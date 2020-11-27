Глава минфина Марченко: Переговоры с МВФ длились 3 недели, начинали в 16:00, заканчивали в 4-5 утра

Министр финансов Сергей Марченко рассказал о ходе переговоров, во время которых бюджет на 2021 год сверяли с представителями Международного валютного фонда.

О переговорах Марченко рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Я последние 3 недели вообще не коммуницировал. Знаете, почему? У меня постоянно были переговоры с МВФ. Они начинались в 4 вечера, так как по вашингтонскому времени это 9 утра, и заканчивались в 4-5 часов утра", - рассказал Марченко.

По его словам, представители МВФ вникали во все детали бюджета и утрясали расходы и доходы вплоть до 1 млрд грн.

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"Уважаемое министерство финансов, вы считаете необходимым профинансировать ту или иную сферу. А давайте об этом подискутируем: хватит ли средств? А социальная защита? Хватит ли средств на пенсионеров, медиков. Вы повысили минимальную заработную плату - давайте посмотрим, как это раскладывается, как получают средства местные бюджеты", - пересказал Марченко беседы с представителями МВФ.

"И это достаточно такая профессиональная серьезная дискуссия и сложная работа", - добавил он.

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