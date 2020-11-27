В МОН заявили, что учебник по химии с советом "лечить" рак содой был напечатан при Гриневич и пообещали изъять "неуместные высказывания"

В Министерстве образования и науки заявляют, что из учебника по химии для 9-го класса будут изъяты неуместных высказываний о применении соды для лечения рака.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

"В попытках дискредитации руководства Министерства образования и науки Украины авторы манипуляций доходят до крайностей. Поэтому еще раз разъясняем вопрос появления в украинских школах некачественных учебников с неточностями, ошибками и неуместным содержанием. История с учебником по химии для 9-го класса (авт. Савчин Н.Н.), где содержится упоминание о "лечении рака содой", берет свое начало в 2017 году. Этот учебник прошел конкурсный отбор", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после отбора данному учебнику был предоставлен гриф "Рекомендовано Министерством образования и науки Украина", и по итогам выбора учебными заведениями, учебник был напечатан тиражом 40 175 экземпляров в 2017 году при министре образования Лилии Гриневич.

"Институт модернизации содержания образования, комментируя ситуацию относительно этого учебника, в ответ на запросы средств массовой информации обнародовал позицию автора и экспертов, которые проводили соответствующую экспертизу и одобряли учебник для печати. Предоставленные пояснения ИМСО не является позицией самого Института и, тем более, не является оправданием сомнительного содержания учебника", - отмечают в ведомстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобразования заявило о кардинальных изменениях в отборе школьных учебников из-за ошибок и неточностей

В Минобразования сообщили, что на данный момент ИМЗО принимает меры по изъятию неуместных высказываний о применении соды в учебнике "Химия" для 9-го класса. О принятых мерах будет сообщено дополнительно.

"Позиция же Министерства образования и науки Украины относительно низкого качества учебников для учреждений общего среднего образования состоит в том, что весь процесс подготовки и отбора учебников перед их изданием требует кардинальных и срочных изменений. Ведь на протяжении прошлых лет катастрофически снизилась не только качество отдельных учебников по химии или математики", - подчеркивают в министерстве.