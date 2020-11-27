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Новости Общество
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Тарифы на электроэнергию (1907) электроэнергия (763)

Тарифы на электричество для населения не менялись 4 года при инфляции 20-25%, - Паращий

Новости Цензор.НЕТ Общество

Тарифы на электричество для населения не менялись 4 года при инфляции 20-25%, - Паращий

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей не менялись в течение 4 лет при инфляции в 20-25%.

  Об этом сообщил руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

"У нас тарифы для населения с 2016 года не менялись. За 4 года у нас инфляция 20% или 25% была, а электроэнергия для населения не растет. Такое долго не может быть. Да, мы знаем, у нас постоянно с этим проблемы. Потому что до 2015 года оно тоже 5 лет не менялось. Но рано или поздно приходится", - отметил аналитик.

Ссылаясь на заявления и.о. министра энергетики Юрия Бойко, Паращий отметил, что сейчас фактически население платит только за услуги по поставке и распределению электроэнергии. "Если мы говорим, что у нас сейчас тарифы на распределение вырастут из-за реформы в облэнерго, то получается, что сейчас рынок будет еще населению доплачивать за то, что они потребляют электроэнергию", - добавил руководитель аналитического департамента Concorde Capital.

При этом Паращий отметил, что поскольку планируемые параметры повышения тарифов пока неизвестны, говорить о степени влияния этого решения на экономику и объем кросс-субсидирования преждевременно.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.час на первые 100 кВт.час и 1,68 грн/кВт.час на остальной объем месячного потребления. По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 г. даже не будет покрывать затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн. Глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.
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Топ комментарии
+26
))) мажьте на хлеб зебилы
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27.11.2020 17:35
+21
Головне щоби заводам Коломойського знижку в 40% не скасували.
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27.11.2020 17:36
+20
Тарифы на все при Зе растут. Вот оказуется что нариду не хватало.
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27.11.2020 17:36
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Тарифы на электричество для населения не менялись 4 года при инфляции 20-25%, - Паращий

И шо? Зато в магазинах по три раза в день ценники меняют. Пусть они с "электриками" поделятся.
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27.11.2020 17:34 Ответить
тут другое странно: если 4 года подряд "Порошенко вАравал" и тарифы не меняли - то почему сейчас решили поднимать тарифы? неужто "новые лица" вороют во много раз больше? Тарифи на електрику для населення не змінювалися 4 роки при інфляції 20-25%, - Паращій - Цензор.НЕТ 7176
А главное, почему зебилы заткнулись и терпят?
помнится они орали что "если что-то пойдет не так - мы его сметём".. ну и где те "сме(ок)туны"? Тарифи на електрику для населення не змінювалися 4 роки при інфляції 20-25%, - Паращій - Цензор.НЕТ 7176
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27.11.2020 18:29 Ответить
Странно другое. Нелох козликом скакал по стадиону и орал, что тарифы высокие, так почему вместо снижения сейчас расти должны?
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27.11.2020 19:02 Ответить
Нелох и остался нелохом, лохами оказались 73% зебилов, которые поверили мелкой обрези. Хава нагила.
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27.11.2020 20:14 Ответить
странно другое на хрена мне как и другим дорогая электроэнергия от жлоба ахметова и почему останавливается атомная энергетика и что на это скажет александр прыщ дранный аналитик Тарифи на електрику для населення не змінювалися 4 роки при інфляції 20-25%, - Паращій - Цензор.НЕТ 3598
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27.11.2020 20:19 Ответить
При Порошенко тарифы на электричество не меняли ? Вы в кому это заливаете, украинской диаспоре?
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28.11.2020 05:13 Ответить
По перше - офіційна інфляція значно менша! Хтось бреше. Мабуть бреше БАКС, він такий самий, як і 4 роки тому. Висновок - інфляція БАКСА 20-25% на рік.
По друге - тарифи залежать від відпускної ціни виробників та цін на передачу від виробника до споживача. По АЕС (50% виробництва) відпускна ціна майже не змінилася, по тепловій за 4 роки ТОЧНО НЕ ЗБІЛЬШИЛАСЯ НА 100% (20-25% на рік).

Остаточний висновок - Паращій бреше, як сивий мерин!

Задача Паращія, підготувати лохторат до покриття ринкових неплатежів, котрі виникли завдяки недолугому ринку електоенергії, прийнятому в турборежимі тупорилими ЗЕбілами!
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28.11.2020 08:05 Ответить
да пошли вы на ...сами знаете куда - зато цены и налоги менялись
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27.11.2020 17:34 Ответить
))) мажьте на хлеб зебилы
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27.11.2020 17:35 Ответить
Уже дрочелина на хлеб не хватаетимазать.
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27.11.2020 18:24 Ответить
Тарифы на все при Зе растут. Вот оказуется что нариду не хватало.
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27.11.2020 17:36 Ответить
уже не знают, что сбрехать... Тарифы на электричество для населения не менялись 4 года при инфляции 20-25%, - Паращий - Цензор.НЕТ 877
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27.11.2020 17:36 Ответить
Тарифы на электричество для населения не менялись 4 года при инфляции 20-25%, - Паращий - Цензор.НЕТ 1919
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27.11.2020 17:40 Ответить
Картинка неуместная. Сейчас модно - "если не поднять тарифы, страна попадет под управление Сороса".
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27.11.2020 17:46 Ответить
на картинке почему-то не зелупа.
почему-то там мужик, при котором тарифы были намноооого меньше...

ты зелупу, зелупу рисуй!
смелее, бобик.
будь последовательным.
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27.11.2020 17:59 Ответить
как раз при этом мужике тарифы и подскочили. Но инициатором вроде был не он, а Яценюк.
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27.11.2020 18:04 Ответить
Ты тут что, решил правду написать, забыл где находишься? Может ты ещё про 50$ за 1к кубов за газ вспомнишь? А может про тыщу в день, сепарок ты клятый? Ты на самом "независимом" ресурсе в Украине, так что в стойло))
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27.11.2020 18:46 Ответить
"Независимом" от кого, рашик?
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27.11.2020 19:02 Ответить
Кацапик не знает значение слово независимость? Ну это понятно) независимость это когда не удаляют и не спамят правду о Пети и его друзьях. Про Зеленского же не удаляют. Есть что возразить по существу? Если нет, иди виляй хвостом в другом месте.
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27.11.2020 19:14 Ответить
Виляйте на здоровье. Но не в Украине.
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27.11.2020 21:10 Ответить
Головне щоби заводам Коломойського знижку в 40% не скасували.
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27.11.2020 17:36 Ответить
Процветание от зели . Цените . Уничтожаем атомную , почти бесплатную , платим за золотую зелёную .
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27.11.2020 17:37 Ответить
За зеленую платим от Пепы, а насчет атомной - верно
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27.11.2020 21:57 Ответить
Доходы простых людей повышайте а не тарифы придурки *** вороватые ,бо дело для вас может закончиться хреново ,люди уже на таком взводе ,что если где-то заискрит то уже хрен потушишь ..
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27.11.2020 17:39 Ответить
щановні-голосуйте надалі за голобородька- і чекай те зарплату 4000 євро-він не лох-лохи за нього голосували-
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27.11.2020 17:40 Ответить
ЯКА -ЯКА інфляція !??
інфляція 5-7 %, а минулого року і дефляція була..

оце ахметка розкрив ротяку ..
25% х 4 роки , тобто хоче підвищення е/е на 100%
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27.11.2020 17:41 Ответить
😆😆😆😁😁😁🤣🤣🤣давайте, жгітє. Буга-га... Оце хоть поржом! Ахаха... Видайтє зебілам ********** палочкі! Развівайтє крєатівную елєктроенєргєтіку!
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27.11.2020 17:44 Ответить
ДАЁШЬ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФА НА 25%!
Тарифы на электричество для населения не менялись 4 года при инфляции 20-25%, - Паращий - Цензор.НЕТ 422
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27.11.2020 17:46 Ответить
на 73%, иначе не пройдет.
зы. малая угарная))
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27.11.2020 18:01 Ответить
Внизу была новость, что Европа требует выравнивание тарифов для юр- и физлиц. Никто не читал?
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27.11.2020 17:49 Ответить
а-а-а, это Европа виновата! Тарифи на електрику для населення не змінювалися 4 роки при інфляції 20-25%, - Паращій - Цензор.НЕТ 5256
про Сороса, про Сороса еще задвинь.

но главное, что голобородька за народ.
голобородька нас спасет. Тарифи на електрику для населення не змінювалися 4 роки при інфляції 20-25%, - Паращій - Цензор.НЕТ 5256
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27.11.2020 18:01 Ответить
Надесь, Вы окажетесь правы.
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27.11.2020 19:05 Ответить
Тарифы нужно поднимать на все. Если не доходит через голову, то дойдет через тарифы, что украинский народ цинично грабят, прикрываясь красивыми лозунгами.
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27.11.2020 17:50 Ответить
А пенсии? Перед войной минимальная была 100 баксов а теперь 60. Тарифи на електрику для населення не змінювалися 4 роки при інфляції 20-25%, - Паращій - Цензор.НЕТ 2777
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27.11.2020 17:57 Ответить
це у Вас 60,а у них !000
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27.11.2020 18:11 Ответить
Как и зарплаты.
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27.11.2020 18:01 Ответить
Тарифы не росли потому,что изначально были завышены.
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27.11.2020 18:08 Ответить
у них завжди є виправдання типу (у трампа срачка,тому ціни на нафту полізли вгору)
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27.11.2020 18:09 Ответить
Так и зарплата практически не менялась.
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27.11.2020 18:10 Ответить
Ти рахуй не інфляцію, а на скільки зросли статки олігархів Ахметова, Коломойського і їм подібних за ці чотири роки. То при чому тут народ? Три десятки років нам брешуть, що ми за електроенергію недоплачуємо. Тільки кіловат електроенергії як був кіловатом, так і залишається. А от олігархи багатіють, а ми їм платимо за кіловати, які вони у нас вкрали.
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27.11.2020 18:18 Ответить
С тарифом на эл. энергию нужно сделать одно, сделать его одинаковой что до 100 Кв , что свыше. Единица товара должна иметь одну цену. Вопрос какой ее сделать. Сейчас до 100 Кв - 0,90 гр свыше 100 Кв - , по 1,68 гр. Если сделать цену 1,05 - 1,10 ( по кругу) это было бы справедливо, но им этого будет мало.. они будут лоббировать 1,40- 1,45 ( а может даже больше), а это как говорится " занадто".
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27.11.2020 18:19 Ответить
****** .
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27.11.2020 18:23 Ответить
...змістовно
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27.11.2020 18:33 Ответить
Розжирів нарот, який вибрав цю владу. Епоха бідності закінчилася. Пора стригти баранів.
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27.11.2020 18:25 Ответить
Так, з допомогою маніпуляцій у минулому році розвели 73% українців, наобіцявши бог знає що, так і зараз розказують про низьку ціну електріки, але не кажуть, що також низька і платоспроможність населення.
Якщо проаналізувати, яку частку оплата за електроенергію займає в середньомісячному доході населення, з'ясовується, що українці при найнижчих цінах платять більше, відносно всіх європейців.
Данія - 1,47%
Бельгія - 1,79%
Германія - 1,92%
Італія - 2,01%
Україна - 3,43%
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27.11.2020 18:28 Ответить
Юг Франции. Семья 6 человек, счета за электрику плавают от 120 до 150 евро в месяц. Это не проценты из интернета типа средней температуры по больнице, а реальные цифры. Но это с учетом кондиционера, эл духовки и обогрева водяного Аристона.
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27.11.2020 19:10 Ответить
и че? пенсия там тоже 40 евро в месяц? Тарифи на електрику для населення не змінювалися 4 роки при інфляції 20-25%, - Паращій - Цензор.НЕТ 2988
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27.11.2020 21:14 Ответить
За для чого Ви тільки це пишете? Напишіть одразу, який щомісячний дохід цієї сім'ї. Тоді можна буде порівняти і зробити висновки.
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27.11.2020 22:11 Ответить
Я не сравнивала заработки, просто уточнила размеры счетов. И поверьте, что многие семьи живут во Франции на зарплату, немногим превышающим их минималку. Франция в этом отношении уже давно не является высокооплачиваемой страной. В данном конкретном случае доход семьи, а работают родители, у которых четверо детей с вычетом налогов, порядка 3000 тысяч, из которых 600 уходит на аренду квартиры. Коммунальные платежи помимо электрики - то еще порядка 300. Добавьте семейную страховку........
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27.11.2020 23:32 Ответить
Во Франции пенсионеру трудно умереть с голоду
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28.11.2020 10:18 Ответить
Значить, мінімальна з/п там дозволяє гідно жити і ростити чотирьох дітей. Якщо, звичайно, батьки відповідально ставляться до планування сім'ї та порівнюють свої бажання з матеріальними можливостями.
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28.11.2020 14:48 Ответить
Вы правы, Даже если не хватает кому-то, государство помогает. Но для этого французы много делали и делают. Не оформляются на минималку, получая разницу налом черным, а платят налоги и не считают себя лохами, не ждут волшебника в голубом вертолете. Поэтому их дети кому нужно, помимо ежемесячных дотаций, получают деньги даже к началу учебного года на покупку одежды и всего необходимого. .
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28.11.2020 21:13 Ответить
А инфляцию уменьшить не пробовали?
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27.11.2020 18:32 Ответить
зеля закінчить на чергових виборах як і петя - ніщивною поразкою..а може ще до виборів в утіль піде..
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27.11.2020 18:39 Ответить
Благими намірами встелена дорога в пекло.
От, хто в пекло потрапить, той хто стелить, чи кому стелять, не відомо.
Але точно одне, ми йдемо до КОЛІЇВЩИНИ.
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27.11.2020 18:57 Ответить
Тарифи на електрику для населення не змінювалися 4 роки при інфляції 20-25%, - Паращій - Цензор.НЕТ 6153 Мужика привлекут за разглашение гостайны ОБ УРОВНЕ инфляции.
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27.11.2020 19:05 Ответить
і шо?
а доходи громадян шо в цей час робили?
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27.11.2020 19:09 Ответить
Зато с 14-ого по 17-ый год цена выросла с 33,72 коп/кВт./час (если свыше 150 кВт/час в месяц) до 168 коп/кВт/час (но уже если свыше 100 кВт/час). Т.е. рост в 4,98 раза. А если учесть, что льготный рубеж потребления снизили со 150 кВт/ч до 100 кВт/ч, то средний рост платежей (льготный + безльготный) будет больше 5 раз!!! Даже по состоянию на сегодня по сравнению с 2013 годом $ не вырос в 5 с лишем раз, где-то в 3,5.
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27.11.2020 19:11 Ответить
навіть поверхневі розрахунки натякають, а чи не час, панове, вже палити сільраду
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27.11.2020 19:19 Ответить
Здорово! Очередной ****@ж прикупленного чинуши. Упало потребление электроэнергии, промышленность не работает, экспорт в жопе - и есть выход! Поднять тариф снова для быдловатого стада, которое называют населением! Здесь у быдла в кабинетах один выход - покрыть затраты за счёт населения, а не сократить эти затраты! Какой же это рынок, если при падении спроса поднимает государство цену на этот товар? ******** страна, другого не скажешь.
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27.11.2020 19:30 Ответить
Стара пісня про головне, у виконанні колишнього міністра енергетики часів януковича і виконуючого його обов'язки часів зельцманата. Гугнявий бойко, аферист старої формації, одні вишки для пошуку газу, якщо хто пам'ятає, чого варті, завжди представляв інтереси українського олігархату і в першу чергу ахметова, але і себе коханого ніколи не забував. Одним словом, "нові обличчя" у виконанні збіговиська "зельцман і Ко".
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27.11.2020 19:39 Ответить
стая ********* когда нажрётесь сколько можно обдирать трудяг.Желаю твари вам и вашим семьям здохнуть .
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27.11.2020 19:57 Ответить
сделайте прозрачный рынок и он все отрегулирует, так нет, нужно все в ручном режиме регулировать, а то вдруг цены падать начнут)))
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27.11.2020 20:18 Ответить
тринди-линди... у вас владо, шаленна заборгованість за електрику. навіть в.о. міністра змінили, щоб дєвачку ні абіділі. жерли в три горла, кидали всіх? тепер еуропа вимагає погашення рахунків з банкету. почали окучувать пересічних - та ви..., та ми... 3.14здюки ви. спробуйте подоїть.
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27.11.2020 21:36 Ответить
Ай-яй-яй, шо такое, рыжий кучмовский ублюдок-байстрюк Ахметка поиздержался? Не хватает на очередную виллу?
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27.11.2020 22:02 Ответить
Приношу вибачення, за коментар щодо Ю.Бойко, якого я переплутав з бойком від партії ЗАжиддя. Правда, це не змінює факту монопольного контролю енергетики країни купкою олігархів, які диктують країні, за допомогою таких бойків, вигідні, в першу чергу собі, тарифи на електроенергію.
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27.11.2020 22:48 Ответить
Значит так - поменьше слушайте этих жадных недоумков в разного рода так называемых инвесткомпаний украинской прописки. Этот хлыщ из Конкорд Капитала ВСЕГДА будет советовать поднять тарифы на все - даже на воздух - и инфляция для этих кретинов как манна небесная - всегда они ей рады. Почему? Потому, что в своих портфелях «инвестиций» они имеют акции этих же компаний - почти все обл и другие энерго - чем выше цены на ******************* для нас, тем выше доходы этих энерго, тем дороже акции, тем больше бабла в карманах Конкорд Капитала. Тем более, что все остальные акции сейчас в цене рухнули. Суки продажные, которые никогда не нажрутся.
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27.11.2020 23:19 Ответить
Тарифи на електрику для населення не змінювалися 4 роки при інфляції 20-25%, - Паращій - Цензор.НЕТ 650
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28.11.2020 18:53 Ответить
Тарифи на електрику для населення не змінювалися 4 роки при інфляції 20-25%, - Паращій - Цензор.НЕТ 8013
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28.11.2020 18:57 Ответить
Тарифи на електрику для населення не змінювалися 4 роки при інфляції 20-25%, - Паращій - Цензор.НЕТ 7977
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28.11.2020 19:05 Ответить
 
 