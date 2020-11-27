"Наемники РФ с начала суток 5 раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС"

Российско-оккупационные войска с начала суток 5 раз нарушали режим прекращения огня, используя гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ОС, информирует Цензор.НЕТ.

В пригороде Авдеевки противник открывал огонь из крупнокалиберного пулемета, подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Опытное враг применил ручной противотанковый гранатомет, а вблизи Шумов дважды провоцировал украинских защитников из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Кроме того, в районе населенного пункта Водяное российско-оккупационные войска открывали огонь из крупнокалиберного пулемета.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 7 гектаров территории и переданы на уничтожение 122 взрывоопасных предмета.

Объединенные силы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции на территории Луганской и Донецкой областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент, и это зависит только от Кремля, - Данилов