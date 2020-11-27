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Новости Политика Украины Е-декларации госслужащих Конституционный кризис
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ВР (28734) КС (2131) судья (2576) электронное декларирование (1015) НАПК (1165) Высший совет правосудия (544) Монастырский (333)

"Слуга народа" Монастырский представил наработки по выходу из конституционного кризиса: за ложь в декларациях не лишать свободы и проверять судей по согласованию с ВСП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рабочая группа Верховной Рады Украины по урегулированию конституционного кризиса приняла ряд решений. Глава группы Денис Монастырский (СН) рассказал о трех основных блоках.

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, за ложь в декларации или непредставление декларации должна быть уголовная ответственность.

"Тем не менее, по поводу лжи в декларации мы пришли к выводу, что нужно поднять порог, с которого стартует уголовная ответственность. На сегодняшний день это 250 прожиточных минимумов, это примерно 500 000 гривен... Мы определяем, что уголовная ответственность стартует с 500 прожиточных минимумов", - отметил он.

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Монастырский отметил, если ниже 500 прожиточных минимумов, то действует административная ответственность. Также, по его словам, в группе решили, что непредставление декларации может быть уголовным проступком, а не преступлением.

Глава группы рассказал, что за ложь в декларации не будет лишения свободы. Будут Штраф, общественные работы и лишение должности.

"Отдельно невозможно создать НАПК для судей. Нужно ввести предохранители, которые бы делали невозможным влияние НАПК на судей", - рассказал он о втором блоке принятых решений.

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В частности, по словам Монастырского, соответствующий законопроект будет готов уже в понедельник. В частности, он будет предусматривать, что проверка деклараций НАПК будет по согласованию с Высшем советом правосудия, а в случае КСУ - с общим сбором судей. Протокол о нарушении в декларации судей подписывает лично глава НАПК или его заместитель.

Рабочая группа парламента также приняла решение, что в случае, если на судью будут давить, то он может обратиться к представителю Высшего совета правосудия, от которого пойдет представление на голову НАПК.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.
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Топ комментарии
+12
Жесток слуга...жесток... "Слуга народа" Монастырский представил наработки по выходу из конституционного кризиса: за ложь в декларациях не будут лишать свободы и проверка судей по согласованию с ВСП - Цензор.НЕТ 9075
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27.11.2020 14:06
+10
А МВФ такие - "отличное решение, но денег не дадим".
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27.11.2020 14:08
+10
Є краща пропозиція - арест/трибунал/розстріл поточного складу КСУ за зраду України, арешт та довічне для всіх причетних які знали про зрадницьке злочинне рішення КСУ і були бездіяльними!
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27.11.2020 14:09
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Жесток слуга...жесток... "Слуга народа" Монастырский представил наработки по выходу из конституционного кризиса: за ложь в декларациях не будут лишать свободы и проверка судей по согласованию с ВСП - Цензор.НЕТ 9075
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27.11.2020 14:06 Ответить
Є краща пропозиція - арест/трибунал/розстріл поточного складу КСУ за зраду України, арешт та довічне для всіх причетних які знали про зрадницьке злочинне рішення КСУ і були бездіяльними!
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27.11.2020 14:09 Ответить
Не говори! Еще бы додумался спросить "откуда деньги Зин?" на все то, что они там надекларируют.
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27.11.2020 14:17 Ответить
Прощай немытая раССея
Жесток слуга...жесток...
"Слуга народу" Монастирський представив напрацювання щодо виходу з конституційної кризи: за брехню в декларації не будуть позбавляти волі і перевірка суддів за погодженням з ВРП - Цензор.НЕТ 4105 +++++++++++++"Слуга народу" Монастирський представив напрацювання щодо виходу з конституційної кризи: за брехню в декларації не будуть позбавляти волі і перевірка суддів за погодженням з ВРП - Цензор.НЕТ 4105
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27.11.2020 15:15 Ответить
Офигенные наработки. Вот уж потрудился так потрудился. Монастырский тот ещё жучара приспособленец(((
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27.11.2020 14:08 Ответить
Это схема ! Они будут каждый день ,какую- нибудь хрень вносить ,чтобы тянуть кота за хвост и в конечном итоге похерить этот закон
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27.11.2020 16:17 Ответить
А МВФ такие - "отличное решение, но денег не дадим".
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27.11.2020 14:08 Ответить
та проще забить болт и не мучиться - пусть воруют, а то возни из-за 17 грн административного штрафа за коррупцию в размере ниже 500 прожиточных минимумов
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27.11.2020 14:11 Ответить
Самый правильный вариант: за ложь в декларациях просто конфисковывать все то, что не внес.
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27.11.2020 14:11 Ответить
Да ты что, ну ты и садист. У нас даже смертную казнь отменили, а это куда хуже смертной казни. Не, такой ни один депутат не примет, рука не подымется за такое голосовать.
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27.11.2020 14:15 Ответить
Не можна бути таким людоїдом!
Краще з державного бюджету, на рахунок порушника додавати сумму яку він не задекларував.
Щоб було як у байці:
"І Суку кинули у річку..."
P.S. Конфісковувати потрібно в десятикратному розмірі, з пожиттьевою забороною займати держані посади, і позбавленням всіх прав, пільг і привілеїв пов"язаних з посадою!
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27.11.2020 14:20 Ответить
Каждому по острову и дом в МАНАКО за счет заведения.
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27.11.2020 14:16 Ответить
Что сделал Зеленский за полтора года:
1. Украл 300млрд. гривен из бюджета
2.Повысил тарифы для людей
3.Разрушил антироссийскую коалицию
4.Разрушил антикоррупционные законы
5.Прекратил сотрудничество с МВФ
6.Провалил борьбу с ковидом
7.Отменил реформу армии
8.Отдохнул в Омане

"Слуга народа" Монастырский представил наработки по выходу из конституционного кризиса: за ложь в декларациях не будут лишать свободы и проверка судей по согласованию с ВСП - Цензор.НЕТ 7335
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27.11.2020 14:17 Ответить
Универсальный пост для порохоботов и зебилов для цензора:

Что сделал ..... за .....:
1. Украл .....млрд. гривен из бюджета
2.Повысил тарифы для людей
3.Разрушил ......
4.Разрушил антикоррупционные законы
5.(Не) Прекратил сотрудничество с МВФ
6.Провалил борьбу с ......
7.Отменил реформу .....
8.Отдохнул в (Омане, Мальдивах, ......)

Нужное вписать или подчеркнуть
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27.11.2020 15:46 Ответить
..за ложь в декларации не будет лишения свободы. Будут Штраф, общественные работы и лишение должности... Офигеть ,вот эта шара !!!! Воруй сколько хочешь в бюджете ,бери взятки , покупай виллы на Кипре , а тебя всего лишь уволят !!! Да ,именно за это гибли на Майдане и продолжают погибать на войне !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.11.2020 14:20 Ответить
И они это чешут на полном серьёзе.😮
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27.11.2020 14:25 Ответить
"проверять судей по согласованию с ВСП"

В смысле? Чтобы проверить судей - нужно обращаться за разрешением...к судьям?? Они ипанулись? Не слишком ли много независимости для абсолютно непорядочной судебной системы, пользующейся 0 доверием в обществе?

Независимость судебной системы не должна подразумевать того, что они могут творить что хотят и им за это ничего не будет - судьи - такие же граждане, как и все остальные люди и должны нести ответственность за свои правонарушения на равне со всеми!
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27.11.2020 14:26 Ответить
Рабочая группа Верховной Рады Украины по урегулированию конституционного кризиса приняла ряд решений..(подняв возможность корупционного зароботка еще на пол лимона)которые приведут к еще большему недоверию к украинской власти ,
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27.11.2020 14:27 Ответить
Т.е. смысл решения буерите взятки, воруйте и дальше, вам за это ничего не будет.
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27.11.2020 14:36 Ответить
Тю ! Так давайте тогда награждать коррупционеров и воров как и раньше ) Героев Украины раздавать за это , наградное оружие и премии ) Чего дураков из украинцев клеить с вашими тухлыми якобы наказаниями ?) Ведь вы же первые и полиняете на нары , если примете строгий закон по коррупции . А этого вам ох как не хочется .
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27.11.2020 14:59 Ответить
ага і по мерсу впридачу!!!
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27.11.2020 15:29 Ответить
Та вобще за коррупцию надо благодарность объявлять. Ага.

И потом бесконечно ждать кредит МВФ и регулярно пускать слюни.
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27.11.2020 15:30 Ответить
"Слуга народу" Монастирський представив напрацювання щодо виходу з конституційної кризи: за брехню в декларації не будуть позбавляти волі і перевірка суддів за погодженням з ВРП - Цензор.НЕТ 2021
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27.11.2020 15:31 Ответить
Это у вас под противоположное решение заготовочка была явно.
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27.11.2020 15:35 Ответить
уху ели слуги
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27.11.2020 15:38 Ответить
В общем денег не будет и в следующем году, судя по всему.
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27.11.2020 15:42 Ответить
Ось сиджу і думаю, як після майдану таке може бути. Закон один для всіх - так хотіли українці.
Нам постійно говорять що НАЗК має вплив на КС, але не говорять який. Невже вони можуть віддавати накази суддям чи заважати їх роботі, нічого з цього. НАЗК може виявити порушення суддями закону про декларації і розпочати кримінальну справу. А судді не хочуть щоб їх судити тому вони будуть робити все (приймати необхідні закони) щоб їх не покарали. Ось вам і вплив, важіль, якого на чесних суддів ніколи не буде, а злочинців у судді немає як вони кажуть тобто і впливу не буде.
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27.11.2020 15:52 Ответить
Расшифрую, во-первых, теперь каждый чиновник узнает сколько нужно украсть, что бы заплатить штраф и еще осталось на безбедную жизнь. Во-вторых, упыри в мантиях теперь станут равнее всех равных, вот только вопрос. А если ВСП или совет судей не дадут своего согласия на проверку деклараций? Подонкам из коррупционного суда, которые разрушили антикоррупционную систему страны ничего не будет, даже больше, их декларации НАПК просто так проверять не сможет. Думаю, что месяцев через 5-6 в коррупционный суд еще денюшку занесут, и эти мрази все эту монастырскую хрень снесут.
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27.11.2020 16:18 Ответить
Инфляция-ссс....
Пол ляма уже не деньги!!!
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27.11.2020 16:51 Ответить
 
 