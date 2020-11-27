РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4793 посетителя онлайн
Новости ОбществоЗа рубежом
1 261 6
Гонгадзе (765) Европейский суд по правам человека (795)

Совет Европы рассмотрит выполнение Украиной решения ЕСПЧ по убийству журналиста Гонгадзе

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Совет Европы рассмотрит выполнение Украиной решения ЕСПЧ по убийству журналиста Гонгадзе

Комитет министров Совета Европы на следующей неделе рассмотрит имплементацию украинской властью решения Европейского суда по правам человека по делу "Гонгадзе против Украины".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", этот вопрос включен в повестку дня заседания Комитет министров, которое состоится 1-3 декабря.

В рамках дела Гонгадзе в Совете Европы рассмотрят принятые правительством Украины меры по реагированию на нарушения Европейской конвенции по правам человека в части "убийства журналистов и недостаточности эффективных расследований".

На предварительном рассмотрении этого дела в ноябре 2019 года Комитет министров СЕ выразил разочарование, что после 18 лет расследования обстоятельств гибели журналиста Георгия Гонгадзе организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены.

В Совете Европы настойчиво побуждали украинское руководство обеспечить быстрое завершение расследования этого дела в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

Как сообщалось, Мирослава Гонгадзе, жена журналиста Георгия Гонгадзе, в 2005 году обратилась в Европейский суд по правам человека с иском в связи с ненадлежащим расследованием со стороны Украинского государства дела относительно исчезновения и убийства мужа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Майдане Незалежности журналисты провели акцию памяти Георгия Гонгадзе и других погибших коллег. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Совет Европы рассмотрит выполнение Украиной решения ЕСПЧ по убийству журналиста Гонгадзе

Совет Европы рассмотрит выполнение Украиной решения ЕСПЧ по убийству журналиста Гонгадзе - Цензор.НЕТ 6484 Руки прочь от Гонгадзе! Он нужен всем украинским политикам для предвыборных обещаний. Не позволим!
показать весь комментарий
27.11.2020 17:42 Ответить
18 лет "расследования", а у Кучмы и Литвина и всего стада генпрокуроров до сих пор всё хорошо
показать весь комментарий
27.11.2020 17:42 Ответить
В нашей стране один враг - мы . Прощаем , голосуем , прощаем , голосуем .....
показать весь комментарий
27.11.2020 17:44 Ответить
ГОНГАДЗЕ ЖУРНАЛИСТ ОСТАЯЛ УКРАИНУ ОТ ванючего,одноразого,русского,рабского и нечтожного ,миратворса))
показать весь комментарий
27.11.2020 18:37 Ответить
Кучматвари голову отрезать и закопать в лесополосе , вот и вся справедливость.
показать весь комментарий
27.11.2020 20:02 Ответить
 
 