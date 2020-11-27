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Украина должна выполнить обязательства по искоренению коррупции, чтобы ЕС и МВФ продолжили поддерживать ее, - ПРООН

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Украина должна выполнить обязательства по искоренению коррупции, чтобы ЕС и МВФ продолжили поддерживать ее, - ПРООН

Постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Дафина Герчева считает, что Украина должна выполнить ряд обязательств по искоренению коррупции, чтобы партнеры по развитию, включая Европейский союз, Международный валютный фонд и других партнеров, продолжили оказывать поддержку, в которой нуждается страна.

Об этом Герчева сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ

"Решение Конституционного суда (о частичной отмене антикоррупционной реформы - ИФ) может негативно повлиять на те усилия, которые Украина уже приложила для того, чтобы стать современной, демократической, процветающей страной", - сказала Герчева.

"Украина уже взяла на себя целый ряд обязательств по искоренению коррупции, и такие обязательства должны быть выполнены для того, чтобы партнеры по развитию, включая ЕС, МВФ и других партнеров продолжили оказывать поддержку, в которой нуждается страна. Поэтому здесь многое стоит на кону, но мы убеждены, что мудрость и рассудительность таки возьмут верх, и вскоре появится взвешенное решение по этому вопросу", - пояснила она.

По ее словам, две важнейших и самых сложных реформы в Украине - судебная и медицинская.

"Здесь многое стоит на кону, есть много групп с корыстными интересами. Успешное внедрение этих реформ зависит от многих других факторов. Для того, чтобы эти реформы были успешными, нужна комплексная поддержка и активное вовлечение заинтересованных сторон и всех секторов. Это непросто, но над этим все равно нужно работать. Правительство должно выполнять свои обязательства перед гражданами Украины и таки достигать прогресса в этих реформах, хотя это и сложный процесс", - подчеркнула постоянный представитель ПРООН в Украине.

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Топ комментарии
+10
не посажен ни один корупционер, ни при парашенки, ни при зеленском
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27.11.2020 16:17
+10
Украина должна выполнить обязательства по искоренению коррупции, чтобы ЕС и МВФ продолжили поддерживать ее, - ПРООН - Цензор.НЕТ 3678
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27.11.2020 16:19
+9
да не катит)но зесрань может повторять это как мантру в неизбежной агонии
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27.11.2020 16:29
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Правила форума Совет форумчан
не посажен ни один корупционер, ни при парашенки, ни при зеленском
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27.11.2020 16:17 Ответить
дякую, дуже дякую!
Україна має виконати зобов'язання щодо викорінення корупції, щоб ЄС і МВФ продовжили підтримувати її, - ПРООН - Цензор.НЕТ 2274
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27.11.2020 16:38 Ответить
Украина должна выполнить обязательства по искоренению коррупции, чтобы ЕС и МВФ продолжили поддерживать ее, - ПРООН

Украина должна выполнить обязательства по искоренению коррупции, чтобы ЕС и МВФ продолжили поддерживать ее, - ПРООН - Цензор.НЕТ 234Суки, так тут тогда людей не останется.
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27.11.2020 16:18 Ответить
Украина должна выполнить обязательства по искоренению коррупции, чтобы ЕС и МВФ продолжили поддерживать ее, - ПРООН - Цензор.НЕТ 3678
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27.11.2020 16:19 Ответить
Лохами были. Україна має виконати зобов'язання щодо викорінення корупції, щоб ЄС і МВФ продовжили підтримувати її, - ПРООН - Цензор.НЕТ 7880
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27.11.2020 16:20 Ответить
лохами оксфордовских мальчиков может считать только полный лох)
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27.11.2020 16:27 Ответить
или нелох... может лохдаун ещё... в крайнем случае какой-нибудь дурачок
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27.11.2020 16:41 Ответить
Відповідянечко - тому що ще при Петрі за*балися давати, тому зараз вже не дають.
Це як сусід-алкаш пару раз випросить грошей, ти йому даш, а потім його просто посилаєш подалі.
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27.11.2020 16:24 Ответить
да не катит)но зесрань может повторять это как мантру в неизбежной агонии
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27.11.2020 16:29 Ответить
Коррупция, что при Януковиче, что при Порошенко, что при Зеленском цветет пышным цветом. Мы сами виноваты, выбирая во власть всяких аферюг. Украина должна выполнить обязательства по искоренению коррупции, чтобы ЕС и МВФ продолжили поддерживать ее, - ПРООН - Цензор.НЕТ 8681
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27.11.2020 16:20 Ответить
а у нас другие есть? Україна має виконати зобов'язання щодо викорінення корупції, щоб ЄС і МВФ продовжили підтримувати її, - ПРООН - Цензор.НЕТ 5061
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27.11.2020 16:26 Ответить
Ну не знаю. Я голосую за Тимошенко. Она наверное не ангел, но это смотря с кем сравнивать.
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27.11.2020 16:35 Ответить
Ваше "не знаю" і відповідне голосування і є відповідь на причину неубієнної корупції в нашій країні.
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27.11.2020 16:47 Ответить
За нее еще твой дед голосовал. а теперь ты голосуешь. Что то поменялось? Или ты по жизни поприколист?
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27.11.2020 17:21 Ответить
Вы оцениваете политика по возрасту? С таким же успехом можете это делать по его весу или росту. Україна має виконати зобов'язання щодо викорінення корупції, щоб ЄС і МВФ продовжили підтримувати її, - ПРООН - Цензор.НЕТ 3581
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27.11.2020 17:26 Ответить
То шо Ю.В. очень сильный потикик - это и так всем известно Я спросил как это помогло лично тебе?
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27.11.2020 17:33 Ответить
Так УЖЕ искоренили, еще при Порошенко!
Они что об ЭТОМ не знают?!!!
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27.11.2020 16:20 Ответить
Україна має виконати зобов'язання щодо викорінення корупції, щоб ЄС і МВФ продовжили підтримувати її, - ПРООН - Цензор.НЕТ 3990 Україна має виконати зобов'язання щодо викорінення корупції, щоб ЄС і МВФ продовжили підтримувати її, - ПРООН - Цензор.НЕТ 1933 Україна має виконати зобов'язання щодо викорінення корупції, щоб ЄС і МВФ продовжили підтримувати її, - ПРООН - Цензор.НЕТ 2232
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27.11.2020 16:26 Ответить
при вазелине коррупция вернулась на уровень яныка. плюс добавилась наглость власти и коррупционеров в немеренных количествах.
если представитель ОПы в интервью отк5рыто заявляет "ну да, мы выводили из фонда борьбы с эпидемией деньги в дорстрой. и чо?" то о чем можно говорить? каждый день факты (а не измышления бихуса) и похеру власти. режим "а чо вы мне сделаете" включен на полную катушку
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27.11.2020 16:28 Ответить
Откуда вернулась, она никуда не уходила!
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27.11.2020 16:46 Ответить
вернулась из времени до 2014 года. ты тупой?
если бы при порохе как ты кукарекаешь коррупция "никуда не уходила" то западные партнеры ни денег бы не давали ни поддержку бы не оказывали. а так

19.10.2018

Соединенные Штаты ожидают продолжения антикоррупционных реформ в Украине. Об этом заместитель государственного секретаря США - руководитель Бюро Госдепартамента по вопросам противодействия международному наркотрафику и развития правоохранительной системы Кирстен Мэдисон (Kirsten D. Madison) сказала на брифинге в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) 19 октября, во время своего визита в Украину.
«Мы ждем усилий по внедрению реформы. Это независимые антикоррупционные институты, которые очень важны в этом процессе (борьбе с коррупцией - Укринформ). Принятие законодательства по вопросам образования Высшего антикоррупционного суда было важным этапом. Следующим шагом является создание полноценного функционального независимого и эффективного Антикоррупционного суда в Украине, и мы ожидаем, что Украина сделает определенные шаги в этом направлении вскоре, как это было обещано», - сказала Кирстен Мэдисон, сообщает Украинское национальное информационное агентство.
Заместитель госсекретаря США подчеркнула, что для интеграции в Европу, привлечения инвестиций и развития своей экономики Украина должна выполнить обязательства и искоренить коррупцию, которая противоречит принципам и признакам демократического общества. «Я считаю, что народ Украины все еще имеет высокие требования и ожидания от правительства. На основании того, что я увидела, изменения возможны», - подчеркнула она
В то же время Мэдисон признала, украинская власть прилагает неимоверные усилия в проведении реформ и преобразовании старой правоохранительной системы в современную и эффективную организацию, способную обеспечить безопасность граждан.
«Соединенные Штаты могут гордиться тем, что они стали частью таких преобразований», - добавила Кирстен Мэдисон.

https://www.golosameriki.com/a/us-calls-for-anticorruption-reforms-in-ukraine/4621050.html
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27.11.2020 16:52 Ответить
Ты "острый"?
Деньги давали под проекты и реформы, которые так и не были реализованы!
Наплодили кучу "антикоррупционных органов", которые сидели на недетских зарплатах от иностранных спонсоров и НЕХРЕНА НЕ ДЕЛАЛИ! Только имитировали "бурную деятельность".

Если не затруднит, назови хоть три фамилии, кого посадили за коррупцию при Порошенко!
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27.11.2020 16:57 Ответить
не затруднит
http://argumentua.com/stati/top-korruptsionery-prigovory-za-2015-2017-gody
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27.11.2020 17:01 Ответить
ПОТУЖНО!
Приговоры по древним делам 2000-х, которые вытащили из архивов.
Насиров и прочая шелупень типа "бриллиантовых прокуроров" или судьи Чауса не пострадали!
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27.11.2020 17:08 Ответить
чем ты недоволен дятел? ты попросил, я снизошел. не нравится? твои проблемы. коррупции при порохе было гораздо меньше чем при яныке и в разы меньше чем сейчас. это факт как говорится медицинский.

я тут как то писал, у меня был заказчик. сына отдал учиться "на судью" в 2010 году. платил как положенео штуку в семестр взятки и машину сельских "смаколиков" тягал к каждой сессии. место приготовил в районном суде. все было на мази. нго тут случился 2014 год и его сын так и не стал судьей с формулировкой "зажали суки житья нет никакого". занялся папиным бизнесом - два супермаркета и пара магазинов. Месяц назад был я в тех к4раях ну и заскочил кофе попить. пообщались. сынок.. усиленно готовится к комиссии в киеве на назначение судьей. папа собирает деньги и горюет что надо будет туарег продавать потому как много хотят чтобы сынок без проблем вошел в систему.
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27.11.2020 17:13 Ответить
"Почти" не было... Как и мозгов у тебя
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-38445621
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27.11.2020 17:15 Ответить
дебил. если бы небыло борьбы с коррупцией то откуда известно об этих громких делах? мозги совсем мочой промыл? иди нах притрушеный
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27.11.2020 17:18 Ответить
Обосрался, сказать нечего - иди.
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27.11.2020 17:24 Ответить
у вас зебаранов как и у кацапов есть одна черта характера. вы вначале кукарекаете херьб полную, потом когда вам пруфы и доказательства вашего бреда приводишь то вам вначале не нравится источник, потом не нравится информация в источнике а потом вы тупо сливаетесь парой тройкой стандартных фраз "сказать нечего", "слив защитан" и т.п.
добавь еще "гы гы гы" и картина будет маслом - уровень умтсвенного развития у вас чисто кацапский. тупое быдло
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27.11.2020 17:27 Ответить
Всё, опорожнился?
Свободен!
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27.11.2020 17:37 Ответить
жри...те
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27.11.2020 17:38 Ответить
Что, все никак? Пургенчика хапани!
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27.11.2020 17:39 Ответить
дешевка ты вася... тупая дешевка. не интересен
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27.11.2020 17:46 Ответить
Ну наконец-то ВСЁ?!
Слава богу!
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27.11.2020 17:49 Ответить
Я конечно не уважаю 112, но ты почитай
https://112.ua/statji/poymali-i-otpustili-pochemu-v-ukraine-razvalivayutsya-dela-protiv-top-chinovnikov-473618.html
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27.11.2020 17:12 Ответить
ты сам то читал? не потому что не хотят коррупционеров ловить и садить а потому что купленный следак делает маленькую процессуальную ошибку. и дело разваливается. но не все дела развалились и не всех отпустили. ссылку я тебе выше дал.

и еще - борьба с коррупцией начинается не с верху а снизу. когда у нас перестанут давать взятки полицаям, врачам, учителям, ректорам тогда что то изменится в стране. и никакие строгие меры не помогут. в китае расстрел. коррупция цветет буйным цветом. в ес все хорошо? хер там. попробуй выйти с продукцией к ним на рынок. при наличии всех сертификатов качества без взятки не выйдешь.
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27.11.2020 17:17 Ответить
Номерні 00-зеботи, на кшталт 00-Василий Васильев 4e7382b9 злетілися... Україна має виконати зобов'язання щодо викорінення корупції, щоб ЄС і МВФ продовжили підтримувати її, - ПРООН - Цензор.НЕТ 4495
Україна має виконати зобов'язання щодо викорінення корупції, щоб ЄС і МВФ продовжили підтримувати її, - ПРООН - Цензор.НЕТ 7174
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27.11.2020 17:04 Ответить
Что сцышься?
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27.11.2020 17:12 Ответить
На, 00-Василий Васильев 4e7382b9, заслужив Україна має виконати зобов'язання щодо викорінення корупції, щоб ЄС і МВФ продовжили підтримувати її, - ПРООН - Цензор.НЕТ 2501

Україна має виконати зобов'язання щодо викорінення корупції, щоб ЄС і МВФ продовжили підтримувати її, - ПРООН - Цензор.НЕТ 5738
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27.11.2020 17:18 Ответить
у тебя жажда? иди - отолью
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27.11.2020 17:20 Ответить
саак в телеке сказал, что при бубочке коррупция увеличилась в 6 раз)
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27.11.2020 16:36 Ответить
О чём Вы???
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27.11.2020 16:21 Ответить
У кошер Ностры другие задачи ! Единственный выход - всех депутатов ОПЗЖ и слуг , их кукловодов - мертвечука , Каломоя и других сделать НЕВЫЕЗДНЫМИ
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27.11.2020 16:21 Ответить
Сейчас главу НАБУ по "просьбе" Шмыргаля и Ко уволят и все - коррупция побеждена.
Україна має виконати зобов'язання щодо викорінення корупції, щоб ЄС і МВФ продовжили підтримувати її, - ПРООН - Цензор.НЕТ 6559
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27.11.2020 16:26 Ответить
Остается ответить на вопрос: можно ли вообще у нас победить коррупцию? Україна має виконати зобов'язання щодо викорінення корупції, щоб ЄС і МВФ продовжили підтримувати її, - ПРООН - Цензор.НЕТ 2080
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27.11.2020 16:28 Ответить
Потрібно посадити баригу з основними підбарижниками.
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27.11.2020 16:33 Ответить
Опять андруша щеки надувает.В спам😂🌷
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27.11.2020 16:44 Ответить
зекретин НИЧЕГО не будет делать. Он будет в постить фотки мамы Риммы доедающей без соли последний ху- и папу Сашу в заляпанной майке
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27.11.2020 16:34 Ответить
🤢🤡💩калоботы номерные возбудились
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27.11.2020 16:58 Ответить
Случайно прочитал УСКоРИТЬ коррупцию , больше соответствует реалиям.
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27.11.2020 17:02 Ответить
с козырей пошли? да?
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27.11.2020 17:09 Ответить
Урожай собран, озимые "посажены" - пусть толково скажут: - что они хотят? - для "ВЫСОКОРАЗВИТЫХ"
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27.11.2020 18:52 Ответить
Урожай собран, озимые "посажены" - пусть толково скажут: - что они хотят? - для "ВЫСОКОРАЗВИТЫХ"
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27.11.2020 18:54 Ответить
 
 