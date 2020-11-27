Украина должна выполнить обязательства по искоренению коррупции, чтобы ЕС и МВФ продолжили поддерживать ее, - ПРООН

Постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Дафина Герчева считает, что Украина должна выполнить ряд обязательств по искоренению коррупции, чтобы партнеры по развитию, включая Европейский союз, Международный валютный фонд и других партнеров, продолжили оказывать поддержку, в которой нуждается страна.

Об этом Герчева сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ

"Решение Конституционного суда (о частичной отмене антикоррупционной реформы - ИФ) может негативно повлиять на те усилия, которые Украина уже приложила для того, чтобы стать современной, демократической, процветающей страной", - сказала Герчева.

"Украина уже взяла на себя целый ряд обязательств по искоренению коррупции, и такие обязательства должны быть выполнены для того, чтобы партнеры по развитию, включая ЕС, МВФ и других партнеров продолжили оказывать поддержку, в которой нуждается страна. Поэтому здесь многое стоит на кону, но мы убеждены, что мудрость и рассудительность таки возьмут верх, и вскоре появится взвешенное решение по этому вопросу", - пояснила она.

По ее словам, две важнейших и самых сложных реформы в Украине - судебная и медицинская.

"Здесь многое стоит на кону, есть много групп с корыстными интересами. Успешное внедрение этих реформ зависит от многих других факторов. Для того, чтобы эти реформы были успешными, нужна комплексная поддержка и активное вовлечение заинтересованных сторон и всех секторов. Это непросто, но над этим все равно нужно работать. Правительство должно выполнять свои обязательства перед гражданами Украины и таки достигать прогресса в этих реформах, хотя это и сложный процесс", - подчеркнула постоянный представитель ПРООН в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 10% малых и средних предприятий в Украине оказались на грани банкротства и скоро уйдут из бизнеса из-за COVID-19, - ПРООН