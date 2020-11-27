Степанов о работе общественного транспорта во время локдауна: риск инфицирования в полупустом автобусе "очень-очень низкий"
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министр здравоохранения Максим Степанов допустил, что общественный транспорт продолжит работать в случае жесткого локдауна в Украине.
Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается конкретных ограничений и вопросов транспорта. Мы понимаем, что какой бы жесткий карантин ни был, однако остаются объекты критической инфраструктуры, где работают люди, которые должны добираться до работы. Это касается врачей, медицинских работников и других категорий граждан", - сказал он.
Степанов подчеркнул необходимость четкого соблюдения и выполнения существующих карантинных ограничений.
"Например, возьмем карантин выходного дня. Представим, что его все без исключения соблюдают, все закрыто в полном объеме. Даже при работе общественного транспорта людям некуда ехать. Это только продуктовый магазин или аптека, которая очень часто находится возле дома. И просто в транспорте не будет даже теоретически какого-то скопления людей. Если мы говорим, что люди перемещаются в транспорте в небольшом количестве, например в маршрутке, то риск инфицирования, если они придерживаются всех правил, находятся в маске, очень-очень низкий", - пояснил министр.
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Я не против локдауна на 3 недели, но не надо это так неуклюже обосновывать, как это делает Степанов.
А по телеку, в инете - жуть от рассказов про ковид палаты.
Не понимаю этих, без масок которые.
Это ж они, потом, здыхая от короны, кричат, что все вокруг виноваты, от врачей до правительства.
Не, но, *****, есть же системы распознавания лиц. Сняли уродов на камеру, идентифицировали, и загнали в базы данных, как не подлежащих лечению от ковид. И близких родственников. И "письмо счастья" с уведомлением об этом.
Виявляється тільки їх бідних нещасних примушують носити маски. Весь захід носить, і не скавулить, бо це викликано необхідністю.. А вони все проти вітру намагаються плюнути ((
Тільки от фуйня якась вийшла, за перше півріччя 2020 померло на 12,5к менше ніж за перше півріччя 2019. Куди млядь ті фашисти дивляться?
Особенно если "правильно" соблюдаются нормы и правила нахождения в нём во время карантина.