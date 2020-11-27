Тарифы на электричество для населения не менялись 4 года при инфляции 20-25%, - Паращий
Новости Цензор.НЕТ Общество
Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей не менялись в течение 4 лет при инфляции в 20-25%.
Об этом сообщил руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.
"У нас тарифы для населения с 2016 года не менялись. За 4 года у нас инфляция 20% или 25% была, а электроэнергия для населения не растет. Такое долго не может быть. Да, мы знаем, у нас постоянно с этим проблемы. Потому что до 2015 года оно тоже 5 лет не менялось. Но рано или поздно приходится", - отметил аналитик.
Ссылаясь на заявления и.о. министра энергетики Юрия Бойко, Паращий отметил, что сейчас фактически население платит только за услуги по поставке и распределению электроэнергии. "Если мы говорим, что у нас сейчас тарифы на распределение вырастут из-за реформы в облэнерго, то получается, что сейчас рынок будет еще населению доплачивать за то, что они потребляют электроэнергию", - добавил руководитель аналитического департамента Concorde Capital.
При этом Паращий отметил, что поскольку планируемые параметры повышения тарифов пока неизвестны, говорить о степени влияния этого решения на экономику и объем кросс-субсидирования преждевременно.
Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.час на первые 100 кВт.час и 1,68 грн/кВт.час на остальной объем месячного потребления. По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 г. даже не будет покрывать затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн. Глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите...
И шо? Зато в магазинах по три раза в день ценники меняют. Пусть они с "электриками" поделятся.
А главное, почему зебилы заткнулись и терпят?
помнится они орали что "если что-то пойдет не так - мы его сметём".. ну и где те "сме(ок)туны"?
По друге - тарифи залежать від відпускної ціни виробників та цін на передачу від виробника до споживача. По АЕС (50% виробництва) відпускна ціна майже не змінилася, по тепловій за 4 роки ТОЧНО НЕ ЗБІЛЬШИЛАСЯ НА 100% (20-25% на рік).
Остаточний висновок - Паращій бреше, як сивий мерин!
Задача Паращія, підготувати лохторат до покриття ринкових неплатежів, котрі виникли завдяки недолугому ринку електоенергії, прийнятому в турборежимі тупорилими ЗЕбілами!
почему-то там мужик, при котором тарифы были намноооого меньше...
ты зелупу, зелупу рисуй!
смелее, бобик.
будь последовательным.
інфляція 5-7 %, а минулого року і дефляція була..
оце ахметка розкрив ротяку ..
25% х 4 роки , тобто хоче підвищення е/е на 100%
зы. малая угарная))
про Сороса, про Сороса еще задвинь.
но главное, что голобородька за народ.
голобородька нас спасет.
Якщо проаналізувати, яку частку оплата за електроенергію займає в середньомісячному доході населення, з'ясовується, що українці при найнижчих цінах платять більше, відносно всіх європейців.
Данія - 1,47%
Бельгія - 1,79%
Германія - 1,92%
Італія - 2,01%
Україна - 3,43%
От, хто в пекло потрапить, той хто стелить, чи кому стелять, не відомо.
Але точно одне, ми йдемо до КОЛІЇВЩИНИ.
а доходи громадян шо в цей час робили?