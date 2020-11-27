Производитель ракет и снарядов ГАХК "Артем" с 2021 года переходит на однодневную рабочую неделю: заказов нет
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Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" переходит с начала 2021 года на однодневную рабочую неделю из-за нехватки заказов на "Нептун", "Вильху", РС-80 и снаряды.
Об этом изданию Defence News рассказал директор ГАХК "Артем" Владимир Зимин, информирует Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день у нас нет больших действующих контрактов по государственному оборонному заказу, которые могли бы загрузить наши производственные мощности, хотя мы освоили и готовы поставлять для МОУ такие необходимые изделия, как снаряд 152-мм, снаряд ОФ29 и РС-80. С первого квартала 2021 года "Артем" вынужденно переводит около 70% работников на однодневную рабочую неделю. Это 1200 человек", - рассказал Зимин.
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По его словам, работать на полную неделю остается "ядро" из 500-600 человек. Эти специалисты будут выполнять имеющиеся контракты, в том числе импортные. Только они, подчеркнул Зимин, еще держат предприятие "на плаву".
Работы по поставке "Вильхи" и "Нептуна" до сих пор находятся на этапе обсуждения.
"Учитывая сложную ситуацию, большие затраты на теплоносители, эпидемическую ситуацию и угрозу полного локдауна, к сожалению, это единственное возможное решение. Как только ГАХК "Артем" получит стабильный заказ для государства, мы сможем дать людям работу", - добавил Зимин.
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ГАХК "Артем" - один из ключевых украинских производителей ракетного вооружения. Компания принимает участие в серийном производстве систем "Нептун" и "Вильха". Входит в концерн "Укроборонпром".
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Мы ж не азеры, зачем нам возвращать свои земли?
Помиримся чай, "брацкий нарот"
Кстати, название офшора Gray Fox (Серый Лис) больше подходит мошеннической организации чем производителю снарядов. Серым лисом коломойский наверно считает себя и таким названием он издевается над нами.
В США усі виробники зброї - приватні компанії. І якось усе гаразд у них з озброєннями.
Бо там живуть громадяни, а не манкурти та ідіоти
а Нетун и Ольха - это новые разработки, тоже саботируют, полудурок зеленый?
Коли - вчора!
На асфальт - є.
Нарешті це побороли! Будем ворога зустрічати на хороших дорогах
Возможно ли сие?
155 мм артиллерийские снаряды и стволы орудий 155 мм - это особо важная военная технология. Орудия 155 мм производятся на трех государственных арсеналах США, это не доверяется частным фирмам, это собственность правительства США. Могут ли продать американцы эти технологии частным фирмам? Нет. Только государству.
Для экспорта такого высокого уровня необходима специальная лицензия, которую надо согласовывать в Вашингтоне. Можно ли это сделать без участия украинских дипломатов и военных? Нет.
- для предприятия - агония;
- для руководства - жалкая попытка сохранить осколки персонала;
- для персонала - убедительное предложение уволиться по собственному желанию.
Отсюдова несокрушимый вывод - Артёмовские ракеты "вылетели в трубу"