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В МОН заявили, что учебник по химии с советом "лечить" рак содой был напечатан при Гриневич и пообещали изъять "неуместные высказывания"

Новости Цензор.НЕТ Общество

В МОН заявили, что учебник по химии с советом

В Министерстве образования и науки заявляют, что из учебника по химии для 9-го класса будут изъяты неуместных высказываний о применении соды для лечения рака.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

"В попытках дискредитации руководства Министерства образования и науки Украины авторы манипуляций доходят до крайностей. Поэтому еще раз разъясняем вопрос появления в украинских школах некачественных учебников с неточностями, ошибками и неуместным содержанием. История с учебником по химии для 9-го класса (авт. Савчин Н.Н.), где содержится упоминание о "лечении рака содой", берет свое начало в 2017 году. Этот учебник прошел конкурсный отбор", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после отбора данному учебнику был предоставлен гриф "Рекомендовано Министерством образования и науки Украина", и по итогам выбора учебными заведениями, учебник был напечатан тиражом 40 175 экземпляров в 2017 году при министре образования Лилии Гриневич.

"Институт модернизации содержания образования, комментируя ситуацию относительно этого учебника, в ответ на запросы средств массовой информации обнародовал позицию автора и экспертов, которые проводили соответствующую экспертизу и одобряли учебник для печати. Предоставленные пояснения ИМСО не является позицией самого Института и, тем более, не является оправданием сомнительного содержания учебника", - отмечают в ведомстве.

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В Минобразования сообщили, что на данный момент ИМЗО принимает меры по изъятию неуместных высказываний о применении соды в учебнике "Химия" для 9-го класса. О принятых мерах будет сообщено дополнительно.

"Позиция же Министерства образования и науки Украины относительно низкого качества учебников для учреждений общего среднего образования состоит в том, что весь процесс подготовки и отбора учебников перед их изданием требует кардинальных и срочных изменений. Ведь на протяжении прошлых лет катастрофически снизилась не только качество отдельных учебников по химии или математики", - подчеркивают в министерстве.
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Топ комментарии
+10
А 2 дні тому писали таке (і це писала не Гриневич):

"У Міністерстві освіти і науки повідомили, що інформація про вплив харчової соди на здоров'я у підручнику з хімії для 9 класу сприятиме розвитку критичного мислення в учнів. Нині, на думку МОН, немає підстав для скасування з підручника грифу "рекомендовано Міністерством".
У МОН вважають, що авторка підручника з хімії Марія Савчин намагалася викласти у підручнику якомога більше цікавої інформації. У підручнику зазначено, що рекомендації щодо соди взяли з сайту "Всеукраїнської асоціації пенсіонерів", але у Міносвіти кажуть, що авторка посилалася на американське джерело, але "через недогляд" не вказала його."

Зебіли, одним словом.
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27.11.2020 14:53
+8
Можете меня отправлять в спам, но гриневич в качестве мон была тупая овца. Она тупо перепечатывала кацапские учебники, при чем с теми же ошибками, и рассказывала в ящик о крутом украинском контенте.
Говорю как отец школьника, который учился по этим учебникам.
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27.11.2020 14:36
+8
Гриневич нічого не - пєчатала . Вона була міністром , а друкував якийсь Савчин Н.Н.! В МОН заявили, что учебник по химии с советом "лечить" рак содой был напечатан при Гриневич и пообещали изъять "неуместные высказывания" - Цензор.НЕТ 6487 .
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27.11.2020 14:42
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Можете меня отправлять в спам, но гриневич в качестве мон была тупая овца. Она тупо перепечатывала кацапские учебники, при чем с теми же ошибками, и рассказывала в ящик о крутом украинском контенте.
Говорю как отец школьника, который учился по этим учебникам.
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27.11.2020 14:36 Ответить
Гриневич нічого не - пєчатала . Вона була міністром , а друкував якийсь Савчин Н.Н.! В МОН заявили, что учебник по химии с советом "лечить" рак содой был напечатан при Гриневич и пообещали изъять "неуместные высказывания" - Цензор.НЕТ 6487 .
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27.11.2020 14:42 Ответить
Принаймні вона озвучувала ці "досягнення" ))
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27.11.2020 15:34 Ответить
Ви вважаєте, що завдання міністра - особисто перевірити кожен підручник? Тоді зрозуміло, чому президент займається будівництвом доріг.
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27.11.2020 16:21 Ответить
Я вважаю, що людина повинна нести відповідальність за те, що говорить
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27.11.2020 16:39 Ответить
хммм.. странно, что не освещен вопрос лечения КОВИДа подорожником..
очень перспективное направление в зеленой науке..
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27.11.2020 14:37 Ответить
От ковида помогает пить хлорку
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27.11.2020 15:06 Ответить
Боярышник
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27.11.2020 15:36 Ответить
Это "лекарство" уже трампампам запатентовал. 🙂
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27.11.2020 16:04 Ответить
Я думаю что даже нашлись такие что последовали его совету У МОН заявили, що підручник з хімії з порадою "лікувати" рак содою було надруковано за часів Гриневич і пообіцяли вилучити "недоречні висловлювання" - Цензор.НЕТ 9267
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27.11.2020 18:27 Ответить
Так нашлись же! Я читала в источниках, которым доверяю на все сто, пили и ласты склеивали особо старательные или в больничке валялись.
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27.11.2020 19:20 Ответить
Я бы не спешил отвергать соду,как кухонную соль,уксус,перец.Примененние соды многогранно и растворы соды,соли применяются в реанимационных мероприятиях ,как очень важные компоненты.Я не думаю,что соду в учебнике напечатали ,как панацею.А всего лишь указали ,как один из компонентов ,спасающих жизнь пациентов.И это так!.
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27.11.2020 15:25 Ответить
не, сейчас гриневич запатентовала тест на ковид- если нюхнешь ее трусы недельной носки и ничего не почувствуешь- значит ковид
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27.11.2020 15:32 Ответить
Ви вже здавали той тест? Бо ніхто окрім вас цього не озвучив.
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27.11.2020 16:23 Ответить
В МОН заявили, что учебник по химии с советом "лечить" рак содой был напечатан при Гриневич и пообещали изъять "неуместные высказывания" - Цензор.НЕТ 9848
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27.11.2020 14:40 Ответить
На военных? ))
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27.11.2020 14:41 Ответить
Теперь они в танки не залезут - рога мешать будут...
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27.11.2020 15:06 Ответить
Китайцы тысячи лет используют для лечения в традиционной китайской медицине десятки тысяч компонентов из флоры,фауны и минералов.Самый многочисленный народ в мире.Я использую в своей жизни лекарства из фармации только в неотложных случаях.Остальные свои недуги лечу травами,умеренностью и...водой.Нам ещё предстоит открыть целый мир китайской народной медицины.
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27.11.2020 15:34 Ответить
Открывайте, кто ж мешает вам моржовым членом лечиться?)))) Те китайцы, что отвергают традиционную медицину долго не живут.
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27.11.2020 16:56 Ответить
Курящие женщины кончают раком !
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27.11.2020 14:44 Ответить
А 2 дні тому писали таке (і це писала не Гриневич):

"У Міністерстві освіти і науки повідомили, що інформація про вплив харчової соди на здоров'я у підручнику з хімії для 9 класу сприятиме розвитку критичного мислення в учнів. Нині, на думку МОН, немає підстав для скасування з підручника грифу "рекомендовано Міністерством".
У МОН вважають, що авторка підручника з хімії Марія Савчин намагалася викласти у підручнику якомога більше цікавої інформації. У підручнику зазначено, що рекомендації щодо соди взяли з сайту "Всеукраїнської асоціації пенсіонерів", але у Міносвіти кажуть, що авторка посилалася на американське джерело, але "через недогляд" не вказала його."

Зебіли, одним словом.
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27.11.2020 14:53 Ответить
Таки так. На Порошенка якось не виходить списат, зате можна на Гриневич. Хоча вона вже більше року не міністр. Цікаво, чим цілий рік займалося міністерство, що цю муйню побачили лише тепер?
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27.11.2020 16:25 Ответить
Зато едва не начали печатать учебники с пропагандой гомосексуализма. Оно и правда... Зачем учить детей химии, физике, математике. Главное - соросовские гранты по гомикам отработать, а там.... хоть потоп.
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27.11.2020 14:54 Ответить
А с пропагандой кареглазых или пропагандой рыжеволосых учебники не печатают?))
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27.11.2020 16:58 Ответить
Не смешно.
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27.11.2020 17:01 Ответить
ну "пропаганда рыжеволосия", это также смешно, как "пропаганда гомосексуализма", одного порядка явления)
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27.11.2020 17:03 Ответить
Не путайте грешное с праведным. Вы, наверное, из гомиков.
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27.11.2020 17:06 Ответить
Я, наверное, из тех, кто доверяет научным исследованиям больше, чем дичи от пещерных попиков.
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27.11.2020 17:07 Ответить
Насмешили.
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27.11.2020 17:22 Ответить
Ошибаетесь.
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29.11.2020 16:55 Ответить
кислотно-щелочной баланс здорового организма постоянен. Обычно организм поддерживает уровень рН крови в пределах 7,40. любые отклонения в любую сторону - патология, которая может закончиться гибелью живого орнагизма. поэтому все сказки про "защелачивание" - бред собачий.
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27.11.2020 15:17 Ответить
При перепое возникает ацидоз.Организм сам может дуба дать.Именно тут помогают знаменитые шипучие таблетки ( пиши сода)Чтобы убрать абсистенцию.Вы написали правильно,только трошечки не то.Слышали звон,да не знаете откуда он.
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27.11.2020 15:47 Ответить
и часто у Вас ацидоз случается? У МОН заявили, що підручник з хімії з порадою "лікувати" рак содою було надруковано за часів Гриневич і пообіцяли вилучити "недоречні висловлювання" - Цензор.НЕТ 1728
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27.11.2020 16:05 Ответить
"Какая раззницо"?
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27.11.2020 17:36 Ответить
ну как же какая - каждый пытается не умереть - кто-то от рака, а кто-то от перепоя
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27.11.2020 17:50 Ответить
Раковые бактерии, это ж надо такую дичь придумать)
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27.11.2020 17:01 Ответить
Учение Лепишинской правильно,потому что оно верно
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27.11.2020 15:15 Ответить
Тепер будемо лікувати ракові пухлини божою росою замість соди.
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27.11.2020 15:20 Ответить
Автор учебника намного умней критиканов.ВОЗ очень часто рекламирует белиберду.Не зря Трамп послал её на пять букв.
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27.11.2020 15:41 Ответить
Не знаю что там Гриневич, но организм постепенно сильно окисляется благодаря нынешнему питанию фастфудами и прочим говном, поэтому периодически по капельке соды не принесет никакого вреда. Я делаю шипучку: сыворотка с кислого молока + сахар +сода, вкусно.
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27.11.2020 15:58 Ответить
"не принесет никакого вреда" і "допомагає знищувати ракові клітини" - це одне і те ж?
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27.11.2020 16:58 Ответить
Я про раковые клетки ничего не писала. Какие такие вопросы ко мне?
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27.11.2020 17:35 Ответить
Так в статті і про содову шипучку не сказано, але ж Ви написали про неї чомусь.
А стаття була якраз про те, що в підручнику говорилося про ефективність соди у боротьбі з раковими клітинами.
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27.11.2020 18:34 Ответить
А какого ху..... каждый год переделывать учебники естественных наук?
Чтобы вот эту лавочку кормить?
"відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 687 «Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики» на базі державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти»
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27.11.2020 19:35 Ответить
 
 