ВСУ выполнили в целом свою задачу, которая ставилась на 2020 год, - Хомчак
Новости Цензор.НЕТ Общество
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявляет, что ВСУ в целом выполнили свою задачу, которая ставилась на 2020 год.
Слова Хомчака цитирует пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня подводим итоги деятельности Вооруженных сил Украина 2020 года по всем направлениям. В первую очередь, это результаты ведения военных действий на востоке Украины, где седьмой год продолжается сдерживания российской агрессии, - сказал Хомчак.
Он подчеркнул, что одним из приоритетных направлений деятельности ВСУ в 2020 году является завершение трансформации системы управления Вооруженных сил по принципам и стандартам НАТО, приобретение органами военного управления и штабами способности обеспечить устойчивое управление войсками (силами) и их эффективное применение в условиях превосходства противника в воздухе, на море и суши.
Читайте на Цензор.НЕТ: Чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу, и Генштаб ВСУ также, - Хомчак
Кроме того, внимание уделяется поддержанию постоянной боевой готовности органов военного управления, воинских частей и подразделений ВСУ к выполнению задач по назначению и наращиванию оперативных, боевых и специальных возможностей. Также среди приоритетных направлений деятельности ВСУ в текущем году совершенствование системы медицинского и инфраструктурного обеспечения.
"Главный итог - Вооруженные силы Украины свою задачу, которая ставилась на 2020 год, в целом выполнили, - подытожил Хомчак.
Также на Цензор.НЕТ: Для ВСУ в 2021 году закупят пять новых беспилотников Bayraktar, - Хомчак
Пожалуйста, подождите...
Руслан Хомчак родился в г. Ровно, после окончания Московского общевойскового училища, сразу же попал на службу в группу советских войск в Германии. Всем наверняка известно, что на службу в Германию брали людей, которые прошли полную проверку на верность КГБ, не дурно так для обычного парня из Ровно, да? Вообще на тот момент у Хомчака сложилась репутация хитрого и скользкого типа с огромным рвением делать все, что угодно лишь бы достичь карьерных высот. После данной биографической сводки становиться понятным, почему генерал-лейтенант ВФУ Руслан Хомчак кинул умирать своих бойцов в Иловайске.
Не те щоб хоч частково зрозуміти прочитане.)))
В первую очередь, это результаты ведения военных действий на востоке Украины, где седьмой год продолжается сдерживания российской агрессии, - сказал Хомчак.Источник: https://censor.net/ru/n3233763
СДАТЬ кацапам ещё несколько километров украинской земли!
Задача была выполнена.