Завтра в Раде пройдет совещание глав фракций с участием Шмыгаля и Ермака: обсудят Госбюджет-2021, законы по КС и назначению директора НАБУ

В Верховной Раде в субботу, 28 ноября, состоится совещание глав фракций. Оно пройдет при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом написал замглавы финансового комитета, нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра, в 11:00 субботы, глава парламента созывает большое совещание всех глав фракций парламента. Будут гости: премьер, глава Офиса президента и его замы", - указано в сообщении.

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Парламентарий отметил, что встреча состоится офлайн, однако президиум Рады будет на онлайн-подключении.

"Тема - работа парламента в декабре. Ожидаем, что разговор пойдет о: бюджете 2021, законах по "конституционному кризису" + закон про назначение главы НАБУ, законы про поддержку бизнеса и отсрочку РРО", - написал Железняк.

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