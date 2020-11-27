На Харьковщине стартует земельная реформа: Государство передало громадам 8485 га земли, еще 156000 га они получат в течение двух месяцев

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра начала масштабную передачу земель из государственной собственности в собственность местных громад.

26 ноября семь ОТГ Харьковской области получили от государства 8484,76 га земли. В целом, Главное управление Госгеокадастра в Харьковской области планирует передать местным громадам еще более 156 тыс га земель. По всей Украине в следующие два месяца в коммунальную собственность будут переданы около 2 миллионов га земли.

"Децентрализация — важный приоритет государства. Ведь никто не будет отрицать, что успешное государство может существовать только при условии существования сильных громад, - считает первый заместитель председателя Госгеокадастра Украины Анатолий Мирошниченко. - А громадам для эффективной работы нужны ресурсы, одним из которых является земля".

Первыми в Харьковской области землю от государства получили Кондрашевская, Петропавловская и Куриловская ОТГ (Купянский район), Изюмская ОТГ (Изюмский район), Малиновская ОТГ (Чугуевский район), Песочинская ОТГ (Харьковский район) и Старосалтовская ОТГ (Волчанский район).

Открывая встречу, глава Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области Юрий Кундрюков пообещал, что Харьковская область достойно завершит реформу децентрализации земельных отношений в ближайшее время.





По словам Анатолия Мирошниченко полученные от государства земли громады могут сдавать в аренду или привлекать инвесторов в свою ОТГ выгодными условиями сотрудничества. Конечно, есть определенные ограничения в отношении земель, которые содержат заповедные территории или важные сооружения как, например, трубопроводы. Еще больше возможностей распоряжаться новым ресурсом появится в ОТГ с открытием рынка земли в 2021 году. "Запрет отчуждения сельскохозяйственных земель был, по моему мнению, большой ошибкой, которая нанесла ущерб экономике, обществу и даже менталитету украинцев, - уверен Анатолий Мирошниченко. - 7 миллионов наших сограждан два десятилетия не могли распоряжаться своей собственностью. Но это будет постепенное движение".

Еще один важный аспект процесса передачи земель громадам - реформирование самого Госгеокадастра. В первую очередь, произойдет пересмотр функций, которые осуществляет эта система органов. "Потому что часто государственные органы недостаточно эффективны, и за бюджетные деньги чиновники не приносят пользы обществу. А некоторые функции устарели, не нужны и даже вредны", - объясняет первый заместитель руководителя Госгеокадастра.

Также в рамках рабочего визита Анатолий Мирошниченко встретился с представителями общественных организаций участников АТО (ООС) Харьковской области и региональным представителем Совета ветеранов Украины при Министерстве по делам ветеранов Украины. Во время встречи участники боевых действий указали на неоднозначную законодательную трактовку практики наследования права постоянного пользования землей. Также ветераны считают необходимым урегулировать монетизацию первоочередного права на землю и принять проект закона № 3012-2.