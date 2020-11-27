"Таких слов не звучало", - глава МИД Кулеба опроверг слова Лукашенко, что Украина хотела "душить Беларусь"
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никаких слов о необходимости "душить" Беларусь в его разговорах с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом не звучало.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в Twitter.
"Никаких таких слов в наших разговорах с Хайко Маасом не звучало. Я принципиально против "душить" Беларусь, ее бизнес и производство. Я наоборот за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно", - написал министр.
Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил о том, что получил от КГБ сводки, в которых также были данные о разговоре министра иностранных дел Украины с немецким коллегой.
"Мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств", - приводится цитата в материале "Белта".
Лукашенко отметил, что несмотря на братские отношения между белорусским и украинским народами, под Киевом все равно появился центр информационного воздействия на Беларусь.
"Простые люди к нам очень хорошо относятся, по-человечески, потому что мы к ним по-братски относились. Но какой цинизм: опаздываем, надо быстрее душить Беларусь", - сказал Лукашенко.
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Если честно, в принцыпе этого из команде зебиликов считал единственным чуть разумным министром, ну вот зачем отвечать какому то таракану, который времнно захватил власть в Белоруси.
- оно и заметно, а еще в Белорусской Милиции эмблема карателей НКВД это уже факт. Странный факт.
А белорусы как раз к украинцам самый близкий этнически народ . Любой украинец может в этому убедиться открыв сайт "Белстат" и поняв всё , что говорят люди на белоруском . Московит не поймёт и половину слов , поляк -- тоже .
а там в конце военный конфликт и миротворцы как в армении