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Производитель ракет и снарядов ГАХК "Артем" с 2021 года переходит на однодневную рабочую неделю: заказов нет

Новости Цензор.НЕТ Общество

Производитель ракет и снарядов ГАХК

Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" переходит с начала 2021 года на однодневную рабочую неделю из-за нехватки заказов на "Нептун", "Вильху", РС-80 и снаряды.

Об этом изданию Defence News рассказал директор ГАХК "Артем" Владимир Зимин, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день у нас нет больших действующих контрактов по государственному оборонному заказу, которые могли бы загрузить наши производственные мощности, хотя мы освоили и готовы поставлять для МОУ такие необходимые изделия, как снаряд 152-мм, снаряд ОФ29 и РС-80. С первого квартала 2021 года "Артем" вынужденно переводит около 70% работников на однодневную рабочую неделю. Это 1200 человек", - рассказал Зимин.

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По его словам, работать на полную неделю остается "ядро" из 500-600 человек. Эти специалисты будут выполнять имеющиеся контракты, в том числе импортные. Только они, подчеркнул Зимин, еще держат предприятие "на плаву".

Работы по поставке "Вильхи" и "Нептуна" до сих пор находятся на этапе обсуждения.

"Учитывая сложную ситуацию, большие затраты на теплоносители, эпидемическую ситуацию и угрозу полного локдауна, к сожалению, это единственное возможное решение. Как только ГАХК "Артем" получит стабильный заказ для государства, мы сможем дать людям работу", - добавил Зимин.

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ГАХК "Артем" - один из ключевых украинских производителей ракетного вооружения. Компания принимает участие в серийном производстве систем "Нептун" и "Вильха". Входит в концерн "Укроборонпром".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+83
Производитель ракет ГАХК "Артем" с 2021 года переходит на однодневную рабочую неделю: заказов нет - Цензор.НЕТ 9215
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27.11.2020 18:01
+74
Стратегическое предприятие представляет опасность для ********** и должно быть ликвидировано зелеными коллаборантами. Ответственный - Ермак.
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27.11.2020 17:56
+55
Производитель ракет ГАХК "Артем" с 2021 года переходит на однодневную рабочую неделю: заказов нет - Цензор.НЕТ 5994
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27.11.2020 17:59
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Страница 2 из 2
"Так проста прєкратілі стрєлять!"
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27.11.2020 22:50 Ответить
Не, ну а че? У нас разве война?
Мы ж не азеры, зачем нам возвращать свои земли?
Помиримся чай, "брацкий нарот"
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27.11.2020 22:50 Ответить
Кляті свинарчуки поназапускали. Найвеличніший ледь спинив усе.
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27.11.2020 22:53 Ответить
Стратегическое гос. предприятие простаивает, а снаряды будет изготавливать фирма коломойского совместно с американским офшором того же коломойского.
Кстати, название офшора Gray Fox (Серый Лис) больше подходит мошеннической организации чем производителю снарядов. Серым лисом коломойский наверно считает себя и таким названием он издевается над нами.
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27.11.2020 23:13 Ответить
Когда-то вёл переписку с коррумпированным чиновником, так он мне присылал ответы с противозаконной ахинеей, в конвертах на которых картинка была, 1 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ЮМОРА, так падло издевалось над зверненнями громадян, что даже конверты соответствующие закупило. Сейчас у нас вообще смешная власть, то ли ещё будет...
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29.11.2020 08:49 Ответить
Снаряды это стратегический продукт. И выпускать для Украины его должны гос. предприятия, а не какие-то бени.
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27.11.2020 23:16 Ответить
Випускати зброю має той хто може робити це найкраще.
В США усі виробники зброї - приватні компанії. І якось усе гаразд у них з озброєннями.
Бо там живуть громадяни, а не манкурти та ідіоти
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28.11.2020 13:29 Ответить
Справа не у громадянах, а у капіталізьмі і конкуренції.
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28.11.2020 15:18 Ответить
Ну Беня все життя снаряди випускає.
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28.11.2020 15:28 Ответить
Виробник ракет і снарядів ДАХК "Артем" з 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень немає - Цензор.НЕТ 9613
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27.11.2020 23:55 Ответить
И самое главное - дураков 73% и они уже ни когда не допустят что бы кто либо не из их пришёл к власти в Украине. Посмотрите на статистику голосования - ЕС, к сожалению замыкает пятёрку при том, что имеет тренд к росту.
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28.11.2020 10:01 Ответить
Дивіться не по "сільрадах", а по облрадах - Зе -15%, ЄС-14%. Не ведіться на кацапську пропаганду)))
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28.11.2020 11:08 Ответить
НАЙКРАЩИЙ президент: сказав "проста пєрєстать стрєлять" і ТАКИ ПЕРЕСТАВ! Людина СЛОВА!
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28.11.2020 00:45 Ответить
Хай би ще перстав срати і здох від завороту кишок Виробник ракет і снарядів ДАХК "Артем" з 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень немає - Цензор.НЕТ 9440
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28.11.2020 01:40 Ответить
Виробник ракет і снарядів ДАХК "Артем" з 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень немає - Цензор.НЕТ 3530
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28.11.2020 01:38 Ответить
вот ненадо очернять зеленским ету группу шведов
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28.11.2020 12:59 Ответить
Виробник ракет і снарядів ДАХК "Артем" з 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень немає - Цензор.НЕТ 3737
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28.11.2020 01:42 Ответить
152 мм не калибр НАТО. Поэтому эти снаряды и не заказывают. А просят 155 мм, которые саботируют производители.
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28.11.2020 17:44 Ответить
идиот на вооружение стоят старые советские 152 пока что ..
а Нетун и Ольха - это новые разработки, тоже саботируют, полудурок зеленый?
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29.11.2020 09:27 Ответить
Виробник ракет і снарядів ДАХК "Артем" з 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень немає - Цензор.НЕТ 6797
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28.11.2020 01:43 Ответить
Скоріше - ХТО?
Коли - вчора!
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28.11.2020 07:52 Ответить
Ну що, украінці, довибирались, довоювались, доскакались? Привели Украіну до черговоі руіни. Знов будете приклинати "воріженьків" і плакати над своєю долею ? Дав вам Бог кусок Раю, а ви його віддаєте чорту в зуби, скільки існуєте на цій землі. Ні на що не варті ні наші гетьмани, ні наші "авторитети націі". Ворог хазяйнує в вашій хаті, а ви, замість раз і назавжди , вимести його з неі, виирізатти, як Гонта колись, лише лякаєте його своіми "здвигами" на майданах.
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28.11.2020 07:22 Ответить
жодного шансу в українців не було.Ні з виборами, ні на війні, ніде.Бо хто хазяйнує в хаті?????????????????????
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28.11.2020 09:53 Ответить
Усі шанси в українців були і є. Розуму тільки немає
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28.11.2020 13:27 Ответить
розуму нема в того, хто не розуміє, хто править виборами в Україні, і як прокидають патріотичних і розумних кандидатів ще в першому турі.
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28.11.2020 20:16 Ответить
На оборону країни грошей нема.
На асфальт - є.
Виробник ракет і снарядів ДАХК "Артем" з 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень немає - Цензор.НЕТ 2067

Виробник ракет і снарядів ДАХК "Артем" з 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень немає - Цензор.НЕТ 1808
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28.11.2020 08:32 Ответить
Треба дивитись в корiнь,тобто якоi якостi стара украiнська полiтична елiта та який суспiльно-полiтичний лад в Украiнi .Ця "елiта" бездарна,корумпована,цинiчна,користолюбна,брехлива,безвiдповiдальна.Прикладiв безлiч.Була створена цiэю "елiтою" кланово-феодально-олiгархiчна соцiально-полiтична система,яка унеможливлюэ розвиток краiни.Красномовний,кричущий факт:тiльки двi краiни в свiтi не змогли перевищити ВВП 1994 р.,це Украiна i Зiмбабве.Эдиний "вдалий" ,"успiшний" проект такоi "елiти"-це постiйно робити украiнцiв ,виборцiв, лохами,а полiтику перетворювати в полiтичний лохотрон.Зеленський-це наслiдки дiяльностi так званоi украiнськоi полiтичноi ,мененджерськоi елiти.Бiльшiсть критикiв Зеленського переплутали причини з наслiдками,тобто,вони не ладах з логiкою.Бiльш того,менi здаэться,що вони або верхогляди ,або найманцi олiгархату,староi елiти.Замicть того,щоб лаяти олiгархiв,продажних полiтикiв,вони поливають брудом жертву-несчасний украiнський народ.Два майдани не були револiцэю,а були "повстанням мас"(Ортега i Гассет).Справжня революцiя-це повалення клановоi-олiгархичноi полiтичноi системи,для цього повинна бути полiтична партiя ("дайте нам организацию профессионалов- революционеров и мы перевернем Россию"-Ленiн),яка очолила б антиолiгархiчну справжню революцию,а не чергове повстання масс,коли трохи лякають можновладцiв.
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28.11.2020 08:42 Ответить
Интересно какую зарплату будут получать работники-инжинеры этого преприятия, при таком рабочем графике?
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28.11.2020 09:34 Ответить
На виборах 19-го р бидломаса 73% зганьбилася сама, зганьбила своїх дітей і зганьбила Україну на весь світ.
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28.11.2020 09:39 Ответить
бойко, что ли, юля, смешко = медведчук******. Так?
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28.11.2020 10:05 Ответить
У Кварталі-95 пусувєтувалісь і рєшилі, шо нам етого нє нада, бо Юзік боїться, коли бахає...
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28.11.2020 10:31 Ответить
У Юзика дно может прорвать)
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28.11.2020 14:03 Ответить
Шмаркля выполняет взятые на себя обязательства по уничтожении нашей страны.
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28.11.2020 10:53 Ответить
Вава, ответишь за все! Твои полномочия *********** когда нибудь закончатся...
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28.11.2020 11:58 Ответить
Этого карликого кондо*а пора повесить
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28.11.2020 12:30 Ответить
Самі Порохоботи. А що ж не чуть голосу 73и сильного електорату. А у у у! Де ви, захисники пісюаніста?
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28.11.2020 12:51 Ответить
Зараз 73% люто вишукують винних у своїй перемозі...
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29.11.2020 12:40 Ответить
Кляті бариги і мародери розробляли і будували ракети.
Нарешті це побороли! Будем ворога зустрічати на хороших дорогах
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28.11.2020 13:25 Ответить
Вот работа, изменника Тарана, агента Демченко Ермака и уРусского, при кровавом пастыре, кролике и барыге, работало и закупалось а тут пи.да пришла
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28.11.2020 14:01 Ответить
А величайший главковерх тут не причем ?
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28.11.2020 16:28 Ответить
Виробник ракет і снарядів ДАХК "Артем" з 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень немає - Цензор.НЕТ 978
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28.11.2020 17:36 Ответить
Американские соучредители обещают привлечь в Украину инвестиции и технологии из США в производство 155 мм снарядов и даже в производство артиллерийских стволов 155 мм. Якобы американские соучредители заявляют, что у них есть экспортные заказы на 155 мм снаряды и стволы, и они считают, что выгодней всего это производить в Украине.
Возможно ли сие?
155 мм артиллерийские снаряды и стволы орудий 155 мм - это особо важная военная технология. Орудия 155 мм производятся на трех государственных арсеналах США, это не доверяется частным фирмам, это собственность правительства США. Могут ли продать американцы эти технологии частным фирмам? Нет. Только государству.
Для экспорта такого высокого уровня необходима специальная лицензия, которую надо согласовывать в Вашингтоне. Можно ли это сделать без участия украинских дипломатов и военных? Нет.
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28.11.2020 17:41 Ответить
Щяз прокацапська влада почне закупати зброю для знищення кацапського миру. Вже розігналися.
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29.11.2020 09:32 Ответить
Данная ситуация выглядит как диверсия со стороны провластной зеленой плесени.
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29.11.2020 09:39 Ответить
А для чого нашій армії снаряди коли ЗЕслуга резидента ФСБ в Україні "Козиря" віддав наказ "прекратить стрелять"!!!
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29.11.2020 10:24 Ответить
Однодневная рабочая неделя - это:
- для предприятия - агония;
- для руководства - жалкая попытка сохранить осколки персонала;
- для персонала - убедительное предложение уволиться по собственному желанию.
Отсюдова несокрушимый вывод - Артёмовские ракеты "вылетели в трубу"
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29.11.2020 10:48 Ответить
"Опущеные 73%" - это титул до конца жизни.
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29.11.2020 11:21 Ответить
как нет ракет когда вы должны стрелять каждый день
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29.11.2020 11:29 Ответить
У Осла все правильно. Если нечем стрелять - значит мир наступил.
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29.11.2020 12:32 Ответить
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