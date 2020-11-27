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Федеральный апелляционный суд США отклонил иск избирательного штаба Трампа о фальсификации на выборах
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Апелляционный суд в США отклонил иск штаба Трампа о фальсификации на выборах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АР.
В сообщении агентства отмечается: "Федеральный апелляционный суд отклонил последние усилия президента Трампа по обжалованию результатов выборов. Третий окружной апелляционный суд США повторил решения ряда других судов, признав, что его кампания не предлагает никаких доказательств фальсификаций на выборах".
Топ комментарии
+25 Irada
показать весь комментарий27.11.2020 20:57
+22 Анатолій Звєрєв
показать весь комментарий27.11.2020 21:10
+21 Анатолій Звєрєв
показать весь комментарий27.11.2020 21:17
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Не могу понять только, чем ей понравился этот придурок?
Займитесь, Таня, лучше более приземлёнными делами. А то так и до Марса доберётесь.
Таня не обижайтесь, но вы защищая Трампа, сами затрагиваете неподъёмную для вас тему. Это тема для серьёзных политологов, потому что Трамп президент, хотя уже и почти бывший, а там столько подводных камней, о которых мы не знаем, что спорить тут абсолютно бесполезно, как вам, так и мне. Я вам выше уже написал--НАДО ПОДОЖДАТЬ КОНЦА РАССЛЕДОВАНИЙ И ТОГДА УЖЕ ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ.
Я не помню точно, но кажется Вашингтон Пост написала, что Трамп за всю свою каденцию солгал более 2500 раз. Думаю этого уже пока достаточно, что бы осуждать этого человека.
Прощайте.
"Вашингтон Пост написала, что Трамп за всю свою каденцию солгал более 2500 раз."
Для цього Вашингтон Пост достатньо було збрехати 1 раз.
Але у Вас президента США визначають журнашльондри.
самі розберуться- не вперше!
Так розумію, що "на користь закону", в США неможливо?
Демократи виведуть гопоту на вулицю, репетиція вже відбулася цього літа, коли вони 2 місяці штурмували приміщення суду в Портленді.
можна посилання на це зізнання?
Такі емоції !
А очікування !!!