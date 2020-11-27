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Новости Происшествия
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обыск (1845) ГБР (2556) Василевская-Смаглюк (60)

ГБР проводит обыски у экс-таможенника Романенко, который может быть причастен к миллиардным контрабандным схемам

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ГБР проводит обыски у экс-таможенника Романенко, который может быть причастен к миллиардным контрабандным схемам

Государственное бюро расследований проводит обыск у экс-таможенника Геннадия Романенко, который может быть организатором контрабандных схем.

Об этом в Telegram сообщила нардеп "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, информирует Цензор.НЕТ.

"По материалам суда, он может быть организатором контрабандных схем, которые привели к миллиардным убыткам государственному бюджету. Правоохранители сейчас работают в его офисе в Киеве на бульваре Дружбы народов 14-16, корпус 2, офис 241. А также в его имении в Романкове, улица Зеленая, 29. В его автомобиле Рендж Ровер, который формально принадлежит гражданину К, АА1234ОИ. В доме в Киеве по Столичному шоссе, 129", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, обыски также проходят сейчас у начальника внутренней безопасности таможенной службы Мирошниченко, директора департамента борьбы с контрабандой Резника.

Также нардеп опубликовала постановления суда, в которых, по ее словам, "полностью изображена схема связей между Романенко, людьми, которых журналисты называют контрабандистами и сотрудниками таможенных органов".

"Я думаю, деньги для оплаты пенсий, субсидий, кислородных концентраторов и дорог следует искать не в МВФ, а дома у вышеуказанных лиц", - подытожила Василевская-Смаглюк.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР проводит обыски у чиновников Гостаможслужбы Мирошниченко и Резника, а также экс-таможенника Геннадия Романенко.

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ГБР проводит обыски у экс-таможенника Романенко, который может быть причастен к миллиардным контрабандным схемам 01
ГБР проводит обыски у экс-таможенника Романенко, который может быть причастен к миллиардным контрабандным схемам 02
ГБР проводит обыски у экс-таможенника Романенко, который может быть причастен к миллиардным контрабандным схемам 03
ГБР проводит обыски у экс-таможенника Романенко, который может быть причастен к миллиардным контрабандным схемам 04
ГБР проводит обыски у экс-таможенника Романенко, который может быть причастен к миллиардным контрабандным схемам 05
ГБР проводит обыски у экс-таможенника Романенко, который может быть причастен к миллиардным контрабандным схемам 06
ГБР проводит обыски у экс-таможенника Романенко, который может быть причастен к миллиардным контрабандным схемам 07

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Українська мафія, очолювана українськими олігархами, спроможна фінансово підтримати Міжнародний Валютний Фонд.
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27.11.2020 17:25
+5
Слушайте пан Президент- а спец. службы Украины вам подчиняются???? Или это так сложно узнать кто и чем живет????
Каждый чиновник вор- задолбали!!!
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27.11.2020 17:14
+4
У твоего бородатого хозяина надо искать, журнашлюшка тупая.
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27.11.2020 17:11
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У твоего бородатого хозяина надо искать, журнашлюшка тупая.
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27.11.2020 17:11 Ответить
Я думаю що у Романенко знайдуть кілька мільярдів гривень, це допоможе дожити до Нового Року без траншу МВФ.
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27.11.2020 17:15 Ответить
Игореша ты бы слазил с тяжелых наркотиков, оно до добра не доведет.
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27.11.2020 17:36 Ответить
Очередной цирк кто то из прокуратуры и судей станет богаче на пару лимонов а государство просто поимеют эти частные опг которые просто озверели при Зе который кроме видосиков в реале ни на что не способен
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27.11.2020 17:12 Ответить
Слушайте пан Президент- а спец. службы Украины вам подчиняются???? Или это так сложно узнать кто и чем живет????
Каждый чиновник вор- задолбали!!!
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27.11.2020 17:14 Ответить
ти кому оце пишеш.. сам зелений теж ворюга як і його крестний батько коломойский.
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27.11.2020 17:44 Ответить
ворон ворону око не виклює
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27.11.2020 18:02 Ответить
Ні каждий вор - чіновнік. Но каждий чіновнік - вор..🤪
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27.11.2020 18:46 Ответить
"Я думаю, деньги для оплаты пенсий, субсидий, кислородных концентраторов и дорог следует искать не в МВФ, а дома у вышеуказанных лиц", - подытожила Василевская-Смаглюк.

Вах-вах-вах!
Неужели "Слуги" нашли очередного "Свинарчука" виноватого во всех бедах Зе-наркомана?
300 миллиардов из Бюджета именно он разворовал?
ГБР проводит обыски у экс-таможенника Романенко, который может быть причастен к миллиардным контрабандным схемам - Цензор.НЕТ 9781
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27.11.2020 17:16 Ответить
да нахрена нам ваши зелені понти... ви там всі вори ..хватить нам лапшу вішати... в тюрму садять тікі робочих і крестьян...а ви небожителі непідсудні...вас треба просто знищити . фізично знищити..
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27.11.2020 17:25 Ответить
Українська мафія, очолювана українськими олігархами, спроможна фінансово підтримати Міжнародний Валютний Фонд.
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27.11.2020 17:25 Ответить
Тю, а навіщо вони туди і перлися б.
Ще коли йдуть вчитися, то знають -
Хабар, або якась схема...
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27.11.2020 17:40 Ответить
А що вони шукають через 5 років, хіба можна обілетити. Це ексмитник часів Кучми, Ющенка, мабуть і Януковича. А чому не шукають клондайк і скарбів у львівського ексмитника тих же часів 3-х екс-президентів Козака Тараса (соратника Медведчука), який заробив свої мільйонні доларові статки за 10 років роботи в ДПА і митниці, тепер скупив медіа-канали і пропагує "руцький мір". А як красиво починав з митника у 28 років, очоливши львівську регіональну митницю, ну подібно як Романенко Г.
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27.11.2020 17:44 Ответить
Якщо печерний суд, то і справа буде робитися по печерному.
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27.11.2020 17:45 Ответить
гбр открою вам секрет, за таможенными схемами стоит кремлевская Крыса ермак и Харьковский казнокрад, педофильный гомик с липовым дипломом и званием сАбаков,,,,
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27.11.2020 18:08 Ответить
Поздно всрались. Бабки уже давно в офшорах загорают. Это же надо, почти два года смотреть, как таможня не дает бюджету десятками миллиардов и даже не чухаться! ДБР проводить обшуки в ексмитника Романенка, який може бути причетний до мільярдних контрабандних схем - Цензор.НЕТ 4234
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27.11.2020 18:24 Ответить
Бог в помощь! "Таможня! Даешь добро?" - золотые слова!
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27.11.2020 18:28 Ответить
Очередные маски-шоу которые закончатся заносом денег в ДБР и прокуратуру. Но об этом в прессе уже не сообщат.
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27.11.2020 18:53 Ответить
не толпитесь, денех нет и не будет
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27.11.2020 23:01 Ответить
 
 