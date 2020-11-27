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Граждане Украины занимают первое место по количеству полученных разрешений на проживание в ЕС, - Евростат

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Граждане Украины занимают первое место по количеству полученных разрешений на проживание в ЕС, - Евростат

Граждане Украины в 2019 году получили больше всех разрешений на проживание в странах, входящих в Европейский союз.

Об этом сообщила в пятницу Статистическая служба ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно сообщению, в прошлом году 757 тыс. первых разрешений на проживание досталось украинцам. Граждане Украины занимают первое место по количеству полученных разрешений серез всех лиц, кому они были выданы. Почти четыре из пяти таких разрешений выдала Польша. В частности, 87% украинцев получили разрешение для трудоустройства.

На втором месте идут граждане Марокко - им было выдано 133 тыс. разрешений, из которых 47% выдала Испания. На третьем месте - граждане Индии, которым было выдано 131 тыс. разрешений, из них 19% в Германии.

Всего в 2019 году в Евросоюзе было выдано около 3 миллионов первых разрешений на проживание. По сравнению с 2018 годом это больше на 6% или на 163 тыс.

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В прошлом году наибольшее количество разрешений было выдано в связи с трудоустройством (41%), а также по семейным причинам (27%) и образовательным причинам (14%). Другие причины, в том числе международная защита, составили 18%.

Больше всего в Евросоюзе разрешений для трудоустройства выдала Польша - 52% или 625 тыс., Из них 551 тыс. разрешений было выдано украинцам. Франция выдала больше всех разрешений для обучения (23% или 90 тыс.), Германия - разрешений по семейным причинам (21% или 167 тыс.).

Это уже четвертый год подряд, когда украинцы получили больше всех разрешений на проживание в ЕС.

Также читайте: Украинцы вошли в топ-5 жертв торговли людьми в Евросоюзе

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
Вот провод для гордости. Из Украины бегут активнее всего. Граждане Украины занимают первое место по количеству полученных разрешений на проживание в ЕС, - Евростат - Цензор.НЕТ 1184
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27.11.2020 17:29
+6
Народ стабильно и уверено убегает из страны. Привет нашим гавно-политикам последних 20 лет
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27.11.2020 17:30
+6
В статье сказано, что 4 года подряд - первые.
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27.11.2020 17:49
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Вот провод для гордости. Из Украины бегут активнее всего. Граждане Украины занимают первое место по количеству полученных разрешений на проживание в ЕС, - Евростат - Цензор.НЕТ 1184
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27.11.2020 17:29 Ответить
Аж дивно.....Вже видно насміялись?
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27.11.2020 17:33 Ответить
При Порошенко были на 3-5 месте а вот при зебилах...
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27.11.2020 17:37 Ответить
В статье сказано, что 4 года подряд - первые.
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27.11.2020 17:49 Ответить
Люди бегут из страны.
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27.11.2020 17:30 Ответить
Зато 757 тысяч украинцев стали европейцами. Если гора не идет к Магомеду.
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27.11.2020 17:32 Ответить
А кем они были до этого?
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27.11.2020 17:43 Ответить
украинцами
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27.11.2020 19:19 Ответить
Народ стабильно и уверено убегает из страны. Привет нашим гавно-политикам последних 20 лет
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27.11.2020 17:30 Ответить
И миллиарды евро ввозят в Украину , больше чем олигархи
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27.11.2020 17:32 Ответить
Я бы там на месте потратил. Рестораны, кафе,боулинги .
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27.11.2020 17:44 Ответить
Вы рассуждаете как все бедные люди 😀😀😀
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27.11.2020 17:50 Ответить
Ленивая Европа уже не хочет работать . Для этого есть мы .
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27.11.2020 17:34 Ответить
нет настроения!!(и вправду ленивый)а то б я тебе рассказал и про ,,ленивых европейцев" и украинских,,трударей" Громадяни України посідають перше місце за кількістю отриманих дозволів на проживання в ЄС, - Євростат - Цензор.НЕТ 3609 Громадяни України посідають перше місце за кількістю отриманих дозволів на проживання в ЄС, - Євростат - Цензор.НЕТ 7408
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28.11.2020 00:12 Ответить
Украине надо входить в Евросоюз и вопросы все снимутся сами собой
Это единственный выход
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27.11.2020 17:34 Ответить
Ага. Вы уже вошли? Назад не хотите?
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27.11.2020 17:37 Ответить
А зачем мне назад ? Я Украину в ЕС ЛУЧШЕ ПОДТЯНУ.

Что и делаю .
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27.11.2020 17:52 Ответить
Это как же вы Украину в ЕС подтягиваете? Тем что налоги там платите, а не здесь?
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27.11.2020 18:13 Ответить
Назад це куди? В ČSSR і Варшавський договір?
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27.11.2020 17:59 Ответить
Куди це "сметуни" побігли?
Граждане Украины занимают первое место по количеству полученных разрешений на проживание в ЕС, - Евростат - Цензор.НЕТ 7980
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27.11.2020 17:46 Ответить
😀😀😀
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27.11.2020 17:52 Ответить
Громадяни України посідають перше місце за кількістю отриманих дозволів на проживання в ЄС, - Євростат - Цензор.НЕТ 511
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27.11.2020 21:13 Ответить
Статью читала? Больше всех разрешений выдает Польша, а в Польшу люди стали езать потому что безвиз. Да, спасибо сивочолому Гетьману что добился безвиза.
Если б не безвиз, то были бы мы позади Марокко и пр.
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27.11.2020 18:13 Ответить
Та ви шо? І при чийому керівництві на перше місце вибігли?
"Во время своей инаугурации я говорил, что во всем мире украинцев 65 миллионов и мы очень хотим, чтобы вы вернулись домой. Мы также хотим, чтобы те, кто опустил руки и планирует уехать из Украины - остались. Поэтому мы запускаем новую государственную программу "Возвращайся и оставайся", - заявил Зеленский в своем видеообращении в соцсети."
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27.11.2020 18:15 Ответить
ще при гетьману почали втікати інтенсивно!!!
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27.11.2020 18:05 Ответить
потому что безвиз появился.
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27.11.2020 18:15 Ответить
Забавно, если бы это была Швейцария или Норвегия! Но в процентном соотношении, в плане миграции внутри ЕС, мы не на первом (в % от населения), так сказать!
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27.11.2020 18:20 Ответить
,бегом в ДНР
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27.11.2020 20:19 Ответить
нифига малята - пока Украина не станет 51-м Европейским Штатом в ЕС ( утопия - да Громадяни України посідають перше місце за кількістю отриманих дозволів на проживання в ЄС, - Євростат - Цензор.НЕТ 1339) как минимум на 40 лет....- никакие "коломойские и пЭйсхатые" никуда Украину не отдадут и не отпустят - им самим дойная корова всегда нужна...- ну а про карлика пУтлера и северного "соседа " и говорить не стоить- так что все это сегодняшнее здесь- еще на очень долго...
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27.11.2020 20:57 Ответить
Граждане Украины в 2019 году получили больше всех разрешений .....

Это уже четвертый год подряд, когда украинцы получили больше всех разрешений ....

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Это включает '16, '17, '18, '19 - года правления Порошенко.

Майдан - 2014. Первые уже в 2016. Безвиз только c 11 Июня 2017. При чем тут безвиз?
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27.11.2020 23:18 Ответить
 
 