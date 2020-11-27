Украина усилит мониторинг ситуации относительно возможной заболеваемости норок коронавирусом, - Госпродпотребслужба

По поручению главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой будет организован усиленный контроль за ситуацией относительно возможного появления коронавируса у норок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Будет организован активный мониторинг возможной заболеваемости норок коронавирусом на фермах.

По словам Магалецкой, по результатам мониторинга будут приниматься меры по минимизации рисков распространения заболевания. Кроме того, организуют лабораторные исследования норок на SARS-CoV-2 на основе европейского опыта.

"Обращаюсь ко всем: речь не идет о массовых убийствах животных, закрытии ферм или коррупционных проверках... Никто не будет создавать проблемы там, где их нет. Но государство должно контролировать ситуацию. Вирус смертельно опасен, он мутирует и все в большем количестве стран возникают проблемы с этими животными. Поэтому приглашаю всех к конструктивному сотрудничеству ради общего блага!", - отметила Магалецкая.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Дании решили уничтожить всех норок на фермах после того, как у этих животных нашли мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая может распространяться среди людей.

Всемирная организация здравоохранения считает поспешным решение Дании об уничтожении 17 миллионов норок.

Ассоциация звероводов Украины сообщила, что случаев коронавируса на фермах норок в Украине нет.

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