соблюдать не только санэпидемиологическую гигиену, но и информационную", - сказал Пошивайло.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генподрядчику продлен срок строительства мемориала Небесной Сотни до августа, если не снимут арест - попадем в патовую ситуацию, - юрист музея

"Проект мемориала проходил "Укрдержбудекспертизу" не месяц, а три, чуть ли не под микроскопом. Мы получили заключение, утвержденное десятью экспертами. В нем 170 877 000 гривен - это общая сметная стоимость строительства Мемориала в соответствии с экспертным отчетом. Туда входят затраты от сбора технических условий - геология, геодезия, историко-градостроительное обоснование, градостроительный расчет - до сдачи объекта в эксплуатацию. Из такой выделенной суммы 154 миллиона предусмотрены на строительные работы и закупку материалов. Мы эту цифру поставили как начальную стоимость при проведении тендера на электронной площадке Prozorro. Электронная система определила победителя - участника с самым низким ценовым предложением ООО "Північно-український будівельний альянс", предложение которого составило 143 миллиона. Однако наш тендерный комитет обнаружил, что они не включили в смету стоимость некоторых материалов, в том числе сам гранит. Поэтому предложение компании было отклонено протоколом тендерного комитета. По закону право строить получает претендент с следующей низкой ценой. Это общество "Майстерня "Україна-Реставрація" с предложением 148 млн. Альянс подал жалобу в Антимонопольный комитет, но тот отказал в удовлетворении жалобы "Майстерню "Україна-Реставрація" определили победителем. Было сложно проходить контроль Антимонопольного комитета, но я рада, что это у нас было. Это дополнительно привлеченная структура, которой можно доверять", - рассказала заведующий строительным отделом Национального музея Революции Достоинства Наталья Бойко.

С инфографикой по данному вопросу можно ознакомиться здесь.

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.
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Топ комментарии
+3
Музей Майдана готов открыть Мемориал Героев Небесной Сотни в течение полугода - Цензор.НЕТ 6246
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27.11.2020 13:53
+2
А кому ленточку перерезать? Пристегнувшемуся к Майдану Порошенко, внемайданному Зеленскому, полоумной Черновол, те, кто "договорился с Януковичем"...? Надеюсь, что придут истинные герои Майдана, а не спекулянты на нем.
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27.11.2020 13:53
+2
Так это удел всех революций - те, кто гибнут на баррикадах, никогда потом не поднимаются на трибуны.
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27.11.2020 13:58
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А на открытии дорофеева спляшет.
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27.11.2020 13:52 Ответить
На моей памяти стороннего наблюдателя, одним из лиц Майдана стала Дмитрук, автор стихов, ставших песней "Никогда мы не будем братьями".
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27.11.2020 13:59 Ответить
Послушал снова, день прожит не зря: https://www.youtube.com/watch?v=d_sTAhZv_rI
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27.11.2020 14:02 Ответить
Музей Майдана готов открыть Мемориал Героев Небесной Сотни в течение полугода - Цензор.НЕТ 6246
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27.11.2020 13:53 Ответить
А кому ленточку перерезать? Пристегнувшемуся к Майдану Порошенко, внемайданному Зеленскому, полоумной Черновол, те, кто "договорился с Януковичем"...? Надеюсь, что придут истинные герои Майдана, а не спекулянты на нем.
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27.11.2020 13:53 Ответить
Так это удел всех революций - те, кто гибнут на баррикадах, никогда потом не поднимаются на трибуны.
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27.11.2020 13:58 Ответить
А кому ленточку перерезать? Пристегнувшемуся к Майдану Порошенко/ Вестимо, кому. Сбежавшим из Украины дезертирам и колбасным мигрантам.
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27.11.2020 16:13 Ответить
А всего-то надо было погрозить тюрьмой. Пятилетку за полгода.)
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27.11.2020 13:56 Ответить
підасабьістьійкантроль.кр відкриє(((
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27.11.2020 14:06 Ответить
Класичний договорняк. Бандюки за 2 роки "прокрутили" 111 млн бюджетних грошей (100% передоплата!!!) і розділили навар між "зацікавленими сторонами" (у трикутнику суд - музей - підрядчик). Ніх.. вони зараз не "побудують" - підрядчик (бандюки) потребує через суд змін до договору у плані доплати за вартість матеріалів, робіт і послуг а також за вимушений простой. Згодом з"ясується, що закуплені (на папері...) матеріали попсувалися, а липи не цвіли і "хрущі над ними не гуділи".... Злодюжність уведена в ранг державної політики.
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27.11.2020 15:07 Ответить
мемориал надо открыть, а воров закрыть. Музей Майдану готовий відкрити Меморіал Героїв Небесної Сотні протягом пів року - Цензор.НЕТ 1837
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27.11.2020 15:20 Ответить
заворушились таргани,бо Їх на світло витягнули!!!
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27.11.2020 15:25 Ответить
 
 