Экс-сотрудницу банка "Хрещатик" подозревают в хищении более 10 млн грн вкладчиков, - прокуратура
Новости Цензор.НЕТ Общество
Бывшей сотруднице регионального отделения банка "Хрещатик" сообщено о подозрении из-за служебного подлога и завладения средствами вкладчиков путем злоупотребления служебным положением.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской горпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
"Досудебным расследованием установлено, что подозреваемая, будучи ответственной за оформление договоров и вступив в сговор с другими работниками банка, предоставляла вкладчикам заведомо поддельные документы, якобы подтверждающие принадлежность передачи банка средств по депозитным договорам", - сообщает прокуратура.
Отмечается, что полученные от клиентов средства подозреваемая не учитывала должным образом и вместе с другими соучастниками использовала по своему усмотрению.
"Указанными действиями клиентам банка причинен ущерб на общую сумму более 10 млн грн", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. В рамках следствия устанавливаются другие соучастники преступления.
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