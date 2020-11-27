Лерос: $3 млрд, которых не хватает в бюджете - "как раз та сумма, которая идет в теневую экономику и в карман Банковой"

Исключенный из фракции СН народный депутат Гео Лерос утверждает, что с бюджете не хватает до конца года ровно той суммы, которая через скрутки НДС "идет в теневую экономику и в карман Банковой".

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Если министру финансов не хватает 3 млрд долларов (на самом деле, в три раза больше), может, стоит хоть на конец года остановить скрутки НДС? Это как раз та сумма, которая идет в теневую экономику и в карман Банковой. Или в карман "Квартала" лезть нельзя?" - написал Лерос.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью "ВВС Украина", что из-за неполучения транша МВФ в бюджете Украины до конца года не хватает $3 млрд.

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"Я никого не обманываю, просто говорю, что так сложилось, что значительная сумма средств до сих пор нам не поступила. Речь о более $ 3 млрд, которые были заложены у нас в бюджете", - сказал Марченко.