Суд оправдал экс-судью Кицюка, который лишал участников Автомайдана водительских прав: прокурор на заседание не пришел, - адвокат Маселко

Шевченковский суд Киева вынес оправдательный приговор в отношении бывшего судьи Печерского суда Киева Виктора Кицюка, которого обвиняли в лишении водительских удостоверений участников поездки в Межигорье зимой 2013 года.

Об этом сообщил адвокат потерпевших Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.ua.

По его словам, прокурор по делу не пришел на судебное заседание, где Кицюка полностью оправдали.

"Она (судья. - Ред.) не нашла состава преступления в осуждении невиновного, на основании рапорта, в котором нет ни одной подписи, при отсутствии доказательства вины и при наличии доказательств невиновности водителя", - отметил Маселко.

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По версии следствия, Кицюк вынес два заведомо неправосудных решения, и именно за это Высший совет правосудия лишил его статуса судьи. Сам Кицюк не признает вины.

Его защитник Андрей Подосинов указал, что в действиях Кицюка нет дисциплинарного состава преступления.

"Наша позиция такова, что в действиях Кицюка отсутствует дисциплинарный проступок, что подтверждается и отказом Высшего совета правосудия в привлечении его к ответственности за эти же факты. Поэтому нельзя говорить о наличии состава преступления по статье 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления. - Ред.)", - заявил Подосинов.

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В июне 2020 Конституционный Суд фактически отменил статью 375 Уголовного кодекса, которая предусматривала ответственность судей за заведомо неправосудные решения. Ранее с ходатайством об отмене этой статьи в КС обратилась группа из 55 депутатов, большинство из которых - члены фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь". В решении КС говорится, не установлено критериев, по которым можно определить, какое решение судьи является "неправосудным", а также не раскрыто содержания сообщения "заведомо неправосудного".

Потерпевший по делу - участник автопробега к дому Януковича Михаил Черкасенко был убежден, что дело завершится оправдательным приговором экс-судьи: "Судьи тоже должны быть подсудимыми и отвечать за свои решения. Это дело завершится так же как и дело Царевич. Так что у нас еще долгий путь к установлению справедливой судебной системы" , - сказал потерпевший.

Отметим, бывшую судью Царевич оправдали в деле о вынесении неправосудных решений по "делам Автомайдана" в 2014 году

Виктор Кицюк, в соответствии с базой активистов - один из 337 судей, которые во время Революции Достоинства принимали неправомерные решения в отношении участников Майдана: запрещали мирные собрания, обвиняли активистов якобы за сопротивление правоохранителям и нарушение порядка мирных собраний.