Возле буксира "Аметист" в Черноморском порту зафиксировали загрязнение моря в 3,8 раза выше нормы, - Госэкоинспекция

Государственная экологическая инспекция зафиксировала превышение содержания нефтепродуктов в 3,8 раза у буксира "Аметист" в Черноморском морском порту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

"Площадь загрязнения составила 490м². При этом было заметно, что кто-то хотел скрыть эти следы с помощью сорбента. Пробы воды, взятые инспекторами, показали, что уровень загрязнения нефтепродуктами превышает норму в 3,8 раза ", - заявил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый.

Он отметил, что об аварии в Черноморскую инспекторы узнали из средств массовой информации.

"26 ноября ночью из средств массовой информации стало известно, что это судно начало тонуть и из него произошла утечка нефтепродуктов. В телефонном режиме руководство ГЭИ Одесской области связалось с Администрацией морских портов Украины (АМПУ) и там отрицали этот факт.

Утром мы официально обратились в ГП "АМПУ" и его Черноморской Филиал с просьбой срочно допустить государственных инспекторов к общему обследование акватории Черного моря в месте аварии буксира. Однако, на предприятии письмо ГЭИ проигнорировали. А капитан Черноморского морского порта, к которому Госэкоинспекция также посылала запрос, ответил об отсутствии указанных нарушений", - пояснил Мальованый.

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Попасть к месту инцидента работникам ГЭИ помогли в Одесском отряде морской охраны Государственной пограничной службы. "Там они увидели загрязняющее вещество неизвестного происхождения и пленку серебристого цвета, которое было визуально похоже на следы нефти", - рассказал глава инспекции.

26 ноября Администрация морских портов Украины официально опровергла эту информацию.

Позже председатель Госэкоинспекции Андрей Мальованый сообщил, что сотрудники ГЭИ во взаимодействии с пограничниками подошли к причалу с моря и зафиксировали загрязняющие пятна на поверхности воды нефтепродуктами и заметили следы сорбента, который используется для сбора с водной поверхности нефтепродуктов. Он обвинил АМПУ в том, что там знали о случае и хотели скрыть результаты катастрофы.

Полиция Одессы по заявлению Государственной экологической инспекции открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 243 (Загрязнение моря) Уголовного кодекса Украины.

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