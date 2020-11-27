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Новости Политика Украины
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Порошенко уже предложил команде Байдена вспомнить Украину в инаугурационной речи нового президента США, - Елисеев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Порошенко уже предложил команде Байдена вспомнить Украину в инаугурационной речи нового президента США, - Елисеев

Украина должна заручиться поддержкой новой команды в Белом доме относительно вопросов Донбасса и противодействия российской агрессии.

Об этом в эфире "Прямого" заявил Константин Елисеев дипломат и представитель Украины при Европейском Союзе (2010-2015г.), передает Цензор.НЕТ.

"Если бы американская сторона в той или иной форме присоединилась к "нормандским" переговорам, это был бы для нас очень важный вспомогательный фактор в переговорах по восстановлению мира на Донбассе", - отметил Елисеев.

Он также отметил, что пока Украина не вступила в НАТО у нее есть возможность усилить сотрудничество с США.

"Еще один нюанс - это идея заключения соглашения по безопасности с США. Пока Украина не является членом НАТО, я думаю, что такой двусторонний документ мог бы усилить наше сотрудничество в оборонной и военно-технической сфере", - подчеркнул дипломат.

"Президент Порошенко в инициативном порядке уже предложил команде Байдена, чтобы в инаугурационной речи было определенное упоминание об Украине. И соответствующие письменные предложения он уже передал новой команде. И он будет дальше работать для того, чтобы все-таки максимально обеспечить национальные интересы Украины с начала работы новой администрации", - отметил Елисеев.

Дипломат также добавил, что хотел бы, чтобы и МИД также проактивно работал над созданием благоприятной почвы для развития союзнических отношений с Соединенными Штатами.

"Это шанс, который мы должны обязательно использовать. Это шанс, который должен действительно облегчить значительно нашу работу на внутреннем фронте. В частности, это касается углубления демократических реформ и борьбы с коррупцией. И, конечно, шанс на то, чтобы дать достойный отпор российской агрессии и все-таки принести мир на Донбасс, и все-таки деоккупировать Крым, завершить российскую оккупацию Крыма", - заверил Константин Елисеев.

По его словам эти цели очень важны для общего сотрудничества.

"Поэтому мы ожидаем, что США будут и дальше усиливать свои санкции против России как нарушителя норм международного права. Мы очень надеемся, что на высшую ступень будет переведено наше оборонное сотрудничество и не будет оно ограничиваться лишь "Джавелинами", которые уже стали символом нашего оборонного сотрудничества", - подчеркнул дипломат.
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Топ комментарии
+21
А что Лохдаун? А Лохдаун: пааапааа, мааамаа, кривбаасс.
Идиот
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27.11.2020 15:39
+15
Это он легко
Порошенко уже предложил команде Байдена вспомнить Украину в инаугурационной речи нового президента США, - Елисеев - Цензор.НЕТ 2269
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27.11.2020 15:47
+12
Петро советы дает Байдену.А шмаркле зеленой кадыров в приказном тоне.И тут не какаяразница.(
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27.11.2020 15:45
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Правильно. Петро. И езжай на инаугурацию. Возьми Осла. Он сбацает там гимн США на пианино.
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27.11.2020 15:38 Ответить
Чур я первый. Наш пострел везде успел. Бросается в глаза его желание, иной раз неуместное, быть везде чур я первым.Нелово становится за него.
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27.11.2020 15:43 Ответить
Єлісєєв піарить порошенка але працює на путіна.
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27.11.2020 15:45 Ответить
ты это знаешь - а тут знают на кого ты работаешь...
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27.11.2020 17:34 Ответить
Это он легко
Порошенко уже предложил команде Байдена вспомнить Украину в инаугурационной речи нового президента США, - Елисеев - Цензор.НЕТ 2269
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27.11.2020 15:47 Ответить
Машку Захарову б ещё. Сбацали б "Калинку", а Коля-каклета - тверк.
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27.11.2020 19:16 Ответить
Да нахер там наш осел ещё, там будет свой, власть передавать, а наш пусть в теплой ванне сидит
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27.11.2020 15:52 Ответить
на скрипці краще.
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27.11.2020 17:53 Ответить
Нельзя, инаугурация не корпоратив, там не подзаработаешь, наоборот, придется раскошелиться.
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27.11.2020 19:08 Ответить
А что Лохдаун? А Лохдаун: пааапааа, мааамаа, кривбаасс.
Идиот
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27.11.2020 15:39 Ответить
Люююююблюююююю))) ще там
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27.11.2020 15:44 Ответить
Опа, - Петя вже став спічрайтером Байдена? )))
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27.11.2020 15:40 Ответить
Петро советы дает Байдену.А шмаркле зеленой кадыров в приказном тоне.И тут не какаяразница.(
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27.11.2020 15:45 Ответить
Хто такий Петро,щоб цілому Президенту США давати якісь поради?
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27.11.2020 16:08 Ответить
Президент Украины
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27.11.2020 16:13 Ответить
Порошенко вже запропонував команді Байдена згадати Україну в інавгураційній промові нового президента США, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 6348
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27.11.2020 17:37 Ответить
Б/у президентов не бывает. Это звание пожизненнное, поэтому и к Кравчуку, и к Кучме, и к Ющенко, и к Порошенко это относится.
Просто тот, что сейчас исполняет обязанности называется действующим президентом.
Ну а Януковича по суду лишили этого звания.
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27.11.2020 18:18 Ответить
Согласен. Просто б-президент Украины.
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28.11.2020 01:23 Ответить
😂
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27.11.2020 20:13 Ответить
Хорошее предложение, дельное. Только вот как быть с делом Байдена-младшего и патяканьем на него отдельных наших горе-политиков из команды Пороха, которые слились в этом деле с шавками коломойши и деркачами? Как быть с "генпрокурорами" Шокиным и Луценко? Какие будут варианты? Порошенко уже предложил команде Байдена вспомнить Украину в инаугурационной речи нового президента США, - Елисеев - Цензор.НЕТ 6379
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27.11.2020 15:41 Ответить
Не поможет.
Готовься!)))
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27.11.2020 15:43 Ответить
Да пес с ним с этим Порошенко и Байденом. СЕГОДНЯ У ТИМОШЕНКО ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! С праздником нашу президентшу! Порошенко уже предложил команде Байдена вспомнить Украину в инаугурационной речи нового президента США, - Елисеев - Цензор.НЕТ 6576
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27.11.2020 15:46 Ответить
И сколько стукнуло никому не нужной ботоксной бабке?
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27.11.2020 15:48 Ответить
Твоей супруге?
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27.11.2020 15:51 Ответить
Ты альтернативно одаренный?!
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27.11.2020 15:48 Ответить
Закусывай)))
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27.11.2020 15:48 Ответить
Ахфигеть бабе Юле 60 лет, а она с каждым годом молодей, прямо как Бенджамин Баттон Порошенко уже предложил команде Байдена вспомнить Украину в инаугурационной речи нового президента США, - Елисеев - Цензор.НЕТ 8822
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27.11.2020 15:48 Ответить
Порошенко вже запропонував команді Байдена згадати Україну в інавгураційній промові нового президента США, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 4756
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27.11.2020 15:49 Ответить
Тоже мне новость, вон Бубочка фоточку запилил с родителями, "Кривбаааас" написал, вот это да, работает человек)))
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27.11.2020 15:50 Ответить
Отэто мокает зелепукина, молодчина)
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27.11.2020 15:51 Ответить
)))
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27.11.2020 15:52 Ответить
А нашому прєзідентішкє якби на роялі збацать,то тоді да...
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27.11.2020 15:53 Ответить
Меня почемута тут брокировают )))
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27.11.2020 15:53 Ответить
Підро вже не раз фальшстарт брав. Стадіон ,тепер старий друзяка байден,хйутен там на тому диску з ноута напевно й піцюльку десь записав... Бздить свиночолий неподитячому. Порошенко вже запропонував команді Байдена згадати Україну в інавгураційній промові нового президента США, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 7189
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27.11.2020 15:56 Ответить
А СВОБОДА СЛОВА И МНЕНИЕ ?у порошенко было 5 лет чтобы искронит коррупсию и кумавство.шоже мы увидели ? а свенарчука заыли ? Для УКРАИНА -это не Кравчук,кучма,Юшенко,янукович,порошегко или Зеленский .для меня УКРАИНА-ЭТО СТРАНА ГДЕ РАЖДАЮТСА СВОБОДНЫМИ И ДОСТОЙНЫМИ
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27.11.2020 15:57 Ответить
Иди в спам. За пять лет Порошенко изменил Украину до неузнаваемости. А еще он мочил кремлядей по всему миру. К нему есть претензии, но это не твое дело и не тебе об этом судить.
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27.11.2020 17:44 Ответить
УКРАИНА это не порох,зеботы .УКРАИНА ЭТО КИЕВСКАЯ РУСЬ, Т ШЕВЧЕНКО,МАЗЕПА,ХМЕЛНИЦКИЙ,ЗАПОРОЖСКАЯ СЕЧ,КАЗАКИ,МАЙДАНЦЫ,АТОВЦЫ,ДОБРОВОЛЦЫ,ВАЛАНТЕРЫ И ВСЯ УКРАИНСКАЯ НАЦИЯ СВОБОЛНО ДУХОМ
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27.11.2020 16:01 Ответить
Бутусов ,ранше ты был ЖУРНАЛИСТОМ ,помню как Я четал тваю ЦЕНЗОРУ.НЕТ в 2013-2014-2015-2016 годах.но потом ты зменилса как и ярош,билецкий.тепер ты Бутусов занит одним-упрекаеш Зеленского,и все его действие.Человек ошибаетса.но ты вед "журналист" не стоит выберат сторону между порохом и Зеленским.проста оставайса УКРАИНЦОМ !!! ты не лутше М.Наема, В.Парасюка,Соболева,Семенченко,Шабунина и.т.д .
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27.11.2020 16:05 Ответить
Почему не заспамили? Недоработка!
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27.11.2020 16:41 Ответить
Пусть все читают и смотрят на зетипилла у которого истерика. А мы поржем по приколу. А-ха-ха!!
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27.11.2020 17:35 Ответить
зекретин НИЧЕГО не будет делать. Он будет в постить фотки мамы Риммы доедающей без соли последний ху- и папу Саша в заляпанной майке Порошенко вже запропонував команді Байдена згадати Україну в інавгураційній промові нового президента США, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 1958
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27.11.2020 16:05 Ответить
Бутусов брокировай меня.Я выскозалса .СВАЕ СВОБОДНОЕ МНЕНИЕ !!! Я старше тебя .Когда Я начел любит УКРАИНУ ты ешо на свете не был.Бутусов запомни ты и Я это осколки ИСТОРИЕ УКРАИНЕ !!! А УКРАИНА ЭТО И ЕСТ ИСТОРИЯ !!! НЕ мы стабой создавали УКРАИНУ и не нам его разрушит.если этого не смог русское,ванючое,рабское мишление.СЛАВА УКРАИНЕ !!! ЗВУЧИТ ГОРДО И ДАСТОЙНА !!!
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27.11.2020 16:08 Ответить
Тагииллл!! какойта
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27.11.2020 16:29 Ответить
Опа, - Петя вже став спічрайтером Байдена? )))
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27.11.2020 16:09 Ответить
Ну, он же не Вава, который является спичрайтером ***** и Кадирава.
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27.11.2020 17:46 Ответить
Как вы угадалис Я ТУРК-радилса в Баку,радители раделис в Карабахе -Отец из Агдама,Маму из Шушы.Мой ОТЕЦ был ГЕОГРАФОМ он первым мне открыл УКРАИНУ при советско-русской оккупацие.ОН мне говарил МЫ С УКРАИНЦАМИ похожы !!! У нас опшый враг и опшое ДРУЗЯ-ЭТО НАША СЕМЯ !!!
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27.11.2020 16:19 Ответить
врагов оделет очен ЛЕГГО !!! врага знаеш в лицо и по разговоре.А ВОТ КОГДА В СЕМЕ НАЧЕНАЕТСА вражда тогда ишеш "друга" у врагов... и тебе кажетса шо враг лутше чем Семя...это идея оккупантов и не людей.это идея называетса "русский мир"
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27.11.2020 16:23 Ответить
Якщо ця промова буде, звичайно. Що з кожним днем все менш вірогідно.
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27.11.2020 16:28 Ответить
УКРАИНА - ЭТО РАЙ НА ЗЕМЛЕ !!! Я данный момент сижу в Баку.но мае СЕРДЦА БЕТСА В УКРАИНЕ !!! ТОЛКА ПОТАМУ ШО ВЫ УКРАИНЦЫ ТАКИЕ СВОБОДНЫЕ И ДОСТОЙНЫЕ- Я ПРОСТА ПОРАЖАЮС И ГОРЖУШ ШО Я ВЛЮБЛЕН В УКРАИНУ !!! МАЕ СЕРДЦА МЕНЯ НЕ ПОДВЕЛ.ум оставлю для врагов.НО МАЕ СЕРДЦА ПРЕНАДЛЕЖИТ УКРАИНЕ !!! ЛЬВОВУ,КИЕВУ,ХАРЬКОВУ,ДОНБАССУ,КРИМУ,ЗАПОРЕЖЕ,ИВАНО-ФРАНКИСК,ОДЕССУ,СУМУ,ЖИТОМИРУ,И ПРОШОДЕ НЕЗАВИСИМОСТИ !!!
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27.11.2020 16:28 Ответить
На чём сидишь?
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27.11.2020 16:33 Ответить
Ты стебешься?
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27.11.2020 20:23 Ответить
І обов'язково потрібно згадати про темні "ділішки" наркоші хантерка. Порошенко вже запропонував команді Байдена згадати Україну в інавгураційній промові нового президента США, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 9229
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27.11.2020 16:35 Ответить
велтикалбом пристав себе Я уже лежу и на солнушку глежу
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27.11.2020 17:27 Ответить
велтикалбом а тея на что посодили ?
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27.11.2020 17:28 Ответить
Нет такого сушество ,бога и человека, фея и сказок.чтобы поменял СВОБОДНОЕ МНЕНИЕ МАЕ УКРАИНСКОЕ !!! КРОМЕ МАЙДАНЦОВ !!!
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27.11.2020 17:34 Ответить
Это пипец, началось.
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27.11.2020 18:28 Ответить
Мчитаю это политической ошибкой. Не нужно бежать впереди паровоза.третий оаз наступать на одни и теже грабли- это уже перебор!
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27.11.2020 19:52 Ответить
И сразу заживем супер. Нас уже давно поставили в позу и США и запад и Россия. Правда, не они поставили, мы сами стали и с такими тупыми министрами всегда будем в такой позе.
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27.11.2020 21:52 Ответить
 
 