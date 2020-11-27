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Новости Экономика
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МВФ (3294) переговоры (4648) шоу_Шустера (315) Марченко Сергей (280)

Глава минфина Марченко: Переговоры с МВФ длились 3 недели, начинали в 16:00, заканчивали в 4-5 утра

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Глава минфина Марченко: Переговоры с МВФ длились 3 недели, начинали в 16:00, заканчивали в 4-5 утра

Министр финансов Сергей Марченко рассказал о ходе переговоров, во время которых бюджет на 2021 год сверяли с представителями Международного валютного фонда.

О переговорах Марченко рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Я последние 3 недели вообще не коммуницировал. Знаете, почему? У меня постоянно были переговоры с МВФ. Они начинались в 4 вечера, так как по вашингтонскому времени это 9 утра, и заканчивались в 4-5 часов утра", - рассказал Марченко.

По его словам, представители МВФ вникали во все детали бюджета и утрясали расходы и доходы вплоть до 1 млрд грн.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Без МВФ будет очень тяжело", - "слуга народа" Гетманцев

"Уважаемое министерство финансов, вы считаете необходимым профинансировать ту или иную сферу. А давайте об этом подискутируем: хватит ли средств? А социальная защита? Хватит ли средств на пенсионеров, медиков. Вы повысили минимальную заработную плату - давайте посмотрим, как это раскладывается, как получают средства местные бюджеты", - пересказал Марченко беседы с представителями МВФ.

"И это достаточно такая профессиональная серьезная дискуссия и сложная работа", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Обновленный проект Госбюджета-2021: расходы на Офис Генпрокурора увеличили на 2 млрд грн, на Раду - на 247 млн грн, на Минобразования - уменьшили на 4 млрд грн

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
Когда я отвожу тачку на автосервис, меня интересует результат, а не рассказ о том, как пять механиков с пятью помощниками работали круглые сутки, что бы ее отремонтировать.
Отсутствие миссии МВФ, отсутствие кредитов, даже отсутствие сроков приезда миссии МВФ, как нельзя лучше характеризует качество вашей работы.
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27.11.2020 21:55
+11
И на 40% повысить содержание Осла. До 1,5 млрд гривен.
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27.11.2020 21:53
+9
Підвищити на 70 % видаткки на утримання ГБР і генпрокуратури теж МВФ присовітував?
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27.11.2020 21:51
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но нет это нет))
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27.11.2020 21:50 Ответить
Підвищити на 70 % видаткки на утримання ГБР і генпрокуратури теж МВФ присовітував?
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27.11.2020 21:51 Ответить
И на 40% повысить содержание Осла. До 1,5 млрд гривен.
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27.11.2020 21:53 Ответить
мвф бачить що при владі тупі ЗЕлемойські барани з якими немає про що розмовляти. Глава мінфіну Марченко: Переговори з МВФ тривали 3 тижні, починали о 16:00, закінчували о 4-5 ранку - Цензор.НЕТ 2500
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27.11.2020 23:03 Ответить
Ну и шо решили? Скоко этот чел получил зарплаты за то шо нихера нет результата?
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27.11.2020 21:52 Ответить
молодец мвф...провел с мынистром зеленых финансов мастер-класс по составлению бюджета Глава минфина Марченко: Переговоры с МВФ длились 3 недели, начинали в 16:00, заканчивали в 4-5 утра - Цензор.НЕТ 4086.
будем надеется ,что чему то научил.а где то и заставил
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27.11.2020 21:54 Ответить
Чувака носом у лайно вмочали три тижні, а він думав, що веде переговори.
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28.11.2020 12:35 Ответить
Кого волнует во сколько и как долго?
Где результаты переговоров???
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27.11.2020 21:54 Ответить
три недели стендапа и нихера толка. клоуны не очень и шутки тупые
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27.11.2020 21:55 Ответить
"Глава минфина Марченко: Переговоры с МВФ длились 3 недели, начинали в 16:00, заканчивали в 4-5 утра" - Самое печальное - и безнадёжное - что найдётся множество умственно отсталых которые этому подверят... Дегенераты, ******!
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27.11.2020 21:55 Ответить
Мы их убеждали, что они идиоты, а они не верили и противились😀
Ну ничего, мы ещё раз попробуем
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27.11.2020 21:55 Ответить
Когда я отвожу тачку на автосервис, меня интересует результат, а не рассказ о том, как пять механиков с пятью помощниками работали круглые сутки, что бы ее отремонтировать.
Отсутствие миссии МВФ, отсутствие кредитов, даже отсутствие сроков приезда миссии МВФ, как нельзя лучше характеризует качество вашей работы.
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27.11.2020 21:55 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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27.11.2020 22:17 Ответить
и после переговоров они увеличили расходы на оп
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27.11.2020 21:58 Ответить
Интересно, миссия МВФ указывает, какой бюджет надо принимать в Германии Меркель?
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27.11.2020 22:04 Ответить
А что, ватник - Германия берет у МВФ кредиты?
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27.11.2020 22:05 Ответить
Знаешь, кто только не берут кредиты? Венесуэла и КНДР...
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27.11.2020 22:14 Ответить
ето ты украины с германией сравнил?
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27.11.2020 22:06 Ответить
Если бюджет заточен под кредит МВФ, то еще как будут указывать.

Если ты берешь в банке деньги в кредит, то банку решать давать тебе их или нет и на каких условиях.

Все до тебя не дойдет, что диктует условия тот, кто дает деньги, а не тот, кто их клянчит и без них не может.

Тебе вот твой хозяин диктует, что писать про МВФ и "соросят". Потому, что он твою дырявую тушку купил с потрохами. И это абсолютно понятно. Таковы правила рынка.
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28.11.2020 02:09 Ответить
Обещать жениться - ничего не означает! Где деньги, Зин? Вспомни замечательную фразу - утром - деньги, вечером - стулья или вечером - деньги, а на другой день утром - стулья.(с) Глава мінфіну Марченко: Переговори з МВФ тривали 3 тижні, починали о 16:00, закінчували о 4-5 ранку - Цензор.НЕТ 4384
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28.11.2020 05:25 Ответить
Вы хотите, что бы мы вас ПОЖАЛЕЛИ?
В Бюджете дыра в 300 миллиардов, а у вас зарплаты и премии миллионные!
Глава мінфіну Марченко: Переговори з МВФ тривали 3 тижні, починали о 16:00, закінчували о 4-5 ранку - Цензор.НЕТ 9797
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27.11.2020 22:04 Ответить
Наxeра такие "жертвы"... нужно, всего-лишь, принять их требования и играть по правилам....
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27.11.2020 22:08 Ответить
Они просто не могут их принять и выполнить. Не могут!!!

Могут обещать, юлить, обманывать, но выполнить не могут. Ну не могут ЗЕляди пойти против своих хозяев.
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28.11.2020 02:06 Ответить
Никакие.
МВФ выдвинул требования, часть которых ЗЕ тупо не в состоянии выполнить - Коломоя нах, Шевченко из НБУ нах, аудит воровства денег из Ковидного фонда.
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28.11.2020 02:05 Ответить
И, да, скоты! Лучше уж выполнять их требования, чем ваши голимые договорняки! (это для " секты свидетелей вмешательства во внутренние дела"...
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27.11.2020 22:12 Ответить


NEWSUA
Ми ж Вас попереджали!

У проєкту держбюджету заклали зростання на 40% видатків на Офіс президента

Глава мінфіну Марченко: Переговори з МВФ тривали 3 тижні, починали о 16:00, закінчували о 4-5 ранку - Цензор.НЕТ 9952
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27.11.2020 22:12 Ответить
Танцювали, танцювали...
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27.11.2020 23:26 Ответить
"И это достаточно такая профессиональная серьезная дискуссия и сложная работа"? за которую эти типа "специалисты" получили немалые деньги из нашего с Вами кармана - это пшик. Типа как студент, который полгода пытается написать диплом, а потом приходит с пустыми руками ибо "не шмагла". Вот истинный результат работы "новыхлиц" из-за которых сейчас начнется девальвация, повышение тарифов, повальное урезание выплат, закрытие бизнесов и обнищание населения. Это и есть "прохвесонализмъ" зелебобиков. С чем я поздравляю 73% лохов и прикольщиков. До сих пор веселитесь?
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28.11.2020 09:16 Ответить
Схоже на фонарний диплом, в якому стрілка акселерометра зроблена з дерева.
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28.11.2020 12:39 Ответить
Глава мінфіну Марченко: Переговори з МВФ тривали 3 тижні, починали о 16:00, закінчували о 4-5 ранку - Цензор.НЕТ 9605
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28.11.2020 09:23 Ответить
Народ вимагає результатів роботи уряду. а не переговорних процесів. Про що можна домовлятися місяцями з МВФ, якщо не виконувати вимоги останнього.
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28.11.2020 10:19 Ответить
Почему власть всегда договаривается по ночам?
Начинали бы в 8-00.
К 8 вечера были бы уже дома.
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28.11.2020 16:29 Ответить
 
 