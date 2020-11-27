В МОН заявили, что учебник по химии с советом "лечить" рак содой был напечатан при Гриневич и пообещали изъять "неуместные высказывания"
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Министерстве образования и науки заявляют, что из учебника по химии для 9-го класса будут изъяты неуместных высказываний о применении соды для лечения рака.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.
"В попытках дискредитации руководства Министерства образования и науки Украины авторы манипуляций доходят до крайностей. Поэтому еще раз разъясняем вопрос появления в украинских школах некачественных учебников с неточностями, ошибками и неуместным содержанием. История с учебником по химии для 9-го класса (авт. Савчин Н.Н.), где содержится упоминание о "лечении рака содой", берет свое начало в 2017 году. Этот учебник прошел конкурсный отбор", - сказано в сообщении.
Отмечается, что после отбора данному учебнику был предоставлен гриф "Рекомендовано Министерством образования и науки Украина", и по итогам выбора учебными заведениями, учебник был напечатан тиражом 40 175 экземпляров в 2017 году при министре образования Лилии Гриневич.
"Институт модернизации содержания образования, комментируя ситуацию относительно этого учебника, в ответ на запросы средств массовой информации обнародовал позицию автора и экспертов, которые проводили соответствующую экспертизу и одобряли учебник для печати. Предоставленные пояснения ИМСО не является позицией самого Института и, тем более, не является оправданием сомнительного содержания учебника", - отмечают в ведомстве.
В Минобразования сообщили, что на данный момент ИМЗО принимает меры по изъятию неуместных высказываний о применении соды в учебнике "Химия" для 9-го класса. О принятых мерах будет сообщено дополнительно.
"Позиция же Министерства образования и науки Украины относительно низкого качества учебников для учреждений общего среднего образования состоит в том, что весь процесс подготовки и отбора учебников перед их изданием требует кардинальных и срочных изменений. Ведь на протяжении прошлых лет катастрофически снизилась не только качество отдельных учебников по химии или математики", - подчеркивают в министерстве.
Пожалуйста, подождите...
Говорю как отец школьника, который учился по этим учебникам.
очень перспективное направление в зеленой науке..
"У Міністерстві освіти і науки повідомили, що інформація про вплив харчової соди на здоров'я у підручнику з хімії для 9 класу сприятиме розвитку критичного мислення в учнів. Нині, на думку МОН, немає підстав для скасування з підручника грифу "рекомендовано Міністерством".
У МОН вважають, що авторка підручника з хімії Марія Савчин намагалася викласти у підручнику якомога більше цікавої інформації. У підручнику зазначено, що рекомендації щодо соди взяли з сайту "Всеукраїнської асоціації пенсіонерів", але у Міносвіти кажуть, що авторка посилалася на американське джерело, але "через недогляд" не вказала його."
Зебіли, одним словом.
А стаття була якраз про те, що в підручнику говорилося про ефективність соди у боротьбі з раковими клітинами.
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Проект бюджету у 2 читанні вражає. Найбільші зменшення:
Мінсоцполітики - мінус 8,12 млрд грн
Мінрозвиткугромад - мінус 4,8 млрд грн
Міносвіти і науки - мінус 4,2 млрд.
Але будьмо оптимістами є світло в кінці тунелю не тільки погані новини, є збільшення - справді є:
Офіс генпрокурорші - плюс 2 млрд грн;
Мінінфраструтури - плюс 1,4 млрд грн.
І НАЙГОЛОВНІШЕ - фінансування бубочки недоторкане і його не зменшували. Хоч воно і так зросло в порівнянні з 2020 роком...
Це ще не все - далі буде...
Чтобы вот эту лавочку кормить?
"відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 687 «Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики» на базі державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти»