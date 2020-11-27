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Новости Общество
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Киев (24545) прокуратура (4868) Банк Хрещатик (14)

Экс-сотрудницу банка "Хрещатик" подозревают в хищении более 10 млн грн вкладчиков, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Общество

Экс-сотрудницу банка

Бывшей сотруднице регионального отделения банка "Хрещатик" сообщено о подозрении из-за служебного подлога и завладения средствами вкладчиков путем злоупотребления служебным положением.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской горпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Досудебным расследованием установлено, что подозреваемая, будучи ответственной за оформление договоров и вступив в сговор с другими работниками банка, предоставляла вкладчикам заведомо поддельные документы, якобы подтверждающие принадлежность передачи банка средств по депозитным договорам", - сообщает прокуратура.

Отмечается, что полученные от клиентов средства подозреваемая не учитывала должным образом и вместе с другими соучастниками использовала по своему усмотрению.

"Указанными действиями клиентам банка причинен ущерб на общую сумму более 10 млн грн", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. В рамках следствия устанавливаются другие соучастники преступления.

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у Гонтаревой научилась
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27.11.2020 17:36 Ответить
Итить вы дебилоиды...
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27.11.2020 19:26 Ответить
бывает, все имеют право на ошибку.
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27.11.2020 18:20 Ответить
На кОл.4482в7
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27.11.2020 18:26 Ответить
 
 