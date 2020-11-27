Стратегию действий Кабмина по ситуации с коронавирусом представят в ближайшее время, - Ляшко

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ближайшее время представит новую стратегию относительно действий правительства из-за ситуации с коронавирусом. Если люди будут соблюдать карантинные требования, то правительству не придется вводить жесткий локдаун.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

Согласно прогнозам Министерства здравоохранения, если люди будут носить маски на протяжении трех недель, уровень распространения COVID-19 уменьшится в разы.

"Наша основная задача - соблюдение эпидемических норм. Сегодня нам надо пройти следующие выходные. Стратегию, относительно дальнейших действий правительства, как в эпидемическом, так и экономическом отношении, в ближайшее время озвучит премьер-министр", - сказал Ляшко.

Санврач добавил, что через неделю будет представлена статистика относительно результатов карантина выходного дня.

"Мы покажем полностью всю статистику - что было, что прогнозировалось, какие результаты. Сегодня нам необходимо пройти следующие выходные так, как там (в постановлении о введении карантина выходного дня. - Ред.) прописано. Это социальная ответственность всех, в том числе и бизнеса", - уточнил Ляшко.

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