Военнослужащий, который избил и поджег своего сослуживца, задержан в Донецкой области, - Офис генпрокурора
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Военная прокуратура Донецкого гарнизона Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил задержала военнослужащего, который нанес телесные повреждения своему сослуживцу, а после поджег его.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса ГПУ.
"По предварительным данным, военнослужащий одной из воинских частей нанес телесные повреждения своему сослуживцу. Он избил потерпевшего, облил горючей жидкостью, поджег, а также завладел денежными средствами. Солдата доставили в Центральную городскую больницу города Торецка с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами пламенем правой нижней конечности", - сказано в сообщении.
Военнослужащий задержан факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, а также разбоя (ч.2 ст.406, ч.1 ст.187 УК Украины).
Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Осуществление досудебного расследования в уголовном производстве поручено территориальному управлению ГБР, расположенному в Краматорске.
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Говорить нужно Правду и ничего, кроме Правды.
Это ж не анархисты.
Диалог у психолога
- Вам було дуже страшно в АТО?
- Так, дуже.
- А чого ви боялись найбільше?
- ДОВПОЙОПІВ....
Извини, если не помню - мне в голове иное зачастую важнее.
Честь имею.
Упырю - лет семь цугундера по-любому.
У меня вопрос: Зеля, ты финансирование армии сократил - типа войны больше нет? Или думаешь, что Нацгады тебя от фронтовиков защитят если что?
Ты ещё про дедовщину напиши.
Мол, нормально это - воевать надо.
Ну так на зоне тоже всякое бывает. Наверное ему там будет уютно ...
2. Необходимо отходить от совкового принципа комплектования офицерами, когда вчерашний школьник, кое-как отучившийся, или даже прошедший военную кафедру студент получает офицерское звание и должность. Офицер обязан пройти ступени солдат-сержант, зарекомендовать себя на должности младшего командира, продемонстрировать, что имеет авторитет у подчиненных, способен принимать решения. И лишь после этого отправляться учиться и становиться на офицерскую должность.
Зараз ми дізнаємось що наших воєнних немає за що любити. Єдиний, хто вартий любові, це Ваіва- зЕзідент.
Але хочеться, щоб не було.