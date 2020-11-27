Украина должна выполнить обязательства по искоренению коррупции, чтобы ЕС и МВФ продолжили поддерживать ее, - ПРООН
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Постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Дафина Герчева считает, что Украина должна выполнить ряд обязательств по искоренению коррупции, чтобы партнеры по развитию, включая Европейский союз, Международный валютный фонд и других партнеров, продолжили оказывать поддержку, в которой нуждается страна.
Об этом Герчева сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ
"Решение Конституционного суда (о частичной отмене антикоррупционной реформы - ИФ) может негативно повлиять на те усилия, которые Украина уже приложила для того, чтобы стать современной, демократической, процветающей страной", - сказала Герчева.
"Украина уже взяла на себя целый ряд обязательств по искоренению коррупции, и такие обязательства должны быть выполнены для того, чтобы партнеры по развитию, включая ЕС, МВФ и других партнеров продолжили оказывать поддержку, в которой нуждается страна. Поэтому здесь многое стоит на кону, но мы убеждены, что мудрость и рассудительность таки возьмут верх, и вскоре появится взвешенное решение по этому вопросу", - пояснила она.
По ее словам, две важнейших и самых сложных реформы в Украине - судебная и медицинская.
"Здесь многое стоит на кону, есть много групп с корыстными интересами. Успешное внедрение этих реформ зависит от многих других факторов. Для того, чтобы эти реформы были успешными, нужна комплексная поддержка и активное вовлечение заинтересованных сторон и всех секторов. Это непросто, но над этим все равно нужно работать. Правительство должно выполнять свои обязательства перед гражданами Украины и таки достигать прогресса в этих реформах, хотя это и сложный процесс", - подчеркнула постоянный представитель ПРООН в Украине.
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Суки, так тут тогда людей не останется.
Це як сусід-алкаш пару раз випросить грошей, ти йому даш, а потім його просто посилаєш подалі.
Они что об ЭТОМ не знают?!!!
если представитель ОПы в интервью отк5рыто заявляет "ну да, мы выводили из фонда борьбы с эпидемией деньги в дорстрой. и чо?" то о чем можно говорить? каждый день факты (а не измышления бихуса) и похеру власти. режим "а чо вы мне сделаете" включен на полную катушку
если бы при порохе как ты кукарекаешь коррупция "никуда не уходила" то западные партнеры ни денег бы не давали ни поддержку бы не оказывали. а так
19.10.2018
Соединенные Штаты ожидают продолжения антикоррупционных реформ в Украине. Об этом заместитель государственного секретаря США - руководитель Бюро Госдепартамента по вопросам противодействия международному наркотрафику и развития правоохранительной системы Кирстен Мэдисон (Kirsten D. Madison) сказала на брифинге в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) 19 октября, во время своего визита в Украину.
«Мы ждем усилий по внедрению реформы. Это независимые антикоррупционные институты, которые очень важны в этом процессе (борьбе с коррупцией - Укринформ). Принятие законодательства по вопросам образования Высшего антикоррупционного суда было важным этапом. Следующим шагом является создание полноценного функционального независимого и эффективного Антикоррупционного суда в Украине, и мы ожидаем, что Украина сделает определенные шаги в этом направлении вскоре, как это было обещано», - сказала Кирстен Мэдисон, сообщает Украинское национальное информационное агентство.
Заместитель госсекретаря США подчеркнула, что для интеграции в Европу, привлечения инвестиций и развития своей экономики Украина должна выполнить обязательства и искоренить коррупцию, которая противоречит принципам и признакам демократического общества. «Я считаю, что народ Украины все еще имеет высокие требования и ожидания от правительства. На основании того, что я увидела, изменения возможны», - подчеркнула она
В то же время Мэдисон признала, украинская власть прилагает неимоверные усилия в проведении реформ и преобразовании старой правоохранительной системы в современную и эффективную организацию, способную обеспечить безопасность граждан.
«Соединенные Штаты могут гордиться тем, что они стали частью таких преобразований», - добавила Кирстен Мэдисон.
https://www.golosameriki.com/a/us-calls-for-anticorruption-reforms-in-ukraine/4621050.html
Деньги давали под проекты и реформы, которые так и не были реализованы!
Наплодили кучу "антикоррупционных органов", которые сидели на недетских зарплатах от иностранных спонсоров и НЕХРЕНА НЕ ДЕЛАЛИ! Только имитировали "бурную деятельность".
Если не затруднит, назови хоть три фамилии, кого посадили за коррупцию при Порошенко!
http://argumentua.com/stati/top-korruptsionery-prigovory-za-2015-2017-gody
Приговоры по древним делам 2000-х, которые вытащили из архивов.
Насиров и прочая шелупень типа "бриллиантовых прокуроров" или судьи Чауса не пострадали!
я тут как то писал, у меня был заказчик. сына отдал учиться "на судью" в 2010 году. платил как положенео штуку в семестр взятки и машину сельских "смаколиков" тягал к каждой сессии. место приготовил в районном суде. все было на мази. нго тут случился 2014 год и его сын так и не стал судьей с формулировкой "зажали суки житья нет никакого". занялся папиным бизнесом - два супермаркета и пара магазинов. Месяц назад был я в тех к4раях ну и заскочил кофе попить. пообщались. сынок.. усиленно готовится к комиссии в киеве на назначение судьей. папа собирает деньги и горюет что надо будет туарег продавать потому как много хотят чтобы сынок без проблем вошел в систему.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-38445621
добавь еще "гы гы гы" и картина будет маслом - уровень умтсвенного развития у вас чисто кацапский. тупое быдло
Свободен!
Слава богу!
https://112.ua/statji/poymali-i-otpustili-pochemu-v-ukraine-razvalivayutsya-dela-protiv-top-chinovnikov-473618.html
и еще - борьба с коррупцией начинается не с верху а снизу. когда у нас перестанут давать взятки полицаям, врачам, учителям, ректорам тогда что то изменится в стране. и никакие строгие меры не помогут. в китае расстрел. коррупция цветет буйным цветом. в ес все хорошо? хер там. попробуй выйти с продукцией к ним на рынок. при наличии всех сертификатов качества без взятки не выйдешь.