Украинского политзаключенного Марченко приговорили в РФ к 10 годам за шпионаж
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Суд Российской Федерации приговорил гражданина Украины Сергея Марченко, похищенного боевиками незаконного вооруженного формирования "ДНР" в Донецке в декабре 2018 года, к 10 годам заключения.
Об этом сообщила в Фейсбуке жена политзаключенного Екатерина Марченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Моему мужу, Александру Марченко, вынесли приговор 10 лет. И, вроде бы, мы знали, что оправдательный приговор невозможен, но все равно надеялись на какое-то чудо... Даже не представляю, какие чувства сейчас охватывают Александра. Знаю только одно - он держится, потому что имеет огромную силу воли", - написала Екатерина.
Консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский в комментариях к посту сообщил, что на следующей неделе посетит Александра Марченко в СИЗО и окажет ему всю возможную поддержку.
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Марченко был похищен боевиками НВФ "ДНР" в Донецке в октябре 2018 года, пишет "Укринформ". Родные рассказывают, что в 2014 году он отвез машину на СТО в Донецке, но не смог забрать ее из-за военных действий. В декабре 2018 года Марченко позвонил знакомый и сказал, что человек, который ездил на его машине, сбежал из Донецка, а значит, автомобиль можно забрать. Мужчина отправился за машиной и попал в руки террористов.
После двух месяцев пребывания в изоляторе "МГБ ДНР" Марченко доставили на границу Украины и РФ и передали представителям ФСБ России. Еще почти два с половиной месяца его удерживали с помощью административных арестов в депортационном центре Краснодарского края.
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Уголовное дело против Марченко было возбуждено 30 апреля 2019 года. После этого его поместили в СИЗО, обвинив в приготовлении к приобретению и незаконному перемещению с территории России продукции военного назначения и шпионаже.
В декабре 2019 года правозащитный центр "Мемориал" признал украинца Марченко политзаключенным.
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..отак була людина,і пропала...
Знатно вашу большую рабсию Порошенко раком нагнул до сиих пор подгорает!
пару тройку лет времени своего подарит.(??!)
А в пример брать их судебную систему Военного суда,тут кишка тонка.А потом -то доля,то воля.
Время-это самое ценное.Если позволит возраст,то витримаэ......