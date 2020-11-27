Глава минфина Марченко: Переговоры с МВФ длились 3 недели, начинали в 16:00, заканчивали в 4-5 утра
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Министр финансов Сергей Марченко рассказал о ходе переговоров, во время которых бюджет на 2021 год сверяли с представителями Международного валютного фонда.
О переговорах Марченко рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Я последние 3 недели вообще не коммуницировал. Знаете, почему? У меня постоянно были переговоры с МВФ. Они начинались в 4 вечера, так как по вашингтонскому времени это 9 утра, и заканчивались в 4-5 часов утра", - рассказал Марченко.
По его словам, представители МВФ вникали во все детали бюджета и утрясали расходы и доходы вплоть до 1 млрд грн.
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"Уважаемое министерство финансов, вы считаете необходимым профинансировать ту или иную сферу. А давайте об этом подискутируем: хватит ли средств? А социальная защита? Хватит ли средств на пенсионеров, медиков. Вы повысили минимальную заработную плату - давайте посмотрим, как это раскладывается, как получают средства местные бюджеты", - пересказал Марченко беседы с представителями МВФ.
"И это достаточно такая профессиональная серьезная дискуссия и сложная работа", - добавил он.
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Пожалуйста, подождите...
будем надеется ,что чему то научил.а где то и заставил
Где результаты переговоров???
Ну ничего, мы ещё раз попробуем
Отсутствие миссии МВФ, отсутствие кредитов, даже отсутствие сроков приезда миссии МВФ, как нельзя лучше характеризует качество вашей работы.
Если ты берешь в банке деньги в кредит, то банку решать давать тебе их или нет и на каких условиях.
Все до тебя не дойдет, что диктует условия тот, кто дает деньги, а не тот, кто их клянчит и без них не может.
Тебе вот твой хозяин диктует, что писать про МВФ и "соросят". Потому, что он твою дырявую тушку купил с потрохами. И это абсолютно понятно. Таковы правила рынка.
В Бюджете дыра в 300 миллиардов, а у вас зарплаты и премии миллионные!
Могут обещать, юлить, обманывать, но выполнить не могут. Ну не могут ЗЕляди пойти против своих хозяев.
МВФ выдвинул требования, часть которых ЗЕ тупо не в состоянии выполнить - Коломоя нах, Шевченко из НБУ нах, аудит воровства денег из Ковидного фонда.
NEWSUA
Ми ж Вас попереджали!
У проєкту держбюджету заклали зростання на 40% видатків на Офіс президента
Начинали бы в 8-00.
К 8 вечера были бы уже дома.