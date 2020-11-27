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Стратегию действий Кабмина по ситуации с коронавирусом представят в ближайшее время, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Стратегию действий Кабмина по ситуации с коронавирусом представят в ближайшее время, - Ляшко

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ближайшее время представит новую стратегию относительно действий правительства из-за ситуации с коронавирусом. Если люди будут соблюдать карантинные требования, то правительству не придется вводить жесткий локдаун.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

Согласно прогнозам Министерства здравоохранения, если люди будут носить маски на протяжении трех недель, уровень распространения COVID-19 уменьшится в разы.

"Наша основная задача - соблюдение эпидемических норм. Сегодня нам надо пройти следующие выходные. Стратегию, относительно дальнейших действий правительства, как в эпидемическом, так и экономическом отношении, в ближайшее время озвучит премьер-министр", - сказал Ляшко.

Санврач добавил, что через неделю будет представлена статистика относительно результатов карантина выходного дня.

"Мы покажем полностью всю статистику - что было, что прогнозировалось, какие результаты. Сегодня нам необходимо пройти следующие выходные так, как там (в постановлении о введении карантина выходного дня. - Ред.) прописано. Это социальная ответственность всех, в том числе и бизнеса", - уточнил Ляшко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Стратегія дії Кабміну... Стратегию действий Кабмина по ситуации с коронавирусом представят в ближайшее время, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1274

Стратегию действий Кабмина по ситуации с коронавирусом представят в ближайшее время, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5368
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27.11.2020 16:09
+3
Вот дебилы.. Год ковид гуляет...
А у них стратегии даже нет.
И проФессоров у нас нет.... Только два молодца из лАрца степашка и ляшко
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27.11.2020 16:19
+3
"Сміяться при слові "лопата"... Коли людям що отримали "поліфункціональне зараження легенів" відмовляють в ковіді, я мовчу...
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27.11.2020 16:48
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Правила форума Совет форумчан
Тарапицца не надо, еще и года не прошло.
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27.11.2020 16:08 Ответить
Пізно вже стратегії розробляти, епідемія вже в самому розпалі і її не зупинити жодними діями! Вже потрібно думати про подолання наслідків епідемії, будувати нові приавтні морги та крематорії!
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27.11.2020 16:08 Ответить
Стратегія дії Кабміну... Стратегию действий Кабмина по ситуации с коронавирусом представят в ближайшее время, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1274

Стратегию действий Кабмина по ситуации с коронавирусом представят в ближайшее время, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5368
показать весь комментарий
27.11.2020 16:09 Ответить
Стратегию действий Кабмина по ситуации с коронавирусом представят в ближайшее время, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7930
показать весь комментарий
27.11.2020 16:13 Ответить
Вот дебилы.. Год ковид гуляет...
А у них стратегии даже нет.
И проФессоров у нас нет.... Только два молодца из лАрца степашка и ляшко
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27.11.2020 16:19 Ответить
Повна заборона переміщення осіб, бо саме вони розповсюджують заразу. Нема чого скиглити, вже піздно. Їздять на дорогих авто, а потім жаліються на медицину.
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27.11.2020 16:25 Ответить
Стратеги херовы - где бесплатный стратегический запас масок для населения?
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27.11.2020 16:30 Ответить
"Сміяться при слові "лопата"... Коли людям що отримали "поліфункціональне зараження легенів" відмовляють в ковіді, я мовчу...
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27.11.2020 16:48 Ответить
очередной мыльный пузырь
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27.11.2020 18:31 Ответить
 
 