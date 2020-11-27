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Украинского политзаключенного Марченко приговорили в РФ к 10 годам за шпионаж

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Украинского политзаключенного Марченко приговорили в РФ к 10 годам за шпионаж

Суд Российской Федерации приговорил гражданина Украины Сергея Марченко, похищенного боевиками незаконного вооруженного формирования "ДНР" в Донецке в декабре 2018 года, к 10 годам заключения.

Об этом сообщила в Фейсбуке жена политзаключенного Екатерина Марченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Моему мужу, Александру Марченко, вынесли приговор 10 лет. И, вроде бы, мы знали, что оправдательный приговор невозможен, но все равно надеялись на какое-то чудо... Даже не представляю, какие чувства сейчас охватывают Александра. Знаю только одно - он держится, потому что имеет огромную силу воли", - написала Екатерина.

Консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский в комментариях к посту сообщил, что на следующей неделе посетит Александра Марченко в СИЗО и окажет ему всю возможную поддержку.

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Марченко был похищен боевиками НВФ "ДНР" в Донецке в октябре 2018 года, пишет "Укринформ". Родные рассказывают, что в 2014 году он отвез машину на СТО в Донецке, но не смог забрать ее из-за военных действий. В декабре 2018 года Марченко позвонил знакомый и сказал, что человек, который ездил на его машине, сбежал из Донецка, а значит, автомобиль можно забрать. Мужчина отправился за машиной и попал в руки террористов.

После двух месяцев пребывания в изоляторе "МГБ ДНР" Марченко доставили на границу Украины и РФ и передали представителям ФСБ России. Еще почти два с половиной месяца его удерживали с помощью административных арестов в депортационном центре Краснодарского края.

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Уголовное дело против Марченко было возбуждено 30 апреля 2019 года. После этого его поместили в СИЗО, обвинив в приготовлении к приобретению и незаконному перемещению с территории России продукции военного назначения и шпионаже.

В декабре 2019 года правозащитный центр "Мемориал" признал украинца Марченко политзаключенным.

Украинского политзаключенного Марченко приговорили в РФ к 10 годам за шпионаж 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Ну і як там автівка,наїздився?Одного вагіной заманили,цього автівкою,цікаві якісь люди.
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27.11.2020 20:23
+1
Похер на даунбасню! Это из-за этих гнид Украина страдает!
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27.11.2020 20:22
+1
..у нас в україні москальноти до блуду...чому б їх потихеньку не знищувати...
..отак була людина,і пропала...
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27.11.2020 20:24
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Похер на даунбасню! Это из-за этих гнид Украина страдает!
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27.11.2020 20:22 Ответить
Ну і як там автівка,наїздився?Одного вагіной заманили,цього автівкою,цікаві якісь люди.
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27.11.2020 20:23 Ответить
..у нас в україні москальноти до блуду...чому б їх потихеньку не знищувати...
..отак була людина,і пропала...
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27.11.2020 20:24 Ответить
Знищити потрібно від 32 до 73% приблизно...
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27.11.2020 20:25 Ответить
казламордый слушай, свиньями бывают только кацапы!
Знатно вашу большую рабсию Порошенко раком нагнул до сиих пор подгорает!
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27.11.2020 20:34 Ответить
,,,,,Консул в Ростове-на-Дону окажет ему всю возможную поддержку,,,-можливо

пару тройку лет времени своего подарит.(??!)
А в пример брать их судебную систему Военного суда,тут кишка тонка.А потом -то доля,то воля.
Время-это самое ценное.Если позволит возраст,то витримаэ...... Украинского политзаключенного Марченко приговорили в РФ к 10 годам за шпионаж - Цензор.НЕТ 1977
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27.11.2020 20:39 Ответить
Не цацкаются как у нас со своими врагами...
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27.11.2020 20:41 Ответить
При диктатуре вообще ни с кем не цацкаются... особо гордиться не чем!
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27.11.2020 20:48 Ответить
но если это война , а не гражданский конфликт, то это ошибка! Враги не христиане, а звери! Убивал на Донбассе, не надо шить дежурство на блокпосту! Я видел как они проверяли автобусы на блокпостах...с оружием и угрозами...
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27.11.2020 20:51 Ответить
нехер было шастать! всех, кого нквд русодыры после 15-го года поймало по приезду в скотоферму и кинуло на подвал ради недвижимости - вам хата была дороже жизни, так что не нойте
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27.11.2020 20:50 Ответить
Він,звісно,дурень,що тути поїхав. Але це наш дурень. Він не сєпар,і не гнида. І ми повинні за нього боротись.
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27.11.2020 20:52 Ответить
Зато наши судьи сепарам условный срок дают.
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27.11.2020 20:57 Ответить
Cуд тероррестической организации и ее отпрыск днр приговорил..ясно понятно
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27.11.2020 21:31 Ответить
это фашизм редкой степени
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27.11.2020 21:32 Ответить
 
 