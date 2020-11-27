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Федеральный апелляционный суд США отклонил иск избирательного штаба Трампа о фальсификации на выборах

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Федеральный апелляционный суд США отклонил иск избирательного штаба Трампа о фальсификации на выборах

Апелляционный суд в США отклонил иск штаба Трампа о фальсификации на выборах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АР.

В сообщении агентства отмечается: "Федеральный апелляционный суд отклонил последние усилия президента Трампа по обжалованию результатов выборов. Третий окружной апелляционный суд США повторил решения ряда других судов, признав, что его кампания не предлагает никаких доказательств фальсификаций на выборах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пообещал покинуть Белый дом, если выборщики признают Байдена победителем

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+25
Не удалось Трампу найти нужного судью. Федеральный апелляционный суд США отклонил иск избирательного штаба Трампа о фальсификации на выборах - Цензор.НЕТ 8723
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27.11.2020 20:57
+22
Америка сотні років здобувала собі повагу як серйозна демократична держава, і от знайшовся негідник і хам, котрий спокійно наплював на всі ці столітні здобутки..
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27.11.2020 21:10
+21
Своєю огидною поведінкою і бездоказовою істерикою. Жоден попередній президент не опускався до такого.
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27.11.2020 21:17
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Страница 2 из 2
Америка сотні років здобувала собі повагу як серйозна демократична держава, і от знайшовся негідник і хам, котрий спокійно наплював на всі ці столітні здобутки..
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27.11.2020 21:10 Ответить
Наплював? Яким чином? Які конкретно статті американського закону ним порушено в ході виборів?
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27.11.2020 21:12 Ответить
Своєю огидною поведінкою і бездоказовою істерикою. Жоден попередній президент не опускався до такого.
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27.11.2020 21:17 Ответить
Порожній трьоп ваші коментарі. Якби були докази, суди не відхилили би всі його позиви. Верховний суд так само відхилить його позив, якщо такий буде.
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27.11.2020 21:29 Ответить
Таня женщина, а у таких, как она, везде и всюду одни доказательства, даже балабольство.
Не могу понять только, чем ей понравился этот придурок? Федеральный апелляционный суд США отклонил иск избирательного штаба Трампа о фальсификации на выборах - Цензор.НЕТ 4476
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27.11.2020 21:32 Ответить
До чого тут "панравілся"? Головне, щоб закон не порушувався.
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27.11.2020 21:38 Ответить
В США это редко случается. Там менталитет совсем у людей другой. Там закон превыше всего. Раз у вас ник с флагом Украины, то лучше за свою страну волнуйтесь, где судов отродясь уже 30 лет, как нет. А гринго сами разберутся с этим политическим аферистом и патентованным лгуном. Федеральный апелляционный суд США отклонил иск избирательного штаба Трампа о фальсификации на выборах - Цензор.НЕТ 7603
Займитесь, Таня, лучше более приземлёнными делами. А то так и до Марса доберётесь.
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27.11.2020 21:47 Ответить
Тобто Вам можна розбиратися в тому, що Трамп, начебто, - аферист та брехун? Не треба розповідати іншим людям, що їм робити.
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27.11.2020 21:51 Ответить
Форумы, Таня, для того и существуют, что бы на них люди в свободном порядке обсуждали мысли друг-друга, естественно с уважением оппонентов.
Таня не обижайтесь, но вы защищая Трампа, сами затрагиваете неподъёмную для вас тему. Это тема для серьёзных политологов, потому что Трамп президент, хотя уже и почти бывший, а там столько подводных камней, о которых мы не знаем, что спорить тут абсолютно бесполезно, как вам, так и мне. Я вам выше уже написал--НАДО ПОДОЖДАТЬ КОНЦА РАССЛЕДОВАНИЙ И ТОГДА УЖЕ ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ.
Я не помню точно, но кажется Вашингтон Пост написала, что Трамп за всю свою каденцию солгал более 2500 раз. Думаю этого уже пока достаточно, что бы осуждать этого человека.
Прощайте.
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27.11.2020 22:03 Ответить
Ще раз. Принаймні до 20 січня він є президентом США. Такий закон.

"Вашингтон Пост написала, что Трамп за всю свою каденцию солгал более 2500 раз."

Для цього Вашингтон Пост достатньо було збрехати 1 раз.

Але у Вас президента США визначають журнашльондри.
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27.11.2020 22:05 Ответить
Йди-сядь на пляшку,лахта. Хватить нити,використовуючи гугл-перекладач, кацапня. Краще мильте свої дупи.))
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28.11.2020 00:02 Ответить
може, "скиглити"? ти нікчемний навіть з гугл-перекладачем Федеральний апеляційний суд США відхилив позов виборчого штабу Трампа про фальсифікації на виборах - Цензор.НЕТ 3889
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28.11.2020 01:07 Ответить
Ти вже на пляшці?
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28.11.2020 01:37 Ответить
На пляшці вже твоя мати. Все своє життя. Тупа шльондра і алкоголічка. Інакше б ти народився не повним дегенератом.
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28.11.2020 09:58 Ответить
Ой-ой-ой,кацапчик... Навіщо ж так палитися. Ох,істота ти істота.)))
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28.11.2020 10:50 Ответить
з бидлом по-бидлячому
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28.11.2020 10:53 Ответить
Так це твій стабільний стан.
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28.11.2020 11:04 Ответить
"Скиглити"-це "скулить". Тупа ти вівця.
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28.11.2020 01:41 Ответить
кста, о шльондрах... Трамп - похлеще Клинтона с Левинской... Еле успевает отбиваться от исков всяких там шльондр... Был бы я женщиной, да перзирал бы его (на почве ревности) и Васька не чешись...
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28.11.2020 16:16 Ответить
Трамп никогда и не был президентом
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27.11.2020 21:36 Ответить
ватница давай не стисняйся начинай кудахтать про гражданскую войну в США из за того что Байден фальсифицировал выборы..
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27.11.2020 21:18 Ответить
Навіщо війна? Навіщо опускатись до ганебних методів тих, хто називає себе BLM? Вищий Суд все вирішить в законному порядку. Але такі, як ти, соросятка дуже цього бояться Федеральный апелляционный суд США отклонил иск избирательного штаба Трампа о фальсификации на выборах - Цензор.НЕТ 4103
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27.11.2020 21:22 Ответить
Демократи та лівацькі ЗМІ самі себе прехитрили сильно розділили народ грабуванням та палінням міст, стоянням перед чорними на колінах, тепер навряд чи вдастся об'єднати.
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27.11.2020 21:58 Ответить
Простите 9 лучших из лучших! Ошибся!
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27.11.2020 21:13 Ответить
Ото ще в мене від того голова не боліла...
самі розберуться- не вперше!
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27.11.2020 21:20 Ответить
Заяву надо было в окружной админ суд Киева подавать, лошара!
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27.11.2020 21:24 Ответить
У него денег столько нету! Он почти все на пенсов спустил... На пенсильванцев в смысле
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27.11.2020 21:34 Ответить
ну...теперь по традиции оно должен стать каким нить директором в Грязьпроме,руццкие своих не бросают😁
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27.11.2020 21:30 Ответить
Если Трамп куда и переедет из Белого дома - то только в желтый! Как правильно заметил один товарищ
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27.11.2020 21:33 Ответить
Ніяк не вгамується руда гидота.
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27.11.2020 21:38 Ответить
А у Вищому суді по суддях 6 до 3 на користь "рижого". Фанати педофіла, лопайтесь від злості та немічності Федеральный апелляционный суд США отклонил иск избирательного штаба Трампа о фальсификации на выборах - Цензор.НЕТ 4276
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27.11.2020 21:44 Ответить
Да?)тогда что ж ты орешь ,как потерпевшая,про торжество закона,если теперь ,прямым текстом,строчишь шо рыжий судей уже купил)
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27.11.2020 21:53 Ответить
совсем ЗЕбильная попуталась, выше корчила с себя правильную, заявляла про закон и справедливость, и как всегда ватное быдло в итоге опустилось до того что судью свои прикормленные...
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27.11.2020 21:53 Ответить
А хто написав, що "куплені"?) Це ваші методи, істоти)
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27.11.2020 22:00 Ответить
Ну, добре -- не куплені.. але як тоді розуміти "по суддях 6 до 3 на користь "рижого"? Може , судді його позашлюбні діти?
Так розумію, що "на користь закону", в США неможливо?
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27.11.2020 22:13 Ответить
Педофил - Путин ?
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27.11.2020 21:57 Ответить
Це йому поможе, як мертвому припарка.
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27.11.2020 22:02 Ответить
Ви часом не екстрасенс? Федеральный апелляционный суд США отклонил иск избирательного штаба Трампа о фальсификации на выборах - Цензор.НЕТ 3986
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27.11.2020 22:07 Ответить
Не, только учусь Федеральный апелляционный суд США отклонил иск избирательного штаба Трампа о фальсификации на выборах - Цензор.НЕТ 1806
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27.11.2020 22:10 Ответить
я экстрасенс, слушай и записывай ватное быдло -- твой любимый рыжий кремлёвский клоун будет послан всеми судами, и президентом будет Байден. Скринь и проверяй ЗЕбилка.
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27.11.2020 22:10 Ответить
а якщо ні?) з'їси своє лайно) тренуйся)
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27.11.2020 22:36 Ответить
Байден педофіл? Якось пропустив цю новину.
Демократи виведуть гопоту на вулицю, репетиція вже відбулася цього літа, коли вони 2 місяці штурмували приміщення суду в Портленді.
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27.11.2020 22:09 Ответить
Та він навіть не ховається. Нюхає і лапає маленьких дівчаток на камеру.
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27.11.2020 22:11 Ответить
Ну теперь Байден просто обязан довести расследование всех преступлений Трампа до конца. Это должно стать уроком для следующих идиотов. А они обязательно будут, ведь население стремительно деградирует. Вот почему повышается привлекательность автократий - там дебильный в массе народ ничего не решает, решает только царь-дебил. Не знаю в чем разница, но считается что лучше царь-дебил, чем народ-дебил. По крайней мере его проще убрать. В демократических странах население ничуть не лучше, поэтому власть конечно же обманным путем выбирает более-менее вменяемого главу государства, в то же время получая мандат на применение силы против радикально недовольных дебилов
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27.11.2020 21:45 Ответить
Не каждьій таксист так хорошо разбирается в политологии , как номерной Vadim...
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27.11.2020 22:01 Ответить
"та шо ж такоє..". можна б і посміятись з недолугих спроб "великогоадвоката" Джуліані і ко.. але Трамп, намагаючись захистити себе особисто, своїми заявами та звинуваченнями, які фанатично підхопило MAGA, тупо нищить GOP... Істерика за Джорджию, звинувачення губернатора- однопартійця та двох сенаторів-однопартійців теж, в підігруванні фальшуванню демократів..., в яких осьо довибори на носі...може призвести до втрати більшості республіканців у Сенаті. А це вже зовсім інша картина.... І фокс вже йому не такий і республіканці не такі... Там лише самозакоханість... тупа самозакоханість. Він знищує GOP своєю самозакоханістю.
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27.11.2020 22:04 Ответить
Нічого, республіканці на наступних президентських виборах знайдуть більш адекватного кандидата і може навіть їх виграють. Вони б і ці мабуть виграли, як би не висунули цього самозакоханого ідіота.
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27.11.2020 22:22 Ответить
Согласна,трампуша,млеющий от пуйла,не достоин партии Маккейна и Рейгана
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27.11.2020 22:33 Ответить
Какой же треш вам тут постят в новостях, ну статья ни о чём, не отражает и капли действительности, а срача на полдня.
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27.11.2020 22:29 Ответить
Смотри на вещи философски - все форумные тролли истерички тут в тредах про Трампа как на работе. В это время можно пролистать новости про Украину. А что в Штатах делается я и так знаю Федеральный апелляционный суд США отклонил иск избирательного штаба Трампа о фальсификации на выборах - Цензор.НЕТ 8848
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27.11.2020 23:23 Ответить
Итоги выборов официально утверждены уже в четырех из пяти "колеблющихся штатах" (Пенсильвания, Мичиган, Джорджия, Невада), в которых проигравший Трамп пытается оспорить выборы. Выборщики от Демократической партии уже официально назначены в этих штатах для голосования за Байдена. Так что тамп-тарарамп - все. Операция "Решение-2020" движется к своему успешному завершению
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27.11.2020 23:40 Ответить
Футболят клоуна, все посылают нах., а он как дурачок, лепечет свою тупую мантру... та пашел нах. освободи незаконно занимаемое тобой кресло!
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28.11.2020 00:02 Ответить
До 20 січня президентом є Трамп, дурко.
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28.11.2020 01:08 Ответить
Танюша, ніхто с цим не сперечається... а Супрім Корт після однозначного голосування виборників 14 грудня Трампу вже не світить, та й він сам зізнався, що піде з посади після цього...
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28.11.2020 04:15 Ответить
"він сам зізнався, що піде з посади після цього"

можна посилання на це зізнання?
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28.11.2020 09:56 Ответить
придуравошная танюша, речь не про до 20. 01, речь про после.
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28.11.2020 11:13 Ответить
знайди на форумі сама за вчора
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28.11.2020 15:11 Ответить
Який жвавий інтерес українського населення до виборів у Штатах. )))
Такі емоції !
А очікування !!!
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28.11.2020 00:22 Ответить
крупулезно подмечено... Ожидается, шо с проигрышем Трампа, эра скоморохов зiйде на нiвець... 100500
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28.11.2020 16:22 Ответить
ми то споглядаємо на клінічного ідіота здалеку, а на печерських пагорбах стоїть плач та стогін від власного майбутнього зараз єрмак з деркачем, портний з внуками кагановича протяжно співають -ти помниш как все начиналось, все біло впервіе і каждий как правило біл у руля. А корабель качає, хвилі бьють то в лівий та в правий борт, компас зламався, паруса і снасті порвані, де захід те схід ніхто не знає. Так можна і потонути, панове вершники апокаліпсису.
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28.11.2020 04:40 Ответить
ну ушёл бы как мужчина, который проиграл. нет же. нужно как лукашенко быть.. гордыни вагон и тележка.
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28.11.2020 17:52 Ответить
а Лукашенок изрыгал обвинения и проклятия на выборы в США.
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28.11.2020 19:22 Ответить
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