Завтра в Раде пройдет совещание глав фракций с участием Шмыгаля и Ермака: обсудят Госбюджет-2021, законы по КС и назначению директора НАБУ
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В Верховной Раде в субботу, 28 ноября, состоится совещание глав фракций. Оно пройдет при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Офиса Президента Андрея Ермака.
Об этом написал замглавы финансового комитета, нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Завтра, в 11:00 субботы, глава парламента созывает большое совещание всех глав фракций парламента. Будут гости: премьер, глава Офиса президента и его замы", - указано в сообщении.
Парламентарий отметил, что встреча состоится офлайн, однако президиум Рады будет на онлайн-подключении.
"Тема - работа парламента в декабре. Ожидаем, что разговор пойдет о: бюджете 2021, законах по "конституционному кризису" + закон про назначение главы НАБУ, законы про поддержку бизнеса и отсрочку РРО", - написал Железняк.
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Экскаватором. Курган. ****.
POHUY. Теперь можно.
Ну, хоть поржем. Babchenko.
Трамп тогда до3.14зделся до импичмента.
В этом году приняли фонд ,тащили из него во все стороны ,но фонд был и вроде
бы на конец этого года в нём ещё какие-то крохи остались ,а на следующий год
этого фонда просто вообще нет.
К скрепкам и бумаге в принтерах в офисе президента - понятно.
Но, где Бюджет, а где офис чиновников Президента...
Мы дожились, что завхоз президента уже поздравляет президента США Байдена с его избранием!
Нигде в мире такого нет!