РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5006 посетителей онлайн
Новости За рубежом Война в Ливии Агрессия России против Украины
5 853 26
авиация (2603) ВВС (255) война (47303) Ливия (676) Пентагон (1224) россия (91364) США (23262) ЧВК Вагнера (1283)

В Ливии воюют до 4 тыс. наемников РФ, и у них есть собственная авиация, - Департамент обороны США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Ливии воюют до 4 тыс. наемников РФ, и у них есть собственная авиация, - Департамент обороны США

Только за последний квартал к войне в Ливии привлечены еще около 2000 наемников ЧВК "Вагнера". Режим Путина передал им 14 боевых самолетов, таким образом, у наемников России в Ливии есть своя авиация.

Об этом немецкое издание Bild пишет, ссылаясь на ежеквартальный отчет Департамента обороны США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В американском докладе указано, что за последний квартал в Ливию "привлечены около 2 тысяч бойцов группы "Вагнер"". Кроме того, Россия отправила в африканскую страну около 2 тысяч бойцов из Сирии.

"Приоритеты группы "Вагнер" в Ливии - это оборона города Сирт (расположен на линии фронта между враждующими сторонами. - Bild), авиабазы Аль-Джуфра и оборонительной линии между этими двумя пунктами", - говорится в отчете Пентагона.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия и "вагнеровцы" нарушали запрет на поставки вооружения в Ливию, - доклад ООН

Издание отмечает, что документ раскрывает еще две важные детали о наемниках Кремля. Во-первых, в нем говорится о том, что режим Владимира Путина передал группе "Вагнер" 14 российских боевых самолетов "для поддержки Ливийской национальной армии", которую контролирует Хафтар.

"То есть, проще говоря, у российских наемников впервые появилась собственная военная авиация, с помощью которой они могут выполнять операции по поручению Кремля и Халифы Хафтара", - пишет издание.

Также на Цензор.НЕТ: ЧВК Вагнера активно участвует в конфликте в Ливии, РФ снабжает ее техникой, боеприпасами и другими материалами, - разведка США

Во-вторых, в Пентагоне считают, что деятельность "Вангера" в Ливии финансирует не только Россия. Деньги могут также поступать от крупнейшего союзника ливийского мятежника, находящегося в Дубае. В американском документе об этом сказано так: "Финансирование деятельности группы, возможно, обеспечивают ОАЭ".

Военный аналитик и эксперт по вопросам Ливии в Международном институте стратегических исследований Джозеф Демпси подчеркивает важность того, что силы Хафтара получили поддержку с воздуха.

Читайте также: США заявили, что зафиксировали в Ливии российские истребители, и обвинили Кремль в поддержке с воздуха своих наемников из ЧВК "Вагнера". ФОТО

"Отправка по меньшей мере 12 истребителей МиГ-29 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 означает увеличение потенциала воздушных сил, которые поддерживают Хафтара", - считает Демпси.

Он признает, что пока нет доказательств, которые бы указывали на непосредственное участие этих российских самолетов в боях. Также на Су-24 был нанесен флаг Ливии. Но эксперт сомневается, что экипажи этих истребителей ливийские.

Далее на Цензор.НЕТ: "Повар Путина" Пригожин просит снять с него санкции за ЧВК "Вагнера"

"Вероятнее всего, это члены ВВС России или кадры, которые недавно были уволены", - считает он.

Bild добавляет, что это означает, что за штурвалом российских самолетов, которые выдают себя за ливийские, на самом деле сидят наемники "Вагнера".

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+11
В Ливии воюют до 4 тыс. наемников РФ, и у них есть собственная авиация, - Департамент обороны США - Цензор.НЕТ 6458
показать весь комментарий
27.11.2020 19:14
+6
Наверное, с авиацией легче всего покончить, если захотеть.
Я думаю, ЦРУ знает обо всех особенностях, просто Трамп ставил палки в колёса эффективного решения вопроса.
Надо, конечно, Байдену не выпустить это направление, иначе там поднимется путинская марионетка, которую позже сковырнуть будет уже куда тяжелее...
А, вообще-то, Ливия - это прямая сфера интересов Италии - страны НАТО. Вот, пусть туда вводят свой контингент и решают вопросы.
Потому что задолбали все за спину США прятаться.
показать весь комментарий
27.11.2020 19:16
+3
Да ладно..... неужели после выборов разведка США проснулась? В Ливии воюют до 4 тыс. наемников РФ, и у них есть собственная авиация, - Департамент обороны США - Цензор.НЕТ 5668 Доброго ранку, ребята.
показать весь комментарий
27.11.2020 19:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Ливии воюют до 4 тыс. наемников РФ, и у них есть собственная авиация, - Департамент обороны США - Цензор.НЕТ 6458
показать весь комментарий
27.11.2020 19:14 Ответить
- А я тебе пасть порву, паршивец этакий!
- Пасть, пасть... Чуть что сразу - пасть! (с)
показать весь комментарий
27.11.2020 20:02 Ответить
Наверное, с авиацией легче всего покончить, если захотеть.
Я думаю, ЦРУ знает обо всех особенностях, просто Трамп ставил палки в колёса эффективного решения вопроса.
Надо, конечно, Байдену не выпустить это направление, иначе там поднимется путинская марионетка, которую позже сковырнуть будет уже куда тяжелее...
А, вообще-то, Ливия - это прямая сфера интересов Италии - страны НАТО. Вот, пусть туда вводят свой контингент и решают вопросы.
Потому что задолбали все за спину США прятаться.
показать весь комментарий
27.11.2020 19:16 Ответить
Байден сейчас исправит всё, что напортачил Трамп, помирится с Турцией, наведет порядок в Сирии, потом двинется дальше. Если покончить с бардаком в Сирии, остальное всё само устаканится. Арабам самим набрыдло уже это.
показать весь комментарий
27.11.2020 19:21 Ответить
Ну, не знаю, как помирятся, т.к. у них разные взгляды на ближний Восток и, прежде всего, курдов, но, хотя бы начнут работать и строить диалог. Если бы Трамп и далее действовал методами "бешеного пса" Мэттиса, то в Сирии уже ни рашки, ни Асада не было бы.
показать весь комментарий
27.11.2020 19:34 Ответить
По-большому счету США глубоко однофигствены курды. Они просто инструмент в арабском болоте. Как в Ираке, так и в Ливии с Сирией. Как вариант отрежут по кусочку от Ирака и Сирии, слепят Курдистан.
показать весь комментарий
27.11.2020 20:12 Ответить
Это был бы самый лучший вариант.
Но Турция понимает, что курды, получив государственность и нарастив через какое-то время мускулы, на этом не остановятся, имея в Турции, как раз в примыкающих местах компактное проживание курдов.
показать весь комментарий
27.11.2020 20:20 Ответить
Не полезут курды в Турцию, душка не хватит, а компактно курды проживают в основном на Юго-Западе Турции и частично на Севере от Кипра. Так что примыкать не будут.
показать весь комментарий
27.11.2020 20:47 Ответить
Курды компактно проживают, как раз, на юго-востоке Турции. Аккурат вдоль границ с Сирией и Ираком.
https://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_Kurdistan#/media/File:Kurdistan_of_Turkey_(CIA).png
показать весь комментарий
28.11.2020 02:41 Ответить
Да, я уже смотрела, ошиблась как ни странно.........
показать весь комментарий
28.11.2020 02:59 Ответить
Да ладно..... неужели после выборов разведка США проснулась? В Ливии воюют до 4 тыс. наемников РФ, и у них есть собственная авиация, - Департамент обороны США - Цензор.НЕТ 5668 Доброго ранку, ребята.
показать весь комментарий
27.11.2020 19:17 Ответить
Довболоби,це і є росіянська армія))
показать весь комментарий
27.11.2020 19:17 Ответить
Ото не тре було старого кадахку скидати..то не було б ніяких там кацапів..
показать весь комментарий
27.11.2020 19:21 Ответить
One way ticket .
показать весь комментарий
27.11.2020 19:21 Ответить
Ливийцы наверное вспоминают времена Каддафи как рай.
показать весь комментарий
27.11.2020 19:22 Ответить
Совки точно также о Сталине грезят.
Однако это не означает, что надо Сталина вернуть.
показать весь комментарий
27.11.2020 19:36 Ответить
не, а Алеппо ж не могло само себя запахать под ноль
показать весь комментарий
27.11.2020 19:26 Ответить
чем больше кацпской мрази подохнет на далеких берегах тем лучше
показать весь комментарий
27.11.2020 19:38 Ответить
Для кого?
показать весь комментарий
27.11.2020 19:56 Ответить
Для всех... Чем больше вас подохнет там, тем меньше вас будет здесь...
показать весь комментарий
27.11.2020 20:15 Ответить
Немного уточню ответ выше. "Чем больше сдохнет на далеких берегах, тем лучше"
показать весь комментарий
27.11.2020 20:47 Ответить
У Лівії воюють до 4 тис. найманців РФ, і у них є власна авіація, - Департамент оборони США - Цензор.НЕТ 8324
показать весь комментарий
27.11.2020 19:45 Ответить
Да, да... Назови хоть одну страну куда вы принесли достаток??? У вас везде получается КНДР и Абхазия...
показать весь комментарий
27.11.2020 20:18 Ответить
Ты чего своей власовской тряпки стесняешься?) Брезгуешь?)
показать весь комментарий
27.11.2020 20:20 Ответить
Опасный сигнал, завтра шахтёры на донбассе могут тоже откопать самолёты, надо готовиться
показать весь комментарий
28.11.2020 05:05 Ответить
 
 