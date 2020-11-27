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Украина усилит мониторинг ситуации относительно возможной заболеваемости норок коронавирусом, - Госпродпотребслужба

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина усилит мониторинг ситуации относительно возможной заболеваемости норок коронавирусом, - Госпродпотребслужба

По поручению главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой будет организован усиленный контроль за ситуацией относительно возможного появления коронавируса у норок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Будет организован активный мониторинг возможной заболеваемости норок коронавирусом на фермах.

По словам Магалецкой, по результатам мониторинга будут приниматься меры по минимизации рисков распространения заболевания. Кроме того, организуют лабораторные исследования норок на SARS-CoV-2 на основе европейского опыта.

"Обращаюсь ко всем: речь не идет о массовых убийствах животных, закрытии ферм или коррупционных проверках... Никто не будет создавать проблемы там, где их нет. Но государство должно контролировать ситуацию. Вирус смертельно опасен, он мутирует и все в большем количестве стран возникают проблемы с этими животными. Поэтому приглашаю всех к конструктивному сотрудничеству ради общего блага!", - отметила Магалецкая.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Дании решили уничтожить всех норок на фермах после того, как у этих животных нашли мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая может распространяться среди людей.

Всемирная организация здравоохранения считает поспешным решение Дании об уничтожении 17 миллионов норок.

Ассоциация звероводов Украины сообщила, что случаев коронавируса на фермах норок в Украине нет.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
писец норкам
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27.11.2020 16:49
+2
Самое главное в этом вопоосе, что бы один поц не взял это под личный контроль. Если возтмет, считай все пропало. А, что, ведь он кроме, как красть, лгать и играть х..м на рояле, больше ни чего не умеет.
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27.11.2020 16:42
+2
Украина усилит мониторинг ситуации относительно возможной заболеваемости норок коронавирусом, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 5190 ***!!!! В Україні більше проблем немає ??????????? Украина усилит мониторинг ситуации относительно возможной заболеваемости норок коронавирусом, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 7626 Украина усилит мониторинг ситуации относительно возможной заболеваемости норок коронавирусом, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 4861 Украина усилит мониторинг ситуации относительно возможной заболеваемости норок коронавирусом, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 4861
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27.11.2020 16:43
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Самое главное в этом вопоосе, что бы один поц не взял это под личный контроль. Если возтмет, считай все пропало. А, что, ведь он кроме, как красть, лгать и играть х..м на рояле, больше ни чего не умеет.
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27.11.2020 16:42 Ответить
Украина усилит мониторинг ситуации относительно возможной заболеваемости норок коронавирусом, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 4391 Норки - наше всё.
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27.11.2020 16:43 Ответить
Щось багато депутатів хворіє на цей вірус.............. та і президент також..........
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27.11.2020 16:43 Ответить
Украина усилит мониторинг ситуации относительно возможной заболеваемости норок коронавирусом, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 5190 ***!!!! В Україні більше проблем немає ??????????? Украина усилит мониторинг ситуации относительно возможной заболеваемости норок коронавирусом, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 7626 Украина усилит мониторинг ситуации относительно возможной заболеваемости норок коронавирусом, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 4861 Украина усилит мониторинг ситуации относительно возможной заболеваемости норок коронавирусом, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 4861
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27.11.2020 16:43 Ответить
может и есть, но нужно придерживаться общей линии управления мудрым наридом и подавать сигналы наверх о понимании вопроса...
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27.11.2020 17:08 Ответить
Російський журналіст Олексій Пивоваров, який брав участь у випробуваннях російської вакцини від коронавірусу Sputnik V, захворів на Covid-19.

Свою думку щодо російського препарату він висловив у Twitter.
За словами Пивоварова, Sputnik V виявився не вакциною, а звичайним плацебо."Два місяці тому я робив щеплення від Covid-19. Ось - дослідним шляхом встановив, що це було плацебо. Або "Супутник" в моєму випадку не спрацював. Загалом, подав заявку на вступ в клуб перехворілих. Самопочуття цілком терпиме", - прокоментував журналіст. https://gazeta.ua/articles/world-life/_rosijskij-zhurnalist-zrobiv-scheplennya-putinskoyu-vakcinoyu-ta-zahvoriv-na-kovid/999545
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27.11.2020 16:44 Ответить
начинать нужно с котов...
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27.11.2020 16:47 Ответить
Прикусіть мову! Кицюнчики - то святе!
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27.11.2020 17:16 Ответить
писец норкам
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27.11.2020 16:49 Ответить
Я ЗА НОРОК !!! лутши миллиалд идейных уйдут в покон чем один НОРОК !!!
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27.11.2020 16:53 Ответить
О, песець прийшов. Добривечір!
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27.11.2020 17:28 Ответить
Хоч я і не веган, але норок шкода.
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27.11.2020 17:38 Ответить
норки...да... це дійсно основна, найвагоміша проблема поширення іфекції...норки... вашу ж... курви в що ви граєтесь?
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27.11.2020 18:12 Ответить
 
 