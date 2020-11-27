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Степанов о работе общественного транспорта во время локдауна: риск инфицирования в полупустом автобусе "очень-очень низкий"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Степанов о работе общественного транспорта во время локдауна: риск инфицирования в полупустом автобусе

Министр здравоохранения Максим Степанов допустил, что общественный транспорт продолжит работать в случае жесткого локдауна в Украине.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается конкретных ограничений и вопросов транспорта. Мы понимаем, что какой бы жесткий карантин ни был, однако остаются объекты критической инфраструктуры, где работают люди, которые должны добираться до работы. Это касается врачей, медицинских работников и других категорий граждан", - сказал он.

Степанов подчеркнул необходимость четкого соблюдения и выполнения существующих карантинных ограничений.

"Например, возьмем карантин выходного дня. Представим, что его все без исключения соблюдают, все закрыто в полном объеме. Даже при работе общественного транспорта людям некуда ехать. Это только продуктовый магазин или аптека, которая очень часто находится возле дома. И просто в транспорте не будет даже теоретически какого-то скопления людей. Если мы говорим, что люди перемещаются в транспорте в небольшом количестве, например в маршрутке, то риск инфицирования, если они придерживаются всех правил, находятся в маске, очень-очень низкий", - пояснил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Единственный показатель для введения локдауна - способность медсистемы предоставлять помощь: пока ситуация напряженная, но контролируемая, - Степанов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+6
Степанов про роботу громадського транспорту під час локдауну: ризик інфікування в напівпорожньому автобусі "дуже-дуже низький" - Цензор.НЕТ 8375
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27.11.2020 18:20
+5
а на остановках, забитых не попавшими в полупустой транспорт пассажирами, стоящими при плохой погоде часами??? там все пучком и рыло пятачком????
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27.11.2020 18:52
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Степанов про роботу громадського транспорту під час локдауну: ризик інфікування в напівпорожньому автобусі "дуже-дуже низький" - Цензор.НЕТ 8375
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27.11.2020 18:20 Ответить
Під час кожного видоху хворого на коронавірус видихається більше мільйона активних вірусних чаток, які можуть заразити інших людей. Про що говорить Степанов, якщо люди знаходяться в спільному повітряному просторі всю дорогу. А взимку ще і вікна закриті.
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27.11.2020 18:28 Ответить
Це ще не враховується що пасажири бздять! Цікаво стєпашка порахував усі частинки , багсьор лисий? Степанов про роботу громадського транспорту під час локдауну: ризик інфікування в напівпорожньому автобусі "дуже-дуже низький" - Цензор.НЕТ 7627
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27.11.2020 22:13 Ответить
Степанов про роботу громадського транспорту під час локдауну: ризик інфікування в напівпорожньому автобусі "дуже-дуже низький" - Цензор.НЕТ 6998
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27.11.2020 18:33 Ответить
Степанов о работе общественного транспорта во время локдауна: риск инфицирования в полупустом автобусе "очень-очень низкий" - Цензор.НЕТ 3532 Степанов о работе общественного транспорта во время локдауна: риск инфицирования в полупустом автобусе "очень-очень низкий" - Цензор.НЕТ 5925
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27.11.2020 18:13 Ответить
Это меньше даже чем полупустой ! 😄
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27.11.2020 18:15 Ответить
Полупустой ? Аххахв ха хаха ххаааааа.... 🤪😆😄😂🤣😭👀
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27.11.2020 18:13 Ответить
ну ему со своего кабинета виднее )))
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27.11.2020 18:55 Ответить
Людям некуда ехать на выходных ? У него есть бабушка , дедушка ? Неважно , будет что-либо работать , или нет , они все равно будут ехать .
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27.11.2020 18:14 Ответить
Меня тоже резанула эта фраза про то, что людям некуда ехать на выходных. Степанов не знает, что в субботу, кроме посещения бабушек и дедушек, люди едут за покупками не только еды, которую действительно можно купить в ближнем магазине. В субботу большие рынки, а они не находятся рядом с домом, гудят от покупателей промышленных и продтоваров. Почему гудят? Потому, что нормальные люди 5 дней в неделю работают, и у них нет возможности после работы ехать на рынки, которые в позднее время не работают. Есть и другие заботы, отложенные на субботу, требующие перемещения по городу.
Я не против локдауна на 3 недели, но не надо это так неуклюже обосновывать, как это делает Степанов.
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27.11.2020 18:58 Ответить
То він зі свого мерса просто не бачив трамвай на Борщагу..мабудь вікна тоновані..
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27.11.2020 18:19 Ответить
То хай в трамваї *затонують * ..щоб і пасажирів не бачили ! Степанов про роботу громадського транспорту під час локдауну: ризик інфікування в напівпорожньому автобусі "дуже-дуже низький" - Цензор.НЕТ 9497
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27.11.2020 18:23 Ответить
Непоган думка..🤔
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27.11.2020 18:24 Ответить
а в пустом метро еще ниже
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27.11.2020 18:22 Ответить
На улице народ попивает кафиёк, мило беседует, обжимается, садится в такси и в маршрутки без масок, в маленьких магазинах многие на маски забили вообще.
А по телеку, в инете - жуть от рассказов про ковид палаты.
Не понимаю этих, без масок которые.
Это ж они, потом, здыхая от короны, кричат, что все вокруг виноваты, от врачей до правительства.
Не, но, *****, есть же системы распознавания лиц. Сняли уродов на камеру, идентифицировали, и загнали в базы данных, как не подлежащих лечению от ковид. И близких родственников. И "письмо счастья" с уведомлением об этом.
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27.11.2020 18:23 Ответить
заставить всех носить маски- потуги импотентной власти и немощной медицины перевалить свои проблемы на головы граждан. Маску не выдают, а заставляют приобретать. Маска не может задержать вирус, настолько он мал. Вся протухшая система "здравохранения" основанная на открытом воровстве и вранье не вызывает ни у кого доверия. Так почему эти люди "уроды"? Больны они или нет никто точно не знает.
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27.11.2020 19:07 Ответить
Нет слов...
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27.11.2020 19:20 Ответить
і таких половина (((...
Виявляється тільки їх бідних нещасних примушують носити маски. Весь захід носить, і не скавулить, бо це викликано необхідністю.. А вони все проти вітру намагаються плюнути ((
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27.11.2020 21:04 Ответить
Так здихають інтенсивно що стєпашка не встигає їх добивати! Степанов про роботу громадського транспорту під час локдауну: ризик інфікування в напівпорожньому автобусі "дуже-дуже низький" - Цензор.НЕТ 4546
Тільки от фуйня якась вийшла, за перше півріччя 2020 померло на 12,5к менше ніж за перше півріччя 2019. Куди млядь ті фашисти дивляться?
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27.11.2020 22:18 Ответить
"Риск инфицирования в полупустом автобусе "очень-очень низкий".

Особенно если "правильно" соблюдаются нормы и правила нахождения в нём во время карантина. Степанов про роботу громадського транспорту під час локдауну: ризик інфікування в напівпорожньому автобусі "дуже-дуже низький" - Цензор.НЕТ 3396
Степанов про роботу громадського транспорту під час локдауну: ризик інфікування в напівпорожньому автобусі "дуже-дуже низький" - Цензор.НЕТ 7529
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27.11.2020 18:36 Ответить
Вообщем понятно цель карантина пощемить малый бизнес
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27.11.2020 18:43 Ответить
а на остановках, забитых не попавшими в полупустой транспорт пассажирами, стоящими при плохой погоде часами??? там все пучком и рыло пятачком????
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27.11.2020 18:52 Ответить
"прєдставім..." ох... гаттака... та ну нафіг...займіться заразою. зараз.
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27.11.2020 21:07 Ответить
КИТАЙ ЗА МІСЯЦЬ НАКРИВ ОЙ ПЕРЕМІГ.....наші увійшли у фазу
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27.11.2020 22:10 Ответить
Раз стёпка всегда врёт, то я бы не советовал ездить в маршрутках Степанов про роботу громадського транспорту під час локдауну: ризик інфікування в напівпорожньому автобусі "дуже-дуже низький" - Цензор.НЕТ 675
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28.11.2020 09:28 Ответить
 
 