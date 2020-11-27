Обновленный проект Госбюджета-2021: расходы на Офис Генпрокурора увеличили на 2 млрд грн, на Раду - на 247 млн грн, на Минобразования - уменьшили на 4 млрд грн
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Кабинет Министров Украины предлагает в проекте Государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению увеличить на 2 млрд грн расходы на Офис Генерального прокурора и уменьшить на 4 млрд грн - на Министерство образования и науки по сравнению с предыдущей редакцией.
В частности, Кабмин предлагает увеличить расходы на Офис генерального прокурора по сравнению с проектом бюджета к первому чтению на 2,034 млрд грн. Также среди прочего, предлагается увеличить расходы: на аппарат Министерства внутренних дел – на 797,4 млн грн, на Госпотребслужбу - на 538,1 млн грн, на Министерство иностранных дел – на 498,2 млн грн, на Министерство здравоохранения – на 3,946 млрд грн, на Министерство энергетики - на 350 млн грн, на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов – на 491,1 млн грн, на Министерство инфраструктуры - на 2,405 млн грн, на Министерство молодежи и спорта – на 427,3 млн грн, на Министерство культуры и информационной политики – на 1,146 млрд грн и на Государственное космическое агентство Украины – на 549,5 млн грн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В то же время предлагается сократить на 130 млн грн расходы на Государственное управление делами, на 1,129 млрд грн – на государственные капитальные расходы на разработку и реализацию инвестиционных проектов, на 4,097 млрд грн - на Министерство образования и науки, на 8,5 млрд – на Пенсионный фонд и на 4,86 млрд – на Государственный фонд регионального развития.
Расходы общего фонда Государственного бюджета на Аппарат Верховной Рады в 2021 году составят 2 529 712,2 тысяч гривен. Это на 24,1% больше, чем в текущем году (2 038 424,8 тысяч гривен). Кроме того, расходы на Верховную Раду на 247 026,4 тысяч гривен больше, чем это было предусмотрено в проекте Госбюджета к первому чтению в сентябре, пишет РБК-Украина.
Кроме того, в проекте Госбюджета расходы на Государственное бюро расследований предусмотрены в сумме 2 484 078,0 тысяч гривен. Это на 75,4% больше, чем в текущем году (1 416 535,9 тысяч гривен). По сравнению с первым чтением сумма не изменилась, пишет издание.
Расходы на Службу безопасности предусмотрены на сумму 14 746 278,1 тысяч гривен. Это на 23,2% больше, чем в текущем году (11 971 795,4 тысяч гривен). По сравнению с первым чтением сумма не изменилась.
Расходы на Национальное антикоррупционное бюро Украины составят 1 065 797,6 тысяч гривен. Это на 15,3% больше, чем в текущем году (924 100,9 тысяч гривен). По сравнению с первым чтением сумма не изменилась.
Расходы на Министерство внутренних дел запланированы в сумме 85 815 607,1 тысяч гривен. Это на 4,6% больше, чем в текущем году (82 036 681,1 тысяч гривен). По сравнению с первым чтением сумма не изменилась.
Расходы на Управление государственной охраны составят 1 651 204,0 тысяч гривен. Это на 15,3% больше, чем в текущем году (1 582 699,4 тысяч гривен). По сравнению с первым чтением сумма не изменилась.
Пожалуйста, подождите...
ладно.. хоть за год-то?!)) ан нет.. повышение зп на 70% осенью отменяют ВТОРОЙ год подряд))
Более того, им повышение зп отменили и в 2021 году..
А ведь всего лишь нужно было ДУМАТЬ, а не смотреть тупые сериальчики - и сейчас бы получали в 2+ раза больше чем в 2019 году...
А я краще батькам їх вiддам.
-Пропоную одну Волгу віддати мені, а другу - моїй жінці.
-А нам? А нам?
-Буї вам! На цьому засідання закінчено! )))
Видосики смотреть и крестики ставить за клоуна? Образования не надо...
А про 4 тыщ баксов, просто оговорка, хотел сказать "гривен"... Зато великолепная шутка! Мавр (учителя) сделал своё дело (на избирательных участках).
Мавр может быть свободен!
27.11.2020, 16:44 • 104 • 0
Чинна українська влада не здійснює стратегічного державного планування життя країни, не продемонструвала жодних ефективних управлінських рішень, натомість мають місце глибокі соціально-економічна та політична кризи.
Про це під час круглого столу на тему «Безпорадність влади - чи є альтернатива цій суспільній небезпеці?» сказав директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко, повідомляє Інтерфакс-Україна, інформує UAINFO.org.
«У нас поєднання глибокої соціально-економічної, політичної і соціально-медичної криз. Все це поєдналось в єдиній одиниці часу і простору. Наша ситуація на кшталт ножиць: з одного боку високо ростуть складнощі і проблеми, а з іншої - падає компетенція і легітимність влади. Тут навіть чорного лебедя не потрібно шукати. Це все створює рух в сторону катастрофи», - сказав він і пояснив, що така ситуація неминуче позначиться на стабільності держави.
Політолог також вказав на те, що за два роки діяльності нової влади в Україні не було здійснено належних якісних управлінських рішень, на що сподівалось українське суспільство.
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«Натомість ви вмієте робити чудові «відосики», вмієте чудово корумпувати, імітувати державну діяльність. Але покажіть хоча б один управлінський результат: тобто, що хвалено певне рішення, і отриманий якісний результат. Але навіть цього немає!» - обурився він.
Віктор Небоженко також додав, що український уряд не створює стратегічну та ефективну програму реформ виходу із кризи, натомість «вони говорять про більш простий інструмент роботи - якийсь «план».
«Але ми розуміємо, що планування без відповідальності і без ресурсів - це марення. Чим відрізняється підліток від дорослої людини: він марить! Він бурхливо марить, але там немає ані відповідальності, ані цілі, ані ресурсів, ані його особистої участі. Мені здається, що саме у таких перманентних мріях перебуває і уряд, і ВРУ, і Офіс Президента», - сказав він.
Політолог додав, що на його переконання Президент України Володимир Зеленський «навіть не підозрює, що відбувається в країні».
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«Його політична культура не вміщує в собі всі ті проблеми і складнощі, що існують в Україні. Він вважає, що переговори з МВФ - це весела прогулянка, де можна когось переговорити. Але він не розуміє, що це потужний механізм і інституція», - впевнений він.
Віктор Небоженко також зазначив, що крім партій і політичний сил, починає «розкладатись» політична еліта, яка раніше впливала на державні процеси, а за результатами місцевих виборів можна сказати, що утворюються «жахливі за своїм цинізмом ситуативні союзи».
«Жахливо, що заради влади здійснюються такі фантастичні цинічні союзи. І потім незрозуміло взагалі, як виборець розбереться: хто наш, а хто - ні», - завершив він.
Тобто, в другому уряді Зеленського вже навіть прикинули на скільки скоротить кількість пенсіонерів?
( В школе мечтал стать дипломатом и даже готовился в МГИМО, но поступил на обучение по специальности «Правоведение» в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета[21], который окончил в 2000 году. По полученной специальности никогда не работал[22]),
а каким мировым деятелем стал! Да половина СН - без образования! А как страной правят!
Куда ведут! И куда завели?
Це той бюджет, який схвалив МВФ? Сильно сумніваюсь.
Какой сценарий у "95" на этот раз, а может судьи "КС" выздоровят?
Катерина Хорощакжурналістка УП.Життя
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, що реформування системи охорони здоров'я за часів Уляни Супрун було руйнівним.
За словами міністра, діяльність могла б призвести до падіння при 2-3 тисячах хворих на COVID-19.
Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун відреагувала на звинувачення.
"Не розумію, як людина, яка досі не налагодила систему тестування і відстеження контактів на належному рівні, може щось мямлити про "колапс при 3-х тисячах випадків".
Це, напевно, новий мем, бо старі про "50 тисяч лікарів втратять роботу" і "ми чемпіони у боротьбі з COVID-19" уже не працюють", - написала Супрун у Facebook.Уляна Супрун, ексочільниця Міністерства охорони здоров'я
За її словами, трансформація системи охорони здоров'я, яку запровадила її команда, базується на британській моделі.
"Совок в костюмі її не обирав. Як і не обирав жодну іншу, бо навряд чи розуміє відмінності, чи більше того має якесь бачення, крім набору популістичних гасел.
Але хтось написав йому про британську модель і зробив правильно, бо це правильний варіант для України", - сказала Супрун.
Ексочільниця МОЗ вважає, що ситуація ставатиме лише гіршою.
"Відповідно, заяви міністра будуть ставати ще безглуздішими, а полювання на відьом - ще актуальнішим. Сьогодні в Україні "здоровий глузд" оголошено в розшук.
Тож якщо іноді, слухаючи чи читаючи заяви наших топпосадовців, вам здаватиметься, що вас мають за ідіотів - не сумнівайтесь, так скоріш за все і є", - додала вона.
Позор Зеленскому и СН, а так же всем депутатам, которые поддержали этот маразм!
Зємлю - крєстьянам!
Камунізм - камуністам! Ура!