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Наемники РФ с начала суток 5 раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наемники РФ с начала суток 5 раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска с начала суток 5 раз нарушали режим прекращения огня, используя гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ОС, информирует Цензор.НЕТ.

В пригороде Авдеевки противник открывал огонь из крупнокалиберного пулемета, подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Опытное враг применил ручной противотанковый гранатомет, а вблизи Шумов дважды провоцировал украинских защитников из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Кроме того, в районе населенного пункта Водяное российско-оккупационные войска открывали огонь из крупнокалиберного пулемета.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 7 гектаров территории и переданы на уничтожение 122 взрывоопасных предмета.

Объединенные силы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции на территории Луганской и Донецкой областей.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Та вже пора ******* по ним ракетним ударом. Де там Байрактари? Вони ще жодного терориста не вбили, а Хомчак вже хоче нові Байрактари в Туреччині купляти. Випробовуйте на терористах цю зброю, щоб розуміти підходить вона нам чи не підходить. Навіщо вона стоїть без діла, коли йде війна?
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27.11.2020 17:20 Ответить
"Наемники РФ с начала суток 5 раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС"

Ви хоч розумієте, якими ідіотами ви вигядаєте, роблячи такі заяви? Хоч в лапки беріть, той режим.
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27.11.2020 17:28 Ответить
Зк-ленський,Хомчак,Таран - група відчайдухів-напівзрадників,напівколоборантів,напівворогів. Це так,по дипломатичному, щоби нікого не зобідити на метення блискавок. Характеристика усіх цих "главковерхів", як в загальному: хто вони по собі і хто такі? Лише питанням,бо відповідей не має. Вірніш,вони є,але не на користь України,та і народу,як господарю цієї країни. Судять по результатам ( без матюків буду,хоча важко). Оскільки країна зараз доведена до " цугундера" після такого підняття з 2014 по весну 2019, то і паралельні результати для армії на сьогодні такі ж самі.Не знаю,бачили ви чи ні, як наші солдати зараз на передовій набивають патронташі ВКП,НЦВТ,ЗРБ або КПВТ? Коротко,не для слабонервних і недолугих....НОГАМИ. Правда...НОГАМИ. Навітьу воюючих африканських племенах...заряджають( набивають) патронташ...Набивними автомеханічними засобами. Дякувати,що не молотилами,бо вже всі б стволи у зброї ...покорючало б. За таку "увагу" до армійських проблем в англійськіх Королівських ЗС та ВМФ генералів та адміралів,не зважаючи на статуси ( лорди,пери) , замість м'яких пенсійних крісел біля каміну та з неокругленою сумою на рахунках виплат....королі відправляли таких "главковерхів" ....на острови каміння тягати десь в Індійському океані. Може тому в маленькій по розміру острівній Англіі один із сильних флотів та ************ мобільна суходольна армія. А що у нас вже за рік відбулось з цими "генералами"? Ногами по вибуховим....***..ть,якщо ви йшли голосувати,про що ви думали і яким місцем ?
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28.11.2020 08:14 Ответить
 
 