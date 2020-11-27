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Новости Политика Украины
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Беларусь (7524) МИД (6655) Кулеба Дмитрий (2657) Маас (213)

"Таких слов не звучало", - глава МИД Кулеба опроверг слова Лукашенко, что Украина хотела "душить Беларусь"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никаких слов о необходимости "душить" Беларусь в его разговорах с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом не звучало.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в Twitter.

"Никаких таких слов в наших разговорах с Хайко Маасом не звучало. Я принципиально против "душить" Беларусь, ее бизнес и производство. Я наоборот за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно", - написал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина хотела "быстрее душить Беларусь", - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил о том, что получил от КГБ сводки, в которых также были данные о разговоре министра иностранных дел Украины с немецким коллегой.

"Мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств", - приводится цитата в материале "Белта".

Лукашенко отметил, что несмотря на братские отношения между белорусским и украинским народами, под Киевом все равно появился центр информационного воздействия на Беларусь.

"Простые люди к нам очень хорошо относятся, по-человечески, потому что мы к ним по-братски относились. Но какой цинизм: опаздываем, надо быстрее душить Беларусь", - сказал Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев готов к санкциям, которые введет против Украины Беларусь, - Кулеба

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+13
Маячня параноїдального шизофреніка "Русского мира" ,Луки Мудіщєва !!!)))
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27.11.2020 19:40
+8
"Таких слов не звучало", - глава МИД Кулеба опроверг слова Лукашенко, что Украина хотела "душить Беларусь" - Цензор.НЕТ 6092
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27.11.2020 19:48
+6
ТИ чого виправдовуєшься?? Заверни сєльодку в газетку і відправ Бацькі.
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27.11.2020 19:42
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Лука нашел на ком безопасно отвязаться
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27.11.2020 19:39 Ответить
Больше никого не тронешь. Эх, было бы Зимбабве поближе... Хотя это как рассудить... Их путин на парад приглашал
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27.11.2020 19:42 Ответить
Кулеба краще б шукав хто в українській делегації є агентом білоруської або російської розвідки і зливає зміст розмов ворожим розвідкам.
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27.11.2020 19:52 Ответить
Єрмак - агент "козир".
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27.11.2020 21:02 Ответить
"Таких слов не звучало", - глава МИД Кулеба опроверг слова Лукашенко, что Украина хотела "душить Беларусь" - Цензор.НЕТ 6092
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27.11.2020 19:48 Ответить
Тарапунька і Штепсель !!))
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27.11.2020 19:51 Ответить
"Таких слов не звучало", - глава МИД Кулеба опроверг слова Лукашенко, что Украина хотела "душить Беларусь" - Цензор.НЕТ 3964
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27.11.2020 19:52 Ответить
Кулеба учит Германию как она должна поступить в отношении третьего государства "Таких слов не звучало", - глава МИД Кулеба опроверг слова Лукашенко, что Украина хотела "душить Беларусь" - Цензор.НЕТ 4734
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27.11.2020 19:54 Ответить
Краще Кулеба розібрався б, хто душить українську економіку.
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28.11.2020 11:52 Ответить
Маячня параноїдального шизофреніка "Русского мира" ,Луки Мудіщєва !!!)))
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27.11.2020 19:40 Ответить
ТИ чого виправдовуєшься?? Заверни сєльодку в газетку і відправ Бацькі.
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27.11.2020 19:42 Ответить
з чого то йому сельодку? хай просто дулю у вікно покаже
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28.11.2020 10:32 Ответить
Параноику постоянно казалось, что за ним следят шизофреники…(с)
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27.11.2020 19:44 Ответить
"Шизофреники вяжут веники,а параноики рисуют нолики,А те которие просто нервние,мертвим сном спят наверное." !!)))
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27.11.2020 19:50 Ответить
Ви зомбак пацакській?
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27.11.2020 20:25 Ответить
Нормальные люди перед идиотами не оправдываются.
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27.11.2020 19:46 Ответить
"Таких слов не звучало", - глава МИД Кулеба опроверг слова Лукашенко, что Украина хотела "душить Беларусь" - Цензор.НЕТ 7644 Комуняки ваш вихід на смереку.. Такого дебілізіму навіть шлепер з симоненком не досягли "Таких слов не звучало", - глава МИД Кулеба опроверг слова Лукашенко, что Украина хотела "душить Беларусь" - Цензор.НЕТ 8397
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27.11.2020 20:02 Ответить
не надо отрицать - душила, душила отдохнула и опять душила.
Если честно, в принцыпе этого из команде зебиликов считал единственным чуть разумным министром, ну вот зачем отвечать какому то таракану, который времнно захватил власть в Белоруси.
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27.11.2020 20:24 Ответить
Еще не известно, кто больше продержится - с трехсот миллиардным дефицитом Кулеба или не коррупционный Лукашенко? "Таких слів не звучало", - глава МЗС Кулеба спростував слова Лукашенка, що Україна хотіла "душити Білорусь" - Цензор.НЕТ 1569
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27.11.2020 20:35 Ответить
с Кулебой в мире говорят как с официальной персоной а таракан уже никто, с ним не считаеться, не у этих руцких признаёться, но с рать мир хотел на это, так что твоии мысли уже в корне не правдивы - лукашенко не при власти, он использует беззубость белорусов. Начинай охотники мочить силовиков и маски шоу убежит обратно в срусню.
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27.11.2020 20:41 Ответить
зато Зе зубатый....Мы привыкли что нами помыкают, вмешиваются в наши государственные дела так , что мы права никаких не имеем...И теперь возмущаемся что Лука не терпит вмешательства в дела Белоруссии! Это дело беларусов и Луки! Менты и силовики помогают Луке? А наши что , лучше?
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27.11.2020 20:46 Ответить
tak vam rabam i konstituciju pomenjali, pozhisnenno scarja naznachili a vi gordo na kolenjah buntuite
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27.11.2020 21:27 Ответить
Лахта возбудилась в комментах!
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27.11.2020 21:04 Ответить
Мы сегодня бульбашей душили душили,душили душили....
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27.11.2020 20:39 Ответить
Зачем перед нелегетимным чмом вообще оправдываться? Пусть звиздит себе.
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27.11.2020 20:45 Ответить
"Лукашенко ранее заявил о том, что получил от КГБ сводки",-

- оно и заметно, а еще в Белорусской Милиции эмблема карателей НКВД это уже факт. Странный факт.
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27.11.2020 20:50 Ответить
Думаю , шо 8 из 10 украинцев с радостью бы самолично утопили этого усатого Таргана в унитазе .

А белорусы как раз к украинцам самый близкий этнически народ . Любой украинец может в этому убедиться открыв сайт "Белстат" и поняв всё , что говорят люди на белоруском . Московит не поймёт и половину слов , поляк -- тоже .
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27.11.2020 21:15 Ответить
Ти з своїм курячим мізком ще щось думаєш? 8 із 10 українців вибрали вже свою "тіхановську". Хочеш біди білорусам, дебіл.
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28.11.2020 12:10 Ответить
кулеба, ну тебе что страшно нужен этот усатыйй агрофюрер у которого крыша едет? ну что ты оправдуешься как пацан? да пусть говорит что хочет.... а если он скажет что Украина хочет Марс завоевать ты тоже оправдываться будешь? пошел он на йух ! правильно что мы с ними отношений не поддерживаем. эту тихановскую из оппозиции тоже не фиг в киеве принимать, она ведь заявила что будет развивать отношения с рашкой и лично с ******, ну ипусть себе развивает!!!! это не наши люди и не наши соратники!!!
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27.11.2020 21:30 Ответить
Лука просто стал говорящий жопой *****.
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27.11.2020 21:37 Ответить
Тобі до Луки, як до Києва рачки. Зміни свій прапорець.
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28.11.2020 12:02 Ответить
На хера оправдываться, нормальные люди всё поняли правильно, а упоротым как не обьясняй толку нет
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27.11.2020 21:37 Ответить
Нормальні люди за Луку, і їх мільйони.
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28.11.2020 12:03 Ответить
Да что там удивляться, совсем стал плох, старость как песец подкралась незаметно.
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27.11.2020 22:07 Ответить
по методичке старшего брата шпарит...
а там в конце военный конфликт и миротворцы как в армении
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28.11.2020 00:49 Ответить
От цього російська опозиція і добивається, а Бєлсат -- арендують в Польщі терористи, які лицемірно використовують білоруську мову.
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28.11.2020 12:21 Ответить
 
 