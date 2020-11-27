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Новости Политика Украины Расследование преступлений на Майдане
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Суд оправдал экс-судью Кицюка, который лишал участников Автомайдана водительских прав: прокурор на заседание не пришел, - адвокат Маселко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Суд оправдал экс-судью Кицюка, который лишал участников Автомайдана водительских прав: прокурор на заседание не пришел, - адвокат Маселко

Шевченковский суд Киева вынес оправдательный приговор в отношении бывшего судьи Печерского суда Киева Виктора Кицюка, которого обвиняли в лишении водительских удостоверений участников поездки в Межигорье зимой 2013 года.

Об этом сообщил адвокат потерпевших Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.ua.

По его словам, прокурор по делу не пришел на судебное заседание, где Кицюка полностью оправдали.

"Она (судья. - Ред.) не нашла состава преступления в осуждении невиновного, на основании рапорта, в котором нет ни одной подписи, при отсутствии доказательства вины и при наличии доказательств невиновности водителя", - отметил Маселко.

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По версии следствия, Кицюк вынес два заведомо неправосудных решения, и именно за это Высший совет правосудия лишил его статуса судьи. Сам Кицюк не признает вины.

Его защитник Андрей Подосинов указал, что в действиях Кицюка нет дисциплинарного состава преступления.

"Наша позиция такова, что в действиях Кицюка отсутствует дисциплинарный проступок, что подтверждается и отказом Высшего совета правосудия в привлечении его к ответственности за эти же факты. Поэтому нельзя говорить о наличии состава преступления по статье 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления. - Ред.)", - заявил Подосинов.

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В июне 2020 Конституционный Суд фактически отменил статью 375 Уголовного кодекса, которая предусматривала ответственность судей за заведомо неправосудные решения. Ранее с ходатайством об отмене этой статьи в КС обратилась группа из 55 депутатов, большинство из которых - члены фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь". В решении КС говорится, не установлено критериев, по которым можно определить, какое решение судьи является "неправосудным", а также не раскрыто содержания сообщения "заведомо неправосудного".

Потерпевший по делу - участник автопробега к дому Януковича Михаил Черкасенко был убежден, что дело завершится оправдательным приговором экс-судьи: "Судьи тоже должны быть подсудимыми и отвечать за свои решения. Это дело завершится так же как и дело Царевич. Так что у нас еще долгий путь к установлению справедливой судебной системы" , - сказал потерпевший.

Отметим, бывшую судью Царевич оправдали в деле о вынесении неправосудных решений по "делам Автомайдана" в 2014 году

Виктор Кицюк, в соответствии с базой активистов - один из 337 судей, которые во время Революции Достоинства принимали неправомерные решения в отношении участников Майдана: запрещали мирные собрания, обвиняли активистов якобы за сопротивление правоохранителям и нарушение порядка мирных собраний.
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Топ комментарии
+25
Мрази отмазали очередную мразь!!!
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27.11.2020 15:00
+15
Вибачте,але без "суду Лінча" за таких новин про "чесні" українські суди НЕ ОБІЙТИСЯ.Факт,на жаль.
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27.11.2020 15:03
+15
люстратор для суддів повинен виглядати ТАК:
Суд виправдав екссуддю Кицюка, який позбавляв учасників Автомайдану водійських прав: прокурор на засідання не прийшов, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 2356
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27.11.2020 15:21
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Шо там Трамп?
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27.11.2020 15:13 Ответить
Мрази отмазали очередную мразь!!!
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27.11.2020 15:00 Ответить
Да здравствует самый гуманный суд в мире! (с)
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27.11.2020 15:00 Ответить
Бррррависссимо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.11.2020 15:01 Ответить
Можно конечно начинать орать на зеленую власть, но по чесноку , у нас судьи и суды , проститутки действующей власти и ни чего после Майдана не поменялось !
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27.11.2020 15:02 Ответить
А Народ оправдал судью????
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27.11.2020 16:58 Ответить
Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи
https://tsn.ua/amp/********/veneciyska-komisiya-zhorstko-rozkritikuvala-sudovu-reformu-zelenskogo-1455681.html
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27.11.2020 19:38 Ответить
Стоко мног букв и всё так витиевато написано, что ничего не понятно. Понятно, что лишал прав, но не понятно, были ли основания для этого. Правила дорожного движения нарушались или нет?
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27.11.2020 15:08 Ответить
Ну даже если нарушались, и что?
"Это другое, понимать надо!"
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27.11.2020 16:06 Ответить
Майдан, это удивительное явление, особое состояние души. Как в природе, когда пчёлы роятся, они не кусаются, их можно сгребать голыми руками. Или глухари, когда токуют в глухомани, они тоже выключают свои инстинкты самосохранения. Пока глухарь поёт свою песню к нему можно приближаться, он всё равно ничего не видит и не слышит, а когда перестаёт, то надо замереть и продолжить приближаться со следующим куплетом, и можно брать его голыми руками и сажать в мешок. По глухариным правилам, это не честно, так же и злостных нарушителей ПДД нельзя трогать во время майдана.
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27.11.2020 16:31 Ответить
Вибачте,але без "суду Лінча" за таких новин про "чесні" українські суди НЕ ОБІЙТИСЯ.Факт,на жаль.
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27.11.2020 15:03 Ответить
Ворон ворону... в жопу не клюнет.
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27.11.2020 15:04 Ответить
Реформований сивочолим суд виніс справедливе рішення...
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27.11.2020 15:07 Ответить
Суд виправдав екссуддю Кицюка, який позбавляв учасників Автомайдану водійських прав: прокурор на засідання не прийшов, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 3061
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27.11.2020 15:15 Ответить
Согласен. Отличий никаких. Шо то, шо то одинаковое *****
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27.11.2020 15:18 Ответить
Фапай на ікону *****.
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27.11.2020 15:19 Ответить
Бредишь? ***** твоя икона, как я понимаю. Наверное, нет ни одной статьи на цензоре, где бы ты в коментах его не вспомнил.
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27.11.2020 15:29 Ответить
Майдан недоработал.
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27.11.2020 15:07 Ответить
А он вообще работал? Заменить одних воров другими это такая работа?
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27.11.2020 15:16 Ответить
Работал.
Майдан сорвал планы рашки затащить нас в "таёжный союз".
Или вы не против туда?
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27.11.2020 15:42 Ответить
Ничего он не сорвал, отодвинул немного разве что... И я против любых союзов. А построить самим своё государство не? Или обязательно в какое-нибудь говно влазить?
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27.11.2020 15:54 Ответить
А ми вже були позаблоковими, до 2013, чи забули? Нагадати чим це закінчилочь, чи самостійно впораєтесь?
Поряд з кацапами ми можемо бути або вільними з НАТО, або рабами в мордорі.
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27.11.2020 16:21 Ответить
Ерунда. Макрон прав, от НАТО только название осталось. В нём самом уже нет ни единства, ни какой-либо хотя бы согласованности. Не зря ведь Трамп уже задумывался о выходе США...А ведь он не дурак, совсем не дурак...А чим закінчилась позаблоковість? Я вам сам нагадаю. Тузла 2003. Як би там не було, але москалі отримали підсрачника від Кучми і поповзли назад, піджавши хвости. І збитий, хоч і випадково, пасажирський літак проковтнули. І все, без ніяких там НАТО.
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27.11.2020 16:36 Ответить
Макрон з Меркель приклали до проблем в НАТО свої рученята. Захист від НАТО їм портібен, а платить хай, хтось інший. Та й Трамп, типовий павич з курячими мізками, вже ніхто, тому все зміниться на краще.
Кучма Тузлу захистив? Скільки його з нори виколупували, того "захисника"?
А в 2013 позаблоковість закінчилась окупацією криму і частини донбасу, і війна триває дотепер, Бо як я розумію у вас не було інформації з 2003-го. І напав на Україну один з гарантів її безпеки, парашка. Тому, НАТО!
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27.11.2020 17:13 Ответить
Пасажирський літак збили самі кацапи на спільних навчаннях. Не знаю, що вони там наобіцяли Кучмі, але той з часом провину на Україну повісив.
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27.11.2020 17:36 Ответить
Предоставте документи або чіткі докази, будь ласка.
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27.11.2020 19:32 Ответить
Росія буде завжди намагатися ставити свою маріонетку:
Януковича, Бойко, Медведчука, тощо.
Єдиний захист проти цього: Конституція, де записано, що вектор розвитку країни - це Європа та НАТО.
Не бажаєте до Європи та НАТО, є альтернатива: валіза, вокзал...
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27.11.2020 19:45 Ответить
Та і той варіант НАТО, який нам пропонують, мовляв, ми вас можемо прийняти, але стаття 5 на Крим та Донбас не буде розповсюджуватись, плюс ще купу умов наших виконайте... А там ще щось придумають, як нам вступ ускладнити все більше і більше... Та ні, таке НАТО мені і нахрін не нада...
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27.11.2020 16:57 Ответить
Та я вже зрозуміла, що тайожний союз вам рідніший.
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27.11.2020 17:07 Ответить
Мені найрідніша своя, дійсно незалежна країна, де рішення прийматиме власний народ, а не дядьки десь в брюсселі, вашингтоні чи в москві, рішення вигідні нам, Україні, а не якомусь євросоюзу, тайожному чи нато. І все, крапка. І свої фантазії про тайожний союз мені не приписуйте, будь ласка.
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27.11.2020 19:03 Ответить
То й мрійте про позаблоковість, та не забивайте вашими пустопорожніми, утопічними фантазіями голови людям. Поряд з кацапами позаблоковість існувати НЕ може. Апріорі.
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27.11.2020 19:16 Ответить
я особисто не дивуюся...Зе влада і епоха вона така...гівняна та зелена як лайно...
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27.11.2020 15:12 Ответить
от треба було їх вішати та стріляти у лютому 14-го без жалю..
Безкарність породжує вседозволеність
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27.11.2020 15:15 Ответить
походу судебная система с судьями прекрасно себе живет в параллельном мире и срать на украинцев хотела. Суд виправдав екссуддю Кицюка, який позбавляв учасників Автомайдану водійських прав: прокурор на засідання не прийшов, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 6390
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27.11.2020 15:18 Ответить
в законе о судьях нужно прописать ежегодное прохождение судьями теста на полиграфе по всем рассмортренным им делам за год, иначе тольку не будет
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27.11.2020 15:19 Ответить
МВФ отказал Украине в чрезвычайной финпомощи...Россия согласна отдать безвозмездно 5 000 000 000 долларов за сдачу юго востока Украины,СЛУГИ в растерянности,они таких денег в руках не держали. Суд виправдав екссуддю Кицюка, який позбавляв учасників Автомайдану водійських прав: прокурор на засідання не прийшов, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 1364
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27.11.2020 15:19 Ответить
люстратор для суддів повинен виглядати ТАК:
Суд виправдав екссуддю Кицюка, який позбавляв учасників Автомайдану водійських прав: прокурор на засідання не прийшов, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 2356
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27.11.2020 15:21 Ответить
То в чому питання? Кулемет в руки і вперед. Чи знов чекаєте, щоб за вас хтось все робив?
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27.11.2020 20:09 Ответить
це Ви мені? Ну так, я вже зачекався: спочатку відвоював, зараз волонтерю і все чекаю.. Добре, дякую за пораду..
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30.11.2020 12:55 Ответить
Прокурор на заседание не пришел - обкатывает новую Теслу.
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27.11.2020 15:25 Ответить
От мені просто цікаво, яка норма КПК дозволяє цій судді розглянути кримінальне провадження без прокурора???
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27.11.2020 15:34 Ответить
А нафига нам такая прокуратура? Что скажет Венедиктова?
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27.11.2020 15:54 Ответить
Самий справедливий суд- це суд Лінча. От де вияв істиного народовладдя! Дограються скоро судійські з прокурорськими... Суд виправдав екссуддю Кицюка, який позбавляв учасників Автомайдану водійських прав: прокурор на засідання не прийшов, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 1337
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27.11.2020 16:01 Ответить
А у этой судьи, что.., фамилии нет !?!? Назовите эту тварь, в мантии..!!
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27.11.2020 16:10 Ответить
А, может, для начала нужно нормальные законы принять, не противоречащие Конституции и один одному, потом иски грамотно подавать, дабы ни в том, ни в другом случае ни один судья не смог лазейку найти и отмазать преступника. Или мы ещё мало выплатили компенсаций разным ворам и прохиндеям по решениям ЕСПЧ, принятым благодаря нашим идиотским новопридуманным законам и наскоро состряпанным безграмотным искам?..
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27.11.2020 16:23 Ответить
Для особливо обдарованих - суддя виносив рішення про позбавлення водійського посвідчення "на основании рапорта, в котором нет ни одной подписи, при отсутствии доказательства вины и при наличии доказательств невиновности водителя", - отметил МаселкоИсточник: https://censor.net/ru/n3233661".Які потрібні ще закони,щоб покарати суддю за завідомо неправомірне рішення?
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27.11.2020 17:59 Ответить
А де був той Маселко в залі суду? Чому мовчав? Скоріше за все, тепер він просто намагається прикрити відмазкою свій непрофесіоналізм. А в якому законі визначене покарання за неправомірне рішення і де є чітке визначення, яке саме рішення вважається неправомірним? На основі чого можна засудити цього суддю?
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27.11.2020 19:18 Ответить
Стаття 375 Кримінального кодексу.Те що конституційний,вірніше проституційний,суд визнав її неконституційною,не значить,що вона зараз не працює.Тільки прийняття закону про внесення змін до Кримінального кодексу може відмінити цю статтю.
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27.11.2020 20:35 Ответить
Беня з фуйлом і портновим розважаються.
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27.11.2020 16:22 Ответить
У суддівській сфері сто пудовий відкат до часів януковича. Йде повна руйнація здобутків Революції Гідності. Країну перекинули шкереберть, як піщаний годинник, в якому швидко збігає пісок.
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27.11.2020 17:44 Ответить
афігенно.блдь.
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27.11.2020 18:01 Ответить
Киця виплила...
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27.11.2020 20:38 Ответить
 
 